Генуэзцы. Пираты Чёрного моря. Часть 2

Несмотря на общую чрезвычайно сложную геополитическую обстановку на всём Чёрном море, жажда злата толкала генуэзских пиратов всё дальше на восток. Воистину нет предела алчности и властолюбию! В 1374 году дерзкую, длительную и весьма дальнюю пиратскую экспедицию предпринял генуэзец Лючино Тариго, проживавший в Кафе (Феодосия). Он быстро сколотил команду отчаянных авантюристов, готовых проливать как собственную, так и чужую кровь ради богатства и почёта.Вооружив фусту (упрощённая версия галеры с малой осадкой и водоизмещением), Тариго направился в Азовское море. Даже с артиллерией на борту дальняя экспедиция на таком малом корабле уже дерзкая авантюра. На Азове он временно остановился в Тане (генуэзская колония на месте современного Азова), а после начал подъём по Дону до так называемой Волгодонской переволоки. Там фусту перенесли на волжские волны буквально на себе. Начался спуск по Волге на Каспий. По всему протяжению реки генуэзцы грабили всех без разбору и немало разбойничали на самом Каспии.Кстати, некоторые археологические раскопки в районе Сарай-Джука (Сарайчик – один из торговых центров Золотой Орды, ныне в Атырауской области Казахстана) указывают, что пиратские флотилии неоднократно совершали набеги на города у берегов Каспия. Так были найдены толстостенные глиняные шары – остатки зажигательной бомбы 13-14 веков, которыми генуэзцы забрасывали своих противников. И влияние Генуи в этом удалённом регионе было велико. К примеру, в Дербенте прирождённые беспринципные торгаши-генуэзцы организовали полноценный рынок рабов, который соперничал даже с Таной, что на Азове.Лючино Тариго. вполне довольный собой, прихватив награбленное, двинулся в обратный путь. Однако по дороге в Кафу с ним приключилась беда, которая ярко характеризует общие тенденции того времени. Дерзкого пирата… ограбили! Пришлось Лючино убираться не солоно хлебавши с остатками наживы и оставшимися в живых бармалеями.Однако Генуя, а точнее, Газария, продолжала чрезвычайно жёсткое противостояние со всеми силами, разместившимися на Чёрном море. После ярких побед над Венецией Генуя несколько упустила из поля своего внимания другую силу, которая продолжала набирать мощь – турки. Спесивые генуэзцы Европы тщеславно относились к каким-то тюркским племенам, захватившим Синоп. Более того, регулярные пиратские набеги на Синоп и турецкое побережье убедили их в своём всевластии. К примеру, в 1299 году во время очередного набега генуэзцы не только ограбили побережье Синопа, но захватили в плен Масуд-бея, отца талантливого воина и флотоводца Гази Челеби.Челеби, будучи хитрым и злопамятным лидером, к тому же, по некоторым данным, отчаянным поклонником гашиша, начал «кошмарить» генуэзские корабли и крепости по всему Чёрному морю. В 1313 и 1314 годах Гази нападал на Кафу, а встреча генуэзских кораблей с ним в открытом море не несла ничего хорошего. В 1323 году этот товарищ с наркотическим приветом в голове и тяжёлым характером захватил сразу несколько крупных генуэзских галер и вырезал под корень около 1500 человек экипажа.Для жителей Синопа, страдающих от постоянных генуэзских набегов, Челеби был героем. О нём в народе начали ходить легенды. Якобы он умел ходить под водой, наверное, у древних укров научился, и пропарывал днища вражеских кораблей. Владычество и мощь Синопа начала бесконтрольно расти.Только в 1340-м году генуэзцы вышли из комы, организовав корсарскую эскадру для борьбы с турками под предводительством бывалого флотоводца Симоне ди Кварто. К этому времени пиратский флот Синопа имел в своём распоряжении около дюжины крупных боевых галер и множество кораблей другого типа.7 больших торговых галер были наняты кафскими купцами, перевооружены и усилены местным ополчением. На некоторое время торгаши Генуи и Венеции даже помирились, чтобы осадить турок. Эскадра Симоне ди Кварто была дополнена ещё 13-ю генуэзскими и венецианскими кораблями. Вскоре эскадра вышла в море. Навстречу эскадре вышел один из именитых синопских властителей, пытаясь подкупить генуэзцев. Но после резни 23-го года Симоне не желал ничего слышать. Он истребил флот Синопа, а также захватил до десяти судов и привёл их в Кафу. В 1346 году набег на Синоп был повторён. Побережье разорили, сдержав на некоторое время турецкую экспансию на Чёрном море.Но и только. Вскоре европейцы были вновь поглощены корсарскими войнами друг с другом, дав туркам передохнуть и набраться сил. Уже в 1350-м году Венеция вновь объявила Генуи войну. 35 галер под командованием «главного морского капитана», так именовалась эта должность, Марко Рудзини вошли в Чёрное море, где немедленно захватили торговые корабли Генуи, шедшие из Азова и Кафы, а вскоре разграбили всех «торговцев», стоявших на рейде Трапезунда.13 февраля 1350-го в водах Босфора генуэзцы смогли разбить флот Венеции Витторо Пизани. В итоге же война, длившаяся до 1355-го года, закончилась в пользу Генуи, которая полностью заблокировала для Венеции и её союзницы Византии проходы к Днестру, Дону и Азову.Пока генуэзские корсары были заняты борьбой со своими, казалось бы, основными конкурентами, Синоп вновь отстроил свой флот. Вскоре был совершён крупный набег на Кафу, принесший генуэзцам значительный ущерб. Противостояние продолжалось.Одним из ярких моментов, рисующих всю сложность взаимоотношений черноморских держав, является история пленения Мервальдо Спинолы – кафского негоцианта. Так в 1437 году в трапезундском порту некто Джироламо ди Негро на вооружённой галее напал по приказу императора Трапезунда на торговую наву Спинолы. Товары были экспроприированы, а сам Спинола брошен в тюрьму. Непосредственный хозяин навы Филипп ди Мелоде обратился с жалобой на такой произвол. Император Трапезунда был непреклонен, тем более что к тому времени нава, используемая императором в своих целях, напоролась на скалу и затонула.Вскоре кафские торговцы решили возместить ущерб от потери судна и экипажа вполне привычным для себя способом. Они подали дожу и Совету старейшин Генуи петицию, в которой просили предоставить им каперское свидетельство или корсарский патент, чтобы вести пиратскую деятельность против Трапезунда, т.е. как против императора, так и против его подданных. Вот так незатейливо грабёж давно обосновался в геополитике.Закат эпохи Генуи на Чёрном море пришёл со стороны презираемых ими турок. Несмотря на продолжительное противостояние с Византией, падение Константинополя 30 мая 1453 года стал ударом и по Генуе. Сложные отношения генуэзцев с византийцами всё же часто были партнёрскими, т.к. ромеи по сравнению с ненасытными турками были куда более вменяемыми коллегами. К примеру, одним из защитников Константинополя в той отчаянной обороне был генуэзский кондотьер Джустиниани Лонго, скончавшийся 1 июня 53-го года от ран.Экспансия турецкого султана Мехмеда II после падения Византии долго себя ждать не заставила. Уже в 1454 году 56 турецких боевых кораблей подошли к Кафе и приступили к штурму. Но в том году туркам не повезло, и десантный отряд, высаженный на берег, после неудачной попытки штурма вынужден был отступить. По другим данным, генуэзцам всё-таки пришлось откупиться от турок, т.к. крымские ханы заявили о себе как о союзниках турок, что ожесточило и усложнило ситуацию.Но генуэзцам стало ясно, что султана и развивающуюся Османскую империю убедить во взаимовыгодном сотрудничестве на ниве торговли, в том числе и рабами, невозможно. В январе 1455 года из метрополии в Газарию вышло две галеры с профессиональными солдатами на борту и артиллерийским вооружением. Но уже в Босфоре их перехватили турки. В апреле попытку прорваться в Кафу была повторена ещё двумя вооружёнными кораблями. Их уже перехватила турецкая артиллерия, которую турки предусмотрительно установили по берегам Босфора, чтобы не носиться за строптивыми генуэзцами по всему Чёрному морю. В итоге один корабль пошёл ко дну, а другому всё же удалось прорвать блокаду.Началась активная фаза противостояния туркам. Вскоре генуэзцы отомстили османам, ограбив сначала судно с грузом меди, а вскоре и судно с крупным грузом шёлка. Разгорелись ожесточённые боевые действия на море. Наконец торговцы Генуи задумались о мирном соглашении с турками. Более того в самой Генуе уже начинали рассуждать – может ли метрополия вообще удерживать Кафу и прочие крепости перед лицом столь свирепого противника. История дала ответ – нет.Сама крепость Кафа была ко второй половине 15 века не в самом лучшем состоянии. В городе росло внутреннее недовольство, т.к. Кафа была переполнена различными этносами и религиями. Вспышка преступности порой сказывалась на торговле параличом. Генуя же не спешила помочь своей колонии, хотя, возможно, и не была способна, поглощённая своими дрязгами. Неспокойно было и в крымском ханстве, которое ранее было благосклонно к Генуе, что грозило в любую минуту осадой Кафе.На этом фоне полной и преступной беспечности как колонии, так и метрополии, Мехмед II готовился к последнему броску, чтобы превратить Чёрное море в турецкое озеро. Была сформирована целая эскадра от 300 до 500 кораблей разных типов с десантом на борту под командованием великого визиря Гедик Ахмед-паши и военачальника Диагарж-Якуба. 1 июня 1475-го года эскадра стояла у побережья Кафы в Крыму и начали высадку. Уже 2 июня напротив крепостных стен были установлены до 14 осадных бомбард.Обстрел продолжался несколько дней. При этом крымские татары перешли на сторону османов, значительно увеличив силы осаждающих. Через 5 дней Кафа пала. За ней последовало и падение других крепостей-колоний Генуи. Везде османская экспансия сопровождалась повальной резнёй и диким разгулом варварства. Всех без исключения оставшихся в живых жителей колоний, вне зависимости от национальности, продавали в рабство. Особенно лютовали турки в крепости Солдайя (Судак), где оставшихся в живых защитников закрыли в храме и сожгли заживо.Так Османская империя стала единолично править на Чёрном море… Но очень недолго.