Грядёт восстание колониальной демократии. Порошенко - наш президент!

Бандеровский замминистра по «оккупированным территориям» Георгий Тука в связи с предстоящими президентскими выборами на Украине говорит о возможном восстании регионов: непризнании какими-то регионами Украины избранного на выборах президента Украины, если им будет не Порошенко.И какие же это регионы Украины могут, в принципе, восстать? Юго-восточные регионы страны оккупированы бандеровскими наци-батальонами, западные и центральные регионы они контролируют, на Донбассе стоят ВСУ, СБУ подчиняется Порошенко и стала его «эскадроном смерти», добралась до главы ДНР Александра Захарченко.Восстать могут только западные регионы, восстать могут эти самые наци-батальоны, если будет избран не Порошенко. Тука фактически шантажирует других претендентов на власть, в первую очередь Юлию Тимошенко. Леди «Ю» уже объявила о своём вступлении в президентскую гонку, причём единолично с «Батькивщиной», и якобы заручилась поддержкой Джона Болтона, помощника президента США по национальной безопасности.Порошенковские политтехнологи проговариваются в кулуарах, что будут вести предвыборную борьбу по следующему сценарию: Порошенко противостоит в действительности Путину, все кандидаты от оппозиции сдадут страну Путину. Тогда западные регионы и могут не признать победу Тимошенко и любого другого кандидата в президенты, и открывается сценарий раскола Украины, о котором многие говорят, а Тука вот конкретизировал.Всё это может быть спектаклем для Путина. По факту, бандеровская диктатура консолидировалась, Порошенко согласился стать фюрером неонацистов, поёт полностью с голоса их идеологов. Они его приняли, хоть и без большой любви, потому что он уже стал лицом их власти и принят на Западе, а другого фюрера могут и не принять. «На переправе коней не меняют!» — эту истину все знают.Какие могут быть выборы в стране-колонии под присмотром военизированных формирований и «эскадронов смерти»? Только постановочные. Причём этот спектакль нужен и киевской верхушке, и Вашингтону. Джон Болтон как бы поддержал Тимошенко, американское посольство в Киеве как бы поддерживает кандидатуры Гриценко и Вакарчука, создают предвыборную интригу. Но всем процессом руководит Госдеп из Вашингтона, и нужные компромиссы будут найдены, чтобы победил, видимо, Порошенко. Иначе неонацисты через Туку угрожают мятежом западных регионов страны, они на это способны, и Госдеп вынужден будет это учитывать.Косвенно всё это подтверждают бандеровские пропагандисты вроде Вадима Карасёва, когда говорят, что не будет ни большого наступления на Донбассе, ни введения военного положения в стране, а выборы на Украине пройдут «как в нормальной стране»: они лучше знают внутреннюю ситуацию, что всё зажато и под контролем неонацистов, так зачем лишние хлопоты?Однако в играх с дьяволом и с Госдепом никогда нельзя полагаться на как бы очевидные вещи. Если Вашингтон придерживается долгосрочной стратегии на Украине, то есть продолжении сценария позиционного противостояния с Россией, тогда им не нужна дестабилизация, и они продлят полномочия Порошенко.Если же США изберут краткосрочную стратегию на Украине, если им нужно будет взорвать ситуацию на Украине, например, как взорвали Александра Захарченко, тогда они будут избавляться от Порошенко, создавая неприятности России на Украине другим способом. Например, под шумок может быть взорвана и украинская «газовая труба».Донецк и Луганск опираются на Россию, поэтому политические последствия убийства главы республики Александра Захарченко будут купированы, а на кого может опереться вовне Порошенко и его режим, если Вашингтон хотя бы от него дистанцируется?С приходом в Вашингтон Дональда Трампа госдеповское колониально-демократическое управление миром и Украиной дезориентировано, в результате чего колонии получают противоречивые сигналы из Вашингтона, и для них открываются такие возможности для игры на противоречиях между своими господами, что даже Тука не стесняется выдвигать условия американским кураторам Киева.Сейчас неясен один вопрос: выгоден ли бандеровский режим в его нынешнем виде Вашингтону, в Белом доме которого сидит Дональд Трамп? До ноябрьских выборов в Конгресс никто трогать этот вопрос не будет, не до этого ни Дональду Трампу, ни маккейновской партии войны, поддерживающей киевских неонацистов.У России другой вопрос: что делать с этим бандеровским спектаклем США после убийства главы ДНР? Без всякого следствия понятно, что убийство Захарченко выгодно тому, кто этому открыто радуется. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал важное заявление: «Последствия неизбежны», но какие это будут последствия? Они должны быть хорошо продуманы, поскольку игра идёт не столько с Бандерой на Украине, сколько с Вашингтоном на Украине.Напрашивается, по примеру западных коллег, объявление экономических санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений. Затем обвинение киевского режима в убийстве главы ДНР с отказом в легитимности и признание донбасских республик после окончания следственных действий, когда будут установлены организаторы теракта. Обстоятельства позволяют применять эти меры последовательно, отслеживая реакцию Вашингтона.