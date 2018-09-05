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Грядёт восстание колониальной демократии. Порошенко - наш президент!

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Бандеровский замминистра по «оккупированным территориям» Георгий Тука в связи с предстоящими президентскими выборами на Украине говорит о возможном восстании регионов: непризнании какими-то регионами Украины избранного на выборах президента Украины, если им будет не Порошенко.



И какие же это регионы Украины могут, в принципе, восстать? Юго-восточные регионы страны оккупированы бандеровскими наци-батальонами, западные и центральные регионы они контролируют, на Донбассе стоят ВСУ, СБУ подчиняется Порошенко и стала его «эскадроном смерти», добралась до главы ДНР Александра Захарченко.


Восстать могут только западные регионы, восстать могут эти самые наци-батальоны, если будет избран не Порошенко. Тука фактически шантажирует других претендентов на власть, в первую очередь Юлию Тимошенко. Леди «Ю» уже объявила о своём вступлении в президентскую гонку, причём единолично с «Батькивщиной», и якобы заручилась поддержкой Джона Болтона, помощника президента США по национальной безопасности.

Порошенковские политтехнологи проговариваются в кулуарах, что будут вести предвыборную борьбу по следующему сценарию: Порошенко противостоит в действительности Путину, все кандидаты от оппозиции сдадут страну Путину. Тогда западные регионы и могут не признать победу Тимошенко и любого другого кандидата в президенты, и открывается сценарий раскола Украины, о котором многие говорят, а Тука вот конкретизировал.

Всё это может быть спектаклем для Путина. По факту, бандеровская диктатура консолидировалась, Порошенко согласился стать фюрером неонацистов, поёт полностью с голоса их идеологов. Они его приняли, хоть и без большой любви, потому что он уже стал лицом их власти и принят на Западе, а другого фюрера могут и не принять. «На переправе коней не меняют!» — эту истину все знают.

Какие могут быть выборы в стране-колонии под присмотром военизированных формирований и «эскадронов смерти»? Только постановочные. Причём этот спектакль нужен и киевской верхушке, и Вашингтону. Джон Болтон как бы поддержал Тимошенко, американское посольство в Киеве как бы поддерживает кандидатуры Гриценко и Вакарчука, создают предвыборную интригу. Но всем процессом руководит Госдеп из Вашингтона, и нужные компромиссы будут найдены, чтобы победил, видимо, Порошенко. Иначе неонацисты через Туку угрожают мятежом западных регионов страны, они на это способны, и Госдеп вынужден будет это учитывать.

Косвенно всё это подтверждают бандеровские пропагандисты вроде Вадима Карасёва, когда говорят, что не будет ни большого наступления на Донбассе, ни введения военного положения в стране, а выборы на Украине пройдут «как в нормальной стране»: они лучше знают внутреннюю ситуацию, что всё зажато и под контролем неонацистов, так зачем лишние хлопоты?

Однако в играх с дьяволом и с Госдепом никогда нельзя полагаться на как бы очевидные вещи. Если Вашингтон придерживается долгосрочной стратегии на Украине, то есть продолжении сценария позиционного противостояния с Россией, тогда им не нужна дестабилизация, и они продлят полномочия Порошенко.

Если же США изберут краткосрочную стратегию на Украине, если им нужно будет взорвать ситуацию на Украине, например, как взорвали Александра Захарченко, тогда они будут избавляться от Порошенко, создавая неприятности России на Украине другим способом. Например, под шумок может быть взорвана и украинская «газовая труба».

Донецк и Луганск опираются на Россию, поэтому политические последствия убийства главы республики Александра Захарченко будут купированы, а на кого может опереться вовне Порошенко и его режим, если Вашингтон хотя бы от него дистанцируется?

С приходом в Вашингтон Дональда Трампа госдеповское колониально-демократическое управление миром и Украиной дезориентировано, в результате чего колонии получают противоречивые сигналы из Вашингтона, и для них открываются такие возможности для игры на противоречиях между своими господами, что даже Тука не стесняется выдвигать условия американским кураторам Киева.

Сейчас неясен один вопрос: выгоден ли бандеровский режим в его нынешнем виде Вашингтону, в Белом доме которого сидит Дональд Трамп? До ноябрьских выборов в Конгресс никто трогать этот вопрос не будет, не до этого ни Дональду Трампу, ни маккейновской партии войны, поддерживающей киевских неонацистов.

У России другой вопрос: что делать с этим бандеровским спектаклем США после убийства главы ДНР? Без всякого следствия понятно, что убийство Захарченко выгодно тому, кто этому открыто радуется. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал важное заявление: «Последствия неизбежны», но какие это будут последствия? Они должны быть хорошо продуманы, поскольку игра идёт не столько с Бандерой на Украине, сколько с Вашингтоном на Украине.

Напрашивается, по примеру западных коллег, объявление экономических санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений. Затем обвинение киевского режима в убийстве главы ДНР с отказом в легитимности и признание донбасских республик после окончания следственных действий, когда будут установлены организаторы теракта. Обстоятельства позволяют применять эти меры последовательно, отслеживая реакцию Вашингтона.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
ReAl, commons.wikimedia.org
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:04
    0
    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал важное заявление: «Последствия неизбежны», но какие это будут последствия?

    ... тут много ума не надо, чтобы предположить такой исход событий...
  2. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 14:57
    +2
    Меня до сих пор мучает один вопрос, почему все эти вожди украинской национальной идеи так похожи на выходцев из еврейских семей?
    Знаете, ведь это сильно смущает
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 15:19
      +1
      ибо бабий яр был пиар акцией семитов!
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 14:57
    0
    Если же США изберут краткосрочную стратегию на Украине, если им нужно будет взорвать ситуацию на Украине, например, как взорвали Александра Захарченко, тогда они будут избавляться от Порошенко, создавая неприятности России на Украине другим способом. Например, под шумок может быть взорвана и украинская «газовая труба».
    ....А зачем США краткосрочная стратегия...Уж лучше Порошенко в руках, чем например,Тимошенко в ж..эээ небе..Паночка с косой, дама весьма себе на уме..Взрывать газопровод на Украине,хоть в прямом , хот в переносном смысле дивидендов США в газовом вопросе тож не принесет, как в политическом , так и экономическом плане..Наоборот усилит позиции России, в том плане, что Украина не надежный тразитёр...Европа не раз заявляла, что газ должен поступать в западные страны и через Украину, а не только в обход..А указанные меры в последнем абзаце явно напрашиваются..По шагово..отслеживая реакцию Фашингтона..Заявление Тука, блеф, причем хороший , рассчитано на слабонервных..Тут у кого ухо задергается, тот карты и сбросит..
  4. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 15:26
    +1
    Похоже, что проблема состоит в том, что эти "санкции" давят на очень конкретные рычаги принятия ответственных решений, поэтому инициатива просто отдаётся "партнёрам". А вот "бомбить Урюпинск", вроде, никто не запрещает. Эта что-ли линия называется "стратегическое терпение"?
  5. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 16:48
    0
    Например, под шумок может быть взорвана и украинская «газовая труба».

    Это было бы наилучшим подарком для России, т.к. покажет всему миру, что Украина ненадежный транзитер.
  6. Владимир Каныгин Офлайн
    Владимир Каныгин Сегодня, 16:58
    0
    Крайне показательно. Россия действует только после реакции Вашингтона, что бы его не раздражать?