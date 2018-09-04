Кто убил Александра Захарченко? Версия Захара Прилепина

Смерти Александру Захарченко желали и отдельные фанатики, те, которые в своё время потерпели от него поражения в ходе боевых действий. Но также это могли быть политики и олигархи.

Свои соображения по поводу убийства главы ДНР Александра Захарченко высказал Захар Прилепин. Напомним, что в течение достаточно длительного срока Прилепин был заместителем комбата одного из батальонов республиканской армии. В интервью «Известиям» Захар Прилепин высказал твёрдую уверенность в том, что к теракту против Александра Захарченко причастны силы на Украине.По словам писателя, мотивов в данном случае может быть множество. Это не только военные или политические интересы, но также вопросы финансового характера.Захар Прилепин:Как отмечает Захар Прилепин, в данном случае интересы представителей нескольких сил могли совпасть. В частности, одним была нужна дестабилизация обстановки на Донбассе, а другим – возвращение власти в свои руки.Напомним, что вместе с Александром Захарченко в кафе «Сепар» погиб один из представителей его охраны. Ещё несколько человек, включая вице-премьера ДНР Александра Тимофеева, получили ранения.Ранее была высказана версия о том, что к убийству Александра Захарченко могут быть причастны западные спецслужбы, которые теперь пытаются устроить раскол в обществе Донбасса по тому же сценарию, как это было сделано во время киевского майдана.