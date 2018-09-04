Новости

Кто убил Александра Захарченко? Версия Захара Прилепина

33
Свои соображения по поводу убийства главы ДНР Александра Захарченко высказал Захар Прилепин. Напомним, что в течение достаточно длительного срока Прилепин был заместителем комбата одного из батальонов республиканской армии. В интервью «Известиям» Захар Прилепин высказал твёрдую уверенность в том, что к теракту против Александра Захарченко причастны силы на Украине.

Кто убил Александра Захарченко? Версия Захара Прилепина


По словам писателя, мотивов в данном случае может быть множество. Это не только военные или политические интересы, но также вопросы финансового характера.


Захар Прилепин:
Смерти Александру Захарченко желали и отдельные фанатики, те, которые в своё время потерпели от него поражения в ходе боевых действий. Но также это могли быть политики и олигархи.


Как отмечает Захар Прилепин, в данном случае интересы представителей нескольких сил могли совпасть. В частности, одним была нужна дестабилизация обстановки на Донбассе, а другим – возвращение власти в свои руки.

Напомним, что вместе с Александром Захарченко в кафе «Сепар» погиб один из представителей его охраны. Ещё несколько человек, включая вице-премьера ДНР Александра Тимофеева, получили ранения.

Ранее была высказана версия о том, что к убийству Александра Захарченко могут быть причастны западные спецслужбы, которые теперь пытаются устроить раскол в обществе Донбасса по тому же сценарию, как это было сделано во время киевского майдана.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/zaharprilepin
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

33 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 10:17
    +4
    Версий напридумывать можно море... И выглядит вариант, что он кого то не устроил, ну реальней не куда, тут ошибиться не судьба просто, а иначе за чем убирать?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:30
      +4
      Соглашусь с Прилепиным в том плане , что смерть Захарченко многим была выгодна . Потому не следует искать одного виновного . Имел место сговор для достижения определённых целей .
      1. Uncle Lee Онлайн
        Uncle Lee Сегодня, 10:49
        +7
        Паша hi Смерть Захарченко большой удар по ДНР. Наши спецы уже отметили, что охрана первого лица государства была организована очень плохо. Любой мог прямо на улице подойти к Захарченко и об чем либо попросить. Да и он сам бегал с автоматом на передовой. Он не воспринимал себя как главу государства и не принимал мер личной безопасности на этом уровне. В этом плане он был "Батя", а не глава республики. Земля ему пухом и вечная память !
        P.S. А фото Прилепина зачетное.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:54
          +4
          Володя , привет , дружище ! hi Согласен с тобой . Выяснением причин пусть занимаются те , кто должен . Мы лишь можем свои домыслы строить . Одно не радует : политиканы и около них уже пытаются на смерти Захарченко набрать очки . sad
          Цитата: Uncle Lee
          Земля ему пухом и вечная память !

          Только так и никак иначе ! soldier
          Цитата: Uncle Lee
          А фото Прилепина зачетное

          Не могу не согласиться !!! good wink
          1. Uncle Lee Онлайн
            Uncle Lee Сегодня, 11:04
            0
            На ДНР начались обстрелы, Зайцево пострадало. И уkpы техники нагнали, а до этого молчали двое суток. Пошел новости глядеть.
          2. Лелёк Офлайн
            Лелёк Сегодня, 12:06
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            Мы лишь можем свои домыслы строить .

            День добрый, Павел.
            Рано пока делать категорические выводы, надо дать время следствию разобраться в случившемся. Но вот что вчера было сделано правильно, так это - предупреждение ФСБ РФ гастерам и туристам из незалежной. yes
        2. XXXIII Офлайн
          XXXIII Сегодня, 12:33
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Паша hi Смерть Захарченко большой удар по ДНР. Наши спецы уже отметили, что охрана первого лица государства была организована очень плохо. Любой мог прямо на улице подойти к Захарченко и об чем либо попросить. Да и он сам бегал с автоматом на передовой. Он не воспринимал себя как главу государства и не принимал мер личной безопасности на этом уровне. В этом плане он был "Батя", а не глава республики. Земля ему пухом и вечная память !
          P.S. А фото Прилепина зачетное.

          Прекрасная версия, а версию о ротации "агента" в тыл не рассматриваете?! В наше время сделать легенду проще простого и враг не так глуп. Почему так, да сомневаюсь что человек такого уровня и окружение, мало уделяли время своей безопасности. Убрать в тылу главного, это целая сеть должна работать, причем спецы высокой квалификации, "залетные из сбу" на такое не потянут и наследили бы, а у местных тоже глаз затертый. Не уверен что спецы РФ там ворон считали, может там война уже разведок на таком уровне, что нам на местах не всегда придёт в мысль вся картина художника. Зная планы врага на перед, можно опередить его, выдав это за промах, но все будет указывать на планы врага.... hi
          пс. Это всего лишь моя версия, с происходящим может не иметь ничего общего.... winked
        3. Плотник 2329 Онлайн
          Плотник 2329 Сегодня, 14:48
          0
          Для того и сфоткался, чтоб сказали - "зачётное!"
      2. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 10:52
        +5
        Паш hi ну вряд ли они все договорились - убивал все равно кто-то один
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:06
          0
          Рома hi
          Цитата: роман66
          ну вряд ли они все договорились

          Не вряд ли .
          Цитата: роман66
          убивал все равно кто-то один

          А ты уверен что был только один вариант устранения Захарченко ? Я - нет .
  2. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 10:18
    0
    Вопрос думаю не так ставить надо. Кто на Украине этот приказ отдал и какие цели преследовал. Как вариант Аваков например. Что бы подставить Петю.
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 10:23
      +4
      Цитата: Бультерьер
      Аваков например. Что бы подставить Петю.

      Как? У них же ото зрада? Петя уже давно не петя, он инструмент. как можно подставить инструмент?Петю подставить принципиально не вожможно
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 10:27
        +2
        Выборы скоро. Инструмент на них точно собирается. Что кстати второй вариант подсказывает- кто то перетягивает нацисткой электорат убогими победами.
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:19
    +2
    С Прилепиным можно полностью согласиться, хотя сейчас, кому это выгодно, начинают выдвигать свои версии. Признание самой украинской ДРГ в этом отношении тоже не стоит сбрасывать со счетов. Есть только непонятки: как это могли устроить в ресторане, в котором все должно было хорошо проверяться и его работниками и спецами, смогли установить взрывное устройство.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:32
      0
      Для достижения результата ни чего не мешает купить или запугать кого то кто это установит.
  4. LiSiCyn Офлайн
    LiSiCyn Сегодня, 10:33
    +1
    Цитата: bessmertniy
    Есть только непонятки: как это могли устроить в ресторане, в котором все должно было хорошо проверяться и его работниками и спецами, смогли установить взрывное устройство

    И где, начальник охраны Захарченко?? Ташкент, раненый и обоженный на похороны пришел...
    А владельца кафе "Сепар", не наблюдалось.
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 10:38
    +3
    Смерть Захарченко выгодна всем по большому счету. Киеву как очередная перемога над Россией и пропагандистский фетиш. Западу в лице США как отсутствие последнего подписанта Минских соглашений и для дестабилизации республики. Кремлевским либералам для сталкивания ДНР "обратно" в/на Украину. Кремлевским "патриотам" как оправдание "она утонула", в смысле русская весна. Кремлевским "хитрым" плановикам для размена ЛДНР на санкции. Версий много.
    1. LiSiCyn Офлайн
      LiSiCyn Сегодня, 10:42
      -4
      Может, все таки выгодно
      Цитата: Altona
      Кремлевским "хитрым" плановикам

      Для начала освобождения, всего юго-востока... Как повод, а??
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 12:28
        0
        Цитата: LiSiCyn
        Для начала освобождения, всего юго-востока.

        а кто вас об этом просит ?
        1. LiSiCyn Офлайн
          LiSiCyn Сегодня, 13:13
          0
          Непонял, разве евреев просят захватывать палестинские земли??? Или, может "их" просят, оккупировать Галаны??
          Ваше дело маленькое, мажтесь грязью и записочки в стену суйте.
          1. atalef Онлайн
            atalef Сегодня, 13:16
            -1
            Цитата: LiSiCyn
            Галаны

            laughing laughing laughing
            жертва ЕГ
            1. LiSiCyn Офлайн
              LiSiCyn Сегодня, 13:34
              0
              То есть, Вам из моего коммента, не понравилось слово "Галаны"?
              С остальным, Вы походу согласны wink Ну там, про записочки и грязь... laughing
  6. ЦШВС Офлайн
    ЦШВС Сегодня, 10:46
    +5
    Начался пиар.Скоро услышим мнение Максима Галкина,Жерара Депардье и Уральских пельменей...
    И картинку надо бы сменить.Не пачкайте Сталина!
    1. Вова Кабаев Онлайн
      Вова Кабаев Сегодня, 11:00
      +1
      А как же без мнения Бузиной и бурановских бабушек?!
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 10:50
    +3
    Цитата: LiSiCyn
    Для начала освобождения, всего юго-востока... Как повод, а??

    -----------------------
    Вы мыслите парадигмой царя-самодержца или генерального секретаря уровня Сталина, которым важно было собрать все, что можно и даже большее. В буржуазной парадигме чем больше раскол, тем выгоднее, поэтому буржуазная власть не будет заниматься сборкой страны до уровня СССР и уж тем более освобождать Украину от западной оккупации. Наоборот, будет только пиариться на этой теме, что она уже 4 год и делает, кривляясь-"вы хотите майдан?", "вы хотите как на украине?","украинцы такие наивные, поверили западу","порошенко такой-сякой, а уж наш-то президент орел, летающий со стерхами и скачущий на медведе". Разве не так? А по сути, и Россия, и Украина находятся во власти МВФ и ВБ, структур, которые сами США пинают и опускают как хотят, если вспомнить Стросс-Кана, которого принародно запинали и заставили оправдываться. И вот перед такими ничтожествами мы кланяемся и выполняем их условия.
    1. LiSiCyn Офлайн
      LiSiCyn Сегодня, 10:58
      +1
      Тогда зачем нам Чечня ??? И Ю. Осетия с Абхазией ??
      Про буржуазию, оно конечно , да... Но, иногда приходит понимание, что лучше выдавить гнойник, чем ждать сепсиса... hi
      1. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 11:19
        +1
        Вспомните,как использовала их царская Россия,особенно в конце своего существования и все станет понятно. Ничего нового. hi
  8. Вова Кабаев Онлайн
    Вова Кабаев Сегодня, 10:58
    0
    Какое отношение имеет этот писака к событию?!
  9. alta Офлайн
    alta Сегодня, 12:00
    +4
    Захарченко был несамостоятельной фигурой и не представлял угрозу для Украины, вместо Захарченко поставят другого.
    Ни для кого не секрет, что кафе принадлежало спецслужбам Захарченко, тщательно охранялось и убрать Захарченко могло только его близкое окружение.
  10. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 12:00
    -1
    Как человек Захарченко был наверное хороший, но хороший человек быть хорошим руководителем автоматически не может. Руководитель должен защищать людей и увеличивать благосостояние народа которым руководит. А когда убивают женщин и детей и при этом не мстить, это же нарушение Минских договорённостей, это не руководитель это Г.. Убили всех командиров и что? А дать залп из всех орудий и взорвать что нибудь слабо? Ах да это же нарушение Минских договорённостей. Каков начальник таков и подчинённый. Убийства продолжаться.!
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:06
    +1
    Цитата: LiSiCyn
    Но, иногда приходит понимание, что лучше выдавить гнойник, чем ждать сепсиса...

    ----------------------
    С вами я согласен, но ведь не по нашему желанию происходят события.
  12. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 12:16
    +1
    Смерти Александру Захарченко желали и отдельные фанатики, те, которые в своё время потерпели от него поражения в ходе боевых действий. Но также это могли быть политики и олигархи.

    Ну, да..."аналетег" чего уж тут... а еще: кошка из подворотни его не любила, он ее ногой иногда пинал.... winked
  13. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 13:37
    0
    Кто бы не убил главу непризнанной республики, прекратить это можно только путём признания республики или смены режима. В любом случае держава, которая считает себя великой, не может терпеть в сопредельном государстве враждебный режим.