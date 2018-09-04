Токио встревожено: через пролив Лаперуза прошло рекордное число кораблей РФ
Японские военные зафиксировали наибольшее со времен холодной войны число кораблей ВМФ РФ различного назначения, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо, передает агентство Kyodo.
По данным военного ведомства, речь идет о 28 российских кораблях, проследовавших в Японское море в период с вечера 1 сентября по вторую половину следующего дня.
Сообщается, что среди них, в том числе, были эскадренные миноносцы и разведывательные корабли. В ведомстве отметили также, что нарушений границ территориальных вод Японии и «других опасных действий» зафиксировано не было.
Напомним, в конце августа Минобороны РФ сообщило, что в акватории Охотского и Японского морей в рамках тактического учения ТОФ действуют около сорока надводных кораблей, подлодок, ракетных катеров и судов обеспечения.
В пресс-службе рассказали, что в ходе маневров отрабатываются задачи противовоздушной обороны, обнаружение и уничтожение подлодок условного противника, нанесение ракетных ударов, конвоирование, а также задачи материально-технического обеспечения.
Ранее в ходе учения АПЛ «Томск» и береговые комплексы «Бастион» выполнили успешную ракетную стрельбу в Охотском море по дрейфующим судам-мишеням. Расстояние до целей составило от 250 до 500 км.
По данным военного ведомства, речь идет о 28 российских кораблях, проследовавших в Японское море в период с вечера 1 сентября по вторую половину следующего дня.
Сообщается, что среди них, в том числе, были эскадренные миноносцы и разведывательные корабли. В ведомстве отметили также, что нарушений границ территориальных вод Японии и «других опасных действий» зафиксировано не было.
Напомним, в конце августа Минобороны РФ сообщило, что в акватории Охотского и Японского морей в рамках тактического учения ТОФ действуют около сорока надводных кораблей, подлодок, ракетных катеров и судов обеспечения.
В пресс-службе рассказали, что в ходе маневров отрабатываются задачи противовоздушной обороны, обнаружение и уничтожение подлодок условного противника, нанесение ракетных ударов, конвоирование, а также задачи материально-технического обеспечения.
Ранее в ходе учения АПЛ «Томск» и береговые комплексы «Бастион» выполнили успешную ракетную стрельбу в Охотском море по дрейфующим судам-мишеням. Расстояние до целей составило от 250 до 500 км.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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