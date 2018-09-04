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Токио встревожено: через пролив Лаперуза прошло рекордное число кораблей РФ

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Японские военные зафиксировали наибольшее со времен холодной войны число кораблей ВМФ РФ различного назначения, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо, передает агентство Kyodo.

Токио встревожено: через пролив Лаперуза прошло рекордное число кораблей РФ


По данным военного ведомства, речь идет о 28 российских кораблях, проследовавших в Японское море в период с вечера 1 сентября по вторую половину следующего дня.


Сообщается, что среди них, в том числе, были эскадренные миноносцы и разведывательные корабли. В ведомстве отметили также, что нарушений границ территориальных вод Японии и «других опасных действий» зафиксировано не было.

Напомним, в конце августа Минобороны РФ сообщило, что в акватории Охотского и Японского морей в рамках тактического учения ТОФ действуют около сорока надводных кораблей, подлодок, ракетных катеров и судов обеспечения.

В пресс-службе рассказали, что в ходе маневров отрабатываются задачи противовоздушной обороны, обнаружение и уничтожение подлодок условного противника, нанесение ракетных ударов, конвоирование, а также задачи материально-технического обеспечения.

Ранее в ходе учения АПЛ «Томск» и береговые комплексы «Бастион» выполнили успешную ракетную стрельбу в Охотском море по дрейфующим судам-мишеням. Расстояние до целей составило от 250 до 500 км.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 10:30
    +7
    Похоже всем присуще проявлять обеспокоенность!!!
    В мире мало успокоительного выпускают, непорядок! Надо шо то реально действующее им выписывать!
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 10:33
      +1
      "В ведомстве отметили также, что нарушений границ территориальных вод Японии и «других опасных действий» зафиксировано не было." Ну и шли они дальше... беспокоиться... Имеем право и возможности...
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 10:46
        +7
        проследовавших в Японское море в период с вечера 1 сентября
        Ну что за проблема? У нас 1го сентября каждый год начинается учебный год... как бы посмотрите
        1. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 11:15
          0
          Цитата: НИКНН
          У нас 1го сентября каждый год начинается учебный год

          Учебный год у нас начинается 1 декабря
        2. Fitter65 Офлайн
          Fitter65 Сегодня, 13:34
          0
          Цитата: НИКНН

          НИКНН (Николай) Сегодня, 10:46
          +6
          проследовавших в Японское море в период с вечера 1 сентября Ну что за проблема? У нас 1го сентября каждый год начинается учебный год...

          В МО учебный год начинается традиционно с 1декабря.
    2. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 10:33
      +5
      Цитата: rocket757
      мало успокоительного выпускают

      Пусть валеряьнку у котов отнимут и пьют и пьют и пьют.....
    3. Правдодел Офлайн
      Правдодел Сегодня, 10:35
      +1
      Как успокаивающее очень хорошо действует слабительное: после приема, особенно приличной дозы, думаешь только о том, как бы успеть ко времени, больше никакие мысли не посещают.
      Если бы взяли за правило принимать слабительное при беспокойстве, сразу был бы порядок, особенно в войсках..
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 10:43
        +2
        Как успокаивающее очень хорошо действует слабительное

        по ходу и них и без слабительного диарея... wink то им действия России на Курилах не нравятся, протесты строчат.. теперь вот нашими кораблями, прошедшими через пролив Лаперуза, встревожены... lol
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:03
          +2
          Мариша , приветик ! love
          Цитата: Masya Masya
          то им действия России на Курилах не нравятся, протесты строчат.. теперь вот нашими кораблями прошедшими через пролив Лаперуза встревожены

          Плювать слюнями на японские (а на деле - матрасные) обеспокоенности и продолжать делать своё дело . yes
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 11:38
            0
            Приветик, Паша! love
            Цитата: bouncyhunter
            и продолжать делать своё дело .

            Мы выбираем путь идем к своей мечте
            И надо не свернуть в пути уже нигде
            И стоит шаг пройти заносит время след
            Обратного пути у жизни просто нет! yes
      2. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 10:46
        +2
        Японцы рыбоеды, сыроеды, да ещё и Фугу рискуют есть, бр-р-р! Нервы должны быть железные, а оно вон как. Что с самураями цивилизованность сотворила, неврастеники какие то.
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:36
    +2
    Я бы на месте японцев удивился. На парады ВМФ во Владивостоке у нас столько судов не выставляют. Наверное, всегда надо иметь что-то на виду, но и сюрпризы в запасе. what
  3. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 11:12
    0
    Что-то японцев не беспокоят корабли США, а вот Россию тут же заметили. Да, наплевали японцы даже на то, что их мериканы ядерными бомбами дважды угощали, да и сейчас оккупируют их территорию. НЕ нужно быть агрессивным,японцы, Россия на ваши острова никогда не нападала,равно как и все ваши соседи, а вот вы не единожды оккупировали чужие территории и с кровожадностью зверя расправлялись с населением.
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    +1
    между островами Сахалин и Хоккайдо
    Как я понял японцев не так волновало количество кораблей как то, что из пролива до Курил рукой подать. А в этом случае просто обязательно нужно об этом сообщить и проявить озабоченность. Пора привыкнуть к тому, что ТОФу тоже систематически необходимо проводить учения.
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    0
    ... и чего дёргаться ипенцам, сказали учения - значит учения...
  6. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 12:19
    +1
    были эскадренные миноносцы
    - много их там было? максимум один laughing
  7. aleks26 Офлайн
    aleks26 Сегодня, 12:22
    0
    Статья чушь!
    Токио встревожено: через пролив Лаперуза прошло рекордное число кораблей РФ

    В чем проявилась тревога? Были высказаны какие то озабоченности? Заявления? Запросы? Ну прошли и прошли. Зафиксировали и все. Нет! Журналюгам же надо чего то жаренного. Чего то писать надо, вот и домысливают, за Токио.
  8. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 13:00
    0
    Японские военные зафиксировали наибольшее со времен холодной войны число кораблей ВМФ РФ различного назначения, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо, передает агентство Kyodo.

    Ну и где тут про "Токио встревожено"?? Журналюги заголовки мастырят один претенциозней другого.