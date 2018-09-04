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Разделить Россию: правительство готовит уникальный эксперимент

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В России собираются создать сразу 14 центров притяжения людей. Сегодня крупных центров экономического роста в нашей стране всего два – Москва и Санкт-Петербург. Нескончаемое переселение людей в обе столицы, целью которой является поиск высокооплачиваемой работы, да и в целом лучшей жизни, создает существенную нагрузку на инфраструктуру и экологию городов.

Как считают в правительстве, эту проблему должно решить разделение страны на 14 макрорегионов с одним-двумя центрами экономического роста в каждом. Сами регионы должны быть связаны между собой качественной транспортной инфраструктурой, иметь налаженные торговые связи, что в конечном счете должно обеспечить экономический подъем государства в целом.

Отмечается, что каждый макрорегион будет специализироваться на определенном направлении экономики – будь то добыча полезных ископаемых, машиностроение, литейная или обрабатывающая промышленность, или же туризм. По задумке политиков, сюда должны стекаться капиталы – как человеческие, так и финансовые.


По сути, речь идет о создании нескольких десятков "центров притяжения" людей по типу города Москвы, которые будут равномерно распределены по всей стране. Для России это станет уникальным опытом развития регионов, которые уже давно жадно поглядывают в сторону стремительно развивающейся столицы.

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22 комментария
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  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 10:37
    +1
    Как то так наверно.
  2. Комментарий был удален.
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:41
    +3
    Что-то в этом роде уже обсуждали. Насколько помню, есть 8 экономических округов, и вряд ли есть смысл дробить их до 14 и этим плодить чиновников, которых итак перебор.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 10:47
      +2
      плодить не надо - из Москвы переселить
      1. Starover_Z Офлайн
        Starover_Z Сегодня, 10:59
        +3
        Цитата: роман66
        плодить не надо - из Москвы переселить

        Им бы всем положить среднюю зарплату по стране - сами уйдут ! Если ещё посадить их под камеры на рабочих местах, а такая идея мелькала несколько лет назад - так на следующую неделю свеятся !
    2. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 10:58
      +4
      14 макрорегионов
      И в этих точках соберется все народонаселение, а остальные территории зарастут бурьяном. Ну мож кто приедет, рыбу половить, грибов пособирать....
      А то все в Маскву ринулись, а она не резиновая, на всех не хватит.
    3. Deadушка Офлайн
      Deadушка Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Что-то в этом роде уже обсуждали. Насколько помню, есть 8 экономических округов, и вряд ли есть смысл дробить их до 14 и этим плодить чиновников, которых итак перебор.

      это для того, что бы чиновников прибавилось.... а то мало их
    4. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 11:34
      +5
      В своё время Россию разделили на 15 регионов с центрами притяжения, и назвали СССР....
    5. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:38
      +3
      Некоторое время назад, в Кремле обсуждался вопрос о создании в стране 27 мегаполисов с целью концентрации в них всего населения. Но после обсуждения вопрос отложили. Теперь вот опять вспомнили. И деление предлагают сделать по типу соединённых штатов как я понимаю. Мечта Путина о ликвидации национальных границ кажется сбывается. Это теперь национальных республик и их элит не будет? Подчинение руководству штата у них получится? Если будут развивать только моноотрасли, то получится что ДВ будет сидеть на рыбе и лесе? Понятно кто в это будет вкладываться. ДВ станет больше префектурой Японии и Китая. Не думаю что они будут там развивать высокие технологии. Смысл растить конкурента? А какой штат у нас будет выпускать самолёты? Кто клепать морские и речные суда, кто скоростные поезда? Несмотря на закупки скоростных поездов у Сименса, у нас их кажется производить не стали. И дальнобои на дорогах в основном ездят на иномарках. Чтобы связать все города и сделать их доступными, надо делать дороги и производить транспорт. Как штаты будут это делать если им надо будет развивать только два своих мегаполиса, я не представляю. Вахтовый метод работы у нас станет основным. Хотя я смотрю и сейчас вахт полно. Такое чувство уже что все у нас вахтовики. Кто на Север, кто в Москву, кто в поля, ... .
  4. Squelcher Офлайн
    Squelcher Сегодня, 10:52
    +1
    Опасная затея для такой огромной страны как Россия, последующая конкуренция между центрами может привести к негативным центробежным силам как в СССР на зарплату 90х.Легче (финансово и политически) будет дестабилизировать страну допустим раскачав один из центров.
    1. Essex62 Офлайн
      Essex62 Сегодня, 11:27
      +3
      Байки , сказки и прожекты. Все административные и финансовые ресурсы сосредоточенны в Москве. Так было в СССР , так и сейчас. Только Союз жил не за счёт торговли углеводородами и др. полезными ископаемыми ,а всемерно развивал свои отрасли Н. Х. , следовательно регионы .Перекос в сторону оборонки , в конечном итоге, подложил большущую свинью, способствовал трансформации сознания граждан мечтающих о ширпотребе. Но это уже другая история. Обособленность таких центров может привести к окончательному расколу, повторится баронский (нац. республиканский) бунт против сюзерена( Кремля). Чего массоны и добиваются. Только, не прерикаемая , центральная власть ,во все века , держала огромную страну. Социальный строй менять надо а не огороды , в виде мертвых образований ,городить.Гос.планирование и тарифная сетка оплаты труда, с восстановлением не преодолимого забора с гнилым западом- панацея от грозящего коллапса.
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:43
      +1
      Скорее никакой конкуренции не будет. Будет как в ЕС- квоты, кому где стоять и за что умирать. Такая тихая защита от сепаратизма. Но тогда будет дележка регионов по отраслям транс национальными компаниями. Это регион отойдет на кормление этой ТНК, тот другой и так все будут втянуты в свои зоны влияния.
  5. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 11:09
    +2
    Поскольку Москва давно уже отделилась от регионов, то при мало-мальском кризисе, регионы начнут отделяться от Москвы. В России возникнут свои "ЛНР-ДНР", ставленников Кремля, губернаторов и всех прочих ЕДровцев прогонят в Москву (мягкий вариант). И начнётся парад суверенитетов.
    В конце концов, с целью самосохранения Вооружённые Силы организуют Хунту, введут военное положение, расстрелы без суда и следствия, карточную систему распределения, полную национализацию предприятий, банков и частных капиталов. Въезд-выезд из страны прекратится.
    Уря!
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:47
      +1
      Не представляю суверенный Сахалин! Он хоть в три раза больше Израиля и богаче ресурсами, но полмиллиона населения его не вытянут в экономические лидеры. Если только какой дядя вложится туда. Но это будет уже кредитное рабство. И опять никакой самостоятельности.
  6. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 11:20
    +2
    создать сразу 14 центров притяжения людей

    Читал об этой инициативе и думал: "а что...может сработать, если при этом до основания разрушить первые два: Москву и СПБ..." wink Вообще-то инициативы правительства и кабмина не перестают "удивлять"-чтобы не придумать, лишь бы ни хрена не делать для развития страны-вон, взяли карту почеркали ее вкривь и вкось и все: типа поработали, теперь все типа, должно "поехать"...само, типа само будет развиваться и прочее. laughing lol А вообще-то, если честно, за этой затеей явно проглядывает идея "пустить пыль в глаза", когда придется отчитываться перед "гарантом" об очередном провале его очередных указов (ведь некоторые регионы выглядят настолько убого в плане развития, да еще и без всяких перспектив на развитие). Объединив-"смешав" эти "убыточные" регионы с другими, выглядящими более или менее благополучными, можно не фига не делая, подправить статистику и отчитаться, потом перед "гарантом"-вот они пресловутые 2-3% развития! Мы так пахали...так пахали.. wink
  7. Deadушка Офлайн
    Deadушка Сегодня, 11:27
    +2
    Разделить Россию: правительство готовит уникальный эксперимент

    может - раздеть
    и зарплаты в Питере не такие уж и большие, а цены.... особенно на проезд
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Deadушка
      Разделить Россию: правительство готовит уникальный эксперимент

      может - раздеть
      и зарплаты в Питере не такие уж и большие, а цены.... особенно на проезд
      Впечатление такое, что никто не работает на ставку. Все----больше, дополнительные часы, подработки и пока это в нашем городе получается.... мне непонятно, если, как пишут, у нас , экономический рост, то зачем пензионная реформа? А если роста нет, то так бы и сказать.Одно разделить, другое переделать.... большие сомнения во всяких изменениях....
  8. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 11:45
    +2
    А не проще заставить работодателя платить зарплату как в Москве, что мешает? Правительство переживает, что народ жить начнёт, а не выживать. Поэтому и выдумывает всякие экскрименты, чтобы народ не радовался.
  9. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 11:52
    +2
    Как в старом анекдоте.
    Если публичный дом начал приносить убытки, то не кровати надо менять, а проституток (в нашем варианте ПЕдиРосню во власти)
  10. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 12:02
    +2
    Идея конечно интересная... Но... Будет работать если налоги от местных предприятий направят именно в эти региональные центры... А не в Москву... как сейчас...
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 12:20
      0
      Не.... Что вы такое говорите.... Ведь Россия, это ведь- единое "тело", а Москва его сердце, которое питается "кровью" регионов... winked
  11. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 12:59
    0
    Опять в ролике продвигают фишку о развитии Севера! Ну показали бы как живут современные северные города. Уренгой наверно по уровню жизни и комфорту переплюнул Москву? Да и остальные северные города на нефте и газе развиваются как на дрожжах? Как будет жить Север при потеплении климата? Мерзлота растает и будут болота с комарами и мошкарой. А мы будем на них строить небоскребы и железные дороги? Лексусы и Феррари рядовых северян будут легко скользить по глади северных дорог отстроенных на болотной жиже!?
  12. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 13:12
    +2
    Открыли теплицу, открыли рыбоперерабатывающий завод! А когда то эти теплицы были просто подсобным хозяйством предприятия. И строительство теплицы или коровника не было событием для страны, было обычной рутиной, рабочим моментом. Завод по переработке рыбы открыли! Вначале снесли до фундамента, а потом жизнь заставила построить. Все эти открытия слишком мелки для масштабов страны. Это все уровень рядового предприятия. И скорее всего их постройка заслуга не страны, а предпринимателей. Но о лицах скромно умолчали, зато роль государства в строительстве раздули!