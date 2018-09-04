Видео Разделить Россию: правительство готовит уникальный эксперимент Сегодня, 10:34 22

В России собираются создать сразу 14 центров притяжения людей. Сегодня крупных центров экономического роста в нашей стране всего два – Москва и Санкт-Петербург. Нескончаемое переселение людей в обе столицы, целью которой является поиск высокооплачиваемой работы, да и в целом лучшей жизни, создает существенную нагрузку на инфраструктуру и экологию городов.



Как считают в правительстве, эту проблему должно решить разделение страны на 14 макрорегионов с одним-двумя центрами экономического роста в каждом. Сами регионы должны быть связаны между собой качественной транспортной инфраструктурой, иметь налаженные торговые связи, что в конечном счете должно обеспечить экономический подъем государства в целом.



Отмечается, что каждый макрорегион будет специализироваться на определенном направлении экономики – будь то добыча полезных ископаемых, машиностроение, литейная или обрабатывающая промышленность, или же туризм. По задумке политиков, сюда должны стекаться капиталы – как человеческие, так и финансовые.





По сути, речь идет о создании нескольких десятков "центров притяжения" людей по типу города Москвы, которые будут равномерно распределены по всей стране. Для России это станет уникальным опытом развития регионов, которые уже давно жадно поглядывают в сторону стремительно развивающейся столицы.



