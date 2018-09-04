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Стрелять из-за угла из пистолета и автомата. Это просто?

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Современные оружейники работают над усовершенствованием оружия так, чтобы с помощью этого оружия можно было осуществлять безопасную для стрелка стрельбу из-за угла или из укрытия. Свою версию приспособления для стрелкового оружия предлагают инженеры компании Corner Shot. Речь идёт о весьма замысловатом устройстве, которое используется для стрельбы из пистолета стрелком, находящимся за углом от цели.

Стрелять из-за угла из пистолета и автомата. Это просто?


Название компании Corner Shot, в которой работают американские и израильские специалисты, говорит само за себя – «Стрельба из-за угла».


Однако не только по стрельбе из-за угла из пистолетов специализируется эта компания, создавшая «угловое устройство». Приспособление может позволить осуществлять стрельбу из-за угла из автоматического оружия. Речь о модификации приспособления.

На устройстве может задаваться угол направления стрельбы, что позволяет использовать пистолеты или штурмовые винтовки для ведения огня из укрытий – когда сам стрелок непосредственно не видит цели. Менять угол при стрельбе позволяет специальный шарнир, ручка механического управления которым находится в нижней части устройства.



В западной блогосфере сравнили приспособление с селфи-палкой - в том смысле, что управление спусковым крючком (как кнопкой на смартфоне) осуществляется дистанционно - в данном случае всё исключительно механически.

Новинкой приспособление не назвать. Новшество, разве что, в попытках интегрировать к этому "угловому стволодержателю" скорострельное (автоматическое) оружие. Также новшество - в наличии камеры, которая позволяет стрелку определиться с прицеливанием.

Но как же можно установить на это приспособление автомат? В компании отмечают, что это можно сделать для автоматов с откидным прикладом. Или же придётся заранее избавиться от приклада самостоятельно.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/o_gilvi, YouTube
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16 комментариев
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  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 10:51
    +1
    Но как же можно установить на это приспособление автомат?
    Не проблема. Нужно определиться с необходимостью.
    1. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: НИКНН
      Не проблема.

      Нужно как то победить отдачу... а необходимость действительно сомнительная.
      1. Deadушка Офлайн
        Deadушка Сегодня, 11:14
        +2
        Цитата: raw174
        Цитата: НИКНН
        Не проблема.

        Нужно как то победить отдачу... а необходимость действительно сомнительная.

        Цитата: НИКНН
        Но как же можно установить на это приспособление автомат?
        Не проблема. Нужно определиться с необходимостью.


        1. raw174 Онлайн
          raw174 Сегодня, 12:02
          0
          Шедеврально)))) belay
          1. Shurik70 Офлайн
            Shurik70 Сегодня, 12:38
            +1
            Я в конце 80-ых про такую штуку читал. Кажется, в "Технике Молодёжи" (не помню точно)
            Для прицеливания использовались гибкие световоды. Никакой электроники.
            К стати, тоже израильского производства.
            1. Shurik70 Офлайн
              Shurik70 Сегодня, 12:54
              +1
              Как на счёт российского патента № 2403527 (видеоприцел к оружию) ?
              1. Кокарев Михаил Офлайн
                Кокарев Михаил Сегодня, 13:40
                0
                Это прощще, многомиллионых влажений не получишь. А израильская разработка идеальная! Никому не нужная, а деньги притягивает который год подряд, первый раз о нем услышал лет 10 назад, и вот уже совместное предприятие пилит бабло!!!
                1. voyaka uh Онлайн
                  voyaka uh Сегодня, 14:52
                  0
                  Если никому не нужная, то как же фирма существует и зарабатывает деньги?
                  Те кому нужно - покупают. Это оружие для спецслужб, а не для армии.
      2. Нормаль ок Офлайн
        Нормаль ок Сегодня, 13:02
        +1
        Цитата: raw174
        Цитата: НИКНН
        Не проблема.

        Нужно как то победить отдачу... а необходимость действительно сомнительная.

        Это конечно не для массового использования. Для спецслужб и полиции сойдёт. У хирурга должен быть разный инструмент.
  2. Vol4ara Офлайн
    Vol4ara Сегодня, 10:55
    0
    Подобным изобретениям 100 лет в обед, вот только эффективность желает лучшего
    1. Deadушка Офлайн
      Deadушка Сегодня, 11:10
      +5
      Цитата: Vol4ara
      Подобным изобретениям 100 лет в обед, вот только эффективность желает лучшего

      в Израиле давно применяют request
  3. Морской Кот Офлайн
    Морской Кот Сегодня, 11:04
    +3
    Забавная игрушка, но только под пистолет. Автоматическое оружие с более мощным патроном уже не удержать, его просто завалит. Одиночными ещё туда-сюда, а очередь после первого выстрела уйдёт в потолок. На ролике это хорошо видно. И вообще, лучший выстрел из-за угла -- это граната "Ф-1". wink
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 11:28
      -1
      Цитата: Морской Кот
      Забавная игрушка, но только под пистолет. Автоматическое оружие с более мощным патроном уже не удержать, его просто завалит. Одиночными ещё туда-сюда, а очередь после первого выстрела уйдёт в потолок. На ролике это хорошо видно. И вообще, лучший выстрел из-за угла -- это граната "Ф-1". wink

      Особенно, когда в помещении есть/могут быть гражданские
  4. Комментарий был удален.
  5. alta Офлайн
    alta Сегодня, 11:51
    +1
    15 лет тому, впервые Израиль показал оружие, стреляющее из-за угла.
    Кстати, Автомат Калашникова благодаря специальному шарнирному устройству, разработанному американо-израильской компанией Corner Shot, получил возможность для стрельбы из-за угла.
    Устройство представляет собой базу с рукоятью, прикладом и монитором, снабженную шарниром с видеокамерой и системой крепления оружия.
    https://www.youtube.com/watch?v=g35KuvoErsw
  6. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 13:51
    0
    Так иудеи вроде такое уже изобрели, что то аналогичное или нет. Вообщем у нас надо тоже делать, с тем кто уже делает, скооперироваться, много не надо, а по мелочам пригодится.... hi
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 14:53
      0
      Это и есть. Фирма переехала в Америку. Там больше рынок и связи.