Стрелять из-за угла из пистолета и автомата. Это просто?
Современные оружейники работают над усовершенствованием оружия так, чтобы с помощью этого оружия можно было осуществлять безопасную для стрелка стрельбу из-за угла или из укрытия. Свою версию приспособления для стрелкового оружия предлагают инженеры компании Corner Shot. Речь идёт о весьма замысловатом устройстве, которое используется для стрельбы из пистолета стрелком, находящимся за углом от цели.
Название компании Corner Shot, в которой работают американские и израильские специалисты, говорит само за себя – «Стрельба из-за угла».
Однако не только по стрельбе из-за угла из пистолетов специализируется эта компания, создавшая «угловое устройство». Приспособление может позволить осуществлять стрельбу из-за угла из автоматического оружия. Речь о модификации приспособления.
На устройстве может задаваться угол направления стрельбы, что позволяет использовать пистолеты или штурмовые винтовки для ведения огня из укрытий – когда сам стрелок непосредственно не видит цели. Менять угол при стрельбе позволяет специальный шарнир, ручка механического управления которым находится в нижней части устройства.
В западной блогосфере сравнили приспособление с селфи-палкой - в том смысле, что управление спусковым крючком (как кнопкой на смартфоне) осуществляется дистанционно - в данном случае всё исключительно механически.
Новинкой приспособление не назвать. Новшество, разве что, в попытках интегрировать к этому "угловому стволодержателю" скорострельное (автоматическое) оружие. Также новшество - в наличии камеры, которая позволяет стрелку определиться с прицеливанием.
Но как же можно установить на это приспособление автомат? В компании отмечают, что это можно сделать для автоматов с откидным прикладом. Или же придётся заранее избавиться от приклада самостоятельно.
Название компании Corner Shot, в которой работают американские и израильские специалисты, говорит само за себя – «Стрельба из-за угла».
Однако не только по стрельбе из-за угла из пистолетов специализируется эта компания, создавшая «угловое устройство». Приспособление может позволить осуществлять стрельбу из-за угла из автоматического оружия. Речь о модификации приспособления.
На устройстве может задаваться угол направления стрельбы, что позволяет использовать пистолеты или штурмовые винтовки для ведения огня из укрытий – когда сам стрелок непосредственно не видит цели. Менять угол при стрельбе позволяет специальный шарнир, ручка механического управления которым находится в нижней части устройства.
В западной блогосфере сравнили приспособление с селфи-палкой - в том смысле, что управление спусковым крючком (как кнопкой на смартфоне) осуществляется дистанционно - в данном случае всё исключительно механически.
Новинкой приспособление не назвать. Новшество, разве что, в попытках интегрировать к этому "угловому стволодержателю" скорострельное (автоматическое) оружие. Также новшество - в наличии камеры, которая позволяет стрелку определиться с прицеливанием.
Но как же можно установить на это приспособление автомат? В компании отмечают, что это можно сделать для автоматов с откидным прикладом. Или же придётся заранее избавиться от приклада самостоятельно.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/o_gilvi, YouTube
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