Видео

Какая пуля способна пробить БТР?

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Противостояние снарядов и брони такое же древнее, как и само человечество. Увеличивались калибры – росла защита, и наоборот. Особенно ярко это противостояние проявилось на море, где броненосцы выясняли, чья броня крепче и чьи снаряды мощнее и на полях танковых сражений.

Это противостояние продолжается и сейчас. Оно распространяется на все оружие и всю боевую технику, которой располагают армии мира. Не стало исключением и соревнование между броней БТР, предназначенного для доставки пехоты на поле боя и ее огневой поддержки и стрелковым оружием.

На сегодняшний день существует широкий спектр боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для выполнения самых различных задач, в том числе и для пробивания брони.


На представленном видео военный корреспондент Семен Пегов экспериментальным путем выясняет, какой из используемых сейчас боеприпасов (в том числе и специальных) к российскому стрелковому оружию, способен пробить броню БТР-70. Для чистоты эксперимента используется броня, как с укрепленной передней части бронетранспортера, так и с менее защищенной боковой.

Испытания показали, что даже специальный бронебойно-зажигательный патрон карабина СКС способен пробить только боковую броню БТР и совершенно бессилен против лобовой брони.

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10 комментариев
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  1. просто экспл Онлайн
    просто экспл Сегодня, 11:04
    +1
    Так это все же бронетранспортер . поэтому от пуль то он и должен защищать .
    чего тут такого нового ?
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:13
      0
      уж сколько раз велосипед изобретали....
    2. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 11:18
      0
      Испытания надо было проводить боеприпасами стран вероятного противника. Интереснее смотрелось бы! hi
  2. д^Амир Офлайн
    д^Амир Сегодня, 11:14
    +1
    СКС???? а если из винтовки (винтовочным патроном)???? результат будет совсем другой.....
    1. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 11:30
      +1
      да тут хватит того что 7.62 в борт взяло . БТР уже не такой уж БТР .
      1. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 11:45
        +1
        Мне интересно посмотреть на действие пуль "Ли Энфельд" и "Ли Метфорд".... читал, что якобы, душманы успешно пробивали ими советские БТРы, причем с большого расстояния.
      2. Хорон Офлайн
        Хорон Сегодня, 11:52
        +2
        Это был специальный боеприпас, но ведь есть ещё 12,7 мм, 20мм, 30 мм калибры, а для особо устойчивой бт можно и гранотомётом поработать. БТР даёт слабую защиту, но это лучше чем вообще никакой. К тому же не факт что у 7,62 осталось энерги на серьёзное поражение после прохождения брони. В любом случае всё познаётся в сравнении!
    2. Куница Офлайн
      Куница Сегодня, 11:47
      0
      Согласен. Ещё бы из пистолета попробовали. А что там от "Корда" будет? Или это как в старину, на медведя с рогатиной было престижно, так и сейчас на БТР с карабином request
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    0
    специальный бронебойно-зажигательный патрон карабина СКС

    ... а это что ещё за зверь?... request
    1. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 12:47
      0
      карабин Симонова .