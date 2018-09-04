Какая пуля способна пробить БТР?
Противостояние снарядов и брони такое же древнее, как и само человечество. Увеличивались калибры – росла защита, и наоборот. Особенно ярко это противостояние проявилось на море, где броненосцы выясняли, чья броня крепче и чьи снаряды мощнее и на полях танковых сражений.
Это противостояние продолжается и сейчас. Оно распространяется на все оружие и всю боевую технику, которой располагают армии мира. Не стало исключением и соревнование между броней БТР, предназначенного для доставки пехоты на поле боя и ее огневой поддержки и стрелковым оружием.
На сегодняшний день существует широкий спектр боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для выполнения самых различных задач, в том числе и для пробивания брони.
На представленном видео военный корреспондент Семен Пегов экспериментальным путем выясняет, какой из используемых сейчас боеприпасов (в том числе и специальных) к российскому стрелковому оружию, способен пробить броню БТР-70. Для чистоты эксперимента используется броня, как с укрепленной передней части бронетранспортера, так и с менее защищенной боковой.
Испытания показали, что даже специальный бронебойно-зажигательный патрон карабина СКС способен пробить только боковую броню БТР и совершенно бессилен против лобовой брони.
Это противостояние продолжается и сейчас. Оно распространяется на все оружие и всю боевую технику, которой располагают армии мира. Не стало исключением и соревнование между броней БТР, предназначенного для доставки пехоты на поле боя и ее огневой поддержки и стрелковым оружием.
На сегодняшний день существует широкий спектр боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для выполнения самых различных задач, в том числе и для пробивания брони.
На представленном видео военный корреспондент Семен Пегов экспериментальным путем выясняет, какой из используемых сейчас боеприпасов (в том числе и специальных) к российскому стрелковому оружию, способен пробить броню БТР-70. Для чистоты эксперимента используется броня, как с укрепленной передней части бронетранспортера, так и с менее защищенной боковой.
Испытания показали, что даже специальный бронебойно-зажигательный патрон карабина СКС способен пробить только боковую броню БТР и совершенно бессилен против лобовой брони.
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter