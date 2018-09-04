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МРК «Каракурт» получит современные радары «Позитив»

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К началу следующего года ВМФ РФ получит два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» с установленными на них трехкоординатными активными радиолокационными комплексами (РЛК) «Позитив-МК», сообщают Известия.



Как отметили в Минобороны, по результатам опытной эксплуатации будет принято решение об оборудовании такими комплексами всех строящихся «Каракуртов».


В составе РЛК несколько модулей, помещенных в стеклопластиковые обтекатели. Комплекс работает как в пассивном, так и в активном режимах. Более детальная информация о «Позитиве-МК» не раскрывается. Известно лишь, что в пассивном режиме он гарантированно обнаруживает излучения передатчиков надводных кораблей в радиусе до 300 км. А в активном режиме дальность обнаружения значительно превышает аналогичные возможности стоящей сегодня на вооружении станции «Минерал-М».

Новый РЛК способен одновременно наблюдать за 40 объектами. Он интегрирован с ракетным и артиллерийским вооружением корабля, а также средствами ПВО. При обнаружении цели комплекс определяет ее опасность и в автоматическом режиме проводит целераспределение. Результаты его работы появляются на мониторе оператора.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «Позитивы-МК» существенно расширят боевые возможности кораблей, в том числе увеличат эффективность огневого поражения противника.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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17 комментариев
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  1. просто экспл Онлайн
    просто экспл Сегодня, 11:11
    +4
    Вот это уже хорошая новость .
    интересует так же инфа а наличии там полноценной БИУС , которая объеденит все вооружение в одну сеть .
    кстати , Панцирь-М на них будет стоять ?
    1. Аристарх Людвигович Онлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 11:15
      +4
      МРК пр.22800 "Шквал" с ЗРАК "Панцирь-М / Палица" на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

      1. просто экспл Онлайн
        просто экспл Сегодня, 11:28
        +1
        спасибо , только что почитал , начиная с третьего корабля все идут с панцирями .
        1. Аристарх Людвигович Онлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 11:31
          +5
          Пожалуйста. Кстати скоро произойдет переименование малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Министерство обороны РФ приняло решение изменить традиции и переименовать проходящие испытания и достройку МРК «Дивизиона плохой погоды» в честь небольших российских городов.
          МРК «Ураган» переименуют в «Мытищи»;
          МРК «Тайфун» переименуют в «Советск»;
          МРК «Шторм» переименуют в «Одинцово»;
          МРК «Буря» переименуют в «Козельск».
          Сравните:
          - На каком корабле служил?
          - На Урагане. bully
          и
          - На каком корабле служил?
          - На Мытищах. sad
          1. bk316 Онлайн
            bk316 Сегодня, 12:20
            +1
            Сравните:

            Их наверно решили столько сделать, что явлений погоды просто не хватит. А малых городов в России достаточно.... laughing
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:19
      -2
      Цитата: просто экспл
      интересует так же инфа а наличии там полноценной БИУС

      Вы уж извините, но это не только Вас интересует, в связи с этим попробуем свои интересы оставить при себе.. Ну секретность то должна как ни как быть? wink
      1. просто экспл Онлайн
        просто экспл Сегодня, 11:29
        +3
        а статья про новую РЛС это не из секретного ?
        название БИУСа и его краткое описание ничего плохого не делает . как известны название БИУС у 22350 Сигма , как и ее краткое описание . так же и у матрасов никто не скрывает название Эгиды и ее описание .
        1. Romario_Argo Офлайн
          Romario_Argo Сегодня, 12:23
          +1
          а статья про новую РЛС это не из секретного ?

          РЛС Позитив это следующее поколение ЗГРЛС Минерал/Монолит, на базе ФАР c фазочастотным управлением лучей по углу места. РЛС Позитив спокойно выдаёт ЦУ для ПКР 3М55, 3М54, ЗУР ЗРПК Панцирь-М по средством БИУС "Сигма"
          1. просто экспл Онлайн
            просто экспл Сегодня, 12:39
            0
            То есть на Каракуртах тоже Сигма ?
            это кстати хорошо .
            про саму БИУС ничего из ТТХ толком не знаю , хорошо это не про Сигму , а на то что БИУС все же есть .
  2. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 11:30
    0
    Поразила меня чувствительность в пассивном режиме. Ну я так думаю в благоприятных условиях, будет видеть ещё дальше.
    1. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 12:24
      +1
      Поразила меня чувствительность в пассивном режиме.

      Ну это ж по воде препятствий нет, да еще частичное переотражение....
      У меня на Кольском в походе один раз шок был. Расстояние до ближайшей соты под 100 км. Между мной и сотой большое озеро (Вялозеро) Залезаю на гору (Сеньгора) и на тебе прием, неуверенный, но говорить можно.
  3. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 11:34
    +1
    трехкоординатными активными радиолокационными комплексами (РЛК)
    Аналогичные я так понимаю укропы подогнали матрасникам, для изучения.
    1. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 12:02
      +2
      Цитата: Гуру
      укропы подогнали матрасникам

      они им продали 35д6 в простонародии "жучка". Первые образцы поступили в войска в конце 80-х годов. Сейчас на вооружении осталась только на Украине, во всех остальных странах СНГ, в том числе и России уже давно списана в утиль. Правда где они берут клистроны для передатчика неизвестно, раньше они выпускались в России.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
    +1
    ... ну, позитив он и в Африке позитив... хорошее и красивое название дали РЛК...
  5. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 12:12
    0
    Это всё хорошо , но сразу нужно думать и о дронах. Поясню - написанно - одновременно способен "вести" только 40 целей. Что по факту - одна вражеская ракета и 40 дронов и всё , нет Каракурта. Надо как-то научить радар находить приоритет между целями.
    1. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 12:41
      0
      так пока дроны долелят им абзац и там уже и до ПКР очередь дойдет.
      и насколько помню что селекция целей есть даже у старых РЛС.
    2. Комментарий был удален.
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:39
    0
    Хорошая штука, наш Позитив, для кого-то негатив. И это правильно.