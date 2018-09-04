МРК «Каракурт» получит современные радары «Позитив»
К началу следующего года ВМФ РФ получит два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» с установленными на них трехкоординатными активными радиолокационными комплексами (РЛК) «Позитив-МК», сообщают Известия.
Как отметили в Минобороны, по результатам опытной эксплуатации будет принято решение об оборудовании такими комплексами всех строящихся «Каракуртов».
В составе РЛК несколько модулей, помещенных в стеклопластиковые обтекатели. Комплекс работает как в пассивном, так и в активном режимах. Более детальная информация о «Позитиве-МК» не раскрывается. Известно лишь, что в пассивном режиме он гарантированно обнаруживает излучения передатчиков надводных кораблей в радиусе до 300 км. А в активном режиме дальность обнаружения значительно превышает аналогичные возможности стоящей сегодня на вооружении станции «Минерал-М».
Новый РЛК способен одновременно наблюдать за 40 объектами. Он интегрирован с ракетным и артиллерийским вооружением корабля, а также средствами ПВО. При обнаружении цели комплекс определяет ее опасность и в автоматическом режиме проводит целераспределение. Результаты его работы появляются на мониторе оператора.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «Позитивы-МК» существенно расширят боевые возможности кораблей, в том числе увеличат эффективность огневого поражения противника.
Как отметили в Минобороны, по результатам опытной эксплуатации будет принято решение об оборудовании такими комплексами всех строящихся «Каракуртов».
В составе РЛК несколько модулей, помещенных в стеклопластиковые обтекатели. Комплекс работает как в пассивном, так и в активном режимах. Более детальная информация о «Позитиве-МК» не раскрывается. Известно лишь, что в пассивном режиме он гарантированно обнаруживает излучения передатчиков надводных кораблей в радиусе до 300 км. А в активном режиме дальность обнаружения значительно превышает аналогичные возможности стоящей сегодня на вооружении станции «Минерал-М».
Новый РЛК способен одновременно наблюдать за 40 объектами. Он интегрирован с ракетным и артиллерийским вооружением корабля, а также средствами ПВО. При обнаружении цели комплекс определяет ее опасность и в автоматическом режиме проводит целераспределение. Результаты его работы появляются на мониторе оператора.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «Позитивы-МК» существенно расширят боевые возможности кораблей, в том числе увеличат эффективность огневого поражения противника.
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