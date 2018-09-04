Греется и ломается. Британские военные раскритиковали броневик Foxhound
Британские военные раскритиковали бронеавтомобили Foxhound отечественного производства, которые, как оказалось, совершенно не приспособлены для эксплуатации в жарком климате Афганистана, пишет RT со ссылкой на газету Times.
Как отмечает издание, военные жалуются на частые поломки машины, не ее ненадежность. Во время визита в Кабул министра обороны Великобритании, один из броневиков Foxhound, входящих в кортеж министра, попросту не доехал до места, сломавшись по дороге. В корпусе Королевских инженеров подтвердили частые поломки броневика, однако заявил, что "это не сказывается на качестве проведения патрульных операций".
Бронеавтомобиль Foxhounds впервые был представлен публике в 2012 году. Он специально создавался для работы в жарком климате, но проблему с перегревом двигателя решить так и не удалось. Экипажи стараются чаще делать остановки в тени для частичного решения этой проблемы. Из-за частых поломок экипажи стараются при патрулировании не сильно удалятся от базы, чтобы иметь возможность запросить эвакуацию.
В британской армии Foxhound заменили легкие бронеавтомобили Snatch Land Rover, получившие прозвище "гробы на колесах" из-за гибели не менее 37 членов их экипажей в Афганистане и Ираке. Бронеавтомобиль заявлен как "легкий, маневренный и надежно защищающий экипаж" с усиленной противоминной защитой днища, которое имеет V-образную форму. Экипаж 4 человека. На вооружении 2 пулемета калибра 7,62 мм. Скорость - 110 км/час.
Как отмечает издание, военные жалуются на частые поломки машины, не ее ненадежность. Во время визита в Кабул министра обороны Великобритании, один из броневиков Foxhound, входящих в кортеж министра, попросту не доехал до места, сломавшись по дороге. В корпусе Королевских инженеров подтвердили частые поломки броневика, однако заявил, что "это не сказывается на качестве проведения патрульных операций".
Бронеавтомобиль Foxhounds впервые был представлен публике в 2012 году. Он специально создавался для работы в жарком климате, но проблему с перегревом двигателя решить так и не удалось. Экипажи стараются чаще делать остановки в тени для частичного решения этой проблемы. Из-за частых поломок экипажи стараются при патрулировании не сильно удалятся от базы, чтобы иметь возможность запросить эвакуацию.
В британской армии Foxhound заменили легкие бронеавтомобили Snatch Land Rover, получившие прозвище "гробы на колесах" из-за гибели не менее 37 членов их экипажей в Афганистане и Ираке. Бронеавтомобиль заявлен как "легкий, маневренный и надежно защищающий экипаж" с усиленной противоминной защитой днища, которое имеет V-образную форму. Экипаж 4 человека. На вооружении 2 пулемета калибра 7,62 мм. Скорость - 110 км/час.
- Использованы фотографии:
- https://40cdo-rm.ru/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter