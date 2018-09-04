Греется и ломается. Британские военные раскритиковали броневик Foxhound

Британские военные раскритиковали бронеавтомобили Foxhound отечественного производства, которые, как оказалось, совершенно не приспособлены для эксплуатации в жарком климате Афганистана, пишет RT со ссылкой на газету Times.Как отмечает издание, военные жалуются на частые поломки машины, не ее ненадежность. Во время визита в Кабул министра обороны Великобритании, один из броневиков Foxhound, входящих в кортеж министра, попросту не доехал до места, сломавшись по дороге. В корпусе Королевских инженеров подтвердили частые поломки броневика, однако заявил, что "это не сказывается на качестве проведения патрульных операций".Бронеавтомобиль Foxhounds впервые был представлен публике в 2012 году. Он специально создавался для работы в жарком климате, но проблему с перегревом двигателя решить так и не удалось. Экипажи стараются чаще делать остановки в тени для частичного решения этой проблемы. Из-за частых поломок экипажи стараются при патрулировании не сильно удалятся от базы, чтобы иметь возможность запросить эвакуацию.В британской армии Foxhound заменили легкие бронеавтомобили Snatch Land Rover, получившие прозвище "гробы на колесах" из-за гибели не менее 37 членов их экипажей в Афганистане и Ираке. Бронеавтомобиль заявлен как "легкий, маневренный и надежно защищающий экипаж" с усиленной противоминной защитой днища, которое имеет V-образную форму. Экипаж 4 человека. На вооружении 2 пулемета калибра 7,62 мм. Скорость - 110 км/час.