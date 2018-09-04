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Греется и ломается. Британские военные раскритиковали броневик Foxhound

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Британские военные раскритиковали бронеавтомобили Foxhound отечественного производства, которые, как оказалось, совершенно не приспособлены для эксплуатации в жарком климате Афганистана, пишет RT со ссылкой на газету Times.

Греется и ломается. Британские военные раскритиковали броневик Foxhound


Как отмечает издание, военные жалуются на частые поломки машины, не ее ненадежность. Во время визита в Кабул министра обороны Великобритании, один из броневиков Foxhound, входящих в кортеж министра, попросту не доехал до места, сломавшись по дороге. В корпусе Королевских инженеров подтвердили частые поломки броневика, однако заявил, что "это не сказывается на качестве проведения патрульных операций".


Бронеавтомобиль Foxhounds впервые был представлен публике в 2012 году. Он специально создавался для работы в жарком климате, но проблему с перегревом двигателя решить так и не удалось. Экипажи стараются чаще делать остановки в тени для частичного решения этой проблемы. Из-за частых поломок экипажи стараются при патрулировании не сильно удалятся от базы, чтобы иметь возможность запросить эвакуацию.

В британской армии Foxhound заменили легкие бронеавтомобили Snatch Land Rover, получившие прозвище "гробы на колесах" из-за гибели не менее 37 членов их экипажей в Афганистане и Ираке. Бронеавтомобиль заявлен как "легкий, маневренный и надежно защищающий экипаж" с усиленной противоминной защитой днища, которое имеет V-образную форму. Экипаж 4 человека. На вооружении 2 пулемета калибра 7,62 мм. Скорость - 110 км/час.
Использованы фотографии:
https://40cdo-rm.ru/
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16 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:24
    +4
    Он специально создавался для работы в жарком климате, но проблему с перегревом двигателя решить так и не удалось

    А ассигнования-то уже освоены ... winked
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:41
      +1
      проблем-то новые выбить?
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
      +2
      Привет, Паша! hi ... бабки прежде всего, а там пусть хоть колом стоит... laughing
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:52
        +1
        Серёга , салют ! hi
        Цитата: a.s.zzz888
        бабки прежде всего, а там пусть хоть колом стоит

        Девиз наглосаксов (и не только , к сожалению) . yes
    3. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:48
      +2
      Так Павел, ну они же и заказывали? Они же ТТТ (тактико технические требования) предъявляли? К кому теперь претензии? Что хотели вам то и дали...Не пойму претензий.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:53
        +1
        Цитата: НИКНН
        Не пойму претензий.

        А что тут понимать ?
        Цитата: a.s.zzz888
        бабки прежде всего, а там пусть хоть колом стоит
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 12:04
          0
          Цитата: bouncyhunter
          бабки прежде всего, а там пусть хоть колом стоит

          Смотрю не так стоит wink Как в анекдоте пессимист и оптимист.
          Пессимист ".ох не стоит.."
          Оптимист " блин ..не стоит.. но как висит, ка висит." good
  2. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 11:32
    +1
    Бронеавтомобиль - это вам не Ландроверы делать, покупайте лучше наши Тигры, они точно не подведут. laughing
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
    +1
    Греется и ломается. Британские военные раскритиковали броневик Foxhound

    ... это вам не Скрипалей душить газом.... laughing
  4. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 12:15
    +2
    Это всё потому , что у них нет своей машины равной БТР - 80.
    Поэтому и лепят горбатого. Наш БТР - на все случаи жизни ))
    1. Essex62 Офлайн
      Essex62 Сегодня, 13:25
      0
      Тенденция ныне такая. Производителям выгодно заложить " засаду" для владельца авто , чтоб на ремонте и з/ ч бабосов поиметь. Даже безотказные ,в прошлом, Мерсюки ломаются, с одним и тем - же диагнозом, через определенный пробег. Видимо и до бронемобилей сие новшество докатилось. Наглосакский Ровер ( гражданский) давно вызывает у владельцев желание выражаться не литературно. laughing
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:47
    0
    Трибалтам пойдет, у них воды много, целая Балтика.
  6. БАБА ШУРА Офлайн
    БАБА ШУРА Сегодня, 13:58
    0
    Только МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound), а остальное ничто.
  7. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: Essex62
    Даже безотказные ,в прошлом, Мерсюки ломаются, с одним и тем - же диагнозом, через определенный пробег

    У Мерседеса , в новых движках , блок цилиндров - дюралевый . И в этом нет ничего страшного - но есть одно НО.
    Тут у меня не хватает матерных слов , чтобы передать эмоции - так вот , блок цилиндров дюралевый, и головка блока цилиндров крепится на шпильках - саморезах !!!!!. Т.е эти саморезы тупо ввинчиваются в дюралевый блок цилиндров и всё - головку блока цилиндров повторно поставить уже не получится, это всё одноразовое ))
  8. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 14:22
    0
    Бронеавтомобиль Foxhounds впервые был представлен публике в 2012 году. Он специально создавался для работы в жарком климате
  9. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 14:55
    0
    Ломается, тем не менее солдаты перестали гибнуть на минах.