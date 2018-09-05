Аналитика

Навальный – Росгвардия. 2 : 0

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Сейчас многие начнут ворчать: дескать, нашли о ком говорить. О Навальном и его банде, ищущей вроде бы информацию. А, собственно, почему нет? Если информация найдена, выложена и даже подтверждена? И касается обороноспособности страны?

Конечно, Навальный и компания дают ее в своеобразном виде, но даже в этом случае не стоит пренебрегать ситуацией.


Итак, все началось с того, что информагентство Навального опубликовало ролик, в котором прямо обвинило в финансовых махинациях командующего Росгвардией генерала армии В. В. Золотова.

Особую пикантность делу придавало то, что Золотов – бывший начальник службы охраны президента Путина (с 2000 по 2013 годы). Как подает Навальный, отправлен на заслуженный отдых, ну и подкормиться слегка. После долгой и эффективной работы – а почему и нет?

Навальный – Росгвардия. 2 : 0

Золотов — в очках, справа от...



Тоже неплохое окружение, правда?


«Нет» потому, что, если верить Навальному (а заодно и сайту госзакупок, Роскомстату и своим глазам) термин «подкормиться» не равнозначен термину «жрать в три горла». А если исходить из ролика Навального, то именно это и происходит сегодня в Росгвардии в плане махинаций с закупками продуктов.

Впрочем, судите сами.



У авторов весьма противоречивое отношение к Навальному. От полного неприятия в связи с многочисленными фейками, которые периодически разоблачались в период президентской кампании, до "а ведь в этом что-то есть", даже если информация верна наполовину, на треть. И огребал от нас господин правдоискатель не раз. Факт.

Однако то, что произошло именно с данным роликом, обоих навело на мысль, что Навальный "сделал" Росгвардию в этот раз. По крайней мере, именно такое мнение возникает от прочтения ответа пресс-службы на страничке Росгвардии. Извиняемся за это сравнение, но читаешь ответ на блог, который уже посмотрели больше 2 миллионов пользователей, и возникает ощущение хлева. Умные красивые глаза и мычание...

Вот как нормальный здравомыслящий человек должен воспринимать следующую информацию?

Для тех, кто не читал статью или не пожелал посмотреть ролик, сообщаем, что речь идет о двух контрактах на закупку продовольствия для росгвардейцев. 2017 и 2018 годов.

Навальный просто обвинил Золотова в воровстве миллиардов. И в качестве доводов привел раскладку по ценам.

Самое жуткое в этой истории как раз то, что руководство Росгвардии… начало полемику! Командиры начали оправдываться на своем сайте! Видимо, из 2 миллионов какое-то количество росгвардейцев все-таки было.

О «ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ», ПОСТАВЛЯЕМОЕ В ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Естественно, последовал незамедлительный ответ! Вообще, сложилось впечатление, что в штабе Навального ждали такой реакции.

Ахаха, Золотов, ахаха!

От Навального: "Мы сравниваем цены по вашим же аналогичным контрактам за два разных года. И в одном, и в другом все это было учтено, объем упаковки и все ГОСТы — идентичны".

От Росгвардии: "...не учитывают ряд показателей, применявшихся при заключении государственных контрактов: сезонность закупок, страну происхождения товара, мелкоштучную упаковку отдельных видов продовольствия (сок, масло), издержки, связанные со стоимостью транспортных расходов на доставку товара до установленных мест поставки, расходы, связанные с казначейским сопровождением контракта, проведением экспертизы продовольствия, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ".

Понятно, что запудрить мозги читателям можно было бы в случае отсутствия самих контрактов на руках. Но сегодня не надо быть семи пядей во лбу, чтобы самостоятельно сравнить контракты. По крайней мере, для авторов не составило большого труда найти эти контракты.

И таких "Му" в ответе пресс-службы РГ достаточно. Надо отдать должное штабу Навального, там достаточно грамотно прочитали ответ на собственный материал. И не только прочитали, но и аргументированно ответили. Думаем, читатели уже прочитали и этот материал.

Если подумать, то Росгвардия своим ответом на материал только подстегнула интерес не только к поднятой проблеме, но и к самому Навальному. Интересно, как должен воспринимать простой человек, которому предстоит пережить пенсионную реформу (денег нет, но мы за вас, старики), повышение НДС (денег нет, но мы за простых людей) и прочие мероприятия "для нас", следующее утверждение РГ:

"Обращаем внимание, что все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства".


А между тем Навальный обвиняет Росгвардию как минимум в растрате миллиарда рублей (!). В ролике прямо говорится о краже этих денег. Закупочные цены продуктов для РГ с декабря 2017 года (первый контракт) до июня 2018 года (второй контракт) почему-то выросли в полтора-три раза. При этом цены выше даже тех, что дает Росстат на тот же период!



Есть ещё один нюанс, о котором упомянуто в ролике Навального. Распоряжение правительства РФ о закупке продуктов у единственного производителя от 2 декабря 2017 года № 2686-р. Там правительство ссылается на ст. 93 Закона РФ №44-Ф3 от 03.08. 2018 года (п.2 ч.1). Посмотрим, что там написано: "…2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с положениями статьи 22 настоящего Федерального закона".

Хорошо правительству. Что хотим, то воротим. Распорядились, значит, так и будет. А то, что этот единственный поставщик находится в Крыму, от которого до Сибири и Дальнего Востока как до Луны пешком, не важно. Важно поддержать частную (!) фирму. Да, крымскую, но частную.

Мясокомбинат "Дружба народов", кстати, занимается в основном именно тем, чем и положено — работой с мясом и мясопродуктами. Торговля овощами, фруктами и продуктами их переработки не более чем дополнительный вид деятельности. Проще говоря, комбинат просто посредник. (Комбинат "Дружба народов").

Интересно, а обоснование таким большим ценам есть? Или государственный карман не наш? Из собственного кармана закупать свеклу в Москве или Питере, находясь в Хабаровске, не будешь. Своя есть и по качеству не хуже. А из государственного можно?

Видимо, если кушать очень хочется, то не просто можно, но и нужно.

Разбираться в том, кто прав в этом споре, а кто нагло врет, совершенно не хочется. И так понятно, что оба фигуранта не золото. Господин Золотов снимает сливки, заработанные годами беспорочной службы, господин Навальный мечтает когда-то этим заняться.

Мы всего лишь выражаем собственное мнение по этому вопросу. В России достаточно органов, которые обязаны разбираться детально в таких делах. Возможности этих организаций несоразмерно большие, чем возможности журналистов.

Резонанс получился. Можно поздравить с этим господина Навального. Суда по ответам пресс-службы Росгвардии, господина Золотова можно поздравить с полным отсутствием в штате его пресс-службы профессионалов. То ли по объявлению набрали, то ли по блату.

Факт, что Навальный «раскатал» руководство Росгвардии, применив для этого простейшую логику. И вроде бы вскрыв не очень красиво выглядящие факты.



Посмотрим, как будут развиваться события. За что и кого будут судить — за клевету или за воровство? Или не будут?
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
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37 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 05:53
    +1
    К сожалению... Можно сказать... Было... Тиграм мяса не докладывают... И кто это мясо в итоге ест уже не так уж и важно...
    1. самый главный Офлайн
      самый главный Сегодня, 08:16
      +3
      Цитата: Vard
      И кто это мясо в итоге ест уже не так уж и важно...

      Как это не важно??? Очень даже важно!!! И жрет его определенная сволочь. И из-за этой сволочи, например я, отслужив 21 год и уволившись по случаю травмы, которая квалифицируется как военная травма, не получил жильё, а пенсия идет с понижающим коэффициентом. Поэтому, я хоть и не сторонник Навального из-за его внешнеполитических взглядов, но все его расследования по воровству из госбюджета поддерживаю! Статья правильная. Спасибо Роману Скоморохову и Александру Ставеру за такие интересные статьи!!!
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 08:37
        +1
        Это только присказка, а сказка впереди (это я про интересную статью).
      2. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 08:43
        0
        Цитата: самый главный
        я хоть и не сторонник Навального из-за его внешнеполитических взглядов, но все его расследования по воровству из госбюджета поддерживаю!

        И я совсем не сторонник Навального, скорее наоборот по взглядам. Но, тем не менее считаю, что если справедливые обвинения звучат даже из уст либерала, то нельзя это отметать походя. Расследования Навального смотрят пол страны, их невозможно не замечать. И власти нужно отвечать перед обществом, держать удар, не игнорировать по типу Медведева(все это чушь и компот!).
        Цитата: самый главный
        Статья правильная. Спасибо Роману Скоморохову и Александру Ставеру за такие интересные статьи!!!

        Присоединюсь.
    2. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 08:38
      +4
      авторы: Александр Ставер, Роман Скоморохов. Что можно сказать о тексте... чуть позже. Сначала приведу цитату из прессы о чем предупредили Google:
      "...о недопустимости вмешательства в грядущие выборы. Обращение связано с постоянной деятельностью десятков YouTube-каналов, которые пропагандируют антиобщественное поведение в период голосования. Кроме того, подобные каналы фактически призывают россиян к нарушению действующих законов. Отмечается, что в Google пока не отреагировали на поступившие письма, однако российские власти находятся в постоянном контакте с компанией по этому вопросу. Между тем МИД России намерен сообщить Вашингтону, что американские информационные ресурсы находятся «в миллиметре» от противозаконных действий. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/tech/40724518/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
      Теперь вопрос: а на каком расстоянии от противозаконных действий находится сайт ВО и конкретные авторы (Александр Ставер, Роман Скоморохов), которые периодически выбрасывают темы, которые "пропагандируют антиобщественное поведение"? Более того, путем поощрения модераторами на сайте создана команда поддержки этих авторов!
      Отсюда вопрос к авторам: Александр Ставер, Роман Скоморохов - вы на чью мельницу воду льете?
      1. НасРать Онлайн
        НасРать Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Dashout

        Отсюда вопрос к авторам: Александр Ставер, Роман Скоморохов - вы на чью мельницу воду льете?


        Бан обеспечен... wassat Здесь на ВО критику не приемлют, это же не "Путинский режим" ... bully
  2. Комментарий был удален.
  3. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 06:33
    +15
    Как бы здесь не относились к Навальному, но то что он периодически поднимает серьёзные темы и находит "грязное белье" у "нашей" "элиты" - за это ему спасибо. Кто кроме него из оппозиции это в стране делает? КПРФ а может ЛДПР с СР, м?
    "На то и щука, чтобы карась не дремал"
    Не по этому ли его из всех СМИ поливают говном.
    1. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 08:05
      +5
      Сигнал есть надо однозначно разбираться, он такой же как все гражданин свой страны, правда мутный и скользкий, но без этого на пике волны тяжело удержаться.
    2. Maverick1812 Офлайн
      Maverick1812 Сегодня, 08:32
      +1
      Более того! Чтобы что то нарыть, рыть то и не нужно! Навальный берет все с поверхности, не углубляясь так сказать! Это свидетельствует о том, что власть имущие страха не ведают и берега давно попутали....
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:34
    -2
    Ситуация похабная: один вор обвиняет в воровстве других воров, ежели прорвется к власти , так же будет воровать..
    1. Peter Smith Офлайн
      Peter Smith Сегодня, 07:28
      +2
      Цитата: parusnik
      Ситуация похабная: один вор обвиняет в воровстве других воров, ежели прорвется к власти , так же будет воровать..

      Вы обвиняете человека в воровстве? А ведь он не воровал! Может извинитесь? А то похабная получается ситуация....
  5. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 06:37
    +4
    Что тут скажешь... Посади, в свое время и за дело г-на Сердюкова, глядишь сейчас бы и этого скандала не было бы... Так как этих "доверенных людей" не "на кормление" на посты сажают, а дело делать...Но жадность людская даже инстинкт самосохранения пересиливает... Все это мне не нравится, очень не нравится. Все больше и больше начало 90-х начинает напоминать.
    И еще вопрос, а что ж другой "оппозиционер", г-н Кудрин то молчит, вроде это сейчас его дело такие нарушения выявлять или тоже "на кормлении" сидит, а как же принципы?
    1. Ivan staryi Онлайн
      Ivan staryi Сегодня, 07:12
      +2
      А г-на Кудрина пока рано спрашивать. Провести поверхностный анализ информации с сайта государственных закупок и снять на его основе видеоролик при наличии соответствующих знаний, навыков и опыта не составляет большого труда и не займет много времени.
      Счетная палата же в своей деятельности, как и любой другой контрольный или правоохранительный орган, ограничена в своей работе массой различных инструкций, правил, судебной практикой и т.д. Соответственно организовать и провести проверку, а главное еще и реализовать полученные в ее ходе материалы, это дело не одной недели.
      Г-н Навальный может просто посмеяться над доводами, приведенными Росгвардией. Тогда как специалисту счетки придется каждый довод разбирать по полочкам с соответствующими расчетами и анализом.
      1. Maverick1812 Офлайн
        Maverick1812 Сегодня, 08:37
        +2
        Тем не менее, оснований для проверки предостаточно, тем паче, озвучены на всю страну!
    2. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 08:15
      -3
      Цитата: svp67
      Посади, в свое время и за дело г-на Сердюкова, глядишь сейчас бы и этого скандала не было бы...

      Посади, в свое время и за дело г-на Сердюкова, глядишь и современной Российской армии - не было бы.

      Любая структура сама себя реформировать не способна. Обязательно нужен человек со стороны, который специально поставлен на решение этих задач. Все "косяки" Сердюкова - это было отличное прикрытие по реальному переформатированию и перевооружению армии. Наши "вежливые люди" в Крыму поставили Запад в недоумение и это лучший показатель того, что Сердюков с основной своей задачей справился на отлично!
  6. Джингиби Офлайн
    Джингиби Сегодня, 06:37
    +7
    Ведь в таком случае не важен сам Навальный, как, извиняюсь, разносчик информации. Важно, что в очередной раз публично и открыто показано кумовство власти. Обидно, товарищи!
  7. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 06:38
    +3
    Александр, Роман, молодцы ехидная статья получилась. По поводу вашего вопроса:" то ли по объявлению набрали то ли по блату",а я дополняют вопрос:" если по объявлению то кто тот умник,что его давал? В КАЖДОМ повторяю в КАЖДОМ ведомстве были, есть и будут: " жучки",что дырочку сверлят в бюджете, олухи царя небесного и работяги, что тянут весь воз.
    Думаю не очень ошибусь если скажу,что : большинство из нас люди сформировавшийся при той системе и поэтому нам трудно уживаться с новым порядком. Вот из всех моих одноклассников,а класс был 11 человек, лишь один "устроился " при новой системе ( 3 автосервиса, двухэтажный дом), а все остальное..
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 07:31
      -2
      А у всех остальных чего на это не хватило?
  8. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 06:46
    -7
    Смысл какой размещения статьи на этом ресурсе?
    Всем голосовать за молодца-Навального на следующих выборах?
    Или "как там в России дела? - Воруют..." - очередную Америку тут всем открыть?
    Или редкое природное явление -"sratch" на 100500 постов своими щеками раздуть?
    Ну а чё... В любом случае - удачи, пацаны..
  9. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 06:52
    0
    Вот все говорят, что олигархи (топменеджеры, министры и пр.) обворовали страну, а у меня недавно прицеп с щебнем на дороге сломался, отцепил его подняв дышло домкратом (прицеп одноосный), пока за запчастями ездил, минут 20-30, сперли домкрат! Дело было на шоссе, ночью! Прицеп стоял в кювете (я его спустил, чтобы никто не врезался)! Там где то воруют то, чего я никогда не видел и не увидел бы, а тут конкретно, какой то (мат мат мат) мой домкрат сп...ёр! Я пришел к выводу что в России все воруют и утащил с работы пачку бумаги.
    А по поводу закупок, уверен проверку проведут, не думаю что найдут серьёзные нарушения, залепят клерку (работнику который занимается размещением заказов) штраф 50 тыс. и все успокоятся.
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: raw174
      Я пришел к выводу что в России все воруют

      И не только в России. В армии есть пословица: "В армии нет воров, а есть раздолбаи, неправильно хранящие свои вещи".
      Ворую? Да воруют, а как же не воровать, если первоначальный капитал наворованный? Грех у вора ворованное не своровать. Ну а то, что домкрат спёрли - сочувствую, привычка однако тащить всё, что плохо лежит...
  10. Грибок Онлайн
    Грибок Сегодня, 06:52
    -5
    Воровали и будут воровать всегда. При любой власти. Ну такая натура у людей дорвавшихся до кормушки. Сам же навальный вор. Был бы он у кормушки воровал бы по крупному.
    1. фрезер Онлайн
      фрезер Сегодня, 07:07
      +3
      Цитата: Грибок
      Воровали и будут воровать всегда. При любой власти. Ну такая натура у людей дорвавшихся до кормушки. Сам же навальный вор. Был бы он у кормушки воровал бы по крупному.

      Опа, кремлеботы потянулись.
      Знаешь в чем отличие хорошей власти от плохой.
      Не в ошибках (все ошибаются) а в реакцию на них.
      В нормальных странах если какого то чиновника уличили в коррупции, то проводят расследование, а не говорят "везде же воруют".
      По вашей логике, можно и убийства оправдать "везде же убивают".
      1. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 07:38
        0
        Цитата: фрезер
        Знаешь в чем отличие хорошей власти от плохой.

        В том что хорошая власть - это Гудвин мудрый, но сказочный. Власть она не прислана нам с Альфацентавры, она из наших же людей вышла, из тех кто спёр мой домкрат (см. мой пост выше). "кремлебот" из Казахстана прав, я считаю. Это не значит что делать ничего не нужно, это просто констатация фактов.
      2. Грибок Онлайн
        Грибок Сегодня, 08:44
        +1
        В нормальных странах воруют не меньше.А то и больше...
    2. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 07:45
      -2
      Зря ты, Грибок, так тут грибкуешь laughing winked
      Тут все такие собрались - чистые руки, горячие сердца и холодные головы. Особенно - последние. Последние романтики революции с винтовками со штыками, и в тельняшках на груди порватых...
      Ща закидают ручными бонбами - будешь потом плакать, и минусы из себя выбирать, как тот волк колючки в Ну погоди.
      crying
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 08:44
        0
        А что, минусы украшают мужчину, в данном случае ничего плохого не могу про Вас сказать.
  11. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 06:55
    +7
    Да ничего никому не будет!
    Своих не бросают у нас.
    Сиситема прогнила насквозь!

    Один пример, пытаюсь помочь человеку - Вадиму Остапову, водителю из Омской глубинки,
    которого, за то, что возил бесплатно своих односельчан кому очень надо до Омска, по пути возил вместе с работницами своей супруги до её пекарни в Омске, высаживал в Омске у автовокзала.
    Так местный перевозчик натравил на него гаишником и пару подстав и человека наказали на крупные штрафы.
    Вадим начал отстаивать свои права, так теперь за его супругу взялись. Уже год идёт эта бадяга,
    результата положительного, похоже не предвидится.
    Тиранили приставы и судьи, теперь подключился и.о. прокурора Омской области.

    Выдержки из письма:
    "Здравствуй Василий! Тут мне пришёл ответ нашего областного прокурора на депутатский запрос Жириновского( второй уже). В общем то ничего нового-мол все правильно и всё по закону... Но есть одно но. Прокурор пишет:-".Остапов В. в настоящее время продолжает осуществлять перевозки пассажиров за плату. При этом в целях уклонения от обязанности получения лицензии и участию в конкурсных процедурах данным лицом под видом легкового такси используется автобус переоборудованный посредством уменьшения пассажирских мест. "...Всё это ложь. Никого я не перевожу уже с того времени как забрали Газель(ГАЙцы регулярно меня останавливают и проверяют и даже если везу мою Таню всегда интересуются кто это и не беру ли я денег... ни одного протокола по этому поводу нет, следуя их же логике и нарушений нет), ничего я не "переоборудовал" и этот старенький Форд с завода восьмиместный (на учет ставил его лично нач. ГИБДД нашего района и сам всё проверял), ну и если прокурор говорит что я нарушаю закон и это ему известно-то почему он не принимает никаких прокурорских мер? Значит получается он(прокурор) способствует совершению правонарушения " в целях уклонения от обязанности получения лицензии" и незаконно "под видом легкового такси используется автобус переоборудованный посредством уменьшения пассажирских мест.. ". В добавок этот прокурор этим ответом вводит в заблуждение должностное лицо (Жириновского) путём сообщения заведомо ложной информации. В общем- маразм крепчает. Удивляться этому вранью не приходится...

    Как говорится было бы смешно , если бы не было так грустно... В общем До свидания Василий спасибо тебе ЗА ВСЁ!"

    Остапов Вадим

    protektor.ost@yandex.ru

    Документы с запросом В.В. Жириновского и ответом на этот запрос и.о. прокурора Омской области можно посмотреть по ссылке:

    https://yadi.sk/d/HuXphCdR3ajsfX

    https://www.change.org/p/ludi-ne-dadim-v-obidu-chestnogo-cheloveka/u/23209630

    А вы говорите!
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 07:46
      -2
      Цитата: 3vs
      за то, что возил бесплатно своих односельчан кому очень надо до Омска, по пути возил вместе с работницами своей супруги до её пекарни в Омске, высаживал в Омске у автовокзала.
      Так местный перевозчик натравил на него гаишником и пару подстав и человека наказали на крупные штрафы.

      Можете меня поругать, но с точки зрения закона, перевозчик прав. Это его (перевозчика) бизнес, не думаю что АТП обслуживающее сельские направления может быть очень прибыльным, у нас они дотируются из местного бюджета 1-1,5 млн. в год. Ваш страдалец отбирает хлеб перевозчика, возможно не из корыстных побуждений, а по доброте душевной, но сути это не меняет. В принципе, в таких случаях обычно всё заканчивается штрафами и прекращением НЕЗКОННЫХ перевозок, Ваш "подопечный" видимо решил доказать свою правоту, а он не прав...
      1. 3vs Онлайн
        3vs Сегодня, 08:10
        +4
        "Можете меня поругать, но с точки зрения закона, перевозчик прав. Это его (перевозчика) бизнес, не думаю что АТП обслуживающее сельские направления может быть очень прибыльным"
        И буду ругать, естественно!
        А Вы знаете, что Вадим и занялся подвозом нуждающихся бесплатно, бабушек, по делам в Омск, девчонок беременных до поликлиники из-за того, что местный транспорт в деревнях прикрыли "оптимизируя расходы", а всем желающим предлагают пешком топать километров пять, если не больше до трассы и зимой и осенью и в жару...
        Человек возил сотрудниц своей жены на работу с оформлением всех документов, даже был заключён договор с местной администрацией на выделение бесплатных талонов нуждающимся.
        Человек решил делать доброе дело по просьбе сынишки. Вот и сделал. Местный транспорт больше не ходит, на такси в Омск не наездишься, кому было плохо?!
        И что, человек теперь без работы, у супруги работницы разбежались, работает одна.
        Написал всем, кому только можно, помогите человеку, ни-че-го, от гос. органов отписки, остальные на письма не отвечают, кто-то - не наша компетенция!
        Остаётся Дональду Трампу что-ли написать, чтобы прищемил нашим чиновникам их недвижимость и счета за границей...
        1. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 08:27
          0
          Цитата: 3vs
          А Вы знаете, что Вадим и занялся подвозом нуждающихся бесплатно, бабушек, по делам в Омск, девчонок беременных до поликлиники из-за того, что местный транспорт в деревнях прикрыли "оптимизируя расходы"

          Не знаю конечно, Вы же это только что озвучили... Тогда дело другое, вроде бы конфликта с перевозчиком (АТП) возникнуть не должно, на первый взгляд... Но раз "звезды зажигаются, значит это кому нибудь нужно".
          У нас была похожая ситуация, отменили маршрут в отделенную деревню (около 30 км. от райцентра), вопрос решился после коллективного обращения селян к депутату Госдумы от нашего округа. ему передали письмо с подписями, активисты выступили на встрече, он порешал с главой района, с руководителем АТП, маршрут восстановили. Попутно "раскрутили" депутата на финансовую помощь в ремонте школы (что то около полумиллиона руб.). Обращались к руководителям думских фракций, тоже не помогло, там отписки, нужно идти к тем, кто с "земли", кого непосредственно выбираете. Это по поводу маршрута, а по поводу Вашего подопечного, в таких случаях нужно примеряться, он по закону будет не прав ибо он не перевозчик и не должен был заниматься извозом.
          Цитата: 3vs
          Человек решил делать доброе дело по просьбе сынишки.

          Старуха Шапокляк ещё говорила: "Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя". Делать нужно по закону, даже хорошие дела.
          А то что Вы помогаете таким простакам, которые не по злому умыслу вляпываются по самые брови, это достойный поступок.
          1. 3vs Онлайн
            3vs Сегодня, 08:41
            0
            Ситуация банальная, Вадим останавливался на остановке автовокзала, а местный перевозчик считает, что это его собственность, натравливал бандюганов и местных таксистов на мужика,
            и били его и шины прокалывали...
            Вадим человек с характером, послал этого друга по дальше, ну и получил поддержку в борьбе с собой и
            гаишников и судей и судебных приставов, теперь и и.о. прокурора...

            "А то что Вы помогаете таким простакам, которые не по злому умыслу вляпываются по самые брови, это достойный поступок."
            Как Путин однажды сказал по погибшим морякам "Курска" "выть хочется",
            так и мне хочется выть, что не могу помочь человеку в нашей стране,
            добро у нас наказуемо, и если за человека берётся суд, что отстоять свою честь и достоинство практически невозможно!
  12. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 07:36
    0
    Далёк от мысли защищать Золотова - скорее всего не всё хорошо в его ведомстве и надо наводить порядок. Так ведь, порядок надо наводить и в целом в стране. Достаточно вспомнить озвученные Голиковой, в её бытность главой Счетной палаты, куда более многомиллиардные потери государства именно в сфере закупок. Так что Навальный в своих изысках не очень оригинален, а вот то что попер буром на Росгвардию, заставляет задуматься. Структура огромная, но она, во-первых, еще находится в стадии становления, а во-вторых, думаю секретом не является, что внутренние войска ставшие одной из составляющих Росгвардии никогда не славилась ни особой дисциплиной ни особым порядком. И реально требуется время и огромные усилия для превращения Росгвардии в ту структуру, которая будет в полной мере соответствовать тем целям и задачам, которые поставлены перед ней, прежде всего, в борьбе с терроризмом и предотвращении раскачивания государства. Поэтому Роману Скоморохову, обрушившемуся вчера на Роджерса за не стыковки и непоследовательность во взглядах, не мешало бы более вдумчиво подходить к оценкам и суждениям Навального и его кампании. Суть проблемы не в Золотове и не тех росгвардейских чиновниках, кои легковесно распоряжаются бюджетными средствами, а в том диком рынке, который создан на капиталистической основе при активной "созидательной роли" правительства и до и при Медведеве. И миллиарды полковника МВД Захарченко куда более весомы и опасны, чем в ведомстве у Золотова. Или 100 млн.$, а это нынче около 7 млрд.рублей, которые миллиардер Усманов (при этом я скажу отдельное спасибо ему за то, что он делает для фехтования и поддержки художественной гимнастики) выделил в качестве помощи узбекскому футбольному клубу "Пахтакор", это деньги заработанные не в России. А Абрамович с его огромными вливаниями в английский "Челси", а Рыболовлев, а Прохоров, а Зингаревич и список можно продолжать. Не слишком ли избирателен подход "правдиста" Навального? Нет, конечно, нет! Его цель - государственная власть и её персональные носители.
    1. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 08:26
      +3
      С Вами полностью согласен hi Только хочу добавить, что этот выпад будет для Навального охранной грамотой и красной тряпкой, мол мстит мне росгвардия за мои несанкционированные митинги. Хотя он сейчас и отсиживает за свои художества, но вброс перед выборами сделан.
  13. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 07:42
    +1
    .
    ..не учитывают ряд показателей, применявшихся при заключении государственных контрактов: сезонность закупок, страну происхождения товара, мелкоштучную упаковку отдельных видов продовольствия (сок, масло), издержки, связанные со стоимостью транспортных расходов на доставку товара до установленных мест поставки, расходы, связанные с казначейским сопровождением контракта, проведением экспертизы продовольствия, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ".

    Так это стандартная схема повышения стоимости любой продукции для последующего "отката", когда одна "операция" разбивается на несколько, отдельно обсчитываемых и оплачиваемых.... yes
  14. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 08:31
    0
    . Господин Золотов снимает сливки, заработанные годами беспорочной службы, господин Навальный мечтает когда-то этим заняться.

    Золотые слова. Если Навальный может уличить жулика, то мы все будем рады. Но на фоне своих косяков преференций ему от нас не добиться
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:51
    0
    Росгвардии подкинут деньжат, а начального снова арестуют!!! wassat Это у нас как шоу -арест навального по факту его жизни на нашей планете!!!