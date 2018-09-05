Навальный – Росгвардия. 2 : 0

Золотов — в очках, справа от...

Тоже неплохое окружение, правда?

"Обращаем внимание, что все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства".