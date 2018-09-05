Навальный – Росгвардия. 2 : 0
Сейчас многие начнут ворчать: дескать, нашли о ком говорить. О Навальном и его банде, ищущей вроде бы информацию. А, собственно, почему нет? Если информация найдена, выложена и даже подтверждена? И касается обороноспособности страны?
Конечно, Навальный и компания дают ее в своеобразном виде, но даже в этом случае не стоит пренебрегать ситуацией.
Итак, все началось с того, что информагентство Навального опубликовало ролик, в котором прямо обвинило в финансовых махинациях командующего Росгвардией генерала армии В. В. Золотова.
Особую пикантность делу придавало то, что Золотов – бывший начальник службы охраны президента Путина (с 2000 по 2013 годы). Как подает Навальный, отправлен на заслуженный отдых, ну и подкормиться слегка. После долгой и эффективной работы – а почему и нет?
Золотов — в очках, справа от...
Тоже неплохое окружение, правда?
«Нет» потому, что, если верить Навальному (а заодно и сайту госзакупок, Роскомстату и своим глазам) термин «подкормиться» не равнозначен термину «жрать в три горла». А если исходить из ролика Навального, то именно это и происходит сегодня в Росгвардии в плане махинаций с закупками продуктов.
Впрочем, судите сами.
У авторов весьма противоречивое отношение к Навальному. От полного неприятия в связи с многочисленными фейками, которые периодически разоблачались в период президентской кампании, до "а ведь в этом что-то есть", даже если информация верна наполовину, на треть. И огребал от нас господин правдоискатель не раз. Факт.
Однако то, что произошло именно с данным роликом, обоих навело на мысль, что Навальный "сделал" Росгвардию в этот раз. По крайней мере, именно такое мнение возникает от прочтения ответа пресс-службы на страничке Росгвардии. Извиняемся за это сравнение, но читаешь ответ на блог, который уже посмотрели больше 2 миллионов пользователей, и возникает ощущение хлева. Умные красивые глаза и мычание...
Вот как нормальный здравомыслящий человек должен воспринимать следующую информацию?
Для тех, кто не читал статью или не пожелал посмотреть ролик, сообщаем, что речь идет о двух контрактах на закупку продовольствия для росгвардейцев. 2017 и 2018 годов.
Навальный просто обвинил Золотова в воровстве миллиардов. И в качестве доводов привел раскладку по ценам.
Самое жуткое в этой истории как раз то, что руководство Росгвардии… начало полемику! Командиры начали оправдываться на своем сайте! Видимо, из 2 миллионов какое-то количество росгвардейцев все-таки было.
О «ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ», ПОСТАВЛЯЕМОЕ В ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Естественно, последовал незамедлительный ответ! Вообще, сложилось впечатление, что в штабе Навального ждали такой реакции.
Ахаха, Золотов, ахаха!
От Навального: "Мы сравниваем цены по вашим же аналогичным контрактам за два разных года. И в одном, и в другом все это было учтено, объем упаковки и все ГОСТы — идентичны".
От Росгвардии: "...не учитывают ряд показателей, применявшихся при заключении государственных контрактов: сезонность закупок, страну происхождения товара, мелкоштучную упаковку отдельных видов продовольствия (сок, масло), издержки, связанные со стоимостью транспортных расходов на доставку товара до установленных мест поставки, расходы, связанные с казначейским сопровождением контракта, проведением экспертизы продовольствия, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ".
Понятно, что запудрить мозги читателям можно было бы в случае отсутствия самих контрактов на руках. Но сегодня не надо быть семи пядей во лбу, чтобы самостоятельно сравнить контракты. По крайней мере, для авторов не составило большого труда найти эти контракты.
И таких "Му" в ответе пресс-службы РГ достаточно. Надо отдать должное штабу Навального, там достаточно грамотно прочитали ответ на собственный материал. И не только прочитали, но и аргументированно ответили. Думаем, читатели уже прочитали и этот материал.
Если подумать, то Росгвардия своим ответом на материал только подстегнула интерес не только к поднятой проблеме, но и к самому Навальному. Интересно, как должен воспринимать простой человек, которому предстоит пережить пенсионную реформу (денег нет, но мы за вас, старики), повышение НДС (денег нет, но мы за простых людей) и прочие мероприятия "для нас", следующее утверждение РГ:
"Обращаем внимание, что все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства".
А между тем Навальный обвиняет Росгвардию как минимум в растрате миллиарда рублей (!). В ролике прямо говорится о краже этих денег. Закупочные цены продуктов для РГ с декабря 2017 года (первый контракт) до июня 2018 года (второй контракт) почему-то выросли в полтора-три раза. При этом цены выше даже тех, что дает Росстат на тот же период!
Есть ещё один нюанс, о котором упомянуто в ролике Навального. Распоряжение правительства РФ о закупке продуктов у единственного производителя от 2 декабря 2017 года № 2686-р. Там правительство ссылается на ст. 93 Закона РФ №44-Ф3 от 03.08. 2018 года (п.2 ч.1). Посмотрим, что там написано: "…2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с положениями статьи 22 настоящего Федерального закона".
Хорошо правительству. Что хотим, то воротим. Распорядились, значит, так и будет. А то, что этот единственный поставщик находится в Крыму, от которого до Сибири и Дальнего Востока как до Луны пешком, не важно. Важно поддержать частную (!) фирму. Да, крымскую, но частную.
Мясокомбинат "Дружба народов", кстати, занимается в основном именно тем, чем и положено — работой с мясом и мясопродуктами. Торговля овощами, фруктами и продуктами их переработки не более чем дополнительный вид деятельности. Проще говоря, комбинат просто посредник. (Комбинат "Дружба народов").
Интересно, а обоснование таким большим ценам есть? Или государственный карман не наш? Из собственного кармана закупать свеклу в Москве или Питере, находясь в Хабаровске, не будешь. Своя есть и по качеству не хуже. А из государственного можно?
Видимо, если кушать очень хочется, то не просто можно, но и нужно.
Разбираться в том, кто прав в этом споре, а кто нагло врет, совершенно не хочется. И так понятно, что оба фигуранта не золото. Господин Золотов снимает сливки, заработанные годами беспорочной службы, господин Навальный мечтает когда-то этим заняться.
Мы всего лишь выражаем собственное мнение по этому вопросу. В России достаточно органов, которые обязаны разбираться детально в таких делах. Возможности этих организаций несоразмерно большие, чем возможности журналистов.
Резонанс получился. Можно поздравить с этим господина Навального. Суда по ответам пресс-службы Росгвардии, господина Золотова можно поздравить с полным отсутствием в штате его пресс-службы профессионалов. То ли по объявлению набрали, то ли по блату.
Факт, что Навальный «раскатал» руководство Росгвардии, применив для этого простейшую логику. И вроде бы вскрыв не очень красиво выглядящие факты.
Посмотрим, как будут развиваться события. За что и кого будут судить — за клевету или за воровство? Или не будут?
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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