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После утечки воздуха «Союзы» проверят на брак

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Корпорация «Энергия» поверит все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся сейчас в подмосковном Королеве и на Байконуре, передает РИА Новости сообщение своего источника в ракетно-космической отрасли.



По словам собеседника, руководство компании пришло к такому решению после чрезвычайного происшествия с утечкой воздуха на пристыкованном к орбитальной станции «Союзе МС-09». Корабли осмотрят на наличие повреждений, в том числе следов от сверла.


В Королеве проверка начнется в ближайшие дни, а на Байконуре мероприятия стартуют со следующей недели. Сейчас там, по словам источника, находятся три корабля: «Союз МС-11» (запуск в декабре), «Союз МС-10» и «Прогресс МС-10», запуск которого намечен на октябрь.

Одновременно РКК «Энергия» продолжает собирать аппараты, которые будут запущены в следующем году. Всего в стадии строительства находятся более 10 кораблей. Срок производства каждого занимает около 2,5 лет.

Напомним, утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа. При осмотре повреждения установлено, что оно было нанесено оболочке изнутри корабля при помощи сверла. Ранее космонавты передавали руководителям полета, что в месте расположения микротрещины найдены нефабричные следы клея. Было похоже на то, что рабочий, допустивший брак, заделал трещину специальным клеем, чтобы ее не заметили во время испытаний перед запуском.

Как позже отметил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, микротрещина могла возникнуть как на земле, так и из-за саботажа на орбите. В настоящее время в РКК «Энергия» проводится внутреннее расследование.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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35 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
    +2
    Корабли осмотрят на наличие повреждений, в том числе следов от сверла.

    ...или вредитель, или двоешник...
    1. Meckajiuhe Офлайн
      Meckajiuhe Сегодня, 11:59
      +1
      Скорее и то и другое.т.к. если он вредитель - то навредил на 2ку.
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 12:50
        -2
        Цитата: Meckajiuhe
        Скорее и то и другое.т.к. если он вредитель - то навредил на 2ку.

        Ну если провести "линию" от "Протонов", от заявлений Сша, спуск Союза с оторванной скобой, заявления американских астронаФтов об опасности Союзов......
        Тут очень сильно воняет саботажем и диверсией.
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 12:00
      0
      Думаю космические корабли создают и производят адекватные люди итехнологии проверены не единожды, казус серьезный и по документации пройдутся. Так должно быть. Что касается инцидента, думаю брешь закроют, уже закрыли и не допустят такого. Это все таки на любом предприятии, даже выпускающем мясорубки в технологической линии не допустимо.
    3. Million Онлайн
      Million Сегодня, 12:05
      +2
      Узбеков-сборщиков небось набрали....
      1. Evgenijus Онлайн
        Evgenijus Сегодня, 14:32
        0
        У меня при комплексной проверке ракеты (Р12) в приборный отсек гироприборы устанавливал азербайджанец. Мой оператор машины подготовки и пуска (лейтенант) уходя в отпуск, оставлял на своем боевом посту татарина - рядового. Этот татарин хорошо знал как работает электролитический элемент автомата управления дальностью полета ракеты (система АУД). А газоструйные графитовые рули на ракету устанавливала вообще интернациональная команда. И лихо устанавливала. В основном грубые ошибки на комплексном занятии с ракетой на боевой позиции допускали лейтенанты из МАИ и из супервуза Баумана. Но перед увольнением они все же исправились.
        При чем здесь национальности?
    4. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 12:19
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Корабли осмотрят на наличие повреждений, в том числе следов от сверла.

      ...или вредитель, или двоешник...

      или двоешник-вредитель
  2. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 11:57
    0
    Интересно сколько там на сборке люди получают... Если ни чего не путаю на сборке Протонов люди получали тысяч десять...
  3. arnulla Офлайн
    arnulla Сегодня, 12:05
    +6
    как платят,так и работают..
  4. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 12:10
    +6
    При проверке на гермитичность "клей" бысто выдал бы своё местоположение! Кто-то гонет туфту, что на фоне подготовки америкнцами своих пилотируемых аппаратов, наводит на нехорошие мысли.
  5. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 12:15
    +1
    Была информация, что командир экипажа уговаривал не спешить с ремонтом и только по настоянию наших дырку заделали. В свете последних событий в мире не удивлюсь что хотели станцию угробить, сугубо личное мнение:)
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 12:20
      +1
      Цитата: GABALIS
      Была информация, что командир экипажа уговаривал не спешить с ремонтом и только по настоянию наших дырку заделали. В свете последних событий в мире не удивлюсь что хотели станцию угробить, сугубо личное мнение:)

      ссылочку дайте на источник
      1. GABALIS Офлайн
        GABALIS Сегодня, 12:31
        +1
        гугл в помощь...

        набираем текст или за вас набрать? Почему космическая броня не спасает МКС

        Авария произошла накануне, когда в результате столкновения с метеоритом в корпусе корабля «Союз МС-09» образовалась микротрещина и началась утечка воздуха. Американские астронавты предложили ввиду отсутствия угрозы жизни экипажа взять 24 часа на обсуждение способов устранения пробоины, а российские космонавты предложили заделать отверстие герметиком. Решение нанести герметик оказалось успешным, трещина была залатана, однако, как сообщали некоторые издания, поверхность герметика вспузырилась.
      2. Цой Офлайн
        Цой Сегодня, 14:06
        +1
        Цитата: atalef
        ссылочку дайте на источник


        Это правда. Командир МКС Эндрю Фейстел хотел взять 24 часа на обсуждение ситуации с Хьюстоном. Уже есть рукописная запись переговоров МКС с ЦУПами. Долго спорили кто главный. Командир Союза или командир МКС, и соответственно за кем последнее слово. То что хотели станцию угробить это скорее к нашим тогда. Так как дырка на Союзе была сделана на Земле. А уж учитывая львиную долю финансовых вложений США в МКС, глупо думать на них. Если у самих на производстве такие чудаки работают, не нужно искать саботаж из-за океана. А в целом это уже край. Если после скандалов с Прогрессами, единственное что оставалось незыблемым это качество и безопасность пилотируемых систем, то этот случай это показатель состояния нынешней космической индустрии.

        12:43 Олег Артемьев: Алекс [Герст] что-то заметил. В районе входящего люка, сейчас проверяем. Есть подозрение, что входной люк [боковой], потому что есть ??? проверили петли. Нет. ??? Нашли дырку за АСУ.

        Олег Артемьев: Диаметр около 2 мм, и Алекс может закрыть его пальцем.

        12:46 Олег Артемьев: Дырка примерно под шпангоутом, который идет за АСУ, под ним ниже на 1 см отверстие.

        12:47 Олег Артемьев: Есть вероятность, что дырка еще с другой стороны перпендикулярно поверхности.

        ЦУП просит Олега осмотреть БО на предмет других возможных утечек.

        12:51 Олег: Краска отбита, видишь?

        ЦУП-М: Сергей [Прокопьев], это все-таки дырка, или трещина, или, на твой взгляд, что-то снаружи может быть?

        Сергей: Нет, я думаю, что это больше похоже на трещину, примерно 90 градусов от поверхности, и направление на центр БО. Посмотрим сейчас с помощью ультразвука на другие отверстия.

        12:57 Герст говорит, что шпангоут кольцевой окружает ??? часть БО. В 60 см от входного люка. Дырка на шпангоуте. Металлический материал. Возможно, нет второй дырки.

        13:00 Олег Артемьев: Такое впечатление, что кто-то сверлом просверлил эту дырку насквозь. Нет, это не дырка.

        Александер Герст: Металл под дыркой есть, поэтому она не насквозь. Я где-то засунул туда на сантиметр, и обнаружил металл под отверстием (Прим: толщина стенки даже со шпангоутом меньше 1 см; возможно, упор попал в лист противометеоритной защиты?)

        Александер Герст: Это выглядит как просверленное отверстие и остатки металла от сверла. Я наклеил ленту, поэтому мой палец теперь свободен. Утечка все еще присутствует, но намного меньше.

        До заклейки отверстия было 4 дня до эвакуации, сейчас – 18 дней.

        1. Цой Офлайн
          Цой Сегодня, 14:06
          0
          13:07 Олег Артемьев: Сейчас заклеили лентой, но ультразвуковой детектор все еще выдает утечку. Заклеили буквально 1-2 минуты назад.

          ЦУП-М: Сергей, чем больше фотографий, тем лучше.

          Сергей Прокопьев: делаю фотографии с линейкой.

          13:10 Мы видим ткань в отверстии (с отверстием?), и дырка с тканью не ответственна за течь. Они не совпадают по местоположению. Ткань под углом 90 градусов, и дырка в ней [присутствует] по какой-то причине. Просто Алекс [Герст] оторвал эту ткань, и вторая дырка на поверхности ?? на металле, по какой-то причине отверстие в ткани.

          13:13 Сергей Прокопьев: Это круглое отверстие. Дело в том, что если смотреть внутрь этого отверстия, то оно не до конца. Оно было сделано не до конца. И когда смотришь внутрь, то видишь металл на дне этого отверстия.

          (Опять Земля просит свой микрометеорит или трещину)

          Этот шпангоут прямо крепится к стенке БО.

          13:19 Олег Артемьев: Нашел «Герметалл».

          Сергей Прокопьев: Эту поверхность сверлили. Если ты сюда поместишь сверло, то такое отверстие и следы будут.

          Олег Артемьев: Заклеили каптоновой лентой, но ультразвук все равно показывает утечку.

          ЦУП-М: По твоему мнению, это что-то изнутри вызвало?

          Олег Артемьев: Похоже на то.

          13:25 ЦУП-Х: Воздуха теперь на 18 дней при таком темпе утери.

          14:32 ЦУП-Х: Давление стабильное за пять минут.

          Александер Герст: Мы ничего не делали. Ультразвук не показывает течь, и мы не знаем почему.

          ЦУП-М: Олег, на поверхность нанесена краска?

          Олег Артемьев: Да, краска есть, похожа на эмаль ЭЛ-140. Она ничем не заклеена. В моем «Союзе» [МС-08] эта поверхность заклеена тканью. Другой дизайн, я подозреваю.

          14:37 ЦУП-М: Олег, попробуй в том месте, где краска отваливается, зачистить до металла. У нас будет квадрат 25х25 мм. Мы закрываем до ?, до изгиба ???. 10 мм должно быть.

          15:07 Александер Герст: Каптоновая лента полностью герметична, но ультразвук показывает, что утечка все равно есть. Т.е. остается утечка за металлом (кронштейна). Поэтому мы должно быть осторожны, когда зачищать будем ? до металла. Мне кажется, что если мы установим заплату, то утечка все равно сохранится.

          ЦУП-М: Всё поняли, Алекс, поэтому мы попробуем зачистить краску, чтобы посмотреть.

          Олег Артемьев: Ну просто если мы поставим прокладку, а шум останется.

          ЦУП-М: Хорошо, давай делать то, что предлагает Алекс. Давайте герметик в отверстие, посмотрим ? выходит в это отверстие.

          Олег Артемьев: Залить не только в это отверстие, но и в большое тоже. Они залили это отверстие, и все равно шум идет.

          14:11 ЦУП-М: Давай тогда заклеим все отверстия и посмотрим, будет ли уходить воздух через них.

          14:19 (Рогозин пытается выйти на связь, но космонавты заняты)

          15:23 ЦУП-М: То есть ты предлагаешь эндоскоп через те технологические отверстия?

          Олег Артемьев: Да, ? это можно было бы через шпаногут туда попытаться.

          ЦУП-М: Ну давайте, попробуйте эндоскопом. Может, он туда пролезет через это отверстие.

          ОЛег Артемьев: Стоит попытаться.

          15:24 (Рогозин опять выходит на связь)

          15:30 ЦУП-М: Олег, скажи, когда вы нашли это отверстие, оно было закрыто тряпкой? Или вы сразу заметили его, т.к. тряпка отсутствовала?

          Олег Артемьев: Надо спросить у Алекса [Герста], я не присутствовал при этом.

          Александер Герст: Дырка была вообще без ткани. Ткань была на больших отверстиях на шпангоуте. Я попытался закрыть дырку большую пальцем, но у меня не получилось. Поэтому я просто ? убрал ткань на большом отверстии, чтобы посмотреть получше.

          Олег Артемьев: Ткань была прицеплена на большое отверстие на шпангоуте. Маленькая дырка не была покрыта тканью.

          15:37 Олег Артемьев: В дырке видно три слоя металла и, видимо, через них воздух и уходит. Есть следы клея в том месте. Непонятно почему отсутствует течь.

          15:44 Мы идем с эндоскопом смотреть отверстие.

          16:06 Александр Герст: предлагаю использовать резиновую заглушку в отверстие, просто заполнение не поможет.

          Сергей Прокопьев: Алекс сейчас разговаривает с Хьюстоном и говорит, что на борту есть резиновые заглушки.

          16:14 Сергей Прокопьев: Мы входим в отверстие эндоскопом, там неровный слой металла между кронштейном и поверхностью БО. Может, там воздух идет.

          ЦУП-М: Давайте попробуем отверстие маленькое заделать, а также через технологическое отверстие и на ?? герметик наложить.

          Сергей Прокопьев: ? сначала сбоку ??, а потом уже отверстие.

          ЦУП-М: Ну, вам там наверху виднее.

          Олег Артемьев: А может мы не будем пока торопиться заливать? Вы посмотрите видео и выберете решение.

          ЦУП-М: Там не очень много вариантов, Олег. Мы сейчас посмотрим ??, и будем принимать решение.

          (ЦУП-М предложил перерыв на обед)

          (ЦУП-Х по просьбе командира станции Эндрю Фейстела предложил взять 24 часа на анализ повреждения, изучение чертежей «Союза» и выработку плана устранения)

          16:36 ЦУП-Х: потеря 0,6 мм рт. ст. в час.

          16:40 ЦУП-М: Есть рекомендация произвести наддув на 10 мм с 720 до 730. Но вначале нужно поставить герметик. Когда все будет готово, надо будет снять каптоновую ленту.

          (от резиновой заглушки отказались, потому что ЦУП-М не считает, что она полностью герметизирует отверстие по его длине)

          (Эндрю Фейстел не согласен с планом использовать эпоксидную смолу и выступает за заглушку)

          16:48 Наддув завершен, 728 мм.

          ЦУП-М: Готовьте герметик, он будет готов через 40 минут, респираторы используйте.

          18:02 Олег Артемьев (ЦУПу): У нас тут такая проблема возникла. Есть сомнения у командира станции [Эндрю Фейстела], что этот ремонт будет успешен, он предлагает сначала на Земле проделать это.

          ЦУП-М: Олег, смотри, если мы пойдем по этому пути (заглушка), мы только один уровень защиты поставим. А у нас будет два уровня защиты: герметик и прокладка ??. Давайте сейчас эту технологию попробуем, если у вас что-то не получится, то вернемся к этому вопросу и рассмотрим предложения наших коллег.

          Олег Артемьев: Он сказал, что если застынет, то потом придется высверливать.

          ЦУП-М: Если придется, то будем высверливать. Я надеюсь, что это не понадобится.

          18:17 Олег Артемьев: Нам приказал командир экипажа пока прекратить работы. Он говорит, что надо подождать специалистов ?? [на Земле], чтобы они пришли к единому решению. ??? Одну часть мы только можем сделать сейчас: посмотреть, сквозное оно или нет.

          ЦУП-М: Глубина отверстия порядка 4 мм. Если будет больше, то оно сквозное.

          18:29 Герст докладывает о планах Москвы.

          18:30 Сергей Прокопьев: Мы пытались эту заглушку засунуть. Это удалось, и утечка прекратилась. Вы выходили на связь с Хьюстоном?

          ЦУП-М: Мы пытаемся урегулировать этот вопрос с Хьюстоном. Мы не знаем, как эта резина поведет себя дальше.

          Олег Артемьев: Глубина примерно 2,5-2 мм.

          ЦУП-М: Там [за внешней поверхностью БО] идет ЭВТИ и противометеоритная защита.

          Олег Артемьев: Ну, выходит, это и есть микрометеоритная защита.

          (ЦУП-М предлагает готовить клей)

          То есть сквозь стенку и шпангоут.

          Металл алюминий имеет толщину 2 мм. Цикл изготовления корпуса бытового отсека – 7 месяцев – объясняется тем, что всё проверяется рентгеном. Все швы и ? сварка. Никакие дефекты вообще не допускаются. Т.е. удаляются поры и трещины, если они после сварки образуются. Микрометеоритная защита защищает корпус. Это листы порядка 0,5 мм.

          18:35 Фейстел: Кажется, Москва решила ставить клей. Вы в курсе.

          ЦУП-Х: Да, мы в курсе. ?? мешает правильно измерить давление. Пока оно стабильное.

          18:47 Олег Артемьев: Мы никак не можем начать делать герметик. Нам командир [станции] сказал, что пока вопрос решается специалистами. Хочет подождать один час, пока проверяют давление.

          ЦУП-М: Ребят, у нас ситуация такая, что это происходит в корабле. Сергей – командир корабля.

          (Далее следует обсуждение коллизии полномочий, т.к. в качестве члена экипажа станции Сергей Прокопьев подчиняется Эндрю Фейстелу, но на корабле «Союз» он является командиром)

          (затем приступают к ремонту)


          http://kosmolenta.com
          1. atalef Онлайн
            atalef Сегодня, 14:25
            0
            Цитата: Цой
            Цитата: atalef
            ссылочку дайте на источник

            Это правда. Командир МКС Эндрю Фейстел хотел взять 24 часа на обсуждение ситуации с Хьюстоном

            спасибо , было очень интересно почитать hi
    2. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 13:09
      +1
      Он требовал согласования между НАСА и Росскосмосом, сама утечка была совершенно не опасной. Роскосмос потребовал немедленно и НАСА согласилась
  6. Z_G_R Онлайн
    Z_G_R Сегодня, 12:16
    -7
    Вся МКС, что нам показывают похожа на туфту. Не может научная станция находящаяся в агрессивной среде иметь на борту столько хлама и так катастрофически нарушать элементарную технику безопасности. Нам походу показывают просто макет не имеющий отношения к космосу, а на самом деле на орбите всё выглядит по иному. Если на орбите вообще есть люди.
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 12:23
      +5
      Цитата: Z_G_R
      Если на орбите вообще есть люди.

    2. Genry Онлайн
      Genry Сегодня, 12:24
      +5
      Цитата: Z_G_R
      а на самом деле на орбите всё выглядит по иному.

      laughing
      1. Z_G_R Онлайн
        Z_G_R Сегодня, 12:39
        -3
        Так почему обязательно так. Вопрос в ином. Просто сравните порядки на подводных лодках и на МКС. Просто сравните насколько безалаберно космонавты себя ведут. У вас также появятся вопросы по этому поводу. Я не сторонник плоской земли, но на минуточку замечу, что ученые нашли "плоские" планеты. И это официально объявлялось. Так, что фиг его знает, что там в небе на самом деле. Мы простые люди многое не знаем
        1. Проксима Онлайн
          Проксима Сегодня, 13:03
          0
          Цитата: Z_G_R
          Так почему обязательно так. Вопрос в ином. Просто сравните порядки на подводных лодках и на МКС. Просто сравните насколько безалаберно космонавты себя ведут. У вас также появятся вопросы по этому поводу. Я не сторонник плоской земли, но на минуточку замечу, что ученые нашли "плоские" планеты. И это официально объявлялось. Так, что фиг его знает, что там в небе на самом деле. Мы простые люди многое не знаем

          Но это уже элементарная физика, уважаемый! Какую форму принимает капля воды, находящаяся в свободном падении? Правильно - в шарообразном. А с чего это вдруг планеты будут плоскими? Ну разве чтобы на трёх китах опираться наверное what
          1. Z_G_R Онлайн
            Z_G_R Сегодня, 13:20
            -2
            Так это ученые открыли "плоские планеты", а не я) Все вопросы к ним) Думаю они не плоские в прямом смысле, а уплощенные просто. Да и форма капли в свободном падении не шарообразная. Ваша элементарная физика говорит, что она несколько вытянутая в горизонтальном направлении будет)))
            1. AUL Онлайн
              AUL Сегодня, 13:31
              +1
              Цитата: Z_G_R
              Да и форма капли в свободном падении не шарообразная. Ваша элементарная физика говорит что она несколько вытянутая будет)))

              Не, в школу вам все-таки стоит сходить! Наша элементарная физика говорит, что в свободном падении капля будет таки шарообразной! А "вытянутой" она станет под воздействием сопротивления воздуха, но тогда это уже не свободное падение!
              1. Z_G_R Онлайн
                Z_G_R Сегодня, 13:51
                0
                А с каких пор мы рассматриваем физические процессы оторванными от реальности? =) Не ну понятно, что создав искусственные условия для капли воды мы получим шарообразную форму, окей. Но в природе нет искусственных условий) Да и опять же, эти вопросы не ко мне, это ученые открыли такие планеты.

                "Международная группа исследователей заявила, что в нашей Вселенной существуют не только шарообразные, но и плоские планеты, сообщает Forbes.

                Ученым уже удалось найти несколько космических тел, экваториальный диаметр которых по длинной оси в два раза больше, чем по короткой. Одной из таких планет является Хаумеа, которая располагается в поясе Койпера."

                И теперь задайте себе вопрос, что вы вообще знаете о мире в котором мы живем)
                1. AUL Онлайн
                  AUL Сегодня, 14:21
                  0
                  Цитата: Z_G_R
                  А с каких пор мы рассматриваем физические процессы оторванными от реальности? =)

                  Видите ли, вы поставили рядом слова "физика" и "свободное падение". А физика - такая занудная наука, которая не терпит расширенного толкования терминов и определений!
                  Но в природе нет искусственных условий)
                  А безвоздушное пространство вы считаете искусственными условиями? Его в природе поболее будет, чем воздуха!
                  PS И за плоскими планетами далеко ходить не надо. Открою вам страшную тайну - Земля не шар, а эллипсоид вращения! Только - никому ни слова!
        2. AUL Онлайн
          AUL Сегодня, 13:06
          +3
          А в школу ходить не пробовали, простой человек?
          1. Z_G_R Онлайн
            Z_G_R Сегодня, 13:22
            0
            Александр, вот вы ходили в школу, а прочитать, что написано так и не можете) Чему вас там учили интересно) Может мыслить шаблонно?)
    3. дилетант2 Онлайн
      дилетант2 Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Z_G_R
      Нам походу показывают просто макет не имеющий отношения к космосу,

      Конечно макет. Об этом давно написано в "Амон Ра" В.Пелевина! fellow
  7. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 12:22
    0
    ЦПК нужно практически с нуля заново выстраивать по методике СССР, и добавить ещё обучениние по владению програмным языком а то в отборе в космонавты левые какие то люди учавствуют, из-за малой оплаты вообще, а энтузиастов во времена капитализма нет вообще...в космонавты сейчас умные люди не пойдут...на земле можно без риска больше заработать...и квартиру купить!
  8. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:27
    0
    -Он сам прохудился, мы его даже не проковыривали...
    Айболит-66
  9. slipped Офлайн
    slipped Сегодня, 13:34
    +1
    СМИ сделали из мухи слона, более всего в этом РИА новости старается, желтизна заголовков у них зашкаливает уже. Странно вот другое - на японском модуле течет вода, причем ремонт, который провели астронавты результата не дал. https://www.interfax.ru/world/627018

    Но никто не кричит о том что руководители ДЖАКСы должны делать себе сепукку по этому поводу.
  10. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:44
    0
    Не понял, они что ОТК не проходят? Это как понимать, что за дурдом. На любом заводе болт гребаный калибром, как минимум проверяют, по крайней мере раньше так было. А в космической отрасли нет контроля? Бред какой-то. За такие штуки в тюрьму лет на пять минимум, надо сажать директора.
  11. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 13:47
    0
    Выяснение причин таких инцидентов следует оставить специалистам. Осторожно обсуждать можно только диагноз, которого пока нет.
  12. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 14:05
    0
    Цитата: arnulla
    +6
    как платят,так и работают.

    Олигархическое гос-во РФ делает вид, что платит,
    Рабочие делают вид, что работают.