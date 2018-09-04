После утечки воздуха «Союзы» проверят на брак
Корпорация «Энергия» поверит все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся сейчас в подмосковном Королеве и на Байконуре, передает РИА Новости сообщение своего источника в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника, руководство компании пришло к такому решению после чрезвычайного происшествия с утечкой воздуха на пристыкованном к орбитальной станции «Союзе МС-09». Корабли осмотрят на наличие повреждений, в том числе следов от сверла.
В Королеве проверка начнется в ближайшие дни, а на Байконуре мероприятия стартуют со следующей недели. Сейчас там, по словам источника, находятся три корабля: «Союз МС-11» (запуск в декабре), «Союз МС-10» и «Прогресс МС-10», запуск которого намечен на октябрь.
Одновременно РКК «Энергия» продолжает собирать аппараты, которые будут запущены в следующем году. Всего в стадии строительства находятся более 10 кораблей. Срок производства каждого занимает около 2,5 лет.
Напомним, утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа. При осмотре повреждения установлено, что оно было нанесено оболочке изнутри корабля при помощи сверла. Ранее космонавты передавали руководителям полета, что в месте расположения микротрещины найдены нефабричные следы клея. Было похоже на то, что рабочий, допустивший брак, заделал трещину специальным клеем, чтобы ее не заметили во время испытаний перед запуском.
Как позже отметил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, микротрещина могла возникнуть как на земле, так и из-за саботажа на орбите. В настоящее время в РКК «Энергия» проводится внутреннее расследование.
По словам собеседника, руководство компании пришло к такому решению после чрезвычайного происшествия с утечкой воздуха на пристыкованном к орбитальной станции «Союзе МС-09». Корабли осмотрят на наличие повреждений, в том числе следов от сверла.
В Королеве проверка начнется в ближайшие дни, а на Байконуре мероприятия стартуют со следующей недели. Сейчас там, по словам источника, находятся три корабля: «Союз МС-11» (запуск в декабре), «Союз МС-10» и «Прогресс МС-10», запуск которого намечен на октябрь.
Одновременно РКК «Энергия» продолжает собирать аппараты, которые будут запущены в следующем году. Всего в стадии строительства находятся более 10 кораблей. Срок производства каждого занимает около 2,5 лет.
Напомним, утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа. При осмотре повреждения установлено, что оно было нанесено оболочке изнутри корабля при помощи сверла. Ранее космонавты передавали руководителям полета, что в месте расположения микротрещины найдены нефабричные следы клея. Было похоже на то, что рабочий, допустивший брак, заделал трещину специальным клеем, чтобы ее не заметили во время испытаний перед запуском.
Как позже отметил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, микротрещина могла возникнуть как на земле, так и из-за саботажа на орбите. В настоящее время в РКК «Энергия» проводится внутреннее расследование.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter