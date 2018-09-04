Знакомьтесь - Falcon. Компания Streit Group представила клон "Тигра-М"

Канадско-эмиратская компания Streit Group, занимающаяся производством бронетехники, представила на своем веб-сайте новую продукцию собственного производства - бронеавтомобиль Falcon с колесной формулой 4х4. Как заметили эксперты, новый бронеавтомобиль представляет собой почти полный клон российского бронеавтомобиля "Тигр-М" разработки и производства ООО "Военно-промышленная компания", передает блог bmpd.Канадско-эмиратская компания Streit Group принадлежит выходцу из СССР, а ныне гражданину Канады Герману Гуторову и ведет основное производство на территории свободной экономической зоны в Объединенных арабских эмиратах. Всего же компании принадлежит 11 предприятий в различных странах. С Россией компания активно сотрудничает с 2009 года, когда ей был заключен контракт с "КамАЗом", на шасси которого компания производит целый ряд своих машин. На данный момент не ясно, был ли заключен в какой либо форме договор сотрудничества компании и российской "Группы ГАЗ", которой принадлежат права на "Тигр-М".Ранее компания "отметилась" и на Украине, поставив туда широко разрекламированные ВСУ бронированные машины "Спартан" и Кугуар", но в настоящее время компания с украинским ПАО "АвтоКрАЗ" контрактов не имеет.Согласно заявленным данным, размещенным на сайте компании Streit Group, на Falcon установлен дизель Cummins ISB (6,7 литра) мощностью в 385 л.с. и автоматической трансмиссией Allison-3000. Бронеавтомобиль вмещает двух членов экипажа плюс семь человек десанта. Заявленная бронезащита соответствует уровням ВR6 и ВR7 по европейскому стандарту CЕN 1063 и защищает от пуль калибра 7,62Х51 мм с дистанции 10 метров.