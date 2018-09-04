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Знакомьтесь - Falcon. Компания Streit Group представила клон "Тигра-М"

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Канадско-эмиратская компания Streit Group, занимающаяся производством бронетехники, представила на своем веб-сайте новую продукцию собственного производства - бронеавтомобиль Falcon с колесной формулой 4х4. Как заметили эксперты, новый бронеавтомобиль представляет собой почти полный клон российского бронеавтомобиля "Тигр-М" разработки и производства ООО "Военно-промышленная компания", передает блог bmpd.

Знакомьтесь - Falcon. Компания Streit Group представила клон "Тигра-М"


Канадско-эмиратская компания Streit Group принадлежит выходцу из СССР, а ныне гражданину Канады Герману Гуторову и ведет основное производство на территории свободной экономической зоны в Объединенных арабских эмиратах. Всего же компании принадлежит 11 предприятий в различных странах. С Россией компания активно сотрудничает с 2009 года, когда ей был заключен контракт с "КамАЗом", на шасси которого компания производит целый ряд своих машин. На данный момент не ясно, был ли заключен в какой либо форме договор сотрудничества компании и российской "Группы ГАЗ", которой принадлежат права на "Тигр-М".




Ранее компания "отметилась" и на Украине, поставив туда широко разрекламированные ВСУ бронированные машины "Спартан" и Кугуар", но в настоящее время компания с украинским ПАО "АвтоКрАЗ" контрактов не имеет.

Согласно заявленным данным, размещенным на сайте компании Streit Group, на Falcon установлен дизель Cummins ISB (6,7 литра) мощностью в 385 л.с. и автоматической трансмиссией Allison-3000. Бронеавтомобиль вмещает двух членов экипажа плюс семь человек десанта. Заявленная бронезащита соответствует уровням ВR6 и ВR7 по европейскому стандарту CЕN 1063 и защищает от пуль калибра 7,62Х51 мм с дистанции 10 метров.
Использованы фотографии:
Streit Group
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10 комментариев
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  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 12:29
    +2
    Похоже, но не более. Кто же им техдокументацию, для копирования предоставит?

    "Тигр М"
    А вообщето тенденции сейчас не защищены патентами . Взять сходство по некоторым техническим решениям хоть те же Ф22 и Су57.. да много чего.. Природа тоже не панетировала свои изобретения..
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 12:36
      0
      ООО ВПК частная компания, контроль там хрен знает какой, врядли все документы в секретный отдел под контроль фсб сдают
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:44
        0
        сейчас всё с виду одинаковое,компьютер строит по заданию. наши вот и "конвертопланом" озаботились,думаете внешне сильно от "оспрея" отличаться будет ?
    2. Хагалаз Онлайн
      Хагалаз Сегодня, 12:53
      +3
      Ну я бы тоже факт клонирования назвал бы высосаным из пальца. Схожи лишь самые общие пропорции. Посмотреть хотя бы на мировой автопром. Все авто похожи друг на друга почти как близнеци. Все седаны вообще однообразны, дальше некуда.
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 13:17
        +1
        Форд-Фокус 3, Киа-Рио, Хундай-Солярис....Издали и не определишь марку.
  2. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 13:03
    +5
    Как заметили эксперты, новый бронеавтомобиль представляет собой почти полный клон российского бронеавтомобиля "Тигр-М"

    Какие эксперты? В чём схожесть? Во внешнем виде? Не статья, а спам.
    1. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 13:40
      -1
      а внешний вид не копия? айфоны что начинку копировали китайцы или корпус внешний вид для продаж?
  3. GAndr Офлайн
    GAndr Сегодня, 13:38
    0
    Не клон, а скорее тюнинг, посмотрите на салон (подбой), и на лампочки, чисто фирменные ГАЗовские...
  4. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 13:38
    0
    ну в обще то корпус 1 в 1 возможно мелочи и отличаются а так точно не замачивались слямзили даже на капоте все обводы ... возможно у них договор? да и патент щас если есть хоть какие то мелкие разницы уже не засчитают скорей всего а вот начинка и ходовая конечно возможно другая! тех документы им и не нужны что бы скопировать корпус достаточно образца! да пусть этим спецы занимаются! корпус тигра 100% видно при рассмотрения обводов ручек фары лишь чуть изменили !
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  10. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:39
    0
    Цитата: НИКНН
    Похоже, но не более. Кто же им техдокументацию, для копирования предоставит?

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    УКЭР, г.Нижний Новгород, выход из метро Кировская. Лично знаю дизайнеров гражданской версии.