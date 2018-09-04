На «Безупречном» сломался китайский дизель
Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Безупречный» (проект 22460) ждет замены китайского дизельного двигателя, сообщает Mil.Press FlotProm.
По словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок.
Ожидается, что в скором времени новый двигатель для «Безупречного» привезут из Китая на фирму «Алмаз» (производитель корабля), где и заменят неисправный агрегат. После этого корабль снова выйдет в море. Судостроители рассчитывают сдать ПСКР в срок.
Ресурс напоминает, что изначально сторожевики указанного проекта оснащались двигателями MTU 16V4000M73L (Германия), однако позднее из-за санкций был выбран китайский дизель CHD622V20CR.
Осенью прошлого года во время ходовых испытаний сломались сразу два китайских двигателя, установленные на катера «Грачонок». А весной текущего года из-за проблем с китайским агрегатом был перенесен ввод в эксплуатацию малого ракетного корабля «Вышний Волочек».
Строительство «Безупречного» ведется на петербургской судостроительной фирме «Алмаз». ПСКР был заложен в мае 2017 года и спущен на воду в апреле текущего года. Контракт на его постройку заключен в 2014 году. Водоизмещение корабля – 630 т, скорость хода – до 30 узлов, автономность – 30 суток.
По словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок.
Ожидается, что в скором времени новый двигатель для «Безупречного» привезут из Китая на фирму «Алмаз» (производитель корабля), где и заменят неисправный агрегат. После этого корабль снова выйдет в море. Судостроители рассчитывают сдать ПСКР в срок.
Ресурс напоминает, что изначально сторожевики указанного проекта оснащались двигателями MTU 16V4000M73L (Германия), однако позднее из-за санкций был выбран китайский дизель CHD622V20CR.
Осенью прошлого года во время ходовых испытаний сломались сразу два китайских двигателя, установленные на катера «Грачонок». А весной текущего года из-за проблем с китайским агрегатом был перенесен ввод в эксплуатацию малого ракетного корабля «Вышний Волочек».
Строительство «Безупречного» ведется на петербургской судостроительной фирме «Алмаз». ПСКР был заложен в мае 2017 года и спущен на воду в апреле текущего года. Контракт на его постройку заключен в 2014 году. Водоизмещение корабля – 630 т, скорость хода – до 30 узлов, автономность – 30 суток.
- Использованы фотографии:
- И.В. Бородулин / Fleetphoto.ru
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