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На «Безупречном» сломался китайский дизель

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Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Безупречный» (проект 22460) ждет замены китайского дизельного двигателя, сообщает Mil.Press FlotProm.



По словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок.


Ожидается, что в скором времени новый двигатель для «Безупречного» привезут из Китая на фирму «Алмаз» (производитель корабля), где и заменят неисправный агрегат. После этого корабль снова выйдет в море. Судостроители рассчитывают сдать ПСКР в срок.

Ресурс напоминает, что изначально сторожевики указанного проекта оснащались двигателями MTU 16V4000M73L (Германия), однако позднее из-за санкций был выбран китайский дизель CHD622V20CR.

Осенью прошлого года во время ходовых испытаний сломались сразу два китайских двигателя, установленные на катера «Грачонок». А весной текущего года из-за проблем с китайским агрегатом был перенесен ввод в эксплуатацию малого ракетного корабля «Вышний Волочек».

Строительство «Безупречного» ведется на петербургской судостроительной фирме «Алмаз». ПСКР был заложен в мае 2017 года и спущен на воду в апреле текущего года. Контракт на его постройку заключен в 2014 году. Водоизмещение корабля – 630 т, скорость хода – до 30 узлов, автономность – 30 суток.
Использованы фотографии:
И.В. Бородулин / Fleetphoto.ru
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69 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:33
    +25
    И так будет постоянно, пока наши самостоятельно не наладят производство двигателей.....
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 12:36
      +2
      Сталин бы уже расстрелял за такую подставу пару тысяч китайцев, которые выточили напильниками этот движок smile
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:39
        +8
        Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Безупречный» (проект 22460) ждет замены китайского дизельного двигателя
        мат...мат...опять мат...чего ждали ?"импортозамещение" мат. лучше подождать своих ,чем позориться.
      2. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 12:45
        +2
        себя расстреляйте, петросян беловежский
      3. XXXIII Офлайн
        XXXIII Сегодня, 13:44
        -1
        Цитата: Тралл
        Сталин бы уже расстрелял за такую подставу пару тысяч китайцев, которые выточили напильниками этот движок smile

        На носу третья мировая, а тут движок сломался, надо отказаться от движков или пусть у нас собирают под контролем наших ФСБ. И если что клей для движка найдем всегда, для МКС нашли же, мелочь а у нас есть.... laughing
        1. Deadушка Офлайн
          Deadушка Сегодня, 13:53
          +3
          Цитата: XXXIII
          надо отказаться от движков

          правильно и перейти на хорошо проверенное временем
          1. sir_obs Офлайн
            sir_obs Сегодня, 14:43
            +1
            правильно и перейти на хорошо проверенное временем


            Вот вот, а на весла тех самых китайцев посадить
      4. mlad Онлайн
        mlad Сегодня, 14:45
        0
        надо стрелять тех кто свой движок сделать не может
    2. Forcecom Офлайн
      Forcecom Сегодня, 13:33
      0
      к сожалению, так будет и после налаживания производства, еще надо техпроцесс вылизать да и разгильдяйство искоренить.
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 13:35
        +1
        Ну начинать то когда нибудь нужно....а так с оглядкой на какие нибудь обстоятельства до добра не доведут. Сегодня Китай партнер, а завтра неизвестно...и вопрос где движки потом закупать будем?
  2. Комментарий был удален.
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 12:44
      -7
      нормальное качество у китайской продукции... обслуживать надо вовремя, а не как придется
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 13:05
        -3
        нормальное качество у китайской продукции... обслуживать надо вовремя, а не как придется

        Присоединяюсь. Это для тех, кто не знаком с дизелями: "провернулись", "дали течь" и типа "все сразу"-как "откровение" типа: вот какое "плохое" китайское оборудование. А на самом деле, если "текли" форсунки (а там наверняка стоит комбинированный "насос-форсунка") то да-менять их надо по графику и "не притирать" распылители для экономии(чем обычно занимаются у нас), а именно менять. А раз провернулись подшипники (как я понял - рамовые) то это может быть только одно-работали или пускали без масла-масляный насос или сломался или не включился или неисправные КИП(не то давление показывали) или с фильтрами что-то произошло-был у меня один деятель- тряпку после чистки картера в нем оставил.... wink И кстати, если на испытаниях это произошло(после ремонта), то если "выкатывали" "коренные"-"рамовые" подшипники, могли "закатить" не тот ремонтный размер (не тот номер) да еще и не проверить "излом- смещение" вала....знаю я, как у нас "ремонты" делают, на "вояках". sad
        1. Alexanast Офлайн
          Alexanast Сегодня, 13:17
          +3
          знаю я, как у нас "ремонты" делают, на "вояках".


          Попробуй хоть одну операцию предъявить ВП...Обмочишься... yes
        2. Мар.Тира Офлайн
          Мар.Тира Сегодня, 13:18
          +5
          Цитата: Улиточник N9
          если "текли" форсунки (а там наверняка стоит комбинированный "насос-форсунка") то да-менять их надо по графику

          Читайте внимательней -на испытанияхПо словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок..Если сразу начали лить то что это за форсунки?????? Что за топливная аппаратура?На качество топлива нет ни слова.
          Цитата: Улиточник N9
          А раз провернулись подшипники (как я понял - рамовые)

          Не рамовые а рамные.Наверно китайцы тряпку в картере "оставили,или всё таки качество металла оставляет желать лучшего,как и агрегатов ? В любом случае немецкий MTU на порядок качественней и лучше китайского CHD622V20.Ставим от без исходности из-за санкций,пока свои не вытянем..
        3. mlad Онлайн
          mlad Сегодня, 14:49
          +1
          двигатель совершенно новый и необходимость менять форсунки и подшипники не имело смысла, а если менять через несколько часов работы, то нафиг нужен такой двигун
      2. Alexanast Офлайн
        Alexanast Сегодня, 13:27
        +5
        Цитата: Не либероид Русский
        обслуживать надо вовремя, а не как придется


        Что обслуживать... На испытаниях.. новогоrequest
        1. Улиточник N9 Офлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 13:40
          0
          Если на испытаниях и "нового" то там надо соблюсти кучу процедур по расконсервации, первоначальному запуску, "первоначальной-ступенчатой обкатке", "выходу на режимы" и прочее. Вы уверены, что все это соблюдалось? Что там вообще, было с охлаждением? Это во первых, во вторых, а что это были за дизеля? Действительно "новые"? Я вот, встречал не раз(да практически всегда) в своей практике, когда наши любители "как можно "дешефле" покупали в Китае (да не только в Китае) "рефарбишед" (refurbished) дизеля и прочее оборудование, которое, перед этим, несколько лет валялись где-то на помойках...или "складах".
          1. Alexanast Офлайн
            Alexanast Сегодня, 13:49
            +1
            когда наши любители "как можно "дешефле" покупали в Китае


            Я не знаю, как ваши любители...А я вот, для того чтоб, в ЗИП какую - нибудь резиночку пропихнуть,
            каждый день от ВП выслушиваю, что он обо мне думает...То производитель не тот, belay то почему две, а не одну.. request.
            Не говоря уже о перечне и составе работ...
      3. Маркони41 Офлайн
        Маркони41 Сегодня, 14:28
        0
        Цитата: Не либероид Русский
        обслуживать надо вовремя, а не как придется

        Чего обслуживать? Дизель полетел на испытаниях. Читаем внимательно (По словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях...)
  3. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 12:34
    +2
    А сломался по тому что Китайчкий? А вариант не соответсвующего обслуживания исключается? Нет я не маргинал, но уже надоели высказывания от прессы, все спецы не знаю от кого. Все ломается и у всех, вон у зумлата Росройлс не превзошел Китайцев
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 12:39
      +11
      Цитата: НИКНН
      А сломался по тому что Китайчкий? А вариант не соответсвующего обслуживания исключается?

      Из текста:
      По словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок.

      Обслуживания соответствующего говорите нет?... laughing
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 13:19
        0
        А могли бы и на стенде двигатель прогонять, а потом уже устанавливать. Чей там флаг на фото? Явно не России. Хотя цвета совпадают но расположены вертикально. В Российском флаге цвета расположены горизонтально.
        1. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 13:33
          0
          Цитата: Мистер Кредо
          Российском флаге цвета расположены горизонтально

          laughing Так это....путиноиды же, че с них возьмешь?
    2. Paranoid50 Офлайн
      Paranoid50 Сегодня, 12:45
      +8
      Цитата: НИКНН
      А вариант не соответсвующего обслуживания исключается?

      Хм... Тут дело такое...
      Осенью прошлого года во время ходовых испытаний сломались сразу два китайских двигателя, установленные на катера «Грачонок». А весной текущего года из-за проблем с китайским агрегатом был перенесен ввод в эксплуатацию малого ракетного корабля «Вышний Волочек».
      И все поломки во время испытаний(испытаний, Карл).
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 13:21
        +2
        И все поломки во время испытаний(испытаний, Карл). Типа повезло что не после!?
      2. Кукуруза Офлайн
        Кукуруза Сегодня, 13:33
        0
        Следом возникает вопрос, почему китайские корабли с китайскими двигателями ломаются крайне редко, постоянно бегают по всему не простаивая в ремонте?
        1. Paranoid50 Офлайн
          Paranoid50 Сегодня, 13:49
          +1
          Цитата: Кукуруза
          почему китайские корабли с китайскими двигателями ломаются крайне редко, постоянно бегают по всему не простаивая в ремонте?

          Не факт, что бегают. Их просто очень много, поэтому создаётся иллюзия "постоянного присутствия". laughing
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:36
    +4
    Хотелось бы надеяться, что на сторожевом корабле, только двигатель китайский...
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 12:37
      +4
      Капитан, скорее всего, русский smile
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 12:43
        -4
        ну явно не белорусский... все ваши капитаны заняты ловом креветок
      2. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 12:46
        +11
        Да уж... Наше предприятие года три назад , купило два лоцманских катера построенных на Московском судостроительном заводе.. Катера хорошие, "люминий" с "чугунием" наши...А остальное немецкое..Даже топливо , масла, соответствующие покупаем..ибо отечественное не употребляют..Попробовали как-то заменить, чуть движки не угробили...
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 13:24
      +1
      Капитан тоже из Китая! А что!? Если уж использовать все импортное, так по полной программе! Не будем мелочится! К импортной технике даёшь импортных работников и потребителей!!! Ура товарищи, господа и партнёры!!!
  5. Oznob Офлайн
    Oznob Сегодня, 12:38
    +2
    Китайский и сломался, сломался и китайский ... Замкнутый круг какой-то.
  6. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 12:39
    +2
    Ну нашли у кого брать..Они металл до сих пор качественный не научились выплавлять...
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 12:47
      +3
      Цитата: нафанаил
      Ну нашли у кого брать..Они металл до сих пор качественный не научились выплавлять...

      Ну тут вы погорячились...Китай - мировой лидер по производству стали, причем с большим отрывом..
      Маркировка стали в Китае своя (China's steel marking)

    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 13:26
      0
      Зато продукция России эталон качества!?
    3. gukoyan Онлайн
      gukoyan Сегодня, 14:42
      0
      ...Они металл до сих пор качественный не научились выплавлять"...

      Если заклинило коленвал, провернуло вкладыши дело может быть не в самом металле, а в банальность масляном голодании, может давления масла не хватало, либо с завода вкладыши были плохо зафиксированы, поэтому клина впоймал коленвал, следом и вкладыши провернуло, но если во время ходовых испытаний значит смазка подвела. Не бойсь опять Нигрол залили)
  7. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 12:40
    +5
    Свои двигатели надо делать, не китайский хлам покупать.... даже Украина может делать двигатели, а мы нет...
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 12:42
      +2
      Переманить специалистов... Обычная мировая практика... и проблема решена...
    2. rpuropuu Офлайн
      rpuropuu Сегодня, 12:48
      +12
      Свои двигатели надо делать, не китайский хлам покупать.... даже Украина может делать двигатели, а мы нет..

      В Советском Союзе очень мудро поступали what . Чтобы не было миграции, производство равномерно распределялось по республикам, в том же Таджикистане строили самолеты, а в Прибалтике электронику и легковые автомобили request . Как раз поэтому Украине достались многие производства, которых сейчас у нас нет, а не потому что они прирожденные инженеры "От Бога" stop
      P.S. Разумеется свои надо двигатели делать. Мне кажется это все же чудь проще чем запустить Союз к МКС soldier .
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 13:37
        +1
        P.S. Разумеется свои надо двигатели делать. Мне кажется это все же чудь проще чем запустить Союз к МКС soldier .# Да уж! Если уж шланг бензоколонки у нас от партнёров, то уже и не знаешь что проще и к импотозамещению относишся скептически. Да и наличие массы фур иномарок не укрепляет веру в подъёме экономики России.
      2. Serg65 Офлайн
        Serg65 Сегодня, 13:43
        +1
        Цитата: rpuropuu
        в том же Таджикистане строили самолеты

        В Таджикистане не строили самолеты! Самолеты строили в Узбекестане!
        Цитата: rpuropuu
        в Прибалтике электронику и легковые автомобили

        Легковушки какой марки делали в Прибалтике?
        Цитата: rpuropuu
        Мне кажется это все же чудь проще чем запустить Союз к МКС

        Ох друг мой, мне кажется тоже что проще, но Коломенцы, Дагестанцы и Ярославцы уже лет как 50 так и не научились делать корабельные дизеля
        1. PPD Онлайн
          PPD Сегодня, 15:01
          0
          Цитата: Serg65
          Легковушки какой марки делали в Прибалтике?

          РФ 2203, РАФ 977, например,- Рига, Елгава.
          База Газ 24 у 2203
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 13:30
      +2
      Так то же Украина! Им все мировое сообщество помогает! А у России сплошные санкции! Какие двигателя могут быть без помощи Запада!? Сами же видите! Сами не можем, Запад не помогает. Что делать? Переходить на весла и паруса?
    4. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 13:37
      -3
      Цитата: loki565
      даже Украина может делать двигатели, а мы нет.

      Вам кто то мешает? Наверное Путин?
  8. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 12:43
    +11
    Как с моей точки зрения, китайцы и дизель - понятия не совместные. Ну не делают они действительно качественных вещей. А если и делают, то стоимость их точно такая же как и у всех остальных. Здесь вопрос даже не в китайцах, а в тех финансово ответственных людях, которые сии агрегаты заказывали. Вот с китайцами какой разговор?
    - Надо сделать вот такое.
    - Сделаем. 100 долларов. Гарантия 3 года.
    - А дешевле?
    - Сделаем. 80 долларов. Гарантия один год.
    - А еще дешевле?
    - Сделаем. 50 долларов. Гарантия только на включение.
    Так что может и и не в китайцах дело... А откаты они дают на счет "раз" и в приличных размерах.
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 12:56
      +1
      Диалог в вашем комменте - подтверждаю....
  9. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 12:54
    +1
    Ни капельки не удивлён. Удивлён, что кто-то китайцам деньги за их косяки платит. И не только Россия, кстати.
  10. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:11
    +2
    на сколько процентов хваленая армата китайская вот вопрос вопросов!еще авианосец-распилоносец собрались строить
  11. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 13:17
    +1
    а как там у нас ситуация с коломенскими дизелями?
    1. Alexanast Офлайн
      Alexanast Сегодня, 14:11
      0
      а как там у нас ситуация с коломенскими дизелями?


      Коломенский завод не выпускает и никогда не выпускал дизеля такого класса.
      Это вопрос к другому заводу.
  12. Ratmir_Ryazan Онлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:20
    +2
    Да китайские двигатели не отличаются надежностью, самим надо двигатели выпускать, может по началу они будут не сильно лучше, но по крайней мере мы будет в этом плане независимы от поставщиков и запчасти свои...
  13. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 13:24
    +1
    Похоже, это правительство успешно избавилось от базовых отраслей промышленности отраслевой науки и компетенций. Так надо?
  14. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 13:41
    +2
    Делать нужно Отечественные дизели, иначе так и будем надеяться на "буржуев", чтоб их ! am soldier
  15. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 13:51
    -2
    Не могу понять...как на "Безупречном" мог сломаться китайский дизель.... как, вообще, там может, что-то ломаться....он же- "Безупречный".... request
    1. gukoyan Онлайн
      gukoyan Сегодня, 14:29
      0
      В этом мире не всё совершенно и безупречно)
  16. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:04
    +1
    Дык надо неустойку стребовать и новый дизель в полной комплектации. А вы как узкоглазые хотели, деньги счет любят.
  17. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 14:17
    0
    скорость хода – до 30 узлов
    Благодаря китайским товарищам, 100 % уверенности в этом уже и нет,ведь не знаешь что и когда полетит в следующий раз.
  18. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 14:20
    0
    интересно у них на своих военных кораблях такая же надежность агрегатов?
  19. Vittt Онлайн
    Vittt Сегодня, 14:27
    0
    Цитата: Alexey-74
    И так будет постоянно, пока наши самостоятельно не наладят производство двигателей.....

    Даю 76%, что и дальше так будет laughing
  20. gukoyan Онлайн
    gukoyan Сегодня, 14:28
    0
    Интересно, а на китайских кораблях тоже так часто движки выходят из строя?
  21. Vittt Онлайн
    Vittt Сегодня, 14:31
    0
    Цитата: андрей юрьевич
    Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Безупречный» (проект 22460) ждет замены китайского дизельного двигателя
    мат...мат...опять мат...чего ждали ?"импортозамещение" мат. лучше подождать своих ,чем позориться.

    Помнитев мультике про капитана Врунгеля - "как корабль вы назовёте, так он вам и поплывёт". Так вот здесь наоборот - "как корабль ни называй ты, он тебе не поплывёт". Безупречный...(много идиоматических выражений).
  22. Vittt Онлайн
    Vittt Сегодня, 14:37
    0
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: Улиточник N9
    если "текли" форсунки (а там наверняка стоит комбинированный "насос-форсунка") то да-менять их надо по графику

    Читайте внимательней -на испытанияхПо словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок..Если сразу начали лить то что это за форсунки?????? Что за топливная аппаратура?На качество топлива нет ни слова.
    Цитата: Улиточник N9
    А раз провернулись подшипники (как я понял - рамовые)

    Не рамовые а рамные.Наверно китайцы тряпку в картере "оставили,или всё таки качество металла оставляет желать лучшего,как и агрегатов ? В любом случае немецкий MTU на порядок качественней и лучше китайского CHD622V20.Ставим от без исходности из-за санкций,пока свои не вытянем..

    Олег, пожалуйста, не делайте больше так - "без исходности". Безысходности - am
  23. танк66 Офлайн
    танк66 Сегодня, 14:39
    0
    Пару лет назад прокатился от Уфы до Самары на теплоходике ,типа ,как утонул под Казанью .Не суть.Залазил в машинное.Офигел -там дизеля /один запасной/ ещё ГДРовские и работают как часики.Такой движок на ЯМЗ / к патенту никто не придерётся/ расфорлупенить , Вассермана на проект посадить laughing менагером. И пусть копируют ,по ходу, и наработки за пару лет появятся...Для стимула - пенсии депутатские пообещать lol
    1. vadimtt Онлайн
      vadimtt Сегодня, 15:02
      0
      Не выйдет так, для скоростного катера высокооборотный дизель идет, с наддувом еще небось.
  24. Vittt Онлайн
    Vittt Сегодня, 14:42
    0
    Цитата: НасРать
    Цитата: НИКНН
    А сломался по тому что Китайчкий? А вариант не соответсвующего обслуживания исключается?

    Из текста:
    По словам источника ресурса, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок.

    Обслуживания соответствующего говорите нет?... laughing

    Послушайте, Евлампий, обслуживание, безусловно, есть. Но на кой чёрт такая техника?
  25. Vittt Онлайн
    Vittt Сегодня, 14:47
    0
    Цитата: НасРать
    Цитата: нафанаил
    Ну нашли у кого брать..Они металл до сих пор качественный не научились выплавлять...

    Ну тут вы погорячились...Китай - мировой лидер по производству стали, причем с большим отрывом..
    Маркировка стали в Китае своя (China's steel marking)

    То что маркировка стали у них своя - в этом убедилась команда "безупречного" (с маленькой буквы).
  26. alex80 Онлайн
    alex80 Сегодня, 14:54
    0
    Цитата: sir_obs
    правильно и перейти на хорошо проверенное временем


    Вот вот, а на весла тех самых китайцев посадить

    Сразу вспомнился старый анекдот:
    В Японском море столкнулись две подводные лодки: японская и китайская.
    С японской стороны погибло 13 офицеров, с китайской - 3000 гребцов. smile
  27. mlad Онлайн
    mlad Сегодня, 15:02
    0
    с высокооборотистыми движками всегда у России были проблемы, не малую роль здесь качество металлов, блин ракетные движки делаем, там метал ого го, просто никто этим серьезно не занимается, вот сталин бы сказал разработать - моментом все бы пошло