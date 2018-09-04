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С опережением графика. Новый американский авианосец готов на 50%

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Строительство второго новейшего американского авианосца John F. Kennedy (CVN 79) идет со значительным опережением графика. На настоящий момент строящийся на верфи Newport News Naval Shipbuilding, авианосец готов наполовину, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

С опережением графика. Новый американский авианосец готов на 50%


Как сообщает портал, значительного опережения графика постройки удалось достичь за счет укрупнения модулей конструкции корабля. Буквально на днях на будущий авианосец была установлена 905-тонная кормовая часть - один из самых тяжёлых и габаритных элементов, а при строительстве однотипного авианосца Gerald R. Ford этот кормовой элемент конструкции состоял из 19 отдельных модулей. На данный момент общая готовность авианосца составляет 50%, а темпы постройки "Джона Кеннеди" на 14 месяцев опережают сборку "Джеральда Форда".


Авианосец John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые атомные авианосцы должны заменить в Военно-морских силах США корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года.

Новые авианосцы имеют длину 337 м, максимальную ширину — 78 м, водоизмещение — порядка 100 000 тонн. Согласно заявленным характеристикам, могут нести на себе авиакрыло численностью до 90 самолётов и вертолётов.На них планируется размещать самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.

Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu
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Новый авианосец США готов наполовину
В США прошла церемония закладки авианосца John F. Kennedy
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18 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 12:51
    +3
    Кто нибудь скажет словцо о "ненужности"авианосцев?
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 12:57
      -3
      У нас ,,Кинжалы" делают быстрее
      1. Every Офлайн
        Every Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Сергей39
        У нас ,,Кинжалы" делают быстрее

        И сколько уже сделали? Поведайте нам, о мудрейший.
        1. Сергей39 Офлайн
          Сергей39 Сегодня, 14:46
          0
          А ты с какой целью интересуешься?
    2. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 12:59
      +5
      Цитата: 210окв
      Кто нибудь скажет словцо о "ненужности"авианосцев?

      Словцо о не нужности Авианосцев можно и сказать,.... когда экономика слоба...
    3. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 13:00
      +1
      1 фут ему под килем...
    4. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:22
      0
      Предыдущий строился дольше плана, дороже и после месяца использования снова стал на ремонт.
    5. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 13:25
      0
      а музыка из"Ну погоди"?
  2. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 12:51
    +5
    Это вам не Кузю чинить
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 12:52
      +2
      Кому это "вам"?Североморским корабелам?Так они трудяги,и в ноги им надо кланяться.
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 13:01
        +5
        Цитата: 210окв
        Кому это "вам"?Североморским корабелам?Так они трудяги,и в ноги им надо кланяться.

        за что кланяться ?
        в скандале с хищением бюджетных денег был замешан гендиректор предприятия "Звездочка" в Мурманской области Федор Барашко.

        Федор Барашко обвинен в хищении более 200 млн руб. из госбюджета. Они были выделены на ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и одной из атомных подводных лодок Северного флота. По данным прокуратуры, он распоряжался похищенными бюджетными деньгами в интересах организации "Специальная производственно–техническая база "Звездочка". При обыске у него изъяли 60 млн руб. Предполагается, что это часть похищенной при исполнении госконтракта суммы. Генеральному директору мурманской "Звездочки" грозит до 10 лет тюрьмы.
        1. kapitan92 Офлайн
          kapitan92 Сегодня, 13:28
          +1
          Цитата: atalef
          за что кланяться ?

          Действительно не за что!!! Может у вас по другому?
          Власть в Израиле коррумпирована на всех уровнях. В коррупционных скандалах был замешан бывший премьер Ольмерт, признаны виновными и осуждены бывшие министры Гершензон и Дери. Бывший президент Кацав находится в тюрьме.

          Берем муниципальный уровень. Сейчас мэр, не бывший под следствием или не осужденный - феномен, музейная редкость. Были под следствием или признаны виновными за взятки и мошенничество мэры Бат-Яма, Нацрат-Илита, Афулы. Это только те, кто на слуху. А сколько дел находится в разработке?

          А что делается в госструктурах и госкампаниях? Ашдодский порт - 36% сотрудников приходятся родней друг другу, глава профсоюза этого предприятия сейчас под следствием. Аэропорт Бен-Гурион - 25% приходятся родней руководителю профсоюза. То же самое в кампаниях "Хеврат а-хашмаль", "Мекорот", "Ракевет Исраэль". Госпредприятия превращены в семейный бизнес.
          До сих пор никто не может объяснить, куда девались 10 млрд шек., полученных Израилем для приема алии под американские гарантии в 90-х гг. Адвокат Светлана Гринфельд уже несколько лет не может получить ответ от правительства.

          Черный рынок, теневая экономика - здесь крутятся очень большие деньги, примерно, 25% от годового бюджета, огромная сумма. Эти финансовые потоки вращаются в криминальных кругах, арабском и религиозных секторах. Здесь и работа по-черному, и огромные пожертвования, и криминальные разборки, и подпольный бизнес, и многое другое. Нужны огромные усилия правоохранительной и судебной систем в борьбе с теневой экономикой.

          К сожалению, полиции некогда заниматься борьбой с коррупцией и мошенничеством, поскольку она сама погрязла в них. Руководитель подразделения "Лахав 433" по борьбе с организованной преступностью генерал Менаше Арбив ушел в отставку по подозрению в получении взяток от рава Пинто. Генерал Бруно Штайн ушел из полиции из-за дружбы с адвокатом Ронелем Фишером, подозреваемым в том, что давал взятки полиции для закрытия дел своих подзащитных. Пять генералов ушло в отставку по подозрению в сексуальных домогательствах.
          В Америке ли, в Азии, в Европе ли —
          Тот нездоров, а этот вдруг умрёт...
          Вот место Голды Меир мы прохлопали,
          А там на четверть бывший наш народ.           В.С. Высоцкий. hi
          1. atalef Онлайн
            atalef Сегодня, 13:42
            +2
            Цитата: kapitan92
            Действительно не за что!!! Может у вас по другому?

            и у нас воруют , только мы кланяться им не призываем.
            request
          2. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 15:00
            0
            "Эти финансовые потоки вращаются в криминальных кругах, арабском и религиозных секторах"////
            И в муниципалитетах. Еще в строительстве.
            Обратите внимание: НЕ в промышленности. Не в военке.
            И не в хайтеке.
  3. SOF Офлайн
    SOF Сегодня, 12:59
    0
    ....судя по видео, у них правило про ".....под грузом и стрелой" не в ходу?..... recourse
  4. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:23
    0
    фигня! вот вова скора как пообещает какую нибудь новую вундервафлю!ракету зевс убийцу авианосцев начиненную нанороботами термитами от чубайса и победные овации на заседании совфеда обеспечены баба валя это сила soldier
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:26
    +5
    Америка всю свою военную доктрину строит на АУГ, поэтому удивляться не стоит.....ну и можно только позавидовать про возможности судостроения в США....
  6. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 14:57
    0
    Модульная сборка. Китайцы ухитряются таким образом спускать на воду по 4 однотипных фрегата одновременно с 2 верфей.