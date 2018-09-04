С опережением графика. Новый американский авианосец готов на 50%

Строительство второго новейшего американского авианосца John F. Kennedy (CVN 79) идет со значительным опережением графика. На настоящий момент строящийся на верфи Newport News Naval Shipbuilding, авианосец готов наполовину, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.Как сообщает портал, значительного опережения графика постройки удалось достичь за счет укрупнения модулей конструкции корабля. Буквально на днях на будущий авианосец была установлена 905-тонная кормовая часть - один из самых тяжёлых и габаритных элементов, а при строительстве однотипного авианосца Gerald R. Ford этот кормовой элемент конструкции состоял из 19 отдельных модулей. На данный момент общая готовность авианосца составляет 50%, а темпы постройки "Джона Кеннеди" на 14 месяцев опережают сборку "Джеральда Форда".Авианосец John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые атомные авианосцы должны заменить в Военно-морских силах США корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года.Новые авианосцы имеют длину 337 м, максимальную ширину — 78 м, водоизмещение — порядка 100 000 тонн. Согласно заявленным характеристикам, могут нести на себе авиакрыло численностью до 90 самолётов и вертолётов.На них планируется размещать самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.