Новости

Уже 16-й. ВМС США приняли в состав очередной корабль прибрежной зоны

6
Очередной корабль прибрежной зоны принят в состав Военно-морских сил США. Торжественная церемония передачи нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-18 "Чарльстон" прошла на судостроительном предприятии компании Austal USA, передает ЦАМТО со ссылкой на заявление командования ВМС США.

Уже 16-й. ВМС США приняли в состав очередной корабль прибрежной зоны


Новый корабль LCS-18 "Чарльстон" является уже 16 кораблем прибрежной зоны в составе американского флота и 9 кораблем класса "Индепенденс". По планам командования флота, в боевой состав ВМС США корабль войдет до конца этого года.


Всего американский флот заказал строительство 29 кораблей прибрежной зоны, строительство которых ведется сразу двумя подрядчиками. В настоящее время 16 кораблей уже переданы флоту, еще 13 находятся на различных стадиях строительства.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, предназначенных для выполнения широкого спектра задач в прибрежной зоне. Водоизмещение полное 2637 тонн. Длина 127 метров, ширина - 31,7 метра, осадка 4,27 метра. Скорость хода 45 узлов (при волнении моря до 3 баллов). Дальность плавания 3500 миль на 18 узлах, 1000 миль на 50 узлах. Автономность плавания 14 дней. Экипаж 40 человек, в том числе 8 офицеров. Во время проведения операций может принять на борт дополнительно 35 человек.

Вооружение довольно слабое: пушка калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM и два вертолета MH-60R/S "Сихок" и БПЛА. В настоящее время прорабатываются варианты дополнительной установки противокорабельных ракет "Гарпун" и AGM-114L-8A "Лонгбоу Хеллфайр".
Использованы фотографии:
Austal USA
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
ВМС США опубликовали результаты приемных испытаний боевого корабля прибрежной зоны LCS-4
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

6 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. barclay Офлайн
    barclay Сегодня, 13:22
    +5
    Вооружение довольно слабое:...
    Для береговой охраны вполне. За то клепают со скоростью консервов.
    Скорость 45 узлов впечатляет.
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 13:56
      +1
      Скорость хода 45 узлов (при волнении моря до 3 баллов). Дальность плавания 3500 миль на 18 узлах, 1000 миль на 50 узлах.

      Тут ошибка видимо. А может все цифры с потолка?
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 14:07
        +1
        Цитата: Например
        Скорость хода 45 узлов (при волнении моря до 3 баллов). Дальность плавания 3500 миль на 18 узлах, 1000 миль на 50 узлах.

        Тут ошибка видимо. А может все цифры с потолка?



        Это же тримаран, скорость не удивляет

        а 45 и 50 - ???
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:33
    +1
    Вооружение слабовато, но если "Гарпунами" оборудуют, то вполне нормально будет, а скорость действительно хорошая- 45 узлов.
  3. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 14:40
    0
    Вот что вики пишет:
    Скорость хода
    50 узлов (максимальная при волнении моря 3 балла)
    Дальность плавания
    4300 миль (на 20 узлах), 1500 миль (на 50 узлах)
    По моему отличный "прибрежник", а если оборудуют парочкой гарпунов и с десяток Hellfire-ов - будет идеальным, быстрый (92км/ч) и кусачий.
  4. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 14:44
    0
    Интересный внешне кораблик...может и стоит пожалеть, что у нас от подобного проекта отказались