Уже 16-й. ВМС США приняли в состав очередной корабль прибрежной зоны

Очередной корабль прибрежной зоны принят в состав Военно-морских сил США. Торжественная церемония передачи нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-18 "Чарльстон" прошла на судостроительном предприятии компании Austal USA, передает ЦАМТО со ссылкой на заявление командования ВМС США.Новый корабль LCS-18 "Чарльстон" является уже 16 кораблем прибрежной зоны в составе американского флота и 9 кораблем класса "Индепенденс". По планам командования флота, в боевой состав ВМС США корабль войдет до конца этого года.Всего американский флот заказал строительство 29 кораблей прибрежной зоны, строительство которых ведется сразу двумя подрядчиками. В настоящее время 16 кораблей уже переданы флоту, еще 13 находятся на различных стадиях строительства.LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, предназначенных для выполнения широкого спектра задач в прибрежной зоне. Водоизмещение полное 2637 тонн. Длина 127 метров, ширина - 31,7 метра, осадка 4,27 метра. Скорость хода 45 узлов (при волнении моря до 3 баллов). Дальность плавания 3500 миль на 18 узлах, 1000 миль на 50 узлах. Автономность плавания 14 дней. Экипаж 40 человек, в том числе 8 офицеров. Во время проведения операций может принять на борт дополнительно 35 человек.Вооружение довольно слабое: пушка калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM и два вертолета MH-60R/S "Сихок" и БПЛА. В настоящее время прорабатываются варианты дополнительной установки противокорабельных ракет "Гарпун" и AGM-114L-8A "Лонгбоу Хеллфайр".