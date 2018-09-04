РФ поставит вопрос о международном расследовании убийства Захарченко
В среду на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе российская сторона поднимет вопрос о международном расследовании теракта, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко, передает Интерфакс сообщение полпреда РФ Бориса Грызлова.
Завтра на заседании мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства Александра Захарченко, сказал Грызлов.
По его словам, расследование этого теракта должно быть объективным и максимально открытым, с привлечением всех участников минского процесса.
Грызлов напомнил, что под комплексом мер по выполнению минских договоренностей от 2015 года стоит подпись Захарченко. Этот документ одобрен Совбезом ООН, получив «международное признание и легитимацию».
Поэтому, по словам российского полпреда, при организации этой работы необходимо задействовать весь потенциал контактной группы, заседания которой проводятся с привлечением ОБСЕ. Представители этой организации также принимают участие в работе подгрупп. Кроме того, они задействованы на территории конфликта, добавил Грызлов.
Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко был убит 31 августа в центре Донецка. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.
Завтра на заседании мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства Александра Захарченко, сказал Грызлов.
По его словам, расследование этого теракта должно быть объективным и максимально открытым, с привлечением всех участников минского процесса.
Грызлов напомнил, что под комплексом мер по выполнению минских договоренностей от 2015 года стоит подпись Захарченко. Этот документ одобрен Совбезом ООН, получив «международное признание и легитимацию».
Поэтому, по словам российского полпреда, при организации этой работы необходимо задействовать весь потенциал контактной группы, заседания которой проводятся с привлечением ОБСЕ. Представители этой организации также принимают участие в работе подгрупп. Кроме того, они задействованы на территории конфликта, добавил Грызлов.
Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко был убит 31 августа в центре Донецка. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.
- Использованы фотографии:
- Алексей Никольский/РИА «Новости»
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