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РФ поставит вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

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В среду на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе российская сторона поднимет вопрос о международном расследовании теракта, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко, передает Интерфакс сообщение полпреда РФ Бориса Грызлова.

РФ поставит вопрос о международном расследовании убийства Захарченко


Завтра на заседании мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства Александра Захарченко, сказал Грызлов.


По его словам, расследование этого теракта должно быть объективным и максимально открытым, с привлечением всех участников минского процесса.

Грызлов напомнил, что под комплексом мер по выполнению минских договоренностей от 2015 года стоит подпись Захарченко. Этот документ одобрен Совбезом ООН, получив «международное признание и легитимацию».

Поэтому, по словам российского полпреда, при организации этой работы необходимо задействовать весь потенциал контактной группы, заседания которой проводятся с привлечением ОБСЕ. Представители этой организации также принимают участие в работе подгрупп. Кроме того, они задействованы на территории конфликта, добавил Грызлов.

Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко был убит 31 августа в центре Донецка. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.
Использованы фотографии:
Алексей Никольский/РИА «Новости»
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27 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:25
    +4
    необходимо задействовать весь потенциал контактной группы, заседания которой проводятся с привлечением ОБСЕ.

    ... кстати, эта шарага до сих пор не высказалась по поводу убийства руководителя ДНР А.Захарченко... молчат как рыбы об лёд...
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 13:28
      -4
      Цитата: a.s.zzz888
      кстати, эта шарага до сих пор не высказалась по поводу убийства руководителя ДНР А.Захарченко... молчат как рыбы об лёд..

      может тут сплошной криминал и никакой политики.
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 13:30
        +1
        ФСБ РФ уже заявило о следе украинских спецслужб. Какой криминал?
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 14:50
          0
          Цитата: Alexey-74
          ФСБ РФ уже заявило о следе украинских спецслужб. Какой криминал?

          можно ссылку ?
      2. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:31
        -2
        atalef (александр) Сегодня, 13:28 НОВЫЙ
        может тут сплошной криминал и никакой политики.

        ... это своим, у стены плача расскажите... кстати, "минус" не мой, но хочется влепить...
        1. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 13:42
          +2
          Цитата: a.s.zzz888
          .. кстати, "минус" не мой, но хочется влепить...

          минус мой!
        2. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 14:55
          0
          Цитата: a.s.zzz888
          atalef (александр) Сегодня, 13:28 НОВЫЙ
          может тут сплошной криминал и никакой политики.

          ... это своим, у стены плача расскажите... кстати, "минус" не мой, но хочется влепить...

          пока ни по одному из убитйх до захарченко ( ни менее знаковых фигур ) - не было ниодного осуждённого или однозначно доказанной работй ССО Украины.
          Здесь пока тоже ничего не известнo
          Цитата: Dashout
          Цитата: a.s.zzz888
          .. кстати, "минус" не мой, но хочется влепить...

          минус мой!

          и что ?

          Цитата: Мар.Тира
          Взорвут Нетаньяху,вы это чем будете считать?Криминалом или терактом?

          следствие установит.
      3. Мар.Тира Офлайн
        Мар.Тира Сегодня, 13:34
        +1
        Цитата: atalef
        может тут сплошной криминал

        Взорвут Нетаньяху,вы это чем будете считать?Криминалом или терактом?Думаю последнее,так что не лепите горбатого сударь.
        1. gurta Офлайн
          gurta Сегодня, 14:20
          +1
          Цитата: Мар.Тира
          Цитата: atalef
          может тут сплошной криминал

          Взорвут Нетаньяху,вы это чем будете считать?Криминалом или терактом?Думаю последнее,так что не лепите горбатого сударь.

          А при чём тут Нетаньяху? Вы имели ввиду Хананиеля Дорани? Он является председателем не признаного в мире совета Иудеи и Самарии. Так что лепите то вы.
      4. Бшкаус Онлайн
        Бшкаус Сегодня, 13:55
        0
        может тут сплошной криминал и никакой политики.
        Вот и я честно говоря в этом уверен, во всяком случае "за две недели ДО", в определенных кругах и информационном пространстве (естественно не на этом сайте) Уже не стоял вопрос "когда", ожидалось "в ближайшие 2-3 недели", вопрос стоял "Как" (по варианту с Плотницким, или "как получилось").
        Конечно не в тему, но в качестве примера сейчас точно так же с предоставлением автокефалии украинской церкви. Только тут все наоборот: он уже принципиально решен "Дадут", вопрос когда объявят, сегодня-завтра после окнчания собора, или в октябре, но у нас об этом предпочитают не говорить.
      5. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 14:10
        -3
        Цитата: atalef
        Цитата: a.s.zzz888
        кстати, эта шарага до сих пор не высказалась по поводу убийства руководителя ДНР А.Захарченко... молчат как рыбы об лёд..

        может тут сплошной криминал и никакой политики.

        Криминал - это, когда одна маленькая, но очень спесивая страна начинает доказывать!!! (находясь при этом на птичьих правах, т.е. на территориях, отписанных пером) свои права на Голанские высоты... belay Или, когда та же страна запускает ракеты по территории суверенного государства, не находясь с ним в состоянии войны... belay Другие страны (такие же маленькие) стараются решать вопросы в рамках международных соглашений...
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 14:57
          0
          Цитата: ROSS 42
          Или, когда та же страна запускает ракеты по территории суверенного государства, не находясь с ним в состоянии войны...

          жертва ЕГ
    2. helmi8 Онлайн
      helmi8 Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      молчат как рыбы об лёд

      А у них там задача такая - ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу... Но МЫ НАБЛЮДАЕМ, МЫ НА СТРАЖЕ! Проплаченная, купленная и бесполезная контора, оглашающая результаты наблюдений по заказу работодателя. Объективности и беспристрастности - ноль. Можно провести некоторое условное сравнение с Белыми касками.
  2. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 13:33
    +4
    В эпоху хайли лайкли? Ну поднимите чо.
    Озабоченность высказать ещё для порядку.
  3. владимир шарафутдинов Офлайн
    владимир шарафутдинов Сегодня, 13:36
    0
    Это обязательно необходимо сделать,
  4. lis-ik Офлайн
    lis-ik Сегодня, 13:41
    +3
    Завтра на заседании мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства Александра Захарченко, сказал Грызлов.
    Блин! А озабоченность? Где же озабоченность?
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:42
    +3
    уже было международное расследование по боингу, что это дало?... и эти нарасследовают... вердикт- " Россиявиновата"
  6. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 13:44
    +1
    Если я ничего не путаю, Грызлов со своим помощником, были инициаторами запрета Знамени Победы, поскольку в ЕС был принят соответствующий закон. После этого политическая карьера должна была бы завершиться. Неважно как.
  7. Бшкаус Онлайн
    Бшкаус Сегодня, 13:46
    +3
    Смешно читать: вопрос они поставят...
    Это для ДНР и РФ Захарченко герой, для всего остального мира он банальное ...
    Рассмотреть то они может и рассмотрят, только с международной точки зрения донецкая область - неотъемлемая часть Украины, а сепаратисты - незаконные вооруженные формирования. То что он и Плотницкий поставили свои подписи под минскими договоренностями, для западного мира скорей недоразумение, чем реальное признание.
    Заявления России по данному вопросу - это пустое сотрясение воздуха.
    Запад объективно и рассмотрит данное убийство со своей точки зрения и выдаст заключение:
    Захарченко - главарь незаконных вооруженных формирований был ликвидирован во время спецоперации службой безопасности Украины на законных основаниях.
    Дальше что?
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:52
      0
      [quote]Бшкаус Сегодня, 13:46 НОВЫЙ[/quote]
      [quote]«Захарченко стал очередным лидером ополченцев, который был убит в ходе четырёхлетнего конфликта на востоке Украины. По данным ООН, с момента начала боевых столкновений между сепаратистами и украинскими правительственными войсками в этом конфликте погибло более 10 тысяч человек, а более 1,5 миллиона человек стали беженцами. Многочисленные попытки международного сообщества обеспечить устойчивое перемирие на востоке Украины не увенчались успехом», – сообщает The Guardian, ежедневная газета Великобритании.
      1. Бшкаус Онлайн
        Бшкаус Сегодня, 14:54
        +1
        a.s.zzz888 А что сказать то хотели, что Захарченко признанный на западе лидер ополченцев Донбасса?
        Сообщение The Guardian это конечно хорошо, и если для Вас это последняя инстанция и авторитет, то спорить не буду, главное, что бы вы сами были убеждены в своей правоте и вам было комфортно находиться в этом информационном поле.
        Но для меня более весомы все же слова Трампа, Макрона или хотя бы Меркель и официальная позиция других стран.
        Понимаете, если я сейчас на "Военном Обозрении" напечатаю статью с размышлениями о том, что Аляска и западное побережье США принадлежит России, никто в мире не побежит спотыкаясь признавать этот факт на официальном уровне.
  8. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 13:47
    0
    Вот она грядущая кара о которой говорил Песков angry ! Вы уже в международном с Боингом Малоазийским определились и ЛДНР с Украиной рассудили.....
  9. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:48
    +1
    В любом случае убийство Захарченко - акт гостероризма со стороны Украины, если ДРГ получила такое распоряжение. Ведь идя в свое время на переговоры с ним, Украина признала его легитимной фигурой, с которой можно было вести переговоры и подписывать документы. Если ДРГ не получала такого задания, то ее состав должен пойти под суд. negative
  10. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:01
    0
    Даже комментировать не буду.Уже наши супер эксперты по руине в один голос орут об ответе.Один Кремль молодец ,или трусит. Толи правда такой умный что нормальному человеку не понять всех мысленных хитросплетений в голове нашего суперстратега belay
    1. Dimontius Офлайн
      Dimontius Сегодня, 14:08
      0
      Михеева в президенты!
  11. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:14
    0
    А Грызлов помнит о международному расследовании по Боингу? Чего там нарасследовали, может кто скажет? Вот что надо расследовать, так это наличие у властной и чиновничьей верхушки наличие детей и капиталов с жильем за границей. Есть, значит моментально вылетает из госслужбы, без всяких разговоров. Буквально вчера-позавчера появилась информация о председателе и его заме по ПФР. Там в наличии миллиарды и виллы за бугром. Удачи нам, пенсионерам.
  12. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:15
    0
    Зачем делать такие глупые заявления?

    Наверное уже провели международное расследование в Солсбери с Новичком ?
    Или в Сирии с химатаками?
    Или с Боингом?
    Или с допингом на Олимпиаде?
    Запад нынешний режим вскормил, поддерживает, и сейчас проведём международное расследование и установим их причастность к этому терракту, а потом ещё мировое парицание устроим ?