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ВВС Сирии начали операцию в Идлибе. Дело за сухопутными войсками

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Из Сирии приходят срочные сообщения о том, что сирийская правительственна армия продемонстрировала пролог к наступлению в провинции Идлиб. Самолёты сирийских ВВС, поднявшись в воздух с аэродромов в провинции Латакия и Хомс, нанесли удары по ранее разведанным целям на западе Идлиба.

Ракетно-бомбовыми ударами были уничтожены цели - объекты боевиков «Джебхат ан-Нусры» и «Исламской партии свободного Туркестана» (*террористические организации, запрещённые в РФ) в районе населённого пункта Джизр-эш-Шугур.

Уничтожены и несколько целей в районе Джадарии, где сосредоточены крупные силы «Джебхат ан-Нусры»*. В частности, авиаудар позволил ликвидировать скопление военной техники террористов и несколько тренировочных объектов в указанном районе.


Сообщается о нанесении ударов по объектам террористов в районе ключевой транспортной артерии в районе Джизр-эш-Шугура. Это дорога M4, соединяющая Латакию и Алеппо. Именно вдоль этой дороги боевики создали несколько укреплённых объектов, на территории которых располагаются и склады с вооружениями.

ВВС Сирии начали операцию в Идлибе. Дело за сухопутными войсками


По всей вероятности, после нанесения ущерба террористам в Идлибе с воздуха в дело в скором времени вступят и сухопутные силы сирийской армии. При этом САА к настоящему моменту успела сформировать у административных границ провинции Идлиб два ударных кулака, в составе которых танки и реактивная артиллерия.

Одной из целей САА является освобождение Серакиба (отмечено на карте красным прямоугольником), в районе которого располагается развилка автодороги. Одно из направлений (M5) трассы ведёт на Хан-Шейхун и далее - на Хаму.
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29 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 13:38
    +16
    Удачи им... Что ещё можно пожелать... давно пора додавить этот гадюшник...
    1. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 13:39
      +7
      Цитата: Vard
      Удачи им... Что ещё можно пожелать... давно пора додавить этот гадюшник...

      Видно не испугало заявление Трампа.
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 13:41
        +7
        Послали Трампа вмете с его твитом, в далекое эропутешествие. Ждем ответ от американской стороны
        1. Идущий Онлайн
          Идущий Сегодня, 13:46
          +4
          Сейчас полосатые вой поднимут , будут искать любой повод .
          1. Тралл Офлайн
            Тралл Сегодня, 13:54
            +4
            Как бы еще белокасочники со своими химикалиями не повылазили
            1. Идущий Онлайн
              Идущий Сегодня, 13:58
              +5
              Эти уже в низком старте стоят.
            2. Sauron80 Онлайн
              Sauron80 Сегодня, 14:13
              +3
              Так они только этого и ждали - раз начали атаку, значит применили химоружие. Сейчас по всем западным сми побежит картинка убитых газом детей и спасающих их белых касок в марлевых повязках.
          2. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 13:56
            +1
            Сейчас полосатые вой поднимут , будут искать любой повод .

            hi ! Виктор, "повод" они уже нашли, в виде 8-ми бочек с хлором...ждём провокаций белых касок...
            1. Идущий Онлайн
              Идущий Сегодня, 14:00
              +1
              Приветствую! hi очень интересная ситуация заворачивается , похоже на перелом в отношении США и России ...
              1. a.s.zzz888 Офлайн
                a.s.zzz888 Сегодня, 14:10
                +1
                ... вот и я говорю, может хватит с мерикатосами в прятки играть.. а кто не спрятался - я не виноват... wink
                1. Идущий Онлайн
                  Идущий Сегодня, 14:16
                  +1
                  Мне понравилось предложение Багдосарова , что нужно нанести удар по одному из носителей "топоров" и они от туда сдуются , но кто на такое решится...
                2. Тралл Офлайн
                  Тралл Сегодня, 14:19
                  +3
                  Наглополосатость сверхпредельная. Только представьте, что Рузвельт предостерегает Сталина от попыток снятия блокады Ленинграда.
          3. майор Юрик Онлайн
            майор Юрик Сегодня, 14:16
            +1
            Цитата: Идущий
            Сейчас полосатые вой поднимут , будут искать любой повод .

            Пущай воют, пора делать то за чем пришли в Сирию - умножить на ноль басмачей! Янкесам можно потом, через Лаврова, вежливо ответить.... negative
          4. Leeds Онлайн
            Leeds Сегодня, 14:53
            0
            Цитата: Идущий
            Сейчас полосатые вой поднимут , будут искать любой повод .

            Они просто в самом лучшем случае нанесут удар по силам Асада, в худшем откроют охоту на САА с воздуха.
            Я не понимаю, чем здесь всем уперлась провинция Идлиб в составе Сирии? Активность оттуда минимальная, а риск для нас есть безусловный, когда придётся спасать САА от разгрома с воздуха каким-то образом. Давайте ещё бабла вбухаем в развитие их экономики, да побольше «кредитов» дадим, какие давали Анголам и прочим «союзникам».
    2. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 13:40
      +4
      Да, удачи и успехов! Хороший вы передаете привет Трампу... wink
    3. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:44
      +1
      Онлайн
      Vard Сегодня, 13:38 НОВЫЙ

      hi !... мерикатосы зашевелятся... наши бы не отступились при их обстреле, а он будет походу скоро...
    4. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 14:19
      +1
      Удачи!! Бить бармалеев до победного конца!
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:40
    +3
    Ну началось, надеюсь с нашим МО согласовано, ждем воя от США и их шестерок....а так же возможную ответку со стороны Коалиции, если так, то всем нашим военным и Флоту надо быть в повышенной боевой готовности, могут полететь Топоры......
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:42
    +1
    ... трампуха вдогонку шепелявит...идёт он лесом... добивать бандюг и точка...
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:43
    +2
    Там долго укреплялись. Взламывать будет непросто. Но главное - опыт нажили и тыл защищен. good
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 13:52
      +3
      А в лоб идти необязательно. Наши генштабисты умеют обходить укрепленные позиции, перерезать коммуникации, окружать и, раздробив на несколько частей, зачищать их.
  5. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 13:50
    +5
    Ждем включения в работу ВМС и ВКС России. Недаром же учения в Средиземном море начались. Кранты наступают идлибскому скоплению бармалеев.
  6. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 13:51
    +3
    Однозначно С Богом!
  7. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:53
    +3
    ... Грядет " газовая атака мирного населения "...
  8. Pacifist Онлайн
    Pacifist Сегодня, 13:59
    +3
    Пошла руда. Теперь надо смотреть за спиной. Подарок то в виде игр с хлором уже приготовили.
  9. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Сегодня, 14:03
    0
    Ну понеслась!
    Сейчас очень много неопределенности, не известна реакция противоборствующих сторон, которая может привести к совершенно непредсказуемому развитию ситуации спутав все карты.
    Начнет ли США массированный удар по правительственным силам?
    Начнут ли ВКС РФ сбивать в таком случае американские ракеты?
    Самое главное правильно реализовать свой замысел и переиграть противника, а если просчет?
    В любом случае, начавшееся неизбежно, обнадеживает только наличие предпосылок к победе.
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Бшкаус
      Ну понеслась!
      Сейчас очень много неопределенности, не известна реакция противоборствующих сторон, которая может привести к совершенно непредсказуемому развитию ситуации спутав все карты.
      Начнет ли США массированный удар по правительственным силам?
      Начнут ли ВКС РФ сбивать в таком случае американские ракеты?
      Самое главное правильно реализовать свой замысел и переиграть противника, а если просчет?
      В любом случае, начавшееся неизбежно, обнадеживает только наличие предпосылок к победе.

      Похоже на предматчевый прогноз yes
      Такое ощущение,что люди так привыкли к войнам,что относятся к этому,как к шоу recourse
  10. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:17
    0
    Пора начинать вой про применение Асадом, химического оружия!
  11. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:20
    +2
    Ну что господа, пошла жара. А как там реакция полосатых, они же не рекомендовали бить бармалеев. Значит у наших все на прицеле. Ну удачи нам.