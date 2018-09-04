ВВС Сирии начали операцию в Идлибе. Дело за сухопутными войсками

Из Сирии приходят срочные сообщения о том, что сирийская правительственна армия продемонстрировала пролог к наступлению в провинции Идлиб. Самолёты сирийских ВВС, поднявшись в воздух с аэродромов в провинции Латакия и Хомс, нанесли удары по ранее разведанным целям на западе Идлиба.Ракетно-бомбовыми ударами были уничтожены цели - объекты боевиков «Джебхат ан-Нусры» и «Исламской партии свободного Туркестана» (*террористические организации, запрещённые в РФ) в районе населённого пункта Джизр-эш-Шугур.Уничтожены и несколько целей в районе Джадарии, где сосредоточены крупные силы «Джебхат ан-Нусры»*. В частности, авиаудар позволил ликвидировать скопление военной техники террористов и несколько тренировочных объектов в указанном районе.Сообщается о нанесении ударов по объектам террористов в районе ключевой транспортной артерии в районе Джизр-эш-Шугура. Это дорога M4, соединяющая Латакию и Алеппо. Именно вдоль этой дороги боевики создали несколько укреплённых объектов, на территории которых располагаются и склады с вооружениями.По всей вероятности, после нанесения ущерба террористам в Идлибе с воздуха в дело в скором времени вступят и сухопутные силы сирийской армии. При этом САА к настоящему моменту успела сформировать у административных границ провинции Идлиб два ударных кулака, в составе которых танки и реактивная артиллерия.Одной из целей САА является освобождение Серакиба (отмечено на карте красным прямоугольником), в районе которого располагается развилка автодороги. Одно из направлений (M5) трассы ведёт на Хан-Шейхун и далее - на Хаму.