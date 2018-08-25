Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 25.08.18 - 31.08.18 от военкора "Маг"
На этой неделе обстрелы продолжали снижаться и чем ближе к «Школьному перемирию» тем меньше нас обстреливали. Всего за неделю ДНР обстреляли 23 раза, ЛНР обстреляли 5 раз
Все шло к тому, что, как и в начале прошлого перемирия не будет обстрелов. Но, к сожалению, произошел теракт, в результате которого погиб глава ДНР Александр Владимирович Захарченко.
Многие люди стали писать и волноваться, о том, что ВСУ возможно начнут наступление. Но я сразу сказал, что ВСУ будут сидеть тише воды, ниже травы. В принципе так и произошло.
К Александру Владимировичу, можно было по разному относится - критиковать и осуждать. В основном претензии и критика сводилась, не лично к Захарченко, а к его близкому окружению. За прошедшие четыре года, тому масса причин.
Александр Владимирович был настоящий самородок Донбасса – земли русской. Он был безхитростным, без хитрых планов. С людьми общался просто и на простые вещи, без всяких громких лозунгов и слов. Свободно мог зайти на любой рынок и проверить цены и даже весы, как это было на «Ветке». Весь город знал, в какую парикмахерскую он ездил стричься и в каком кафе любил обедать. Сам часто водил автомобиль. Руководил Республикой без всяких «понтов» и дорогих костюмов. Он был обычным русским мужиком, с обычной биографией. За что мы все его и любили. К сожалению, с ним погиб один из охранников, Вячеслава Доценко позывной «Славян», его похоронили в понедельник.
Царствия небесного!
Статистика «Хлебного перемирия»
С 27 по 31 августа, нашими подразделениями ПВО уничтожено 8 тактических украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Коминтерново, Саханка и Широкино.
28 августа, в 10:10 утра, в результате обстрела Докучаевска, прямым попаданием ПТУР в кабину грузового автомобиля, был убит водитель – мирный житель 1961 г.р.
30 августа, в 09:10 утра, грубо нарушив объявленное «Школьное перемирие», украинские террористы из 36-й бригады морской пехоты обстреляли н.п. Коминтерново со стороны н.п. Талаковка из вооружения БМП. В результате разрыва снаряда ранения получила мирная местная жительница 1936 года рождения (82 года), которая в это время находилась во дворе своего дома.
ДНР:
В настоящее время в Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области отправляются боевые подразделения из состава действующих соединений ВСУ, в том числе, находящихся в зоне проведения «ООС».
Стало известно об отправке 24 августа из 128-й горно-штурмовой бригады двадцати военнослужащих и четырех танков, под руководством командира 534-го инженерного батальона в Львовскую область. Аналогичные сводные подразделения, только в большем составе, выделяются и из других частей.
Фиксируется усиление со стороны ВСУ всех видов разведки на Мариупольском направлении. Особенно участились случаи ведения аэроразведки с применением различных беспилотных летательных аппаратов, в том числе с привлечением американского Глобал Хок (Global Hawk), а также Локхид (Lockheed), проводящего радиоэлектронную разведку со стороны Черного моря.
Обнаружено развертывание ударной группировки украинских войск на Мариупольском направлении под прикрытием проведения учений «Шторм-20018», стягивается тяжелая техники и артиллерийское вооружение. Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи. Кроме этого в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406 артиллерийской бригады.
Кроме того, источники в штабах ООС и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения. Так, по нашим данным в 53, 14, 72 омбр и 59 омпбр ВСУ поступили по 15 единиц управляемых противотанковых ракет РК-2С (для ПТРК «Стугна-П»). Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Ее отсутствие ежедневно отражается в официальных
Согласно данных отчета Миссии ОБСЕ в местах хранения отсутствует следующее вооружение ВСУ:
- 8 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»;
- 6 единиц самоходных гаубиц «Акация»;
- 4 единиц танка Т-72;
- 8 единиц самоходных гаубиц «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
25.08.18, суббота
В субботу был зафиксирован 2 обстрела со стороны ВСУ.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
26.08.18, воскресенье
В воскресенье был зафиксирован 1 обстрел со стороны ВСУ.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
27.08.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник было зафиксирован 4 обстрела со стороны ВСУ.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
28.08.18, вторник
По данным МО ДНР в вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз, погиб мирный житель 1961 г.р. (водитель БЕЛАЗа)
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
29.08.18, среда
В среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
30.08.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза, ранена мирная жительница 1936 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
31.08.18, пятница
В пятницу обстрелов территории как ДНР, так и ЛНР со стороны ВСУ на удивление не зафиксировано.
Всего за неделю:
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 23 раза. За прошедшую неделю погиб один мирный житель и ранена одна мирная жительница. В результате терракта погиб глава ДНР А.В.Захарченко и его охранник, также ранено еще двенадцать человек.
По районам пятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 3 артиллерийских снаряда калибром 152-мм, более 100 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел свыше 160 выстрелов из различных видов гранатометов, а также активно применял вооружение БМП и стрелковое оружие.
За указанный период, в результате обстрелов населенных пунктов Гольмовский, Горловка, Старомихайловка, Коминтерново, Николаевка повреждено девять домостроений.
ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз. Всего по территории Республики было выпущено около 80 различных боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Калиново, Желобок, Христовое, Паньковка.
Всем терпения и здоровья!
Все шло к тому, что, как и в начале прошлого перемирия не будет обстрелов. Но, к сожалению, произошел теракт, в результате которого погиб глава ДНР Александр Владимирович Захарченко.
Многие люди стали писать и волноваться, о том, что ВСУ возможно начнут наступление. Но я сразу сказал, что ВСУ будут сидеть тише воды, ниже травы. В принципе так и произошло.
К Александру Владимировичу, можно было по разному относится - критиковать и осуждать. В основном претензии и критика сводилась, не лично к Захарченко, а к его близкому окружению. За прошедшие четыре года, тому масса причин.
Александр Владимирович был настоящий самородок Донбасса – земли русской. Он был безхитростным, без хитрых планов. С людьми общался просто и на простые вещи, без всяких громких лозунгов и слов. Свободно мог зайти на любой рынок и проверить цены и даже весы, как это было на «Ветке». Весь город знал, в какую парикмахерскую он ездил стричься и в каком кафе любил обедать. Сам часто водил автомобиль. Руководил Республикой без всяких «понтов» и дорогих костюмов. Он был обычным русским мужиком, с обычной биографией. За что мы все его и любили. К сожалению, с ним погиб один из охранников, Вячеслава Доценко позывной «Славян», его похоронили в понедельник.
Царствия небесного!
Статистика «Хлебного перемирия»
С 27 по 31 августа, нашими подразделениями ПВО уничтожено 8 тактических украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Коминтерново, Саханка и Широкино.
28 августа, в 10:10 утра, в результате обстрела Докучаевска, прямым попаданием ПТУР в кабину грузового автомобиля, был убит водитель – мирный житель 1961 г.р.
30 августа, в 09:10 утра, грубо нарушив объявленное «Школьное перемирие», украинские террористы из 36-й бригады морской пехоты обстреляли н.п. Коминтерново со стороны н.п. Талаковка из вооружения БМП. В результате разрыва снаряда ранения получила мирная местная жительница 1936 года рождения (82 года), которая в это время находилась во дворе своего дома.
ДНР:
В настоящее время в Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области отправляются боевые подразделения из состава действующих соединений ВСУ, в том числе, находящихся в зоне проведения «ООС».
Стало известно об отправке 24 августа из 128-й горно-штурмовой бригады двадцати военнослужащих и четырех танков, под руководством командира 534-го инженерного батальона в Львовскую область. Аналогичные сводные подразделения, только в большем составе, выделяются и из других частей.
Фиксируется усиление со стороны ВСУ всех видов разведки на Мариупольском направлении. Особенно участились случаи ведения аэроразведки с применением различных беспилотных летательных аппаратов, в том числе с привлечением американского Глобал Хок (Global Hawk), а также Локхид (Lockheed), проводящего радиоэлектронную разведку со стороны Черного моря.
Обнаружено развертывание ударной группировки украинских войск на Мариупольском направлении под прикрытием проведения учений «Шторм-20018», стягивается тяжелая техники и артиллерийское вооружение. Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи. Кроме этого в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406 артиллерийской бригады.
Кроме того, источники в штабах ООС и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения. Так, по нашим данным в 53, 14, 72 омбр и 59 омпбр ВСУ поступили по 15 единиц управляемых противотанковых ракет РК-2С (для ПТРК «Стугна-П»). Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Ее отсутствие ежедневно отражается в официальных
Согласно данных отчета Миссии ОБСЕ в местах хранения отсутствует следующее вооружение ВСУ:
- 8 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»;
- 6 единиц самоходных гаубиц «Акация»;
- 4 единиц танка Т-72;
- 8 единиц самоходных гаубиц «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
25.08.18, суббота
В субботу был зафиксирован 2 обстрела со стороны ВСУ.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
26.08.18, воскресенье
В воскресенье был зафиксирован 1 обстрел со стороны ВСУ.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
27.08.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник было зафиксирован 4 обстрела со стороны ВСУ.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
28.08.18, вторник
По данным МО ДНР в вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз, погиб мирный житель 1961 г.р. (водитель БЕЛАЗа)
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
29.08.18, среда
В среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.
Обстрелов ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
30.08.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза, ранена мирная жительница 1936 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
31.08.18, пятница
В пятницу обстрелов территории как ДНР, так и ЛНР со стороны ВСУ на удивление не зафиксировано.
Всего за неделю:
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 23 раза. За прошедшую неделю погиб один мирный житель и ранена одна мирная жительница. В результате терракта погиб глава ДНР А.В.Захарченко и его охранник, также ранено еще двенадцать человек.
По районам пятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 3 артиллерийских снаряда калибром 152-мм, более 100 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел свыше 160 выстрелов из различных видов гранатометов, а также активно применял вооружение БМП и стрелковое оружие.
За указанный период, в результате обстрелов населенных пунктов Гольмовский, Горловка, Старомихайловка, Коминтерново, Николаевка повреждено девять домостроений.
ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз. Всего по территории Республики было выпущено около 80 различных боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Калиново, Желобок, Христовое, Паньковка.
Всем терпения и здоровья!
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