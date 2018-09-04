Автомобиль Lada Vesta призовут в армию
Военная полиция получит автомобили Lada Vesta в модификации Cross, которые будут использоваться при несении патрульной службы в военных городках и сопровождении воинских колонн, сообщают Известия.
В настоящее время для подобных целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске (Ленинградская область).
Тольяттинские «Лады» пополнят подразделения военной полиции и военной автоинспекции (ВАИ). В «АвтоВАЗе» подтвердили информацию, однако детали будущей сделки раскрывать не стали.
Компания не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, сообщили в пресс-службе.
По данным Минобороны, на военную службу автомобили будут поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами и радиостанциями.
По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, модификация Cross имеет большой клиренс, а также хорошую защиту двигателя снизу, что является значительным преимуществом на грунтовых движениях перед автомобилями Ford Focus.
Машина имеет неплохие скоростные характеристики, и при необходимости на ней можно будет догнать нарушителей как в городе, так и на трассе.
Кроме того, что немаловажно, «Лада» в отличие от «Форда» является отечественной маркой, добавил эксперт.
В настоящее время для подобных целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске (Ленинградская область).
Тольяттинские «Лады» пополнят подразделения военной полиции и военной автоинспекции (ВАИ). В «АвтоВАЗе» подтвердили информацию, однако детали будущей сделки раскрывать не стали.
Компания не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, сообщили в пресс-службе.
По данным Минобороны, на военную службу автомобили будут поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами и радиостанциями.
По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, модификация Cross имеет большой клиренс, а также хорошую защиту двигателя снизу, что является значительным преимуществом на грунтовых движениях перед автомобилями Ford Focus.
Машина имеет неплохие скоростные характеристики, и при необходимости на ней можно будет догнать нарушителей как в городе, так и на трассе.
Кроме того, что немаловажно, «Лада» в отличие от «Форда» является отечественной маркой, добавил эксперт.
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