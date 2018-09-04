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Автомобиль Lada Vesta призовут в армию

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Военная полиция получит автомобили Lada Vesta в модификации Cross, которые будут использоваться при несении патрульной службы в военных городках и сопровождении воинских колонн, сообщают Известия.



В настоящее время для подобных целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске (Ленинградская область).


Тольяттинские «Лады» пополнят подразделения военной полиции и военной автоинспекции (ВАИ). В «АвтоВАЗе» подтвердили информацию, однако детали будущей сделки раскрывать не стали.

Компания не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, сообщили в пресс-службе.

По данным Минобороны, на военную службу автомобили будут поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами и радиостанциями.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, модификация Cross имеет большой клиренс, а также хорошую защиту двигателя снизу, что является значительным преимуществом на грунтовых движениях перед автомобилями Ford Focus.

Машина имеет неплохие скоростные характеристики, и при необходимости на ней можно будет догнать нарушителей как в городе, так и на трассе.

Кроме того, что немаловажно, «Лада» в отличие от «Форда» является отечественной маркой, добавил эксперт.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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16 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:59
    0
    Автомобиль Lada Vesta призовут в армию

    ... наплачется "армия"... laughing
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 14:03
      +5
      Цитата: a.s.zzz888
      . наплачется "армия"...

      А шо такое?
      1. Logall Офлайн
        Logall Сегодня, 14:07
        0
        С миру по нитке армии машину... Ниссановский движок, французская коробка...

        А чооо, в катера же ставим китайские движки... "Не ломаются"! И сборный полуфабрикат "надёжнее надёжного"...
        1. Аристарх Людвигович Онлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 14:35
          +2
          Цитата: Logall
          С миру по нитке армии машину... Ниссановский движок, французская коробка...А чооо, в катера же ставим китайские движки... "Не ломаются"! И сборный полуфабрикат "надёжнее надёжного"...

          На Весте движки и коробка отечественные (два 1,6-литровых варианта и один 1,8-литровый):
          - Двигатель отечественной разработки с индексом 21129, мощность составляет 106 «лошадок».
          - ВАЗ 21176 — это тоже отечественный двигатель, разработанный совсем недавно . Мощность такого агрегата – 122 лошадиные силы при объёме 1,8 литров.
          Установка «реношных» коробок на «Весты» прекращена, она оснащается механической трансмиссией собственного производства ВАЗ-21807
        2. AUL Онлайн
          AUL Сегодня, 14:38
          +3
          В принципе решение правильное! И если на ВАЗе еще и военная приемка позверствует - глядишь, и начнут делать что-то приемлемое. А там может, и у "гражданки" качество подтянут.
          1. Аристарх Людвигович Онлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 14:49
            +1
            Цитата: AUL
            А там может, и у "гражданки" качество подтянут.

            Что важно для покупателей ВАЗов, поставщик завода, компания наконец то Federal Mogul, освоила производство поршней с выточками (лунками, цековками) в днище, которые позволят клапанам остаться целыми при обрыве ремня ГРМ. Новая поршневая группа идет с июля 2018 года сразу на несколько моторов. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с. и 16-клапанные моторы ВАЗ-21126 с отдачей 98 л. с. и ВАЗ-21127, выдающий 106 л. с., которые устанавливают на семейство автомобилей Kalina и Granta. Брат 127-го мотора - 106-сильный двигатель ВАЗ-21129, предназначенный для Vesta и Xray, - тоже получил "безвтыковую" версию с июля 2018 года.
      2. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 14:07
        -4
        А шо такое?

        Слишком хороша)) ! wink Неубиваемая.... в течении первых 3-х минут... wink
        1. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 14:40
          0
          Цитата: a.s.zzz888
          Неубиваемая.... в течении первых 3-х минут...

          Ну, не знаю. Ни у кого из знакомых Весты нет.
      3. Pivot Офлайн
        Pivot Сегодня, 14:43
        +3
        В таксях работает и ничего страшного, а тут колонны сопровождать, какие проблемы могут быть?
  2. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 14:04
    +2
    Вообще слышал "весту" хвалят...
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 14:42
      +3
      Нормальный авто: два года, 60000км, только плановые то.
  3. 100502 Онлайн
    100502 Сегодня, 14:04
    +1
    Зачем покупать иностранные машины? (РФ принадлежит всего 34%автоваза)
    1. ioan-e Онлайн
      ioan-e Сегодня, 14:09
      +3
      Цитата: 100502
      Зачем покупать иностранные машины? (РФ принадлежит всего 34% АвтоВаза)

      И сколько процентов Форда?
    2. Runoway Офлайн
      Runoway Сегодня, 14:12
      +1
      Меня больше интересует вопрос :" С КАКОГО ЛЕШЕГО ТАКАЯ ТАМОЖНЯ, ЧЕЙ АВТОПРОМ ПОДДЕРЖИВАЕМ? 34% АвтоВАЗа?
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:34
    0
    Кроме того, что немаловажно, «Лада» в отличие от «Форда» является отечественной маркой, добавил эксперт.
    -----------------------------
    Подсобят Рено госзаказом. Полиция наверное тоже пересядет на Весту.
  5. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 14:49
    0
    А почему не сразу на Aurus? laughing