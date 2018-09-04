Климкин: Признаем Азовское море территориальным и проведем границу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что в настоящее время Украина добивается признания Азовского моря территориальным, чтобы установить морскую границу с Россией, передает ТАСС.По словам Климкина, Киев пытается добиться от "украинских партнеров" политического и юридического признания Азовского моря "обычным территориальным морем", а не внутренним морем России и Украины, чтобы в дальнейшем "установить четкие границы" с Россией. При этом он уточнил, что в начале Украина будет подавать иски во всевозможные арбитражные международные суды иски против России из-за нарушения Конвенции по морскому праву. По его мнению, и Азовское море и Керченский пролив представляют собой международное пространство.Кроме этого, заявил Климкин, Украине необходимо развивать военное присутствие на побережье Азовского моря.Ранее уже сообщалось, что Киев намерен обжаловать российское присутствие в акватории Азовского моря на заседании Международного трибунала по морскому праву.В настоящее время Верховная Рада Украины готовится рассмотреть около 26 новых предложений, направленных против России. Среди них имеется и вопрос расторжения Договора с Россией о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива. Предложение о его расторжении внес в Раду украинский президент Порошенко.