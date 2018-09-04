США отказались платить Пакистану за поддержку западной коалиции
Отношений между двумя бывшими союзниками Соединенными Штатами и Пакистаном «на сегодня практически не существует», приводит Коммерсантъ заявление главы МИД Пакистана Махмуда Куреши.
Это заявление прозвучало после того, как в воскресенье Пентагон объявил об отказе выплатить Пакистану $300 млн., которые ранее предоставлялись стране в качестве компенсации за поддержку усилий западной коалиции в борьбе с терроризмом.
По словам Куреши, эти деньги не были гуманитарной помощью, эти деньги уже потрачены на поддержку коалиции, и США должны их возместить.
В Пентагоне отказ от выплаты средств объяснили отсутствием со стороны Исламабада решительных действий в поддержку стратегии США в Южной Азии. Ранее была заморожена выплата $500 млн. Таким образом, общая недополученная Пакистаном сумма составила $800 млн.
Как заявил в январе этого года Дональд Трамп, «мы выглядим глупцами, которые за 15 лет потратили на помощь Пакистану $33 млрд., а взамен получили лишь ложь и обман». Президент фактически обвинил Исламабад в провале своей стратегии в Афганистане: по его мнению, власти Пакистана тайно поддерживают и предоставляют убежище представителям «Талибана» (движение запрещено в РФ).
Примечательно, что заявление о заморозке помощи Пакистану было сделано за 3 дня до визита в республику госсекретаря Майкла Помпео и главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда. Они приедут, чтобы «обсудить борьбу с общим врагом – терроризмом» и познакомиться с новым руководством (месяц назад премьер-министром страны стал Имран Хан).
Москва внимательно следит за развитием ситуации: дело в том, что через Пакистан идет основной транзит грузов для операции США в Афганистане, и, если этот маршрут окажется закрыт, то Вашингтон неизбежно обратит внимание на центральноазиатские страны, которые ранее уже использовались Пентагоном для логистических нужд. И этот сценарий уже начал осуществляться. Так, в апреле казахстанский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение от 2010 года, который позволит американскому флоту на коммерческой основе использовать порты Актау и Курык на Каспийском море для транспортировки военных грузов в Афганистан.
Это заявление прозвучало после того, как в воскресенье Пентагон объявил об отказе выплатить Пакистану $300 млн., которые ранее предоставлялись стране в качестве компенсации за поддержку усилий западной коалиции в борьбе с терроризмом.
По словам Куреши, эти деньги не были гуманитарной помощью, эти деньги уже потрачены на поддержку коалиции, и США должны их возместить.
В Пентагоне отказ от выплаты средств объяснили отсутствием со стороны Исламабада решительных действий в поддержку стратегии США в Южной Азии. Ранее была заморожена выплата $500 млн. Таким образом, общая недополученная Пакистаном сумма составила $800 млн.
Как заявил в январе этого года Дональд Трамп, «мы выглядим глупцами, которые за 15 лет потратили на помощь Пакистану $33 млрд., а взамен получили лишь ложь и обман». Президент фактически обвинил Исламабад в провале своей стратегии в Афганистане: по его мнению, власти Пакистана тайно поддерживают и предоставляют убежище представителям «Талибана» (движение запрещено в РФ).
Примечательно, что заявление о заморозке помощи Пакистану было сделано за 3 дня до визита в республику госсекретаря Майкла Помпео и главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда. Они приедут, чтобы «обсудить борьбу с общим врагом – терроризмом» и познакомиться с новым руководством (месяц назад премьер-министром страны стал Имран Хан).
Москва внимательно следит за развитием ситуации: дело в том, что через Пакистан идет основной транзит грузов для операции США в Афганистане, и, если этот маршрут окажется закрыт, то Вашингтон неизбежно обратит внимание на центральноазиатские страны, которые ранее уже использовались Пентагоном для логистических нужд. И этот сценарий уже начал осуществляться. Так, в апреле казахстанский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение от 2010 года, который позволит американскому флоту на коммерческой основе использовать порты Актау и Курык на Каспийском море для транспортировки военных грузов в Афганистан.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter