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США отказались платить Пакистану за поддержку западной коалиции

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Отношений между двумя бывшими союзниками Соединенными Штатами и Пакистаном «на сегодня практически не существует», приводит Коммерсантъ заявление главы МИД Пакистана Махмуда Куреши.



Это заявление прозвучало после того, как в воскресенье Пентагон объявил об отказе выплатить Пакистану $300 млн., которые ранее предоставлялись стране в качестве компенсации за поддержку усилий западной коалиции в борьбе с терроризмом.


По словам Куреши, эти деньги не были гуманитарной помощью, эти деньги уже потрачены на поддержку коалиции, и США должны их возместить.

В Пентагоне отказ от выплаты средств объяснили отсутствием со стороны Исламабада решительных действий в поддержку стратегии США в Южной Азии. Ранее была заморожена выплата $500 млн. Таким образом, общая недополученная Пакистаном сумма составила $800 млн.

Как заявил в январе этого года Дональд Трамп, «мы выглядим глупцами, которые за 15 лет потратили на помощь Пакистану $33 млрд., а взамен получили лишь ложь и обман». Президент фактически обвинил Исламабад в провале своей стратегии в Афганистане: по его мнению, власти Пакистана тайно поддерживают и предоставляют убежище представителям «Талибана» (движение запрещено в РФ).

Примечательно, что заявление о заморозке помощи Пакистану было сделано за 3 дня до визита в республику госсекретаря Майкла Помпео и главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда. Они приедут, чтобы «обсудить борьбу с общим врагом – терроризмом» и познакомиться с новым руководством (месяц назад премьер-министром страны стал Имран Хан).

Москва внимательно следит за развитием ситуации: дело в том, что через Пакистан идет основной транзит грузов для операции США в Афганистане, и, если этот маршрут окажется закрыт, то Вашингтон неизбежно обратит внимание на центральноазиатские страны, которые ранее уже использовались Пентагоном для логистических нужд. И этот сценарий уже начал осуществляться. Так, в апреле казахстанский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение от 2010 года, который позволит американскому флоту на коммерческой основе использовать порты Актау и Курык на Каспийском море для транспортировки военных грузов в Афганистан.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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20 комментариев
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  1. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 15:23
    +1
    Пи№досам кинуть/прокатить бывших подельников - это как два пальца об асфальт. Больше удивляет не это, а то, что у них до сих пор есть подельники. Стало быть полна земля лохов ;)
    1. Капитан Пушкин Офлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: РядовойСА
      Пи№досам кинуть/прокатить бывших подельников - это как два пальца об асфальт. Больше удивляет не это, а то, что у них до сих пор есть подельники. Стало быть полна земля лохов ;)

      Из Восточного эпоса.
      Продавец халвы на базаре беспрерывно повторяясь кричит:"Слава Аллаху, что людей на Земле так много!"
      - Почему ты славишь Аллаха за это?
      - Купи кусок халвы, тогда узнаешь.
      - Ну и дрянь твоя халва, никогда больше не куплю!
      - Слава Аллаху, что людей на Земле так много!
      1. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 17:43
        0
        ...заявление о заморозке помощи Пакистану было сделано за 3 дня до визита в республику госсекретаря Майкла Помпео и главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда...

        Для того и завинчивают гайки, чтоб иметь тему для торгов, то есть морковку перед мордой осла.
        ...в апреле казахстанский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение от 2010 года, который позволит американскому флоту на коммерческой основе использовать порты Актау и Курык на Каспийском море для транспортировки военных грузов в Афганистан...

        12 августа 2018 года, три недели назад, подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.
        Упс...
    2. самоход Офлайн
      самоход Сегодня, 17:33
      0
      +1000 к влиянию России в регионе и +100 к индийскому психозу (ибо нехрен искать хорошие вещи за дарма) ...
      враг моего врага - мой друг
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:27
    +5
    Хочу увидеть американский авианосец возле берегов Казахстана! !! wassat wassat Или даже два! !! wassat
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 16:06
      0
      А почему не весь флот, тогда уж?
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:16
        +1
        Он в песках увязнет! !! crying wassat
      2. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 16:47
        +3
        А почему не весь флот, тогда уж?

        Потому что весь остальной флот уже барражирует у берегов Белоруссии! Как это обещала Джен Псаки. laughing
      3. Капитан Пушкин Офлайн
        Капитан Пушкин Сегодня, 17:29
        +1
        Цитата: BerBer
        А почему не весь флот, тогда уж?

        Весь на Каспии не поместится. Портов не хватит. Да и тащить его по горам ещё меньше удовольствие, чем бегемота из болота.
    2. spech Офлайн
      spech Сегодня, 16:36
      +1
      В озере Сайран ? good
  3. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 15:34
    0
    Ну, остаётся только поздравить Пакистан с таким надёжным и замечательным во всех отношениях союзником... lol
    1. Кент0001 Офлайн
      Кент0001 Сегодня, 15:41
      +2
      Да он и Пакистан..тот еще союзничек, если что.
  4. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 15:50
    +1
    Трамп красавец, умеет надавить, знает как, когда и куда.
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:03
      0
      Угу. Тот ещё Скрудж. А Пакистан авансировал США оказывается smile
  5. Alex20042004 Офлайн
    Alex20042004 Сегодня, 16:38
    +2
    США - основной поставщик террористов в Мире.
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 17:05
      +4
      США - основной поставщик террористов в Мире.

      Это подразумевает "Теория Управляемого хаоса" Стивена Манна! Беда в том, что все англо-саксы всегда действуют по одной и той же "методичке", по одному и тому же сценарию. Т.е., если в Инструкции написано "закрутить гайку на 12 оборотов", они завернут ее на 12 оборотов. И плевать, что болт на 3 нитки резьбы длиннее. Они этого не замечают - они выполняют инструкцию! Поэтому очень поздно замечают, что что-то пошло не так и "схема" не работает. Но и понять ПОЧЕМУ она не работает, они тоже не понимают. Они первым делом не посмотрят на "незатянутую" гайку, а начнут опять по-шагово сверять свои действия с "инструкцией". А дойдя до незатянутой гайки, они опять убедятся, что "всё сделали правильно", но "схема" не работает. Мало того, они опять попробуют применить эту схему в другом месте и он опять не сработает. Но они опять будут проверять свои действия по инструкции. Беда только в том, что они эти опыты ставят не на железяках, а на живых людях и разрушают целые государства! Поэтому и выходят из под контроля всякие Аль-Каиды и Даиши...
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:41
    +1
    Вот и надо полосатым логистику перекрыть в Афгане, пусть воздушный мост строят, как Гитлер в Сталинграде. И поставить ПЗРК местным товарищам, и отыграться за наших летчиков сбитых в 80-х годах. Как гласит одна пословица, долг, платежом красен.
  7. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 16:51
    +1
    Отношений между двумя бывшими союзниками Соединенными Штатами и Пакистаном «на сегодня практически не существует»

    Вот, это то, о чём я здесь неоднократно писал!!! США потеряли своего самого мощного союзника в этом регионе. А чуть позже к ним задом повернулись и Филиппины. Таким образом у них вообще не осталось сколь-нибудь весомых, в военном отношении, союзников в этом регионе, которых они могла противопоставить Китаю. Поэтому они теперь всячески обхаживают Индию!!!
  8. vitinka Офлайн
    vitinka Сегодня, 17:03
    +3
    V sovetskoje vremja CCCP vso vremja mucilsja s pokestanskoij granicoij, Teper pust USA pomucejetsa. Istorija povtorajetsa:O)
  9. Every Офлайн
    Every Сегодня, 17:10
    0
    Как заявил в январе этого года Дональд Трамп, «мы выглядим глупцами, которые за 15 лет потратили на помощь Пакистану $33 млрд., а взамен получили лишь ложь и обман».

    Наглядный урок всем странам, которые готовы любое место подставить, ради "дружбы" с янки (я про конкретную страну). Кинут и пойдут дальше.