Мнения

Министр обороны Латвии, вам двойка по географии!

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Министр обороны Латвии обвинил Россию в сокрытии информации о предстоящих учениях «Восток-2018». Такое антироссийское высказывание имеет ряд причин.

Министерство обороны Латвии запросило дополнительную информацию об учениях, которые пройдут с 11 по 15 сентября на полигонах Центрального и Восточного военных округов. По словам министра обороны Латвии Раймондса Бергманиса, Россия может скрыть информацию о маневрах.


Однако именно этот очередной антироссийский выпад со стороны Латвии имеет скрытый смысл. Такая байка о якобы таинственных и потому опасных для всего мира российских учениях рассказывается для нагнетания страха в западных странах. Мол, посмотрите, Россия проводит скрытые учения, а значит, готовится захватить весь мир.

Печально, что чиновники такого уровня могут явно игнорировать очевидные факты. Во-первых, Россия имеет полное право не сообщать своим западным коллегам об учениях «Восток-2018», так как они будут проходить на территории Сибири и Дальнего Востока, то есть за пределами сферы ответственности ОБСЕ.

Кроме того, право не предоставлять информацию подтвердил представитель НАТО Дилан Уайт на последнем заседании России и Североатлантического альянса. Видимо, у главы оборонного ведомства Латвии в школе была двойка по географии или он спал на заседании.

Во-вторых, на этом же заседании Россия провела брифинг, в котором рассказала о предстоящих учениях. И в третьих, на осенние маневры были приглашены военные атташе альянса, что подтверждают представители НАТО. Поэтому обвинительная речь латвийского министра беспочвенна.

Другая причина антироссийской риторики заключается в том, что скоро пройдут парламентские выборы. По этому случаю президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что страна должна встать на четкий евроатлантический курс, и первые, кто будет этому способствовать, это министры обороны и иностранных дел. Поэтому глава государства хочет «на сто процентов быть уверенным, что кандидаты полностью поддерживают этот курс», и будет согласовывать назначение министров лично.

Как давно устоялось, такой курс направлен на противостояние с Россией. И чтобы доказать приверженность этому курсу и удержаться на министерском кресле, господин Бергманис сделает и скажет все что угодно. Например, обвинит Россию в сокрытии каких-то фактов или будет постоянно выступать за увеличение контингента НАТО на своей территории.

Так, министр обороны одним выстрелом, антироссийским заявлением, пытается убить двух зайцев. Но народная мудрость гласит: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Автор:
Виктор Курбатов
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8 комментариев
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  1. morpogr Офлайн
    morpogr Сегодня, 05:50
    +1
    Хоетел сделать громкое заявление , а получилось громко испортить воздух. fool
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: morpogr
      Хоетел сделать громкое заявление

      И вообще -что это за должность "министр обороны латвии" ? Типа младшего прапорщика при НАТО
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    +1
    Очень "свободную и демократическую" Латвию, члена НАТО и одну из главных громкоговорителей о российской угрозе взволновали учения на российском ДВ и Сибири. Очевидно подсознание латвийского министра подсказывает, что Сибирь и ДВ - те места где не по своей воле побывали не только его предки (кому удалось выжить), но возможно придется побывать и нынешним проповедникам прибалтийского фашизма.
  3. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:11
    +1
    Прибалтийский дибелизм растёт и процветает. yes lol
  4. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 07:20
    +1
    открываем сборник цитат, находим самую знаменитую фразу Лаврова и читаем вслух laughing
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    0

    Министерство обороны Латвии запросило дополнительную информацию об учениях,

    ... когда мой друг переберёт лишнего, он спрашивает у окружающих: "А ты кто?!"... вот и этот адепт, судя по фото был грушей на секции бокса, мелет не зная что... laughing
  6. мыслитель Офлайн
    мыслитель Сегодня, 07:33
    0
    Министр обороны Латвии обвинил Россию ...

    Да как же пропустить такой повод, лишний раз обвинить хоть в чём-нибудь Россию.
    Глава Минобороны Японии обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности...В качестве подтверждения своих слов министр сослался на самые масштабные со времен "холодной войны" российские военные учения "Восток-2018".

    https://www.interfax.ru/amp/627630
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:42
    0
    Главное волну поднять на фоне парламентских выборов, а то что обвинительная речь латвийского министра беспочвенна, так это нюансы... кто в них вникать будет...