Министр обороны Латвии, вам двойка по географии!

Министр обороны Латвии обвинил Россию в сокрытии информации о предстоящих учениях «Восток-2018». Такое антироссийское высказывание имеет ряд причин.Министерство обороны Латвии запросило дополнительную информацию об учениях, которые пройдут с 11 по 15 сентября на полигонах Центрального и Восточного военных округов. По словам министра обороны Латвии Раймондса Бергманиса, Россия может скрыть информацию о маневрах.Однако именно этот очередной антироссийский выпад со стороны Латвии имеет скрытый смысл. Такая байка о якобы таинственных и потому опасных для всего мира российских учениях рассказывается для нагнетания страха в западных странах. Мол, посмотрите, Россия проводит скрытые учения, а значит, готовится захватить весь мир.Печально, что чиновники такого уровня могут явно игнорировать очевидные факты. Во-первых, Россия имеет полное право не сообщать своим западным коллегам об учениях «Восток-2018», так как они будут проходить на территории Сибири и Дальнего Востока, то есть за пределами сферы ответственности ОБСЕ.Кроме того, право не предоставлять информацию подтвердил представитель НАТО Дилан Уайт на последнем заседании России и Североатлантического альянса. Видимо, у главы оборонного ведомства Латвии в школе была двойка по географии или он спал на заседании.Во-вторых, на этом же заседании Россия провела брифинг, в котором рассказала о предстоящих учениях. И в третьих, на осенние маневры были приглашены военные атташе альянса, что подтверждают представители НАТО. Поэтому обвинительная речь латвийского министра беспочвенна.Другая причина антироссийской риторики заключается в том, что скоро пройдут парламентские выборы. По этому случаю президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что страна должна встать на четкий евроатлантический курс, и первые, кто будет этому способствовать, это министры обороны и иностранных дел. Поэтому глава государства хочет «на сто процентов быть уверенным, что кандидаты полностью поддерживают этот курс», и будет согласовывать назначение министров лично.Как давно устоялось, такой курс направлен на противостояние с Россией. И чтобы доказать приверженность этому курсу и удержаться на министерском кресле, господин Бергманис сделает и скажет все что угодно. Например, обвинит Россию в сокрытии каких-то фактов или будет постоянно выступать за увеличение контингента НАТО на своей территории.Так, министр обороны одним выстрелом, антироссийским заявлением, пытается убить двух зайцев. Но народная мудрость гласит: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.