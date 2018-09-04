В ГД РФ: Сверлить обшивку "Союза" мог психологически неустойчивый космонавт

Видны следы скольжения сверла.

Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых очень весомые. Сейчас уровень этой службы несколько снизился.