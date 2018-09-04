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В ГД РФ: Сверлить обшивку "Союза" мог психологически неустойчивый космонавт

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В Государственной Думе прокомментировали инцидент с разгерметизацией российского космического корабля «Союз», пристыковавшегося к Международной космической станции. Напомним, что некоторое время назад в обшивке «Союза» было обнаружено повреждение, которое пришлось заделывать подручными средствами. Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что повреждение в обшивке образовалось в связи с тем, что кто-то пытался осуществлять сверление.

Рогозин:
Видны следы скольжения сверла.


В ГД РФ: Сверлить обшивку "Союза" мог психологически неустойчивый космонавт



Сегодня своей версией с журналистами поделился космонавт Максим Сураев, который является депутатом нижней палаты парламента. Вполне серьёзно Максим Сураев заявил, что сверлить отверстие в обшивке «Союза» мог космонавт с неустойчивой психикой.

РИА Новости приводит заявление космонавта:
Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых очень весомые. Сейчас уровень этой службы несколько снизился.


При этом депутат призвал всех воздержаться от преждевременных выводов, отметив, что конечную точку должно поставить проводимое расследование.

Предположение о том, что кто-то из экипажа настолько хотел домой, что стал в космосе сверлить отверстие в обшивке, выглядит какой-то фантасмагорией.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/a.misurkin
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70 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:23
    +8
    Вполне серьёзно Максим Сураев заявил, что сверлить отверстие в обшивке «Союза» мог космонавт с неустойчивой психикой.
    Там же все под камерами и что ни кто не видел как такой "умелец" "самоубийством" занимается? Нет, 99,99%, что "косяк" имеет земные корни. Сотворили и что бы не срывать сроки, замазали "пластилином", надеясь, что проскочит, а оно не проскочило...
    1. Например Онлайн
      Например Сегодня, 15:26
      +8
      Так это матрасы дырку нам просверлили. Однозначно. wassat Диверсанты. wink

      Не понимаю зачем мусолить-то? Специально обученные люди разберутся.

      А вообще нехрен разводить панибратство. Международная станция сродни коммунальной квартире.
      Нужна своя станция со своим Уставом. Тогда будет порядок.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:02
        +2
        А вообще нехрен разводить панибратство. Международная станция сродни коммунальной квартире.
        Нужна своя станция со своим Уставом. Тогда будет порядок.
        ---------------------------
        МКС для того и существует чтобы делиться опытом. hi
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 17:28
          +4
          Цитата: Black Sniper
          МКС для того и существует чтобы делиться опытом.

          Односторонняя "дележка" получается, однако. Янкесы у нас опыт лопатами гребут. А что мы от них получили, кроме их дерьма в НАШИХ гальюнах? Они даже "космический унитаз" сделать не в состоянии, в наш сегмент опорожняться ходят. А сами в памперсах летают, недоумки.
      2. Вежливый Лось Онлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 17:02
        +24
        Цитата: Например
        Так это матрасы дырку нам просверлили. Однозначно. wassat Диверсанты. wink

        Чтобы в космосе России придержать победный шаг
        Дырку просверлил в сортире МКС коварный враг
        Незаметно и бесследно драгоценный кислород
        Растворялся во вселенной. Всех печальный ждал итог
        Но, зайдя с утра в санузел наш российский космонавт
        Вдруг утечку обнаружил, громко чью-то вспомнив мать
        Перед взором промелькнуло детство, мама, дом, река
        И лицо, почти родное, школьного трудовика
        Это он - хмельной учитель, пацанов в своем углу
        Научил как отвердитель добавляется в смолу
        .......
        Экипаж спасла простая эпоксидная смола
        Стали вновь американцы в очередь у санузла
        ......
        А на земле за рюмкой чая смотрит, как заря встает
        Трудовик - Иван Петрович - космонавтики оплот
        1. Лена363 Офлайн
          Лена363 Сегодня, 17:13
          +3
          Классно! Давно я так не ржала!!!
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 18:30
            +4
            поделился космонавт Максим Сураев, который является депутатом нижней палаты парламента
            У кого то сомнения возникли?Тут нормальные инженеры с производства ржут наверное как и я... Слово цензурное не подберу, но если у нас депутаты и космонавты от парламента появились... не хочу уже ни чего. ни пенсии, ни счастливой жизни, Господи людей спасет только Армагедон, я готов!
      3. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: Например
        Так это матрасы дырку нам просверлили. Однозначно.

        Ну, это вряд ли. Матрасы свои драгоценные задницы очень берегут.
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:28
      +24
      Сергей, Вы не поняли суть сообщения. Космонавт Сурков, являющимся депутатом Госдуры сказал...теперь все поняли? Это проклятое место, где все сходят с ума! Даже космонавты!
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 15:39
        +6
        Были люди..Занимались своим делом,вроде бы даже и неплохо..Как попадут депутатом в эту дыру,так всё-пиши пропало.Добрый день,Вячеслав.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 15:43
          0
          Дима, салют! так я и говорю, проклятое место! Сносить надо к чертям, пока не поздно!
          1. Проксима Офлайн
            Проксима Сегодня, 17:12
            +3
            Цитата: sabakina
            .....так я и говорю, проклятое место! Сносить надо к чертям, пока не поздно!

            Жестковато конечно belay Такая попытка уже была в 93-м... recourse
      2. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 15:47
        +1
        Цитата: sabakina
        Это проклятое место, где все сходят с ума!

        Нет, это он так под руководителя полетов "капает"...
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 16:35
          -2
          Сергей, я не понял...Это про ту даму с айфоном? bully
      3. мордвин 3 Офлайн
        мордвин 3 Сегодня, 15:50
        -1
        Цитата: sabakina
        Сергей, Вы не поняли суть сообщения. Космонавт Сурков, являющимся депутатом Госдуры сказал...

        Сураев. Может он сам и просверлил? А теперь отмазывается, да и неприкосновенность у него. laughing Шучу.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 16:37
          -2
          Владимир, извини, в попыхах не прочитал нормально фамилию. Виноват. Исправлюсь. soldier А вообще, какая разница...Суслик он и есть суслик, как сказал рядовой Святкин...
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:32
      +2
      Сергей hi -налицо подение квалификации сборщиков космической техники! Или нарушение инструкции в процессе изготовления обшивки "Союза "!
      1. Хорон Офлайн
        Хорон Сегодня, 15:40
        +2
        Сразу на пяти-шести этапах контроля?
        1. svp67 Офлайн
          svp67 Сегодня, 15:51
          +1
          Цитата: Хорон
          Сразу на пяти-шести этапах контроля?

          Вот то то и страшно...
      2. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 15:51
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Сергей -налицо подение квалификации сборщиков космической техники!

        Налицо падения КОНТРОЛЯ.
      3. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 15:51
        +1
        Дело не в квалификации, работают там люди высокой квалификации однозначно, дело в несообщении о ошибке/браке. hi
    4. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 15:41
      +5
      Что интересно до сих пор не огласили зарплаты сборщиков Союзов... Конечно это мог быть саботаж... но и представьте… дома жена и двое детей... ты поел утром кусок хлеба с чаем... у тебя тормозок с лапшой на воде... Ипотека... и прочее... А работа сборщика требует полной сосредоточенности... я знаю что говорю... у меня три шестых рабочих разряда... Не там виновных ищут...
      1. major071 Онлайн
        major071 Сегодня, 15:47
        +9
        Если ты стал космонавтом и отправлен на орбиту
        Но внезапно стало скучно, захотелося домой
        Просверли в обшивке дырку очень мелкого размера
        И ты сможешь любоваться на планету целый день!
        wink drinks
    5. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 15:50
      +2
      svp67 (Сергей) hi
      замазали "пластилином", надеясь, что проскочит, а оно не проскочило...
      Да я бы не был так уверен.Это не стык какой прохудился.А в монолитном корпусе судя по всему аккуратное отверстие обнаружили. Что угодно могло это сделать.От дрона за бортом.До космонавтов изнутри станции.Тем более дырка в доступном месте чисто случайно наверное оказалась.Раз нашли и заделали..Вспомните как еще с МИРа француз спёр фильтры после небольшого пожара.От американцев чего угодно теперь ожидать можно.Своих кораблей пока нет.Наши больше их с весны будущего года не возят.На прощание чего угодно можно ожидать.Даже диверсий.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:46
        0
        Цитата: Наблюдатель2014
        Что угодно могло это сделать.От дрона за бортом.До космонавтов изнутри станции.
        сергей. дрон, в виде русского спутника-инспектора исключается, дырка сделана с внутренней стороны отсека. Или на Земле, или попытка дискредитировать русские космические корабли.
        1. Наблюдатель2014 Офлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 17:01
          +1
          sabakina (Вячеслав)
          сергей. дрон, в виде русского спутника-инспектора исключается, дырка сделана с внутренней стороны отсека. Или на Земле, или попытка дискредитировать русские космические корабли.
          Славик это потому что фото к статье подобрано безграмотно.В интернете эта дырка со следами есть.К статье фото просто лижбы что.А с недавних пор картинки хреново если не сказать вообще не грузятся к комментариям.Опубликовали сразу норм фото.И 90% комментариев не было бы.
    6. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 16:05
      +2
      Теперь понятно, куда из моего подъезда мужик с перфоратором пропал! А я все гадал....
      1. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 16:28
        +1
        Сергей985 (Сергей)
        Теперь понятно, куда из моего подъезда мужик с перфоратором пропал! А я все гадал.
        Да хоть смейтесь.Хоть плачьте.А вокруг отверстия следы от сверла.И можно хоть как язвить но с такой дыркой с Земли бы корабль не долетел к МКС.Утечка была один куб в час.
    7. Комментарий был удален.
  2. spirit Офлайн
    spirit Сегодня, 15:26
    +14
    Я думаю в думме договоряться до диверсии инопланетян работающих на Трампа.Сошлються на Прокопенко и Рен ТВ. большие специалисты в этой области hi
    Виноваты все кто угодно,но не ответственные руководители
    1. Million Офлайн
      Million Сегодня, 15:28
      +10
      Эти могут.Там большинство с неустойчивой психикой
    2. Комментарий был удален.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 15:57
        -3
        Виноваты все кто угодно,но не ответственные руководители
        ___________________
        Руководитель не может проконтролировать работу каждого работника, для этого и существует ОТК. hi
  3. ButchCassidy Офлайн
    ButchCassidy Сегодня, 15:27
    +2
    Думаю, что стоит дождаться версий следствия.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:30
    +6
    Товарищ Сураев как минимум, чепуху ляпнул! Или он в таком случае должен пройти психическое осведетельствание, на предмет его адекватности! Есть третий вариант -взять свои слова обратно, и извиниться!
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Товарищ Сураев как минимум, чепуху ляпнул!
      Так, Сергей Витальевич, замкнутое пространство, радиация, пища из тюбиков.....Вспомните Маккейна... wink
    2. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 15:43
      +2
      А может он на орбите сам подобное делал?
    3. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 15:44
      +3
      А перед слесарями , собирающими КА, Вы лично не хотите извентся? Ведь Вы уж точно определили виновного, даже не имея представления о работе и системе контроля на данных предприятиях!
    4. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 15:45
      0
      А вы тоже космонавт и знаете как оно там? Больше Сураева налетали?
  5. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 15:42
    +2
    Гы...Сам этот космонавт в космонавты пошёл только для того чтобы уйти в Депутаты, его самого как взяли? Как его пропустила комиссия? Все в отряде космонавтов мечтают слетать,получить Звезду и вступив в ЕР свалить в Депутаты! Сам ЦПК деградировал и загнил...
    1. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 17:09
      +1
      Цитата: Самара_63
      Сам этот космонавт в космонавты пошёл только для того чтобы уйти в Депутаты

      Гы..... продолжу список. Сами эти спортсмены пошли в спортсмены, сами эти врачи пошли во врачи, сами эти тренеры пошли в тренеры, сама эта прокуроша пошла в прокурорши (и так далее) только для того, что бы уйти в Депутаты...... И только Жириновский никуда не пошел......, но у него мама русская а папа - юрист......... recourse
      1. Самара_63 Онлайн
        Самара_63 Сегодня, 19:46
        0
        Гы...Вы сути не знаете, отбор в отряд космонавтов идёт годами,потом зачисление в отряд, и потом ожидание, большинство из них в космос не полетит, нужны так на всякий случай...а жизнь там сложная да и денег не особо платят...Депутатов ЦПК по сути годами и готовит, так зачем нам такой ЦПК? Кому пыль в глаза? Про это Крикалёв и говорил,за это его и выгнали...
  6. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 15:47
    +5
    А как же это, чёрным по белому https://topwar.ru/146445-halatnost-ili-roskosmos-ustanovil-prichinu-razgermetizacii-na-mks.html
    Как пояснили в "Роскосмосе", причиной утечки воздуха на корабле "Союз МС-09" стало просверленное еще на стадии производства отверстие во внутреннем корпусе корабля. Сотрудник, проделавший это отверстие, по-видимому, осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем.
  7. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 15:57
    +3
    Экие фантазеры у нас в ГД.
    Найти психически неуравновешенного космонавта это надо сильно постараться, сложней наверно только думца найти, который сначала думает потом говорит.
  8. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 15:59
    0
    Я вижу, новости авторы не читают, полет фантазии у всех
    Вчера обьявляли, - дырку сляпали на земле и за ненужностью залили космоклеем. А тот прохудился на днях
  9. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 16:01
    +3
    Это как? Держите меня я хочу на землю! Ща буду сверлить дыры! И это в спускаемом! Аппарате! То есть по логике вещей такое хотение даст возможность вернутся на землю а точнее сразу под землю на 2 метра. Идиотизм!
  10. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 16:09
    0
    Похоже американцев пора скидывать на Землю грешную ! angry
  11. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 16:11
    0
    Значит, не работает тот фильтр,...
    Правильно, если допущена ошибка при отборе, то дальнейшее обучение не имеет смысла.
  12. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 16:14
    0
    Нет, если бы какой-то иностранец такое заявил, я бы решил, что он "Армагедона" насмотрелся с Брюсом Уилисом в главной роли, где там наш космонавт на орбите в ушанке и телогрейке обитал, но вот так, чтобы свой депутат, да еще бывший космонавт wassat

    https://topwar.ru/uploads/posts/2018-09/1536066982_1059976_original.jpg

    Не подскажет кто, как картинку теперь вставлять надо в текст? жму вставить и ничего recourse
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 16:20
      +2
      Цитата: Стирбьорн
      Не подскажет кто, как картинку теперь вставлять надо в текст? жму вставить и ничего

      Это Вам не в космическом корабле, там всё просто, взял и просверлил, а здесь техника сложная wink
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 16:46
      0
      Такая же канитель. Написал модерам, ноль эмоций.
    3. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Не подскажет кто, как картинку теперь вставлять надо в текст? жму вставить и ничего

      Перед тем как нажать вставить, нужно кликнуть под левым углом картинки маленькое окошечко. Появится галочка. Затем уже вставить. hi
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 18:46
        0

        О получилось, благодарю hi
  13. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 16:20
    +2
    Это что за "дичь"?! wassat
    или вторжение началось?
  14. Глушь Офлайн
    Глушь Сегодня, 16:43
    +2
    Нажруться тама в космосах своих, косорыловки из тюбиков - и давай струлять из бластеров. В стену, внутреннюю. А дырки на слесарей сваливают. Срамота.
  15. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:44
    +1
    Прежде чем делать такие заявления, самому Сурайкину не мешало бы пройти тест у психиатра.
  16. Старый26 Онлайн
    Старый26 Сегодня, 16:47
    +3
    Цитата: bk316
    Экие фантазеры у нас в ГД.
    Найти психически неуравновешенного космонавта это надо сильно постараться, сложней наверно только думца найти, который сначала думает потом говорит.

    Не просто фантазеры. Мне понравилось в свое время высказывание кого-то в сети, который очень хорошо охарактеризовал большинство бывших (в частности генералов). которые после увольнения стали экспертами или депутатами Госдумы. Фраза звучала примерно так:
    "Создается впечатление, что эти люди, уходя со службы вместе с документами сдали в секретку и мозги"
    Чего только стоит высказывания того же Сураева. Просверлил неустойчиво психический космонавт, до давайте не нагнетать и заранее не искать виновных, дескать расследование разберется. То есть ляпнул, всех своих коллег заранее записал в психи, а потом предлагает не торопиться с выводами
    Кстати, это случайно не тот ли Сураев, которому за полет Звезду Героя не дали?

    Цитата: dgonni
    И это в спускаемом! Аппарате!

    С чего бы это в спускаемом аппарате? Дыра в БЫТОВОМ ОТСЕКЕ. Том самом, который отделяется и вместе с приборно-агрегатным сгоряет в атмосфере
  17. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 16:51
    0
    Ну и ну.... Что у вас в России, вообще, там происходит? recourse
    1. Oznob Офлайн
      Oznob Сегодня, 16:58
      0
      Это же в космосе. Ещё вопрос, где следы скольжения сверла обнаружили. Ведь есть вероятность, что снаружи. belay
      1. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 17:05
        +1
        Да ну... ужас какой... вы меня пугаете.... wassat а что там, насчет "микрометеоритов"...."космического мусора"....не? Однозначно "отметается"? Именно банальное сверло? У "этих"-которые на летающих тарелках и с лазерами и еще со многими штуками, нам и не снившимися? Не-правда, ужас.... crying
  18. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 17:03
    0
    по-моему некоторые люди попадая в государственную думу депутатом резко теряют в интеллекте
  19. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 17:05
    +1
    Это как, пока все спали, какой-то американский член экипажа вылез с шуруповёртом и просверлил дырку?
    Маразм крепчает... laughing
    Вот такие члены в "единой России"...
  20. Gorinich762 Офлайн
    Gorinich762 Сегодня, 17:12
    +1
    Как на земле так и в воздухе...ну, нечем заняться на очке, тут под рукой дрель! Вообщем понять простить и отпустить
  21. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 17:12
    0
    А воздействие микрометеорита или космического мусора не рассматривается ?
    1. Товарищ Берия Офлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 17:42
      0
      Уж сколько раз твердили миру, что....дырка сделана изнутри.
  22. Ecilop Офлайн
    Ecilop Сегодня, 17:31
    +1
    Вот живет себе человек и вдруг голоса предоставляют неопровержимые доказательства, и суют в руки шуруповерт.
    Я на это расмотрелся, никто ни в каком возрасте не застрахован. Увы.
    PS. Думаю, что здесь иное но вероятность есть.
  23. Ecilop Офлайн
    Ecilop Сегодня, 17:33
    0
    Цитата: Ecilop
    Вот живет себе человек и вдруг голоса предоставляют неопровержимые доказательства, и суют в руки шуруповерт.
    Я на это насмотрелся, никто ни в каком возрасте не застрахован. Увы.
    PS. Думаю, что здесь иное но вероятность есть.
  24. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 18:00
    0
    Максимке срочно в клинику к профессору Виноградову.
    Если уж он не поможет идиоту, значит это провокатор.
  25. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 18:01
    0
    Если поднять историю отечественной космонавтики, то можно найти аналогичные факты.


    В свое время вполне допустимым было при заправке жидким кислородом, а он очень агрессивен и разъедал трубопроводу на раз-два, обмотать свищ мокрой тканью. Вода замерзала, и ракета уходила.

    А может все-таки диверсия? Хотя какой смысл? После гибели Добровольского, Волкова и Пацаева космонавты летают в скафандрах.
  26. Комментарий был удален.
  27. naidas Офлайн
    naidas Сегодня, 19:15
    0
    С такой зарплатой можно и не одну дырочку просверлить:
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  28. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 19:50
    0
    Никогда такого не было и вот - опять! Надо отправить на орбиту врача-психиатра и особиста. Или двух особистов.
  29. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 20:11
    0
    Просверлить внутреннюю обшивку корабля ,где все под под наблюдением ? Что то попахивает конспирологией