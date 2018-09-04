В ГД РФ: Сверлить обшивку "Союза" мог психологически неустойчивый космонавт
В Государственной Думе прокомментировали инцидент с разгерметизацией российского космического корабля «Союз», пристыковавшегося к Международной космической станции. Напомним, что некоторое время назад в обшивке «Союза» было обнаружено повреждение, которое пришлось заделывать подручными средствами. Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что повреждение в обшивке образовалось в связи с тем, что кто-то пытался осуществлять сверление.
Рогозин:
Сегодня своей версией с журналистами поделился космонавт Максим Сураев, который является депутатом нижней палаты парламента. Вполне серьёзно Максим Сураев заявил, что сверлить отверстие в обшивке «Союза» мог космонавт с неустойчивой психикой.
РИА Новости приводит заявление космонавта:
При этом депутат призвал всех воздержаться от преждевременных выводов, отметив, что конечную точку должно поставить проводимое расследование.
Предположение о том, что кто-то из экипажа настолько хотел домой, что стал в космосе сверлить отверстие в обшивке, выглядит какой-то фантасмагорией.
Рогозин:
Видны следы скольжения сверла.
Сегодня своей версией с журналистами поделился космонавт Максим Сураев, который является депутатом нижней палаты парламента. Вполне серьёзно Максим Сураев заявил, что сверлить отверстие в обшивке «Союза» мог космонавт с неустойчивой психикой.
РИА Новости приводит заявление космонавта:
Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых очень весомые. Сейчас уровень этой службы несколько снизился.
При этом депутат призвал всех воздержаться от преждевременных выводов, отметив, что конечную точку должно поставить проводимое расследование.
Предположение о том, что кто-то из экипажа настолько хотел домой, что стал в космосе сверлить отверстие в обшивке, выглядит какой-то фантасмагорией.
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