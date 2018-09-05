ВВС США разочарованы «невидимкой» F-35B
Сейчас в мире вооружения вновь настало то время, когда каждая держава старается создать нечто уникальное и особенное, что способно не только обеспечить непробиваемую оборону, но и показать конкурентам, насколько далеко может зайти техническая мысль, когда на кону стоит национальная безопасность. Правда, в случае с США одним из мотивов также является желание «побряцать оружием» перед всем миром, что, как ни странно, дорого им обходится.
Многие страны одним из приоритетных направлений развития вооруженных сил сделали усиление своих ВВС, что ознаменовало начало новой эры боевых летательных аппаратов. Упор был сделан на истребители различных специализаций и модификаций. Так, в Китае был разработан «Черный орел» — многоцелевой истребитель Chengdu J-20, который уже сейчас навел шороху в рядах военных экспертов и аналитиков. Не отстает в этом плане и Россия со своими истребителями Су-57 и Су-35, чьи характеристики уже давно будоражат поджилки недоброжелателей. Что же до США, то у них есть «невидимка» F-35B Lightning II.
Если свято верить во все, что говорят про данный истребитель пятого поколения в Пентагоне, то это самый совершенный летательный аппарат, который только может придумать человек. Его боевые и технические характеристики якобы настолько уникальны, что ни один ныне существующий истребитель не сможет противостоять ему в воздушном бою. Правда, если снять эту кожуру надуманного пафоса и более детально присмотреться к F-35B, то истина вновь разочарует.
Для начала необходимо уяснить, что все заявления Пентагона надо делить на три в двадцать седьмой степени, так как представители ведомства ради продажи собственной техники своим партнерам готовы теплое назвать мягким, а очевидные конструкторские провалы выдать за абстрактное видение разработчиков. Так случилось и с F-35B.
Изначально у данного истребителя были обнаружены около тысячи недостатков, более ста из которых несли критическую степень, то есть эксплуатировать самолет до их исправления было не то что нежелательным, но и попросту неразумным. Однако в Пентагоне на это наплевали и продали F-35B своим партнерам. Что характерно, исправлять такую свалку конструктивного непрофессионализма специалистов Lockheed Martin ни в компании, ни в военном ведомстве не стали. По крайней мере, на деле. На бумаге же около 20 критических неисправностей просто перенесли в раздел «незначительное» и были таковы.
Даже если все недочеты были бы ликвидированы, это не позволило бы F-35B Lightning II хоть на дюйм приблизиться к той степени уникальности, о которой постоянно глаголят в американском военном ведомстве. И причин тому масса. Взять хотя бы его боеспособность, которой по факту нет. Максимальные перегрузки F-35B составляют всего 7g, что в современных условиях является просто сотрясанием воздуха. У того же Су-57 этот показатель составляет 65g! По сути, с такими показателями максимум, на что способен американский истребитель, это гонять голубей в каких-нибудь прериях Техаса.
Но самая боль для американцев заключается в том, что при заявленной «невидимости», которая якобы обеспечивается передовыми стелс-технологиями, F-35B не совсем уж и невидим. Причем проблема заключается в системе вооружения. Оказалось, что разработчики просто не подумали, что тяжелые боеприпасы, которые истребитель может переносить исключительно на выносных пилонах, исключают возможность как такой незаметности. Вот так обычный просчет сводит на нет все преимущества F-35B, что вызывает только разочарование.
И все это многообразие недочетов и откровенно провальных решений еще и стоит неимоверных денег, и это при том, что само создание данного истребителя было нецелесообразным. Единственная причина, почему F-35B Lightning II увидел свет, – это желание Пентагона дать морской авиации США повод «понтануться». Ну что же, даже в этом они не смогли достигнуть успеха.
Многие страны одним из приоритетных направлений развития вооруженных сил сделали усиление своих ВВС, что ознаменовало начало новой эры боевых летательных аппаратов. Упор был сделан на истребители различных специализаций и модификаций. Так, в Китае был разработан «Черный орел» — многоцелевой истребитель Chengdu J-20, который уже сейчас навел шороху в рядах военных экспертов и аналитиков. Не отстает в этом плане и Россия со своими истребителями Су-57 и Су-35, чьи характеристики уже давно будоражат поджилки недоброжелателей. Что же до США, то у них есть «невидимка» F-35B Lightning II.
Если свято верить во все, что говорят про данный истребитель пятого поколения в Пентагоне, то это самый совершенный летательный аппарат, который только может придумать человек. Его боевые и технические характеристики якобы настолько уникальны, что ни один ныне существующий истребитель не сможет противостоять ему в воздушном бою. Правда, если снять эту кожуру надуманного пафоса и более детально присмотреться к F-35B, то истина вновь разочарует.
Для начала необходимо уяснить, что все заявления Пентагона надо делить на три в двадцать седьмой степени, так как представители ведомства ради продажи собственной техники своим партнерам готовы теплое назвать мягким, а очевидные конструкторские провалы выдать за абстрактное видение разработчиков. Так случилось и с F-35B.
Изначально у данного истребителя были обнаружены около тысячи недостатков, более ста из которых несли критическую степень, то есть эксплуатировать самолет до их исправления было не то что нежелательным, но и попросту неразумным. Однако в Пентагоне на это наплевали и продали F-35B своим партнерам. Что характерно, исправлять такую свалку конструктивного непрофессионализма специалистов Lockheed Martin ни в компании, ни в военном ведомстве не стали. По крайней мере, на деле. На бумаге же около 20 критических неисправностей просто перенесли в раздел «незначительное» и были таковы.
Даже если все недочеты были бы ликвидированы, это не позволило бы F-35B Lightning II хоть на дюйм приблизиться к той степени уникальности, о которой постоянно глаголят в американском военном ведомстве. И причин тому масса. Взять хотя бы его боеспособность, которой по факту нет. Максимальные перегрузки F-35B составляют всего 7g, что в современных условиях является просто сотрясанием воздуха. У того же Су-57 этот показатель составляет 65g! По сути, с такими показателями максимум, на что способен американский истребитель, это гонять голубей в каких-нибудь прериях Техаса.
Но самая боль для американцев заключается в том, что при заявленной «невидимости», которая якобы обеспечивается передовыми стелс-технологиями, F-35B не совсем уж и невидим. Причем проблема заключается в системе вооружения. Оказалось, что разработчики просто не подумали, что тяжелые боеприпасы, которые истребитель может переносить исключительно на выносных пилонах, исключают возможность как такой незаметности. Вот так обычный просчет сводит на нет все преимущества F-35B, что вызывает только разочарование.
И все это многообразие недочетов и откровенно провальных решений еще и стоит неимоверных денег, и это при том, что само создание данного истребителя было нецелесообразным. Единственная причина, почему F-35B Lightning II увидел свет, – это желание Пентагона дать морской авиации США повод «понтануться». Ну что же, даже в этом они не смогли достигнуть успеха.
- Автор:
- Олег Орлов
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