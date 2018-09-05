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ВВС США разочарованы «невидимкой» F-35B

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Сейчас в мире вооружения вновь настало то время, когда каждая держава старается создать нечто уникальное и особенное, что способно не только обеспечить непробиваемую оборону, но и показать конкурентам, насколько далеко может зайти техническая мысль, когда на кону стоит национальная безопасность. Правда, в случае с США одним из мотивов также является желание «побряцать оружием» перед всем миром, что, как ни странно, дорого им обходится.

Многие страны одним из приоритетных направлений развития вооруженных сил сделали усиление своих ВВС, что ознаменовало начало новой эры боевых летательных аппаратов. Упор был сделан на истребители различных специализаций и модификаций. Так, в Китае был разработан «Черный орел» — многоцелевой истребитель Chengdu J-20, который уже сейчас навел шороху в рядах военных экспертов и аналитиков. Не отстает в этом плане и Россия со своими истребителями Су-57 и Су-35, чьи характеристики уже давно будоражат поджилки недоброжелателей. Что же до США, то у них есть «невидимка» F-35B Lightning II.




Если свято верить во все, что говорят про данный истребитель пятого поколения в Пентагоне, то это самый совершенный летательный аппарат, который только может придумать человек. Его боевые и технические характеристики якобы настолько уникальны, что ни один ныне существующий истребитель не сможет противостоять ему в воздушном бою. Правда, если снять эту кожуру надуманного пафоса и более детально присмотреться к F-35B, то истина вновь разочарует.

Для начала необходимо уяснить, что все заявления Пентагона надо делить на три в двадцать седьмой степени, так как представители ведомства ради продажи собственной техники своим партнерам готовы теплое назвать мягким, а очевидные конструкторские провалы выдать за абстрактное видение разработчиков. Так случилось и с F-35B.

Изначально у данного истребителя были обнаружены около тысячи недостатков, более ста из которых несли критическую степень, то есть эксплуатировать самолет до их исправления было не то что нежелательным, но и попросту неразумным. Однако в Пентагоне на это наплевали и продали F-35B своим партнерам. Что характерно, исправлять такую свалку конструктивного непрофессионализма специалистов Lockheed Martin ни в компании, ни в военном ведомстве не стали. По крайней мере, на деле. На бумаге же около 20 критических неисправностей просто перенесли в раздел «незначительное» и были таковы.

Даже если все недочеты были бы ликвидированы, это не позволило бы F-35B Lightning II хоть на дюйм приблизиться к той степени уникальности, о которой постоянно глаголят в американском военном ведомстве. И причин тому масса. Взять хотя бы его боеспособность, которой по факту нет. Максимальные перегрузки F-35B составляют всего 7g, что в современных условиях является просто сотрясанием воздуха. У того же Су-57 этот показатель составляет 65g! По сути, с такими показателями максимум, на что способен американский истребитель, это гонять голубей в каких-нибудь прериях Техаса.

Но самая боль для американцев заключается в том, что при заявленной «невидимости», которая якобы обеспечивается передовыми стелс-технологиями, F-35B не совсем уж и невидим. Причем проблема заключается в системе вооружения. Оказалось, что разработчики просто не подумали, что тяжелые боеприпасы, которые истребитель может переносить исключительно на выносных пилонах, исключают возможность как такой незаметности. Вот так обычный просчет сводит на нет все преимущества F-35B, что вызывает только разочарование.



И все это многообразие недочетов и откровенно провальных решений еще и стоит неимоверных денег, и это при том, что само создание данного истребителя было нецелесообразным. Единственная причина, почему F-35B Lightning II увидел свет, – это желание Пентагона дать морской авиации США повод «понтануться». Ну что же, даже в этом они не смогли достигнуть успеха.
Автор:
Олег Орлов
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46 комментариев
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  1. 1970mk Офлайн
    1970mk Сегодня, 09:09
    +31
    "Су-57 этот показатель составляет 65g" - перегрузку в такую величину выдерживает самолет? Автор...у вас явно КРЫША ТЕЧЕТ!
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 09:17
      +6
      +1 вначале подумал что может речь про беспилотный вариант . но по ходу и это невозможно.
      ибо у ОТР прочность меньше . а там маневры ого го.
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:53
      +2
      Знаете что напоминает? Сравнение "чёрной акулы" и "апача". Амеровский геликоптер полный отстой, а наш вертолёт ссссупееррр... А теперь почитаем колличество данных вертолёв в США и России.
      1. Berkut24 Офлайн
        Berkut24 Сегодня, 10:50
        +1
        А теперь почитаем колличество данных вертолёв в США и России.

        Если мы наштампуем 100500 самолетов По-2, то это не значит, что это более крутой проект. У США есть вассалы, в том числе и в НАТО, которых не особо спрашивают надо им или нет. Рынок вооружения намного более мутный, чем индийские реки. Любую боевую машину можно оценить только по результатам боевого применения в составе конкретной структуры обороны и в конкретных условиях.
    3. nikoliski Офлайн
      nikoliski Сегодня, 09:55
      +3
      12 g у Су-57, хотя 9 G у обычного Су-27 за глаза хватает- при больших у пилота темнеет в глазах и он может потерять сознание из-за резкого отлива крови от головы, а 65g озвученные в этой статье абсолютнейший нонсенс- даже ракеты воздух-воздух "крутятся" не более 40 G
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:19
        +4
        ВВС США разочарованы «невидимкой» F-35B
        кто понимает :
      2. Egorovich Онлайн
        Egorovich Сегодня, 10:45
        +6
        Автор перепутал самолет Су-57 с ракетой "воздух-воздух" РВВ-МД(Р-73РМД-2), находящейся внутри самолета.. Дальность от 0,3 до 40км. Максимально возможная перегрузка до 65g. Высота от 20 до 20000м. Это бывает, когда хочется преподнести сенсацию.
    4. spirit Офлайн
      spirit Сегодня, 10:21
      +2
      Сравнивать вертикалку с Су57, Высший пилотаж hi Вообще то при проектирование все прекрасно понимали что места из за двигателей вертикального взлета будет ограничено. Интересно что выберет любой заказчик если ему предложат на выбор, уже не существующий як, Харриер или ф35б?)
  2. собаковод Офлайн
    собаковод Сегодня, 09:10
    +9
    Пока что, о характеристиках этого самолёта, могут говорить только разработчики и те, у кого он есть. Недооценка - причина проигрыша.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:18
      +7
      hi
      Цитата: собаковод
      Недооценка - главный фактор проигравших

      Согласен , только уточню : недооценка противника . В равной мере это же относится к переоценке собственных сил и возможностей .
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 10:35
        0
        Цитата: bouncyhunter
        hi
        Цитата: собаковод
        Недооценка - главный фактор проигравших

        Согласен , только уточню : недооценка противника . В равной мере это же относится к переоценке собственных сил и возможностей .

        а вот фиг его знает, из подтверждающих примеров на ум только высадка союзников в ВОВ приходит, когда им немцы и они сами себе наваляли, не всё так просто, с китайцами наш на Даманском - явная недооценка китайцев, потери -да, но наваляли же, в общем не факт, а то будет как у сирийских вояк "ой, мы банду недооценили" - и побежали, побежали
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:13
    +9
    Прикололо про 7 и 65 жэ . С пилотом самолёт всё равно больше примерно 9 и не использует или это просто плохо кончится для пилота . Да и откуда цифра про 65 жэ у 57-го непонятно - подозреваю что с потолка и отнюдь не практического
    1. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 09:22
      +7
      Возможно цифра в 65 взялась со статических испытаний на земле, до разрушения планера... Но что то как то многовато... и данные со статики явно под грифом...
      Или это ошибка в статье....
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 09:56
        +1
        Цитата: NN52
        ...Или это ошибка в статье....

        hi ...Кратковременная возможно... А рабочая 11g.
        1. voyaka uh Офлайн
          voyaka uh Сегодня, 10:14
          0
          У Ф-35 сейчас 7 (ПО пока ограничивает), а максимальная 9 G. Ограничения снимут.
        2. Challenger 70 Офлайн
          Challenger 70 Сегодня, 10:49
          0
          Это откуда же такие характеристики???? судя по ним для су57 и движков 2го этапа не нужно и АФАРа))))
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 10:52
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      Прикололо про 7 и 65 жэ . С пилотом самолёт всё равно больше примерно 9 и не использует или это просто плохо кончится для пилота . Да и откуда цифра про 65 жэ у 57-го непонятно - подозреваю что с потолка и отнюдь не практического

      Военрук - "тов. студенты, температура замерзания нового ракетного топлива минус 800 градусов!
      Студенты - " это невозможно, температура абсолютного нуля..."
      Военрук- "тов. студенты, топливо секретное, физики о нём не знают!"
  4. Кент0001 Онлайн
    Кент0001 Сегодня, 09:16
    +3
    Статья-наш ответ Чемберлену, в части отсутствия пока в стоевых частях (надеюсь что именно пока) СУ-57 с характеристиками самолета именное 5-го поколения?
  5. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 09:20
    +10
    У того же Су-57 этот показатель составляет 65g!
    Автор вернись на землю, либо дозу уменьши в 65 раз!
    Если свято верить во все, что говорят про данный истребитель пятого поколения в Пентагоне, то это самый совершенный летательный аппарат, который только может придумать человек.
    Ф35 является притчей во языцах , не более, ни когда зерноуборочный комбайн не мог копать картошку. У него уже нет инфракрасной незаметности, что бросается в глаза, о чем речь? ОЛС Су35 его видит дальше, чем его ОЛС видит Су35. Включение РЛС на излучение сводит его стелс в 0, даже в два нуля, ну не буду тут описывать явное, люди читают грамотные... так возмутило с легка , простите feel
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 09:54
      +4
      У него уже нет инфракрасной незаметности

      с чего взяли?
      В сети есть видео о том, как на авиашоу снимали различные самолеты французским тепловизором.
      Американцы заметно отличаются от остальных.
      А знаете, насколько отличается дальность ОЛС-35 в переднюю и заднюю полусферы?
  6. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:20
    +3
    Пуская понтуются и верят в свою невидимость.......нам же лучше.
    1. mollaric Офлайн
      mollaric Сегодня, 10:39
      0
      Да-да-да, шапками закидывать будем, как в 41-м.
  7. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 09:23
    +3
    У меня другой вопрос. "По сути, с такими показателями максимум, на что способен американский истребитель, это гонять голубей в каких-нибудь прериях Техаса"
    Откуда в техасских прериях голуби?
    1. abc_alex Офлайн
      abc_alex Сегодня, 09:56
      -1
      Нету? Это потому, что их F-117 всех разогнали! :)
  8. другой РУСИЧ Онлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 09:25
    +5
    Су-57 этот показатель составляет 65g!


    Чивоооо????)))))
    То есть надо нас поздравить с освоением технологий нло?)))
    Минус статье. И не только за этот ляп.
    автор-->автор-->автор, наверное не знает, что Ф35А с ф35С, и ф35В— совершенно разные самолеты. И "бешка" далеко не самый массовый вариант
  9. другой РУСИЧ Онлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 09:29
    +4
    "Если свято верить во все, что говорят про данный истребитель пятого поколения в Пентагоне..."

    А уж если свято верить во все что вы тут понаписали...
  10. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:31
    +1
    Опять 25. Но претензий к автору нет, т.к. статья находилась на редактировании, а за это время про невидимость именно F-35 В уже успели не раз порассуждать и копья поломать. Все станет ясно в реальном бою, а не по техническим выкладкам.
  11. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 09:34
    +2
    Ну так сделайте боеприпасы невидимыми, а лучше станьте призраками и сгиньте с Земли !!! wassat yes soldier
  12. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 09:36
    +4
    Олега по ходу пыхнул от души. Никак "чуйку" подогнали?
    И кроет, и прёт - всё в одном.
    Но, мужыки, што касаемо 65 ж у 57-го, то тут он несколько занизил данные ОКБ Сухого. Или невнимательно читал инструкцию из коробки.
    А там синим по белому написано, что аэроплан отлит из гранитно-базальтового композита, и выдерживает перегрузки в 78 g при всех 7,2 Махах скорости полёта.
    Тщательнее надо!..
    1. другой РУСИЧ Онлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 09:41
      +4
      Там еще примечание: при условии использования для склеивания деталей только предоставленного клея в данном наборе )
  13. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 09:38
    +4
    65g..? Н-да, это круто! Неубиваемый самолет. Бахнулся о землю с любой высоты и хоть бы хны. И запускать можно с пороховой бочки. И ремонтировать кувалдой! Автору плюс за искрометный юмор!
  14. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 09:47
    -1
    Как я понял это был глум, а большинство приняли за чистую монету
  15. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 09:48
    0
    Барахолка - барахолка,кто в писцах, а кто в наколках ... .( исп. Фомин ). Вот только Израиль, чо то удивляет, с покупками, а я вообще то познавал, по жизни, как не кто не признаёт свои ошибки. Не хотелось бы практики - ну видать не судьба.
    1. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
      +1

      лысова (владимир) Сегодня, 09:48
      +1
      Барахолка - барахолка,кто в писцах, а кто в наколках ... .( исп. Фомин ). Вот только Израиль, чо то удивляет, с покупками, а я вообще то познавал, по жизни, как не кто не признаёт свои ошибки. Не хотелось бы практики - ну видать не судьба.

      ... а ответ тут очевиден... евреи влетели на бабки, поняли что это очередной фефел мерикатосвкий, но НАЗАД то не отдашь, и в откорячки не полезешь - не дадут... вот и носятся как с тем чемоданом без ручки, а меж тем израильские рупора на сайте, трубят о превосходности)) этой железки....
  16. Комментарий был удален.
  17. alid Офлайн
    alid Сегодня, 09:57
    +1
    "Су-57 этот показатель составляет 65g" - автор взял перегрузку от ракеты малой дальности «воздух-воздух» РВВ-МД (Р-73РМД-2).
  18. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 10:09
    +1
    Ктото вчера начитался бульварной желтизны (The National Interest), а сегодня статейку выкатил приправив её ещё большим бредом
    У того же Су-57 этот показатель составляет 65g!

    Ну право уже надоело, не станет f35 от таких статей хуже и отказываться от его закупки из-за них не будут, уж лучше бы вместо пропаганды о том какие у вражины плохие самолеты, свое выпускали
  19. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 10:11
    0
    "Оказалось, что разработчики просто не подумали, что тяжелые боеприпасы, которые истребитель может переносить исключительно на выносных пилонах, исключает возможность как такой незаметности"////
    -----
    Автор тут демонстрирует СВОЙ уровень интеллекта, а не разработчиков. И разработчики, и ВВС/ВМФ прекрасно знают, что даже один пустой пилон под крылом резко увеличивает ЭПР самолета.
    1. SETTGF Онлайн
      SETTGF Сегодня, 10:53
      +1
      voyaka uh! Не благодарное это дело - критиковать конструкторов, при этом полностью не разбираясь в этих вопросах... Конструкторы F-35, как в прочем и другие конструкторы, имея большую тяговооружённость двигателей, предусматривают возможность ударного варианта применения самолёта с увеличением его ЭОП - это порой практично и бывает необходимо...
      1. SETTGF Онлайн
        SETTGF Сегодня, 10:56
        0
        voyaka uh! Всё зависит от выполняемых задач...
  20. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
    +1
    Правда, если спять эту кожуру надуманного пафоса и более детально присмотреться к F-35B, то истина вновь разочарует.

    ...израиль, а верне те кто представляет это террористическое государство на сайте, до тупой истерии доказывают обратное... давно пора понять им, что развели их мерикатосы по-полной на бабки, вот и придумывают этому Фу всякие голивудские обвесы... ну да "клава" и компьютер всё стерпит, а вот что делать с фантасически дорогими самолётиками - вопрос... летайте, пока...но пусть помнят рулевые что засветочка от него идёт прекрасная, а там как карта ляжет, в смысле ракета "земля-воздух" или "воздух-воздух"...
  21. mollaric Офлайн
    mollaric Сегодня, 10:38
    -1
    Ох уж эти мне "тупые американцы", не умеют деньги считать, выпускают сотнями заведомо бракованные самолеты. Я конечно понимаю, что "пропаганда", "скрепы", "сириянаш", но автор ты в порядке?! Зачем откровенного то перегибать?!
  22. Cympak Онлайн
    Cympak Сегодня, 10:44
    +2
    Но почему F-35B недовольны ВВС и ВМС США?
    Очередная статья из серии "ниже плинтуса".
    F-35 имеет три версии:
    - F-35A - версия для ВВС, идет на замену истребителям F-16, эта версия так же является основной для экспорта союзникам США и уже поставляется в Израиль, Норвегию, Италию и т.д.
    - F-35B - версия для Корпуса морской пехоты США, идет на замену "Харриерам", обладает возможностью вертикального взлета и посадки, пока единственным зарубежным заказчиком данной версии является Великобритания, возможно, что в дальнейшем данный самолет будут закупать другие союзники США, имеющие в составе ВМС- недоавианосцы и прочие УДК
    - F-35C - версия для ВМС, идет на замену F/А-18, имеет складное крыло увеличенной площади, будет закупаться только для размещения на авианосцах ВМС США за неимением таковых у союзников

    Так каким образом ВВС США могли быть "разочарованы" F-35B (самолетом, который они не закупают), и как морская авиация США желает "понтануться" тем, чего у них нет?
  23. Cympak Онлайн
    Cympak Сегодня, 10:56
    0
    Цитата: voyaka uh
    "Оказалось, что разработчики просто не подумали, что тяжелые боеприпасы, которые истребитель может переносить исключительно на выносных пилонах, исключает возможность как такой незаметности"////
    -----
    Автор тут демонстрирует СВОЙ уровень интеллекта, а не разработчиков. И разработчики, и ВВС/ВМФ прекрасно знают, что даже один пустой пилон под крылом резко увеличивает ЭПР самолета.

    Постойте, но F-35 может нести во внутренних отсеках до двух бомб массой 2000 фунтов каждая. С учетом, что бомбы высокоточные, этого хватит для выполнения большинства ударных задач. Американские журнализды сожалели, что F-35 не может нести во внутренних отсеках противобункерные бомбы с боевой частью BLU-109
  24. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 11:33
    0
    очень любопытно посмотреть, что будут писать, когда собъют первый f 35. Вероятно, что это модификация не для сша, а поэтому он чуть чуть видимый, что пилот слепоглухонемой или как-то иначе. А может, как f 117 по тихому снимут с вооружения.
    Сейчас лббые рассуждени об этом пепелаце, больше похоже на поиски черной кошки в темной комнате, которой там нет.
  25. КАМС Офлайн
    КАМС Сегодня, 12:46
    0
    F-35 носитель ядерного оружия ,для этого он проектировался .Это не истребитель,а мобильный бомбардировщик в том числе...в основном! ядерными бомбами .Он не будет биться с 35м, 27м и даже с миг15 . в перспективе его платформа готовится под маневренного беспилотника. Вот и всё
  26. 123456789 Онлайн
    123456789 Сегодня, 13:09
    0
    готовы теплое назвать мягким

    Если можешь не писать - не пиши! Не получатся стихи хороши. Вот когда не можешь не писать – знать, пора Перлы выдавать из-под пера. Из души тогда польётся поток Сокровенных, состоявшихся строк. Каждая – частица души. Изливайся, поделиться спеши! Брызнут строки чистой струёй - Так, как бьёт родник в летний зной. А отыщется хоть капелька лжи, Если можешь не писать – не пиши.