Азербайджан держит курс на ОДКБ?
В Баку продолжают активно обсуждать состоявшуюся в государственной резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи встречу лидеров России и Азербайджана - Владимира Путина и Ильхама Алиева.
В рамках встречи глав двух стран состоялись переговоры, результатом которых стало подписание пакета документов межправительственного и межведомственного характера. Тем самым лидеры России и Азербайджана подтвердили свои намерения относительно расширения экономического сотрудничества, а также увеличения объёмов товарооборота между странами и создания совместных предприятий.
О том, как эта встреча отразится на развитии дальнейших двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, более подробно информационному азербайджанскому агентству Vzglyad.az рассказала Дарья Гревцова, являющаяся координатором Группы друзей Азербайджана в России.
В частности, она отметила, что это уже третья встреча Путина и Алиева за последние три месяца, что говорит об интенсивности отношений двух государств. Были обозначены направления, по которым в ближайшем будущем необходимо укрепить дальнейшее сотрудничество.
Помимо взаимодействия в военно-технической, нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслях, одним из важных направлений является проблема безопасности. Данная проблема продолжает оставаться острой на фоне непредсказуемых (трактовка Азербайджана) действий нынешнего руководства Армении, которые могут привести к драматическим последствиям в решении вопроса Нагорного Карабаха.
В России не раз выражали недовольство действиями правительства Никол Пашиняна, который раскрутил патриотическую патетику в стране и обеспечил вхождение во власть.
Ещё одной не менее важной темой для России является желание Азербайджана сотрудничать с ОДКБ на правах партнёра или наблюдателя. Напомним, ранее азербайджанские власти избегали всякого рода взаимодействия с ОДКБ из-за Армении, которая является одним из участников данной организации. Решение же нынешних властей Азербайджана подать заявку на дальнейшее сотрудничество с ОДКБ может привести к активному взаимодействию российских и азербайджанских вооружённых сил в формате этой организации.
Азербайджан сегодня крайне заинтересован в налаживании отношений с Россией. На фоне непрекращающихся разговоров о возможной масштабной дестабилизации в Иране, которая станет головной болью для Баку из-за огромного потока беженцев, азербайджанским властям очень важно, чтобы Москва учла все их пожелания в регионе. Власти Армении заявления Баку о региональных пожеланиях Азербайджана не прокомментировали.
В рамках встречи глав двух стран состоялись переговоры, результатом которых стало подписание пакета документов межправительственного и межведомственного характера. Тем самым лидеры России и Азербайджана подтвердили свои намерения относительно расширения экономического сотрудничества, а также увеличения объёмов товарооборота между странами и создания совместных предприятий.
О том, как эта встреча отразится на развитии дальнейших двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, более подробно информационному азербайджанскому агентству Vzglyad.az рассказала Дарья Гревцова, являющаяся координатором Группы друзей Азербайджана в России.
В частности, она отметила, что это уже третья встреча Путина и Алиева за последние три месяца, что говорит об интенсивности отношений двух государств. Были обозначены направления, по которым в ближайшем будущем необходимо укрепить дальнейшее сотрудничество.
Помимо взаимодействия в военно-технической, нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслях, одним из важных направлений является проблема безопасности. Данная проблема продолжает оставаться острой на фоне непредсказуемых (трактовка Азербайджана) действий нынешнего руководства Армении, которые могут привести к драматическим последствиям в решении вопроса Нагорного Карабаха.
В России не раз выражали недовольство действиями правительства Никол Пашиняна, который раскрутил патриотическую патетику в стране и обеспечил вхождение во власть.
Ещё одной не менее важной темой для России является желание Азербайджана сотрудничать с ОДКБ на правах партнёра или наблюдателя. Напомним, ранее азербайджанские власти избегали всякого рода взаимодействия с ОДКБ из-за Армении, которая является одним из участников данной организации. Решение же нынешних властей Азербайджана подать заявку на дальнейшее сотрудничество с ОДКБ может привести к активному взаимодействию российских и азербайджанских вооружённых сил в формате этой организации.
Азербайджан сегодня крайне заинтересован в налаживании отношений с Россией. На фоне непрекращающихся разговоров о возможной масштабной дестабилизации в Иране, которая станет головной болью для Баку из-за огромного потока беженцев, азербайджанским властям очень важно, чтобы Москва учла все их пожелания в регионе. Власти Армении заявления Баку о региональных пожеланиях Азербайджана не прокомментировали.
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- https://mod.gov.az
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