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Азербайджан держит курс на ОДКБ?

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В Баку продолжают активно обсуждать состоявшуюся в государственной резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи встречу лидеров России и Азербайджана - Владимира Путина и Ильхама Алиева.

В рамках встречи глав двух стран состоялись переговоры, результатом которых стало подписание пакета документов межправительственного и межведомственного характера. Тем самым лидеры России и Азербайджана подтвердили свои намерения относительно расширения экономического сотрудничества, а также увеличения объёмов товарооборота между странами и создания совместных предприятий.

О том, как эта встреча отразится на развитии дальнейших двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, более подробно информационному азербайджанскому агентству Vzglyad.az рассказала Дарья Гревцова, являющаяся координатором Группы друзей Азербайджана в России.


В частности, она отметила, что это уже третья встреча Путина и Алиева за последние три месяца, что говорит об интенсивности отношений двух государств. Были обозначены направления, по которым в ближайшем будущем необходимо укрепить дальнейшее сотрудничество.

Помимо взаимодействия в военно-технической, нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслях, одним из важных направлений является проблема безопасности. Данная проблема продолжает оставаться острой на фоне непредсказуемых (трактовка Азербайджана) действий нынешнего руководства Армении, которые могут привести к драматическим последствиям в решении вопроса Нагорного Карабаха.

В России не раз выражали недовольство действиями правительства Никол Пашиняна, который раскрутил патриотическую патетику в стране и обеспечил вхождение во власть.

Ещё одной не менее важной темой для России является желание Азербайджана сотрудничать с ОДКБ на правах партнёра или наблюдателя. Напомним, ранее азербайджанские власти избегали всякого рода взаимодействия с ОДКБ из-за Армении, которая является одним из участников данной организации. Решение же нынешних властей Азербайджана подать заявку на дальнейшее сотрудничество с ОДКБ может привести к активному взаимодействию российских и азербайджанских вооружённых сил в формате этой организации.

Азербайджан держит курс на ОДКБ?


Азербайджан сегодня крайне заинтересован в налаживании отношений с Россией. На фоне непрекращающихся разговоров о возможной масштабной дестабилизации в Иране, которая станет головной болью для Баку из-за огромного потока беженцев, азербайджанским властям очень важно, чтобы Москва учла все их пожелания в регионе. Власти Армении заявления Баку о региональных пожеланиях Азербайджана не прокомментировали.
Использованы фотографии:
https://mod.gov.az
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34 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:50
    +8
    От нормальных отношений между нашими странами нам лично хуже не станет! hi
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:30
      +2
      Согласен hi , И Азербайджану давно нужно быть в ОДКБ!
      1. Sxron Онлайн
        Sxron Сегодня, 17:22
        +1
        Торгуется Алиев ,пытаясь "выциганить" Карабах , ведь он обещал его вернуть..А все никак !
        Азербайджан вон сейчас на Украине учения проводит совместно с нато.
      2. Yeraz Офлайн
        Yeraz Сегодня, 17:22
        0
        Цитата: Black Sniper
        И Азербайджану давно нужно быть в ОДКБ!

        А зачем Азербайджану нужно быть в ОДКБ??Чем отвечает интересам Азербайджан,чтобы он тянулся к ОДКБ или к НАТО??С НАТО проводятся учения в основном из-за стандартов Турции,которые натовские.Поэтому вместе с Турцией участвуют в неокторых мельких учениях и крупно-масштабные с Турцией.Вступить в НАТО желания нет,поскольку это не отвечает нац.интересам.Санкции америки,которые не дают продать оружия Азербайджана,учитывание интересов РФ и Ирана.Если у Украины и Грузии надо было только РФ держать в уме,Азербайджану еще Иран надо.И защита НАТО Азербайджану не нужна.Вторжения РФ и истерии по этому по поводу нет,вторжения Ирана тоже никто не ждет.И зачем НАТО?
        Тоже самое с ОДКБ?Чем он отвечает интересам Азербайджана??Защиты не надо.Ну да возможно скидка на оружие,но у Азербайджана и так есть деньги и на кредиты и подарки РФ необходимости нет.
        Единственное на мой взгляд,возможное вступление в ОДКБ даст гарантии РФ на нейтралитет в отношении армении.Но с другой стороны нужен ли РФ Азербайджан в ОДКБ просто так?Без российских баз в Азербайджане.По мне не нужна.И Азербайджану базы РФ не нужны.
        Поэтому скорее пост наблюдателя.
  2. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 16:02
    +6
    Считаю, что настал тот момент, когда необходимо вывести стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией на более высокий уровень. От таких отношений выиграют обе стороны. В этом вопросе есть только одно НО. Армения до последнего будет торпедировать вступление Азербайджана в ОДКБ.
    1. Копчёный Офлайн
      Копчёный Сегодня, 16:05
      0
      Американцы не дадут.
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 16:10
        +5
        Американцы не дадут.

        Азербайджанцы слушаются только турков. А у России в этом регионе есть хороший балансир. Армения "поплыла" на Запад, пусть плывёт. А мы с Азербайджаном договоримся и с Турцией. Я только Армению не понимаю! Спокойно жить надоело?
        1. Копчёный Офлайн
          Копчёный Сегодня, 16:44
          0
          Я не верю, что Турция будет долго под Эрдоганом.
          1. Barzha Офлайн
            Barzha Сегодня, 17:24
            -1
            Я не верю, что Турция будет долго под Эрдоганом.

            Если только его не устранят физически! В Турции у него сейчас абсолютно бешеная популярность. А после того, что сделали США в отношении Турции, эта популярность стала еще выше.
        2. Livonetc Офлайн
          Livonetc Сегодня, 16:46
          +2
          А Украину понимаете?
          А Грузию?
          А Молдову?
          Перечислять далее не хочется....
          Та же история с Арменией.
          1. Barzha Офлайн
            Barzha Сегодня, 17:22
            +1
            А Украину понимаете?
            А Грузию?
            А Молдову?
            Перечислять далее не хочется....
            Та же история с Арменией.

            Не та же история. Армения фактически находится в состоянии войны с соседним государством из-за спорных территорий! И её членство в ОДКБ гарантирует ей то, что Азербайджан, при поддержке Турции, не попытается раздуть эту войну снова. Сейчас Армения фактически может отказаться от поддержки России, ради очередных сказок о "западном рае"! А теперь назовите с кем было состояние войны из-за спорных территорий у Грузии, у Молдавии, у Украины? У первых двух были внутритерриториальные конфликты (Ю.Осетия, Абхазия в Грузии и Приднестровье у Молдавии), а Украина вообще жила себе тихо и мирно, пока это ей не надоело (Скучно наверное было). Или Вы сейчас станете говорить о том, что у всех у них был конфликт с Россией и Россия претендовала на их территории?
    2. SGarnik Онлайн
      SGarnik Сегодня, 16:47
      +3
      До каких пор будет продолжаться партнерство? Значит есть задача которая без русских не решается,а потом новая Габала". 20 годами прошлого века завеяло. читал и знаю, что в Баку уничтожено несколько христианских кладбищ ,так вот, считаю что отношение к погребенным является истинным отношением вандалов к вере и народу усопших.
      1. Yujanin Офлайн
        Yujanin Сегодня, 17:18
        +1
        читал и знаю, что в Баку уничтожено несколько христианских кладбищ


        Не уничтожено, а переселено связи с новым генпланом города Баку. Связи с новым генпланом так же было переселено несколько мусульманских кладбищ. Учите матчасть, мой армянский друг!

        Кешлинское кладбище переносится

        Оно попало под план в рамках проекта “Белый город”

        Сообщается и о переносе Хырдаланского кладбища в ближайшее время;

        В Баку переносится еще одно кладбище. В ближайшее время планируется перенос могил. По сведениям Musavat.com, в ближайшие несколько лет все могилы будут перенесены в другие места.

        Для уточнения информации мы отправились в Кешлинское кладбище. Нас встретил охранник кладбища. Он подтвердил, что в ближайшие годы кладбище будет перенесено: “Нам об этом сообщили и сказали, что здесь пройдет дорога. Проект “Белый город” охватит и эту территорию”.

        — Куда перенесут могилы?

        — Наверное, загород. В Ясамале было тоже самое. А вообще идет перенос кладбищ за пределы города. https://minval.az/news/68963

        1. SGarnik Онлайн
          SGarnik Сегодня, 18:05
          0
          Шурик не надо вешать лапшу на уши. Кому не лень может загуглить и увидеть во всей" красе" . И что для Белого города не нашлось места,так мусульманское ведь не трогаете. Да было оповещанны по радио и в газетах о перезахоронение останков ,а чьи родственники не смогли откликнуться по понятным причинам ,их под асфальт.И их было подавляющее большинство.
      2. Yujanin Офлайн
        Yujanin Сегодня, 17:38
        +1
        В рамках нового генплана Баку в городе также переносятся мечети

        Жители Баку пытаются помешать сносу мечети Гаджи Джавада

        Власти города настаивают на том, что они предупредили жителей о сносе мечети и не намерены отменять свое решение. Как пояснили власти Баку, снос мечети связан с масштабными ландшафтными работами в этом квартале. Согласно утвержденному в 2011 году генеральному плану Баку, на всей территории квартала Советский планируется разбить обширную зеленую зону.

        https://www.bbc.com/russian/news-39579568
        1. SGarnik Онлайн
          SGarnik Сегодня, 18:15
          0
          Так эту мечеть самовольно вроде бы разрушили и чиновник понес наказание за это ваши СМИ. Да и она шиитская,направление мусульманской религии от которой азербайджанцы отказываются переходя незаметно в суннизм.
          1. Yeraz Офлайн
            Yeraz Сегодня, 18:29
            0
            Цитата: SGarnik
            Да и она шиитская,направление мусульманской религии от которой азербайджанцы отказываются переходя незаметно в суннизм

            почему незаметно?Очень даже заметно.По сути кроме Гянджи и Западных областей,Юга Азербайджан,Бакинских сел и Нахчывана,остальные переходят в суннизм.
            1. SGarnik Онлайн
              SGarnik Сегодня, 19:54
              0
              По сути кроме Гянджи и Западных областей,Юга Азербайджан,Бакинских сел и Нахчывана,остальные переходят в суннизм.

              Со слов армянских политологов ,как раз в перечисленных вами территорий Азербайджана2 люди более толерантны и согласны на мирного решения Карабахского вопроса на условиях армянской стороны. Т.е. 2 района на признание Ар.цаха. Хотя армяне Ар.цаха и с этим не согласны.
          2. Yujanin Офлайн
            Yujanin Сегодня, 18:40
            0
            эту мечеть самовольно вроде бы разрушили и чиновник понес наказание

            Так руководство не ожидало масштабных протестов верующих. В конце пришлось все свалить на исполнительную власть Ясамальского района. Мечеть таки в конце снесли, после того как за городом построили новую. hi
          3. Yujanin Офлайн
            Yujanin Сегодня, 18:46
            0
            Да и она шиитская,направление мусульманской религии от которой азербайджанцы отказываются переходя незаметно в суннизм.
            Подавляющему большинству как-то фиолетово. Главное, что в Азербайджане религиозные объединения отделены от государства.
  3. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 16:03
    +1
    Азербайджан тяготел к туркам, турки к России, логично.
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 16:12
      +5
      Азербайджан тяготел к туркам, турки к России

      Сейчас турки к России тяготеют. Это так. Но расслабляться не надо. Турки тем и знамениты, что всегда могут нож в спину всадить. Такое уже не раз в истории бывало.
      1. _Ugene_ Онлайн
        _Ugene_ Сегодня, 17:36
        +1
        Сейчас турки к России тяготеют.
        что-то я не заметил этого на отдыхе в Турции, скорее наоборот, отношение к русским явно поменялось в худшую сторону, причем настолько явно, что я туда отдыхать больше не поеду
  4. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 16:07
    0
    Все бывшие собирайтесь в .... а куда собственно?
    Посмотрим. Объединение держится пока Россия будет его держать.
  5. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 16:25
    +4
    Ильхам Алиев: Мы сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки.

    Сочи. Резиденция президента РФ«Бочаров Ручей». Встреча лидеров России и Азербайджана. 1 сентября 2018 года.
    1. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 16:49
      +2
      На самом деле Россия пытается сбалансировать и Азербайджан и Армению.
      Вопрос в том, на какие компромися готовы пойти А-А.
      А для нормальной дальнейшей жизни копромис необходим и наверняка сторонам нужно будет пожертвовать чем либо ценным для себя.
      Иначе никак.
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:51
    +3
    Вот армяне засуетятся, а то начали шашками махать, русские нам нет никто. Своими глазами видел по ящику, одна дама заявила на полном серьезе: во время резни армян турками, русские не спасали их, а тоже убивали. Я аж ох.. сказал, ну ты баба и дура.
    1. SGarnik Онлайн
      SGarnik Сегодня, 18:19
      +1
      +3
      Вот армяне засуетятся, а то начали шашками махать, русские нам нет никто. Своими глазами видел по ящику, одна дама заявила на полном серьезе: во время резни армян турками, русские не спасали их, а тоже убивали. Я аж ох.. сказал, ну ты баба и дура.

      Не могла дама такое сказать. А нападение на Армению в 20 г. турцией и троцкистской России факт.
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 18:47
        0
        Сильный у вас довод, не могла сказать, она не просто сказала, она орала как бешеная, русские такие сякие и т.д. Какой мне смысл врать. Я не мальчик.
        1. Yeraz Офлайн
          Yeraz Сегодня, 19:50
          0
          Цитата: Ros 56
          Какой мне смысл врать. Я не мальчик.

          Так в армении считают предательством,почему Россия заключила с Турцией мир и не присоединила восток Турции армении.В народе это называется русские предали армян.И более маленькой части населения армении другая предява,мол Россия не дала дойти до половины Азербайджана и еще меньшей микроскопической части,помешала до Баку дойти и его занять.
          1. Ros 56 Офлайн
            Ros 56 Сегодня, 19:54
            0
            Сильно сказано, моя мать в таких случаях говорила, не делай добра, не получишь зла. Надо было вообще не вмешиваться в ваши разборки, не было бы кому обвинять и кого обвинять.
        2. SGarnik Онлайн
          SGarnik Сегодня, 20:11
          0
          Ну извините ,если одна из тысяч такое произносит то это нормально. Так и на ВО частенько можно услышать безосновательные претензии к армянам. В каждом народе есть свои упыри к сожалению.
  7. Комментарий был удален.
  8. Bakht Офлайн
    Bakht Сегодня, 20:03
    0
    Интересная организация ОДКБ. Как прочтешь цели организации, так скупая мужская слеза наворачивается. Будет ли ОДКБ защищать территориальную целостность Азербайджана? Вряд ли.
    Прошу не путать с территориальной целостностью Армении, на которую никто не посягает.
    Вывод: какой смысл вступать в эту Организацию? Азербайджану это не нужно. Ну, можно поприсутствовать наблюдателем.
    Единственное внятное объяснение - это возможный наплыв беженцев из Ирана. Если Иран вдруг развалится. Слишком шаткое если....
  9. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 20:06
    0
    У азербайджанского руководства не так много выбора и делают они все пока правильно,возможные обострения с Ирана и Турции обязательно скажутся на Баку..Вариант двухсторонних отношений во многом позволяет не затрагивать щекотливых тем с Карабахом,да и позволяет достаточно серьезно торговать.