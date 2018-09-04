Морскую пехоту США ждут большие изменения
Выступая на форуме Ассоциации Морских Пехотинцев, командующий КМП США генерал Роберт Неллер анонсировал масштабные изменения в организационной структуре подразделений корпуса, сообщает блог RostislavDDD.
Генерал изложил примерный перечень нововведений.
Во-первых, стрелковое отделение сокращается с 13 до 12 человек, огневая группа – с 4 до 3 человек. За счет высвобождения личного состава будут введены должности замкомандира отделения и оператора.
Далее, в состав управления стрелкового взвода вводится оператор БЛА с квадрокоптером. Весь личный состав будет вооружен автоматическими винтовками М27IAR с оптическими прицелами и тактическими глушителями.
В противотанковых взводах будут сокращены тяжелые ПТРК «TOW» (с 8 до 4), количество же ПТРК «Javelin» увеличат с 8 до 12 единиц.
В минометных взводах количество 81-мм минометов М252 сокращается с 8 до 6 единиц.
Кроме того, штат управления ротой будет усилен «разведывательными ячейками», создаваемыми с учетом боевого опыта в Афганистане и Ираке. В составе ячеек будут находиться операторы разведывательных БЛА, специалисты по борьбе с дронами противника, а также операторы беспилотников обеспечения.
В составе пехотных батальонов появится новое подразделение – инженерно-саперный взвод.
Отмечается, что, несмотря на столь серьезные изменения, общая численность пехотных батальонов будет изменена незначительно.
Генерал изложил примерный перечень нововведений.
Во-первых, стрелковое отделение сокращается с 13 до 12 человек, огневая группа – с 4 до 3 человек. За счет высвобождения личного состава будут введены должности замкомандира отделения и оператора.
Далее, в состав управления стрелкового взвода вводится оператор БЛА с квадрокоптером. Весь личный состав будет вооружен автоматическими винтовками М27IAR с оптическими прицелами и тактическими глушителями.
В противотанковых взводах будут сокращены тяжелые ПТРК «TOW» (с 8 до 4), количество же ПТРК «Javelin» увеличат с 8 до 12 единиц.
В минометных взводах количество 81-мм минометов М252 сокращается с 8 до 6 единиц.
Кроме того, штат управления ротой будет усилен «разведывательными ячейками», создаваемыми с учетом боевого опыта в Афганистане и Ираке. В составе ячеек будут находиться операторы разведывательных БЛА, специалисты по борьбе с дронами противника, а также операторы беспилотников обеспечения.
В составе пехотных батальонов появится новое подразделение – инженерно-саперный взвод.
Отмечается, что, несмотря на столь серьезные изменения, общая численность пехотных батальонов будет изменена незначительно.
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