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Морскую пехоту США ждут большие изменения

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Выступая на форуме Ассоциации Морских Пехотинцев, командующий КМП США генерал Роберт Неллер анонсировал масштабные изменения в организационной структуре подразделений корпуса, сообщает блог RostislavDDD.



Генерал изложил примерный перечень нововведений.


Во-первых, стрелковое отделение сокращается с 13 до 12 человек, огневая группа – с 4 до 3 человек. За счет высвобождения личного состава будут введены должности замкомандира отделения и оператора.

Далее, в состав управления стрелкового взвода вводится оператор БЛА с квадрокоптером. Весь личный состав будет вооружен автоматическими винтовками М27IAR с оптическими прицелами и тактическими глушителями.

В противотанковых взводах будут сокращены тяжелые ПТРК «TOW» (с 8 до 4), количество же ПТРК «Javelin» увеличат с 8 до 12 единиц.

В минометных взводах количество 81-мм минометов М252 сокращается с 8 до 6 единиц.

Кроме того, штат управления ротой будет усилен «разведывательными ячейками», создаваемыми с учетом боевого опыта в Афганистане и Ираке. В составе ячеек будут находиться операторы разведывательных БЛА, специалисты по борьбе с дронами противника, а также операторы беспилотников обеспечения.

В составе пехотных батальонов появится новое подразделение – инженерно-саперный взвод.

Отмечается, что, несмотря на столь серьезные изменения, общая численность пехотных батальонов будет изменена незначительно.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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27 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 16:08
    +1
    Отмечается, что, несмотря на столь серьезные изменения, общая численность пехотных батальонов будет изменена незначительно.
    Так количество людей то осталось прежним, просто ввели новые должности. Вот только пойдет ли на пользу сокращение "боевого ядра"? Время покажет, оно лучший экзаменатор
    1. barclay Онлайн
      barclay Сегодня, 16:12
      +6
      Всеобщий курс на увеличение роли БПЛА, а так же других технических средств разведки, и одновременно борьбы с ними на поле боя.
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:17
      -6
      Сергей, они по нормам СССР хоть подтянуться смогут? Если не изменяет память, 10 было. В военкомате я делал, мог бы и больше, но зачем?
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 16:33
        +2
        Цитата: sabakina
        0
        Сергей, они по нормам СССР хоть подтянуться смогут?

        Могут, это ж "маринеры", к слову у них там много детей и внуков русских эмигрантов и эмигрантов с Украины.
    3. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 16:18
      +8
      Цитата: svp67
      Так количество людей то осталось прежним, просто ввели новые должности. Вот только пойдет ли на пользу сокращение "боевого ядра"? Время покажет, оно лучший экзаменатор

      Они практически скопировали штатное расписание наших пехотных батальонов. request Ну у нас другая стрелковка и ПТУРы, а так.... recourse
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:22
        -3
        Арон, так у них не только стрелковка и ПТУРЫ другие, но то, что ниже поясного ремня. wink
    4. Лара Крофт Онлайн
      Лара Крофт Сегодня, 20:04
      0
      Цитата: svp67
      Отмечается, что, несмотря на столь серьезные изменения, общая численность пехотных батальонов будет изменена незначительно.
      Так количество людей то осталось прежним, просто ввели новые должности. Вот только пойдет ли на пользу сокращение "боевого ядра"? Время покажет, оно лучший экзаменатор

      Конечно пойдет....
      Улучшается качество управления подразделениями и огневыми средствами за счет БЛА, повышается огневая мощь и точность за счет увеличения новых ПТРК, и оснашения пехотных подразделений оптическими прицелами....
      В составе пехотных батальонов появится новое подразделение – инженерно-саперный взвод.

      Раньше по моему секция была, это странное упущение и что данное подразделение появилось в батальоне только сейчас тоже странно...

      Ну а НОАК пускай преобразует для защиты своего побережья и островных территорий бывшие МД СВ в ДМП, думаю в этом плане от Вас будут только уважуха и одобрение...
  2. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 16:12
    -1
    противотанковых взводах будут сокращены тяжелые ПТРК «TOW» (с 8 до 4), количество же ПТРК «Javelin» увеличат с 8 до 12 единиц.

    когда в жавелинах разочаруются, на что менять будут? может им сразу укропские минометы взять?
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 16:34
      +4
      Цитата: poquello
      когда в жавелинах разочаруются, на что менять будут?

      Новый купят, а так явная тенденция к облегчению оружия
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:14
    0
    Ещё командиров выбирать тайным голосованием, перейти на 8 разовое питание, запретить в казарме появление офицеров после 20 часов вечера. ... wassat
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      запретить в казарме появление офицеров после 20 часов вечера. ... wassat
      Сергей Витальевич , ты на это намекаешь? wink
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 16:14
    -6
    Морскую пехоту США ждут большие изменения
    , Шо, по примеру Порошенко цвет берета изменят? А Петруччо так стремился к НАТОвским стандартам...Опять ему повезло, заработает на беретах... laughing
  5. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:27
    +5
    Явное переформатирование в сторону увеличения штатных БЛА в батальоне без увеличения численности . С Дротиками понятно - более продвинутый аппарат - в дальнейшем возможно и вообще от Тоу откажутся . А вот с уменьшением кол-ва миномётов погорячились , вернее правильно , правильно ... laughing Миномёт жил , жив и будет жить - думаю ихи солдатики не раз вспомнят это сокращение .
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:15
      +2
      Весь личный состав будет вооружен автоматическими винтовками М27IAR с оптическими прицелами и тактическими глушителями.
      winked
      М-16 уже не в авторитете? Странно что замов командиров отделения не было!
      1. КВУ-НСвД Офлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 17:31
        +1
        М-16 уже не в авторитете? Странно что замов командиров отделения не было!
        Да фиг с ней с 16-ой .. А вот у всех глушители - это непонятка , да и повсеместная оптика вместо коллиматоров тоже . С замками тоже неясно - раньше командование передавалось по принципу - самому "авторитетному" что-ли . В общем нам ихние закидоны не понять - да и не надо
        1. voyaka uh Онлайн
          voyaka uh Сегодня, 17:46
          +1
          "да и повсеместная оптика вместо коллиматоров тоже . "////
          ----
          Оптика сейчас у всей пехоты.
          3-4 кратный широкоугольный прицел ставится на пикатинни.
          1. Цой Офлайн
            Цой Сегодня, 18:06
            +1
            Цитата: voyaka uh
            0
            "да и повсеместная оптика вместо коллиматоров тоже . "////
            ----
            Оптика сейчас у всей пехоты.
            3-4 кратный широкоугольный прицел ставится на пикатинни.


            Последнее время они активно переходили на призматические Elcan Spectr DR. Оптические прицелы с регулируемой кратностью.

  6. СРБ Офлайн
    СРБ Сегодня, 16:34
    0
    Интересно вот что:
    1) от М249 вообще отказались?
    2) качественные модераторы - это очень дорого
    3) что по марксменам?
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 17:50
      0
      На М249 не надо "молиться" как морпехи делали раньше, но и убирать его глупо. Оружие легкое удобное. Ленты тоже легкие. Пулеметчик может непрерывно "поплевывать" короткими очередями на 400-700 м не особо целясь, но прижимая противника к земле.
      Количество марксменов вроде бы увеличили.
  7. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 16:38
    0
    Интересно, на сколько они сократят легкие пулеметы в отделении? Было - аж, три! Перегнули. Фактически все отделение обслуживало эти 3 пулемета. А достаточно одного.
    1. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 16:54
      +3
      Цитата: voyaka uh
      Было - аж, три! Перегнули.
      Простите, не согласен. В АОИ тоже практикуется вооружение под задачу. Иногда один, а иногда и три. Времена автономных рейдов на месяцы прошли. С облегчением веса пулемётов и их патронов, возможности и спектр применения вырастают.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 17:39
        +1
        У нас всегда был один легкий пулемет в отделении. Сначала был мини-MAG 5.56 бельгийский, потом Негев.
        Мне трудно поверить, что когда нибудь увеличивали... recourse
        так как ЦАХАЛ заточен на огонь одиночными. И шквал огня, в отличие от горячих латинос smile - американских морпехов - у нас не популярен.
        1. gurta Офлайн
          gurta Сегодня, 18:16
          0
          Цитата: voyaka uh
          Мне трудно поверить, что когда нибудь увеличивали так как ЦАХАЛ заточен на огонь одиночными.
          Да ну что вы такое говорите? Тактика применения стрелкового оружия подразумевает под собой, в том числе и в АОИ, интеграцию разных видов ведения огня, исходя из поставленной задачи.
          Задача: взятие укреплённого дота, обычно будет взята подавлением огнём группой прикрытия издалека пулемётами (сколько есть) и снайперами, а тем временем группа обхода подойдёт и забросает гранатами с последующим входом в сам дот. В АОИ то же самое. Одиночными, прицельно будут стрелять: обходная группа во время обхода, а так же снайпера. Очередями редкими прицельно будут стрелять пулемётчики а шквальный огонь будет вестись пулемётами на завершающей стадии выполнения обхода, обходной группой.
          Во время взятия дота огонь будет вестись обходной группой одиночными или очередями в соответсвии с обнаруженным пространством.
          С приближением обходной группы к доту на Х метров (или Х градусов) огонь группы прикрытия будет перенесён на другие очаги или прекращён.
          Оооххх, выдохнул.
          1. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 18:58
            +3
            "Оооххх, выдохнул."////
            ----
            Вы выдохнули, а я всем этим занимался сам лично в пехоте. Вынужден констатировать, что Вы эти операции выдумали. Не знаю, из какого учебника взяли. Но это не про ЦАХАЛ. stop
  8. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 16:48
    0
    А как закончились дебаты о законах против роботов-убийц. Кто за, кто против кто с кем и против кого.
  9. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 17:10
    0
    в состав управления стрелкового взвода вводится оператор БЛА

    Все к этому идет ,скоро останутся одни операторы с джойстиками
    1. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: Sxron
      в состав управления стрелкового взвода вводится оператор БЛА
      Все к этому идет ,скоро останутся одни операторы с джойстиками
      ... На диванах.
      Мы, диванные иксперты (И я тож, а как же) , обогнали своё время. Ура !!!