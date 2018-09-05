ГВПУ: назад, в будущее?
Новость о вроде бы возрождении института замполитов/военных комиссаров или как еще, всколыхнула военные и околовоенные круги. И есть с чего.
Собственно, то, что наши военные признали полный крах как системы военных психологов, так и работников с личным составом, это неплохо. Какой смысл в изобретении очередного велосипеда, если они по улицам катаются уже сколько лет?
Ну что же, строили мы строили и наконец... Нет, не построили, воссоздали? Главное военно-политическое Управление ВС РФ! 30 июля соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности".
Судя по личности генерала, назначенного на вновь появившуюся должность, управление не рядовое. Заместитель министра во главе. Андрей Картаполов не просто генерал. Он весьма качественный, не кабинетный генерал.
Назначение воспринимаем с одобрением. На предыдущей должности (начальник ЗВО) Картаполов показал себя грамотным военным, так что ему вполне по силам попробовать вытащить новорожденный проект.
В его послужном списке не только командование соединениями на уровне армии и округов, но и служба в штабах различных уровней, включая Генеральный штаб ВС РФ. Да и командование группировкой в Сирии никто не забыл.
Так что же произошло? Министр обороны Шойгу решил возродить ГлавПУр? "Замполиты-политруки, а по-прежнему комиссары" возвращаются в подразделения? Опять представители партии в армии? Какой партии? Вопросов возникло множество. Ответов же Министерство обороны и сам новоиспеченный начальник ГлавВПУ не дает.
Первый, и, наверное, самый важный вопрос — стоит ли ожидать в ближайшее время "нашествия" замполитов в армию?
Ответ, по нашему мнению, очевиден. Нет! Почему? Да просто потому, что их, этих самых замполитов, нет в наличии. Просто физически нет. И взять неоткуда.
В СССР существовала отлаженная система подготовки политработников. Целая сеть военно-политических училищ готовила замполитов для различных родов и видов войск. То есть в войска приходили не просто политработники, а люди, имеющие какие-то знания в конкретных военных областях.
При этом политработники были достаточно обособленной кастой в армии. Даже повышение в воинском звании и продвижение по службе зависели в большей мере от решения вышестоящего политического органа, чем от командира подразделения или части.
Некоторую ясность в этот вопрос внес сам новый начальник управления генерал Картаполов. 1 сентября 2018 года состоялась встреча начальника Политуправления с курсантами Военного университета министерства обороны.
Встреча началась с поздравления курсантов от имени министра обороны с началом учебного года. А затем генерал Картаполов рассказал об управлении и предстоящих задачах по его формированию.
По словам генерала, формирование структуры управления должно закончиться к 1 марта 2019 года. И включает эта работа три этапа.
Первый этап. До 1 октября 2018 года ликвидируется Главное управление по работе с личным составом. Сотрудники этого управления после прохождения соответствующей переаттестации войдут в состав ГВПУ ВС РФ.
Будут сформированы 7 управлений и одна (военно-геральдическая) служба. На базе расформированного управления по работе с личным составом будет создано направление. Направление воинской дисциплины и профилактики правонарушений.
В состав ГВПУ так же переходят Военный университет, департамент культуры и управление по работе с обращениями граждан.
Второй этап. До 1 декабря 2018 года создается структура политических органов на всех уровнях Вооруженных сил Российской федерации вплоть до полков.
Особо подчеркиваем этот нюанс. «Вплоть до полков» — это сверху вниз. То есть полковые политработники – это будет (пока) низшая ступень. Дальше посмотрим.
Третий этап. До 1 марта 2019 года организуется система подготовки кадров для политических органов на базе Военного университета и военно-учебных заведений видов и родов войск. Тут необходимо заметить одну маленькую деталь.
Обучение, по словам Картаполова, будет проводиться по новым федеральным государственным образовательным стандартам, разработанным с учетом предложенной модели военно-политического работника.
Кто-нибудь сможет объяснить, какой модели должен быть современный военно-политический работник? Наверное, эта модель суперзасекречена. Ну не «УАЗ-Патриот», в конце концов…
Гораздо лучше у генерала получилось объяснение цели создания Главного управления.
"Главная цель создаваемых военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника — надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества — государственности, духовности и патриотизма!".
Правда, и тут возникает вполне резонный вопрос о политической составляющей работы. Скорее можно говорить о новой идеологической составляющей нашего государства. Государственность, духовность, патриотизм!
Правда, для разговора об идеологической составляющей надо принять на государственном уровне именно государственную идеологию. Тогда все встанет на свои места.
А что, возможно, вполне подходящий для нашей страны комплект. Немного плагиатом, правда, попахивает. Православие, самодержавие, народность. Но думается, министр просвещения Российской империи Сергей Семенович Уваров не обидится. С французским "Свобода, равенство, братство" у нас как-то не получалось. Несколько раз.
Озвучена и основная цель работы будущих "замполитов".
"Основными задачами должны быть формирование идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки, формирование патриотического сознания военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил, а также военно-патриотическая работа со всеми гражданами России и прежде всего с молодежью".
Если честно, пытался найти в выступлении генерала упоминание политической составляющей в работе его управления. Пришлось склонить голову перед знаниями и умениями нового руководителя политического (!) управления.
Не нарушил генерал закона! Ведь в Законе "О статусе военнослужащих" (ст.10, п.7) прямо сказано о запрете военнослужащим участвовать в работе политических партий: "...использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды отношения к ним".
В целом же создается такое впечатление, что Министерство обороны вначале создало что-то, а потом заблудилось в названиях и попытках разобраться, что, собственно, было создано.
И получается, что, несмотря на букву «П», означающую «политическое» в названии, нет в ГВПУ политической составляющей. По крайней мере, пока. И идеологической нет, так как нет официальной идеологии. Есть только воспитательная.
Неплохо, возможно, что этот странный парадный пиар-проект «Юнармия» тоже попадет под юрисдикцию ГВПУ. Возможно, Картаполов сможет придать этому нелепому, но красивому внешне созданию какой-то импульс на реальные дела.
Если же копировать советскую систему, то копировать полностью, по-хорошему. От "добровольных обществ" содействия всем и вся, до действительно "замполитов-воспитателей".
Тогда не возникнет пропасти, которая существует сегодня. Пропасти между образованием и воспитанием. Воспитатели будут воспитателями в школе, в лицеях, в вузах, в армии, а не аниматорами-вдохновителями публики, как сегодня.
Может, поэтому руководить "новорожденным" поставили именно такого генерала. Из хронических победителей. Андрей Валериевич Картаполов как-то не обучен проигрывать. Значит, очень возможно, толк будет.
В любом случае, мы от души желаем Андрею Валериевичу успехов на новом поприще. Хотя, признаемся, даже наполовину не можем себе представить все, с чем ему придется столкнуться.
Собственно, то, что наши военные признали полный крах как системы военных психологов, так и работников с личным составом, это неплохо. Какой смысл в изобретении очередного велосипеда, если они по улицам катаются уже сколько лет?
Ну что же, строили мы строили и наконец... Нет, не построили, воссоздали? Главное военно-политическое Управление ВС РФ! 30 июля соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности".
Судя по личности генерала, назначенного на вновь появившуюся должность, управление не рядовое. Заместитель министра во главе. Андрей Картаполов не просто генерал. Он весьма качественный, не кабинетный генерал.
Назначение воспринимаем с одобрением. На предыдущей должности (начальник ЗВО) Картаполов показал себя грамотным военным, так что ему вполне по силам попробовать вытащить новорожденный проект.
В его послужном списке не только командование соединениями на уровне армии и округов, но и служба в штабах различных уровней, включая Генеральный штаб ВС РФ. Да и командование группировкой в Сирии никто не забыл.
Так что же произошло? Министр обороны Шойгу решил возродить ГлавПУр? "Замполиты-политруки, а по-прежнему комиссары" возвращаются в подразделения? Опять представители партии в армии? Какой партии? Вопросов возникло множество. Ответов же Министерство обороны и сам новоиспеченный начальник ГлавВПУ не дает.
Первый, и, наверное, самый важный вопрос — стоит ли ожидать в ближайшее время "нашествия" замполитов в армию?
Ответ, по нашему мнению, очевиден. Нет! Почему? Да просто потому, что их, этих самых замполитов, нет в наличии. Просто физически нет. И взять неоткуда.
В СССР существовала отлаженная система подготовки политработников. Целая сеть военно-политических училищ готовила замполитов для различных родов и видов войск. То есть в войска приходили не просто политработники, а люди, имеющие какие-то знания в конкретных военных областях.
При этом политработники были достаточно обособленной кастой в армии. Даже повышение в воинском звании и продвижение по службе зависели в большей мере от решения вышестоящего политического органа, чем от командира подразделения или части.
Некоторую ясность в этот вопрос внес сам новый начальник управления генерал Картаполов. 1 сентября 2018 года состоялась встреча начальника Политуправления с курсантами Военного университета министерства обороны.
Встреча началась с поздравления курсантов от имени министра обороны с началом учебного года. А затем генерал Картаполов рассказал об управлении и предстоящих задачах по его формированию.
По словам генерала, формирование структуры управления должно закончиться к 1 марта 2019 года. И включает эта работа три этапа.
Первый этап. До 1 октября 2018 года ликвидируется Главное управление по работе с личным составом. Сотрудники этого управления после прохождения соответствующей переаттестации войдут в состав ГВПУ ВС РФ.
Будут сформированы 7 управлений и одна (военно-геральдическая) служба. На базе расформированного управления по работе с личным составом будет создано направление. Направление воинской дисциплины и профилактики правонарушений.
В состав ГВПУ так же переходят Военный университет, департамент культуры и управление по работе с обращениями граждан.
Второй этап. До 1 декабря 2018 года создается структура политических органов на всех уровнях Вооруженных сил Российской федерации вплоть до полков.
Особо подчеркиваем этот нюанс. «Вплоть до полков» — это сверху вниз. То есть полковые политработники – это будет (пока) низшая ступень. Дальше посмотрим.
Третий этап. До 1 марта 2019 года организуется система подготовки кадров для политических органов на базе Военного университета и военно-учебных заведений видов и родов войск. Тут необходимо заметить одну маленькую деталь.
Обучение, по словам Картаполова, будет проводиться по новым федеральным государственным образовательным стандартам, разработанным с учетом предложенной модели военно-политического работника.
Кто-нибудь сможет объяснить, какой модели должен быть современный военно-политический работник? Наверное, эта модель суперзасекречена. Ну не «УАЗ-Патриот», в конце концов…
Гораздо лучше у генерала получилось объяснение цели создания Главного управления.
"Главная цель создаваемых военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника — надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества — государственности, духовности и патриотизма!".
Правда, и тут возникает вполне резонный вопрос о политической составляющей работы. Скорее можно говорить о новой идеологической составляющей нашего государства. Государственность, духовность, патриотизм!
Правда, для разговора об идеологической составляющей надо принять на государственном уровне именно государственную идеологию. Тогда все встанет на свои места.
А что, возможно, вполне подходящий для нашей страны комплект. Немного плагиатом, правда, попахивает. Православие, самодержавие, народность. Но думается, министр просвещения Российской империи Сергей Семенович Уваров не обидится. С французским "Свобода, равенство, братство" у нас как-то не получалось. Несколько раз.
Озвучена и основная цель работы будущих "замполитов".
"Основными задачами должны быть формирование идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки, формирование патриотического сознания военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил, а также военно-патриотическая работа со всеми гражданами России и прежде всего с молодежью".
Если честно, пытался найти в выступлении генерала упоминание политической составляющей в работе его управления. Пришлось склонить голову перед знаниями и умениями нового руководителя политического (!) управления.
Не нарушил генерал закона! Ведь в Законе "О статусе военнослужащих" (ст.10, п.7) прямо сказано о запрете военнослужащим участвовать в работе политических партий: "...использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды отношения к ним".
В целом же создается такое впечатление, что Министерство обороны вначале создало что-то, а потом заблудилось в названиях и попытках разобраться, что, собственно, было создано.
И получается, что, несмотря на букву «П», означающую «политическое» в названии, нет в ГВПУ политической составляющей. По крайней мере, пока. И идеологической нет, так как нет официальной идеологии. Есть только воспитательная.
Неплохо, возможно, что этот странный парадный пиар-проект «Юнармия» тоже попадет под юрисдикцию ГВПУ. Возможно, Картаполов сможет придать этому нелепому, но красивому внешне созданию какой-то импульс на реальные дела.
Если же копировать советскую систему, то копировать полностью, по-хорошему. От "добровольных обществ" содействия всем и вся, до действительно "замполитов-воспитателей".
Тогда не возникнет пропасти, которая существует сегодня. Пропасти между образованием и воспитанием. Воспитатели будут воспитателями в школе, в лицеях, в вузах, в армии, а не аниматорами-вдохновителями публики, как сегодня.
Может, поэтому руководить "новорожденным" поставили именно такого генерала. Из хронических победителей. Андрей Валериевич Картаполов как-то не обучен проигрывать. Значит, очень возможно, толк будет.
В любом случае, мы от души желаем Андрею Валериевичу успехов на новом поприще. Хотя, признаемся, даже наполовину не можем себе представить все, с чем ему придется столкнуться.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com, mil.ru
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