Сталь, алюминий и керамика. Эволюция защиты лёгкой техники



Плавающий танк ПТ-76. Фото Russianarmy.ru



Боевая машина пехоты БМП-1. Фото Wikimedia Commons



Учебный макет БМД-1. Окна в корпусе позволяют оценить бронирование. Фото Vitalykuzmin.net



Строевая боевая машина десанта БМД-2К. Фото автора



Боевая машина пехоты БМП-3. Фото автора



Броневая защита БМП-3. 1 - верхняя лобовая деталь (18 мм АБТ-102); 2 - скуловой лист (60 мм АБТ-102); 3 - лобовая проекция башни (16 мм БТ-70Ш + 70 мм воздушный зазор + 50 мм АБТ-102) ; 4 - крыша башни (18 мм АБТ-102); 5 - кормовая часть башни (43 мм АБТ-102); 6 - крыша (15 мм АБТ-102); 7 - корма (13 мм АБТ-102); 8 - днище (10 мм АМГ-6); 9 - борт (43 мм АБТ-102) 10 - лист ниши (15 мм АБТ-102): 11 - нижним борт (43 мм АБТ-102); 12 - нижняя лобовая деталь (10 мм БТ-70Ш + 70 мм воздушный зазор + 60 мм АБТ-102); 13 - средняя лобовая деталь (10 мм БТ-70Ш + 70 мм воздушный зазор + 12 мм БТ-70Ш + 60 мм АБТ-102). Рисунок Btvt.nador.ru



Броневики "Тайфун-К" в парадном строю. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Корма бронеавтомобиля КамАЗ-63969 после испытаний обстрелом. Фото ОАО "КамАЗ" / Twower.livejournal.com



Броневик "Тайфун К-53949" с облегченным бронированием. Фото автора

По материалам:

http://russianarms.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://btvt.narod.ru/

http://masters.donntu.org/

https://popmech.ru/

http://mil.ru/

http://roe.ru/

http://interpolitex.ru/

Барятинский М.Б. Плавающий танк ПТ-76. От Невы до Ганга и Суэцкого канала. – М.: Яуза, Эксмо, 2016.

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Цейхгауз, 2010. – Т. 3. 1946–1965.

Каталог узлов и деталей боевой машины пехоты БМП-1. – М.: Воениздат, 1971.

Гомырин О.А., Шумилов А.Я. Особенности корпуса и башни БМП-3 // Вестник бронетанковой техники, 1991. №5.