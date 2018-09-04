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Литполукрбриг и ещё 14 стран. На Украине стартовали военные учения НАТО

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На Украине стартовали очередные учения стран НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Открытие командно-штабных учений Rapid Trident – 2018 прошло на базе "Международного центра миротворчества и безопасности", расположенного на территории Львовской области.

Литполукрбриг и ещё 14 стран. На Украине стартовали военные учения НАТО


Как сообщается в пресс-центре Rapid Trident – 2018, командно-штабные учения пройдут в два этапа и продлятся две недели. В учениях примут участие более 350 единиц техники и около 2200 военнослужащих из различных стран. В первой фазе учений будут принимать участие штабы и логистические центры, во время второй фазы учений запланированы полевые занятия на Яворовском полигоне по отработке различных боевых задач, включая миротворческие операции.


По заявлению украинских СМИ, данные учения являются самыми масштабными совместными учениями подразделений ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур Украины и подразделений стран НАТО. Стартовавшие учения приняли подразделения 14 стран, из них 10 стран НАТО и 4 страны-партнера. Как всегда, во главе учений стоят США, затем идут страны альянса - это Великобритания, Германия, Румыния, Польша, Турция, Болгария, Канада, Литва, Дания и четыре страны, являющиеся партнерами НАТО - Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан.

Кроме них, в учениях принимают участие военнослужащие многонациональной Литполукрбриг (Литовско-Польско-Украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского).
Использованы фотографии:
https://www.unian.net/
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17 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:11
    +1
    Будут коллективно из миномета "молот "вести прицельно -убойный огонь сами по себе.
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 17:17
      +3
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Будут коллективно из миномета "молот "вести прицельно -убойный огонь сами по себе.

      Скорее всего по Донбассу и в перспективе по России..Вся шобла в сборе !
      1. частное лицо Офлайн
        частное лицо Сегодня, 17:42
        +2
        Складывается такое впечатление что россиян хотят отвлечь от проблем(в частности пенсионная реформа) путём нагнетания ситуации в ЛДНР. А под шумок протащить реформу ведь ни один канал на ТВ не показывает протестные митинги.
      2. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 18:08
        +2
        Вещи нужно называть своими именами. Это не учения, а шарашкины сборы laughing Две тысячи военнослужащих belay Страх то какой! До численности купированного мотострелкового полка только дотягивает. Настоящие военные учения - это например «Запад-81», где принимало участие более ста тысяч военнослужащих fellow А это «учение» - не что.иное, как политическая имитация оного. negative
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Будут коллективно из миномета "молот "вести прицельно -убойный огонь сами по себе.
      Сергей Витальевич , я думаю, бог Тор был совсем не неумный, выбирая себе оружие в виде молота. Неумные совсем другие...
  2. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 17:15
    +1
    чЁ же делать, чЁ же делать? Сцыкатно очень очень! )) laughing (особенно глядя на гиббона который на фото с лева.)
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 17:33
      +2
      Если внимательно вглядеться в фотку (особенно на парня справа) видно что им самим очень сцыкатно. smile
  3. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:34
    +2
    Стартовавшие учения приняли подразделения 14 стран, из них 10 стран НАТО и 4 страны-партнера.
    И после этого, Россию, Китай и Монголию обвиняют к подготовке к войне!!!
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:40
      +2
      Вы забыли про Белоруссию с Казахстаном. hi
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 18:48
        0
        Бывает, особенно вечером. wink
  4. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 17:35
    +3
    Серьёзые видать учения, даже Данию с Грузией пригласили laughing
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 18:04
      +3
      Цитата: solzh
      Серьёзые видать учения, даже Данию с Грузией пригласили

      hi
      Постепенно приучают мир к тому, что Руина - априори плацдарм НАТО. Вот радость-то для бандеровщины. Д-лоид Парубий так расчувствовался, что облизал Гитлера, убившего миллионы его соотечественников. Такие вот дела творятся в незалежной.
  5. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:45
    +2
    В первой фазе учений будут принимать участие штабы и логистические центры,
    Это главное . Остальное в принципе декор для телекартинки с красивой раскадровкой по принципу рекламы рекрутёрского пункта .
  6. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 18:38
    +1
    Азербайджан хотит в ОДКБ, а сам участвует в учениях НАТО!?!? Странное у него поведение как в прочим и у Армении... am
  7. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:45
    0
    Литполукобриг, короче каждой тваре по паре...
  8. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 18:54
    0
    В учениях примут участие более 350 единиц техники и около 2200 военнослужащих из различных стран. Стартовавшие учения приняли подразделения 14 стран, из них 10 стран НАТО и 4 страны-партнера.
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    Ну "мощностя" конечно же не хилые аж дух захватывает... lol
  9. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 19:52
    0
    А как назвали - Быстрый Трезубец!
    Ну даже не знаю плакать или смеяться?