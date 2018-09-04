Литполукрбриг и ещё 14 стран. На Украине стартовали военные учения НАТО

На Украине стартовали очередные учения стран НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Открытие командно-штабных учений Rapid Trident – 2018 прошло на базе "Международного центра миротворчества и безопасности", расположенного на территории Львовской области.Как сообщается в пресс-центре Rapid Trident – 2018, командно-штабные учения пройдут в два этапа и продлятся две недели. В учениях примут участие более 350 единиц техники и около 2200 военнослужащих из различных стран. В первой фазе учений будут принимать участие штабы и логистические центры, во время второй фазы учений запланированы полевые занятия на Яворовском полигоне по отработке различных боевых задач, включая миротворческие операции.По заявлению украинских СМИ, данные учения являются самыми масштабными совместными учениями подразделений ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур Украины и подразделений стран НАТО. Стартовавшие учения приняли подразделения 14 стран, из них 10 стран НАТО и 4 страны-партнера. Как всегда, во главе учений стоят США, затем идут страны альянса - это Великобритания, Германия, Румыния, Польша, Турция, Болгария, Канада, Литва, Дания и четыре страны, являющиеся партнерами НАТО - Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан.Кроме них, в учениях принимают участие военнослужащие многонациональной Литполукрбриг (Литовско-Польско-Украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского).