Россия и Беларусь: бизнес отдельно от нефти

Несмотря на то, что в экономических отношениях двух стран, по образному выражению белорусского президента, регулярно «искрит», предприниматели стран-союзниц готовы и дальше наращивать сотрудничество.Особенно отчётливо это заметно по настроениям в малом и среднем бизнесе Беларуси, которые исследовали специалисты Центра по изучению перспектив интеграции. 4 сентября они представили свой доклад о настроениях белорусских предпринимателей в ходе видеомоста в МИА «Россия сегодня».По оценкам ЦИПИ, которые обнародовал директор центра Сергей Рекеда, почти три четверти предпринимателей из союзной республики считают, что Беларуси выгодно членство в ЕАЭС. При этом 50 процентов опрошенных ЦИПИ отметили, что сами получают прямую выгоду от этого. 51 процент предпринимателей при этом так или иначе сотрудничают по бизнесу с Россией. 12,5 процента пытались налаживать связи с российскими структурами, но пока безуспешно. И только 36 процентов предпринимателей даже не пытались работать на российском рынке.Именно российский рынок в Беларуси расценивают как наиболее перспективный. Таково мнение 80 процентов представителей малого и среднего бизнеса. Оценивая доступность и условия работы на российском рынке, белорусский бизнес выставил ему 4,5 балла. В то же время оценка рынков других стран-членов ЕАЭС у предпринимателей едва превышает 3,0, а европейский рынок они оценили всего в 2,3 балла.В то же время доля предпринимателей, для которых основным остаётся по-прежнему внутренний белорусский рынок, достигает 90 процентов. По мнению большинства из них, для расширения сотрудничества с Россией и другими странами ЕАЭС малому и среднему бизнесу по-прежнему больше всего не хватает прямых горизонтальных связей. Кроме того, по данным экспертных опросов, приведённым С. Рекедой, именно «малому и среднему бизнесу сейчас больше всего нужна масштабная диверсификация взаимной торговли. Остро стоит вопрос продвижения в новых сферах деятельности, которые не обременены традиционными сложностями освоения рынков, которые так характерны для старых отраслей».При этом специалисты ЦИПИ вместе с Центром постсоветских исследований Института экономики РАН оценили и динамику развития экономических связей России и Беларуси. Как отметил старший научный сотрудник Центра Артём Пылин, она в последние 5-7 лет носила крайне неравномерный характер.Так, в 2011-2012 годах внешнеторговый оборот не только достигал рекордных 40 млрд. долларов в год, но и был относительно сбалансированным. Однако в последующие годы наступил период стагнации и отчётливых перекосов в пользу российского сырьевого экспорта. Суммарные обороты тогда снизились до 24 млрд. долларов, и если в 2017 году и стали снова расти, то в основном за счёт российского экспорта.Это, по мнению А. Пылина, связано прежде всего с конъюнктурными факторами. Как с падением курса рубля относительно мировых валют и даже белорусского рубля, а также с ростом мировых цен на сырьевые товары. В то же время, по мнению эксперта, негативно сработали и такие фундаментальные причины, как низкие темпы экономического роста в обеих странах, сопровождающиеся практически непрерывными конфликтами в самых разных сферах бизнеса.В итоге в 2018 году российский экспорт в Беларусь продолжает расти опережающими темпами, прибавив уже 23,4 процента, в то время как поставки белорусских товаров в нашу страну выросли всего на 2 процента. Тут сказывается в первую очередь тот факт, что многие традиционные товары, поставлявшиеся из соседней республики, стали в массовом порядке выпускаться и в России.Но не только: многое «белорусское» уже не находится в столь выигрышном, как раньше, положении по сравнению с российскими конкурентами. К тому же крупные российские транснациональные корпорации отнюдь не заинтересованы в предоставлении прямых преференций партнёрам по ЕАЭС. В ответ на яркие заявления Александра Лукашенко, подобные тому самому «искрит», крупный российский бизнес занял вполне объяснимую позицию. Её можно свести к простой формуле: «Россия – союзник, но вовсе не донор!»Неудивительно, что именно сырьевая тема в последнее время стала одной из тех, которые больше всего затрагивают интересы белорусского предпринимательского сообщества. Двум странам-союзницам в ближайшее время предстоят переговоры для разрешения очередного нефтяного спора. Он связан с небезызвестным налоговым маневром российских властей, начало завершения которого намечено на 1 января 2019 года.Как известно, в итоге маневра постепенно, к 2024 году, будет обнуляться экспортная пошлина на нефть. Одновременно продолжит расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в результате чего нефть будет стоить одинаково для всех, в том числе и для нашего белорусского союзника. И если для российских переработчиков ради поддержания низких внутренних цен на бензин и авиационный керосин вводятся отрицательные акцизы, то для белорусских НПЗ подобной опции нет. Впрочем, возможно, пока нет.Однако компромисс, как бы хорош он ни был, ни в коем случае не должен оказаться реально выгодным только одной стороне – белорусской. Российская сторона уже готова рассмотреть возможность ограничения объемов беспошлинных поставок нефтепродуктов в союзную Беларусь. Дело в том, что сегодня миллионы тонн российской нефти, по свидетельству министра энергетики РФ Александра Новака, могут просто реэкспортироваться.Могут или уже реэкспортируются, министр не уточнил. Зато президент Беларуси Александр Лукашенко уже парирует российского чиновника, утверждая, что именно Россия сейчас недоперечисляет Минску пошлины от реэкспорта 6 млн. тонн нефти. Договорённость о таких перечислениях была достигнута ещё в апреле 2017 года.Тогда были подписаны документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере, и Беларусь получила право на реэкспорт тех самых шести из 24 миллионов тонн российской нефти. Получаемой, между прочим, беспошлинно с зачислением таможенных пошлин напрямую в белорусский бюджет. Кроме того, Минск в соответствии с теми договорённостями погасил 726 миллионов долларов долга за поставленный газ и получил более низкую цену на газ на 2018 и 2019 годы — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.Оборачиваясь на эти договорённости, эксперты не сомневаются, что союзники вновь сумеют прийти к некой единой точке зрения на нефтегазовую проблему. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков практически уверен, что компромисс вновь будет найден за счет цены российского газа для Беларуси.Решение "в привязке" к поставкам газа вполне возможно, но могут быть введены и те же отрицательные акцизы для белорусских переработчиков нефти. Игорь Юшков озвучил свой весьма интеграционный прогноз: "контракт "Газпрома" и Белоруссии заканчивается в конце 2019 года. Возможно, будет какой-то компромисс за счет газовой отрасли: Беларусь ускоренно перейдет на внутрироссийские цены, создастся единый рынок газа, о котором есть договоренности в рамках ЕАЭС".Есть варианты, что цены на газ для белорусских потребителей будут даже ниже оговорённых больше года назад. Это даст не только послабление рядовым потребителям, но и почти миллиардную экономию бюджету республики. Вот почему Игорь Юшков и настаивает на необходимости поисков компромисса, который позволит избежать проблем с переводом всей нефтяной отрасли двух стран на новые правила игры.