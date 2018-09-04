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ДНР: ВСУ готовят наступление на южном направлении с выходом к границам России

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Представитель оперативного командования ВС ДНР полковник Эдуард Басурин сегодня выступил с заявлением по поводу активности украинских войск на Донбассе. Если верить сообщению Басурина, то украинские силовики готовят наступление на южном направлении. При этом заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики добавил, что для наступления ВСУ сформировали ударную группировку численностью свыше 12 тысяч человек.

Группировка, как заявил полковник ВС ДНР Басурин, располагается на Мариупольском направлении.

Далее представитель республиканского оперативного командования представил своё видение того, как ВСУ могут осуществить наступление.
Из материала:

В случае начала наступления на первом этапе ВСУ начинают артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвигается в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции ДНР по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий манёвр наступления в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки.


Эдуард Басурин заявляет, что основной целью операции украинских войск является выход к российской границе. При этом, по его словам, в планах командования вооружёнными силами Украины, - завершение этой операции по отрезанию ДНР от Азовского моря в течение пяти суток.

Басурин подытожил: «Мы готовы к встрече врага», добавив, что встречать армия ДНР противника может как на суше, так и в воздухе и на море.

Басурин:
Враг не пройдёт.


Брифинг. Видео:

Использованы фотографии:
http://armiyadnr.su, Фейсбук
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36 комментариев
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  1. Чёрный Офлайн
    Чёрный Сегодня, 17:52
    +4
    Если кровавая хрюшка решится отдать приказ на наступление, то это будет самое глупое, что он сделает в жизни.Лучше пусть тупо бухает. Россия не даст укровермахту провести сколько-либо значимую военную операцию в отношении ЛДНР. Впрочем, желание Пецы оттянуть выборы вна украине, вполне может подтолкнуть его к этой авантюре. Свин ведь понимает, что рейтинг у него близок к нулю и выборов ему не выиграть. А похарчеваться у кормушки ещё хочется...
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 18:08
      -3
      Эдуард Басурин заявляет, что основной целью операции украинских войск является выход к российской границе.

      Басурин что то перебарщивает,что не высказывание то все ВСУ готовится ! Хватит пугать население..
      Спокойней нужно быть в высказываниях, а то так и недалеко и до паники.
      Русские не сдаются ,как бы нам тяжело не было .
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 18:26
        +4
        Басурин правильно делает, лучше перебздеть чем недобздеть
        1. Sxron Онлайн
          Sxron Сегодня, 20:12
          0
          Цитата: Злой543
          Басурин правильно делает, лучше перебздеть чем недобздеть

          Ну да конечно ..ВСУ наступает и всех (даже охрану Захарченко) на передовую ..?
          Он бы хоть раз высказался ,что готовится убийства командиров Новороссии и последнего Захарченко ... angry
          А Басурин ,как радио ,одно и тоже толдычит ..Доболтался ? И подозрение есть на счет него... hi
      2. Sergio3986 Онлайн
        Sergio3986 Сегодня, 20:06
        0
        Он (Басурин) все правильно сказал. Учитывая что подтянули две артбригады и реактивный полк, то попахивает, мягко говоря дерьмецом.
  2. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 17:53
    +3
    надеюсь,домыслы.а иначе Шойгу придётся срочно учения в Ростове проводить,чтоб скакуны охолонулись
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 18:18
      +3
      Цитата: изя топ
      надеюсь,домыслы.а иначе Шойгу придётся срочно учения в Ростове проводить,чтоб скакуны охолонулись

      Да уже не домыслы! Американцам нужна война и этим все сказано. Российские ВКС начали активные действия в Идлибе, воевать на два фронта тяжеловато в нашей ситуации. Интересы матрасов и хунтят сходятся. Выборы весной 2019, выплата крупного долга МВФ, отвлечь население от осеннего повышения цен и т.д. Сдается, что кукловоды дали добро на переработку "окраинского пушечного мяса". Момент истины наступает для "Кремля".
      1. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 18:26
        +2
        И вполне вероятно янки увяжут удары по Асаду в Сирии с бандеровским наступлением на Донбасс , России надо действительно стоять на всех направлениях и держать удар....
      2. Sergio3986 Онлайн
        Sergio3986 Сегодня, 20:10
        0
        Вы правы, но реально лучше без мясорубки. Похоже на то, что сейчас будет артдуэль. А потом маневренные группы. И как прям вписывается убийство Александра Владимировича.
        Сначала у них "Штиль-18", потом терракт, хотя ещё до него уже говорили о сосредоточении сил!
  3. Комментарий был удален.
  4. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 17:56
    +6
    Ну вот, до выражали "глубокую озабоченность".
    Наступает час Икс.
    Либо эта свора озверевших укрофашистов будет уничтожена при поддержке ВС РФ, либо они устроят геноцид русских в Донбассе.
    Выбор за вами, товарищ Путин.
    1. трассер Онлайн
      трассер Сегодня, 18:19
      -6
      Вам бы шашку да коня , да на линю огня...Война это продолжение политики только в крайне жесткой форме. ТАК вот война приведет к колосальным экономическим и политическим последсвиям. А воевать придется со всей Европой. Моджахедов в Таджикистан толпами и колоннами направят. Чтобы разбавить их количество ВКС и закапывает в песках Сирии бородатых....Вам лично это нужно? Вы как по поводу пенсионного возраста возмущались? Чуть не "Путина в отставку"... " Хотим няшек много и более менее вкусно".. А тут война...? Вы последствия представляете? Проблема пенсионного возраста просто эротической сагой покажется. Это крнечно не значит что надо смирится. Надо защищать народ Донбаса вспми доступными методами исключая военные действия. На этом этапе....
      1. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 18:54
        +7
        трассер (Вьюга)
        А тут война...? Вы последствия представляете? Проблема пенсионного возраста просто эротической сагой покажется. Это крнечно не значит что надо смирится. Надо защищать народ Донбаса вспми доступными методами исключая военные действия. На этом этапе....
        laughing good От кадр заливает.Молодец. Прям агент влияния. laughing В 1941 Наши деды таких как ты просто пулю в лобешник пускали.И войну выиграли.
        Надо защищать народ Донбаса вспми доступными методами исключая военные действия. На этом этапе....
        Это вообще шедевр.Это как ? Пойти на встречу ВСУ с песнями типо аллилуйя ,все люди братья и тд? wassat От ты кадр.
        1. трассер Онлайн
          трассер Сегодня, 19:27
          -1
          Вы думать способны ? Или для вас понятны только односложные предложения?
      2. Separ Офлайн
        Separ Сегодня, 19:48
        +1
        Это ваши канадские сладкие мечты...но будет всё по-другому - один удар на украине и ещё удар в Сирии и матрасскому влиянию конец
    2. К. Сергей. Офлайн
      К. Сергей. Сегодня, 19:19
      0
      Cудя по последнему выступлению гаранта, геноцид русских в самой матушке России уже во всю. Простите что не в тему. Но. Вот наблюдаю я уже этот вертеп 4 года и ряд вопросов в голове крутится, а тут еще и это. Но если и в прям укрофашисты попрут, то войнам Донбасса удачи боевой. Надеюсь наши рулевые все же имеют хоть каплю совести и поступят как следовало несколько лет назад.
    3. Orkraider Онлайн
      Orkraider Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: военный пенсионер
      выбор


      Выбор реально и за нами, за нашей поддержкой, от помощи простых людей.. Это Решает очень много..
      Я не пожалел немного денег, купил на одном известном оружейном форуме 6б45 (как писал уважаемый bskm, один из лучших наших броников)
      и оптику и отправил. От каждого по способности, в единении и правде наша сила
  5. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 18:06
    +2
    А может и сработать если собрать столько войск на узком участке. От Марика до границы рукой подать.
    1. JonnyT Офлайн
      JonnyT Сегодня, 19:40
      0
      и прямиком в котел по проторенным дорожкам, а заодно вместо харьковской области получить ХНР
      От Азова ДНР не даст отсечь РФ.
  6. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 18:18
    0
    Посмотрим на Идлиб...а то будет нам Донбасс...Со всех сторон попрут..
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 19:28
      +2
      Смотрю на комменты таких как ты и думаю, что же за люди были в Гражданскую войну, не чета вам гнилым. Четырнадцать государств со всех сторон напали, плюс свои белогвардейцы и выстояли они и ПОБЕДИЛИ. Вот перед кем надо снимать шляпы. Надо современных Щорсов и Пархоменко, Фрунзе и Чапаевых находить и поднимать на этих бандерлогов-прихлебателей полосатых.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:18
    0
    Вообще то , именно начать войну сша непрерывно требуют от парошенки, но тот понимает, что начало новой бойни его физический конец! Есть вероятность того что именно валкер напрямую минуя парошенку даст команду на начало боевых действий. ...
  8. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 18:20
    +3
    Пора Кантарию готовить над куевской радой знамя водружать.Хотя нет,он из грузин.Тогда командира ихнего Береста.Нет,он украинец.
    Ну,значит Егоров.На них да на Ивановых вся Русь-матушка держится.Отобьемся.
    1. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 18:27
      0
      у Кыева в почете ---БУРЯТЫ с Красным Знаменем-----на Байкале живет ,там страх бандеровцам
      некоторые против заселения Колымы бандеровцами-посмотрим как спивать будут: "по дики-и-им степям Забайкалья.. где золото роют в горах..."
    2. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 18:28
      +6
      Мой далекий предок по национальности немец.
      Погиб сражаясь за Россию.
      А воевал под командованием грузина.
      Тем и сильна Россия.
      Не разделяет на своих и чужих по национальностям.
      Россиянами велика земля Русская.
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 19:17
        +1
        У меня был друг, немец по национальности, меня у них дома встречали как родного. У него был дядька, воевал летчиком-истребителем во время войны. Даже имел ордена. Несмотря на то, что война была с немцами, нам и в голову не могло придти, чтобы ругаться или унижать его. Он был наш друг. А бандерлоги своих убивают. Не понимаю я этого.
  9. антивирус Офлайн
    антивирус Сегодня, 18:23
    -1
    многих уже одолели мы...
    ... с огненным борется черный бог...
  10. Rimlianin Офлайн
    Rimlianin Сегодня, 18:29
    +4
    Имхо, но без поддержки России армия ЛДНР долго не продержиться. И времени на сбор отпускников, как летом 14 года, уже не будет. Тут надо будет действовать в течение первых двух-трех суток, максимум недели, иначе будет поздно. А на такое способны только кадровые части ВС РФ. Но это уже будет официальное вступление армии в чужое государство, читай, вооруженная агрессия. Англосаки только этого и ждут. А дальше - жесткие санкции по типу иракских во времена Хусейна, нефть в обмен на продовольствие, и полный крах экономики, завязанной на экспорт энергоносителей. Другой путь - в ответ на разгром Донбасса истерики в ООН с нашей стороны и сплошные озабоченности. Но как на это посмотрит русский народ, годами настраиваемый зомбоскопом против бандер и за народ Донбасса? Да и вообще, если рекой польется русская кровь, бездействие ВВП и всей нашей власти не простят, это очевидно. Тем более на фоне повышений цен, НДС и пенсионного возраста. Так что власть в РФ скоро может оказаться в цунгцванге, и все карты не в наших руках. Когда все начнется - известно одному Богу и дядюшке Сэму. Имея колониальную сырьевую экономику попытались вести независимую внешнюю политику. Исход был очевиден.
    1. JonnyT Офлайн
      JonnyT Сегодня, 19:42
      +1
      в сети пишут, что отпускники уже поехали на сборы
    2. Separ Офлайн
      Separ Сегодня, 19:53
      0
      Вы говорите что армия ЛДНР долго не продержиться...а армия украины?...Как только в Киев и Львов прикатят первую сотню гробов - разовор уже будет другой, но этот разговор уже будет вести не Россия а здравый народ Украины
  11. трассер Онлайн
    трассер Сегодня, 18:30
    -3
    "Народные" массы нищают....Новую Тойоту уже так тяжело купить....А тут "война" какая то? "Нафиг надо" ... "Анальный" всех разрулит вот тогда "жизнь попрет".... "Даешь молодых во на всех уровнях власти..." Старые чинуши наворовались." И почти открыто мысь читается ( да мы сами воровать хотим)... Участникам форума в уважаемым мною " старшем " возрасте надо иногда хоть с молодежью общатся. Пообщаешся и понимаешь сто "ВО " , к моему великому сожалению, это созданый нами самими полоувиртуальный мир. В жизни несколько все иначе...
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 19:09
      +1
      Не, ну, у вас в Канаде может и так, а у нас по другому, уж если в рожу, то от души. Так что, шел бы ты со своими советами лесом. Точнее не могу сказать, модераторы уже сегодня предупреждение сделали.
      1. трассер Онлайн
        трассер Сегодня, 19:19
        -1
        В том то и дело что у вас. Я поражаюсь , с возвращением минусов чем примитивней мысь тем более она популярна. Что такое "по русски" я знаю ничуть не хуже вас, а может еще и лучше. Вы еще "тостами" с "очевидными " мудростями на сайте "блесните".
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 19:44
          0
          Твой ник оправдан трассер(вьюга), ты сам-то понял что написал и что хотел сказать, а то по выражению президента пургу гонишь (это тоже вьюга со снегом), а сам не понимаешь о чем пишешь. Тосты произносят за столом когда хотят пожелать человеку добра и здоровья. С пунктуацией у тебя слабовато, кавычки, где попало не ставят, да и саму мысль надо почетче выражать. Удачи в изучении русского языка.
  12. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 19:05
    +2
    Ну ребята, если правда начнется, бить бандерлогов надо без пощады, пленных не брать. Навалиться всем скопом и Донецку и Луганску и гнать их как минимум до границ областей, а если шевеление и в глубине начнется, то и Харьков и остальные русскоязычные города надо поднимать. Хватит под фашиствующими ушлепками жить, пора их в ад отправлять. Лучше один раз помучиться и придти к единому знаменателю, чем потом всю жизнь жалеть, что мог и не сделал.
  13. mamont5 Офлайн
    mamont5 Сегодня, 19:23
    0
    Ну вот, близится еще один котел для укрокарателейю На сей раз, "Мариупольский", или "Азовский".
  14. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:45
    0
    Вот тут верить или не верить ?
    Я понимаю что выборы скоро и рейтинг нужно подымать , но должен Потрох понимать что вариантов не так много..С другой стороны,Потрох только что из США и думаю получил полноценные заверения что американские ВС полностью на стороне ВСУ и если что....................но вот что с Грузией не случилось!Да и власть на Украине у безголовых ,так что будем посмотреть...........