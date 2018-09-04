ДНР: ВСУ готовят наступление на южном направлении с выходом к границам России

В случае начала наступления на первом этапе ВСУ начинают артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвигается в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции ДНР по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий манёвр наступления в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Враг не пройдёт.

Представитель оперативного командования ВС ДНР полковник Эдуард Басурин сегодня выступил с заявлением по поводу активности украинских войск на Донбассе. Если верить сообщению Басурина, то украинские силовики готовят наступление на южном направлении. При этом заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики добавил, что для наступления ВСУ сформировали ударную группировку численностью свыше 12 тысяч человек.Группировка, как заявил полковник ВС ДНР Басурин, располагается на Мариупольском направлении.Далее представитель республиканского оперативного командования представил своё видение того, как ВСУ могут осуществить наступление.Из материала:Эдуард Басурин заявляет, что основной целью операции украинских войск является выход к российской границе. При этом, по его словам, в планах командования вооружёнными силами Украины, - завершение этой операции по отрезанию ДНР от Азовского моря в течение пяти суток.Басурин подытожил: «Мы готовы к встрече врага», добавив, что встречать армия ДНР противника может как на суше, так и в воздухе и на море.Басурин:Брифинг. Видео: