Как два пальца!.. В США рассказали, как F-35 разбомбил 50 иранских баз

Очередная пропагандистская статья, восхваляющая американские вооружения и принижающая российские, появилась в American Thinker. Американский "эксперт" Фред Сингер утверждает, что после успешного авиаудара Израиля по Сирии Россия, скорее всего, больше не будет участвовать в «заварухе» в Сирии, по причине отсутствия у нее систем ПВО, способных обнаруживать "неуловимые" F-35.Автор утверждает, что переданные Израилю F-35 прошли "крещение в боевых условиях", при этом атаковав на территории Сирии около пятидесяти иранских военных баз, прикрытых "российскими системами С-300 в последней модификации с мощными радиолокаторами". После этих успешных авиаударов, когда С-300 не смогла обнаружить F-35, Россия якобы приняла решение усовершенствовать системы для "обнаружения неуловимых F-35".По мнению автора, израильские новейшие истребители, полученные от США, могут "с легкостью" уничтожить "построенный Россией плутониевый реактор" в иранском Араке, если получит разрешение на пролет через территорию Саудовской Аравии. Кроме того, в "легкой досягаемости" находится и российская база в Латакии. Хоть на защиту этой базы русские поставили более продвинутую систему С-400, но она тоже переоценена специалистами. При ударе коалиции по Сирии в апреле этого года крылатыми ракетами, утверждает Сингер, российская С-400 никак на них не отреагировала и не сбила ни одной ракеты.Подобные спекулятивные тексты о якобы превосходстве F-35 над российскими средствами ПВО периодически появляются в западной прессе. Они направлены в основном на обывателя, который привык доверять своим газетам. С другой стороны, статьи такого толка, где занижаются возможности российских систем ПВО, по мнению некоторых специалистов, США специально заказывают для оказания давления на некоторые страны в вопросах покупки комплексов С-400.