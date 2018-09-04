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Как два пальца!.. В США рассказали, как F-35 разбомбил 50 иранских баз

60
Очередная пропагандистская статья, восхваляющая американские вооружения и принижающая российские, появилась в American Thinker. Американский "эксперт" Фред Сингер утверждает, что после успешного авиаудара Израиля по Сирии Россия, скорее всего, больше не будет участвовать в «заварухе» в Сирии, по причине отсутствия у нее систем ПВО, способных обнаруживать "неуловимые" F-35.

Как два пальца!.. В США рассказали, как F-35 разбомбил 50 иранских баз


Автор утверждает, что переданные Израилю F-35 прошли "крещение в боевых условиях", при этом атаковав на территории Сирии около пятидесяти иранских военных баз, прикрытых "российскими системами С-300 в последней модификации с мощными радиолокаторами". После этих успешных авиаударов, когда С-300 не смогла обнаружить F-35, Россия якобы приняла решение усовершенствовать системы для "обнаружения неуловимых F-35".


По мнению автора, израильские новейшие истребители, полученные от США, могут "с легкостью" уничтожить "построенный Россией плутониевый реактор" в иранском Араке, если получит разрешение на пролет через территорию Саудовской Аравии. Кроме того, в "легкой досягаемости" находится и российская база в Латакии. Хоть на защиту этой базы русские поставили более продвинутую систему С-400, но она тоже переоценена специалистами. При ударе коалиции по Сирии в апреле этого года крылатыми ракетами, утверждает Сингер, российская С-400 никак на них не отреагировала и не сбила ни одной ракеты.

Подобные спекулятивные тексты о якобы превосходстве F-35 над российскими средствами ПВО периодически появляются в западной прессе. Они направлены в основном на обывателя, который привык доверять своим газетам. С другой стороны, статьи такого толка, где занижаются возможности российских систем ПВО, по мнению некоторых специалистов, США специально заказывают для оказания давления на некоторые страны в вопросах покупки комплексов С-400.
Использованы фотографии:
Минобороны Израиля
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60 комментариев
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  1. Андрей К Онлайн
    Андрей К Сегодня, 17:57
    +13
    ...В США рассказали, как F-35 разбомбил 50 иранских баз...

    Мели Емеля - твоя неделя!!!
    ...F-35 прошли "крещение в боевых условиях", при этом атаковав на территории Сирии около пятидесяти иранских военных баз, прикрытых "российскими системами С-300 в последней модификации с мощными радиолокаторами"...

    А мы тут голову ломаем - "Алмаз-Антей" загружен, а выхлопа не видно.
    Оказывается на иранские базы в Сирии вся продукция шла!
    ...При ударе крылатыми коалиции по Сирии в апреле этого года крылатыми ракетами, утверждает Сингер, российская С-400 никак на них не отреагировала и не сбила ни одной ракеты...

    ЭксперД Сингер занимается плагиатом слов Конашенкова - он на брифпнге МО говорил, что российские системы ПВО в Сирии не применялись.
    1. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 18:00
      +12
      Напрашивается встречный вопрос: что же они так волнуются по поводу приобретения С-400 Турцией и Индией?))
      1. Кент0001 Офлайн
        Кент0001 Сегодня, 18:20
        +1
        Это же потери бабла...а на это американцы поийтить не могут!
      2. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 18:57
        +4


        Ни чего нового
    2. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 18:01
      +9
      Сейчас "товаищи " появятся и все подтвердят аргументами и аналитикой ..)))) Пора России из Сирии бежать .. laughing
      1. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 18:13
        +4
        Цитата: Sxron
        ...Сейчас "товаищи " появятся и все подтвердят аргументами и аналитикой ..)))) Пора России из Сирии бежать...

        Уже!!!
        ...Фред Сингер утверждает, что после успешного авиаудара Израиля по Сирии Россия, скорее всего, больше не будет участвовать в «заварухе» в Сирии...
      2. shans2 Офлайн
        shans2 Сегодня, 18:38
        +3
        ага, эти клопы очень могучи, Россию в фейсбуках победили, мышиах приде, порядок наведе))). На деле сидят в Идлибе в бункерах и утилизируются ВКС в данный момент.
      3. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 19:23
        +1
        Цитата: Sxron
        Сейчас "товаищи " появятся и все подтвердят аргументами и аналитикой ..)))) Пора России из Сирии бежать .. laughing

        Ну и куды бежать? Позади Дамаск...Сам то понял, чё написал?
        1. Перейра Офлайн
          Перейра Сегодня, 19:51
          +1
          Бежать-то никто не побежит. Но вот реальной мощи разрекламированных систем мы так и не увидели. И это внушает определённые опасения.
  2. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 18:00
    +5
    Остаётся надеяться, что армией и флотом США руководят более вменяемые личности
  3. Black_PR Офлайн
    Black_PR Сегодня, 18:00
    +5
    ...Фред Сингер... Не нюхай больше клей, не надо.
  4. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 18:03
    +5
    Именно поэтому видимо:

    [СМИ сообщили о начале российскими ВКС крупнейшей за год воздушной атаке по объектам вооруженной оппозиции в сирийском Идлибе. По разным данным, в небо над провинцией поднялись от трех до десяти истребителей, которые нанесли более 10 ударов. Впрочем, официального подтверждения данной информации от Минобороны РФ пока что не поступало.

    Российские ВКС начали крупнейшую за последний год бомбардировку в провинции Идлиб. Ударам подвергается вооруженная оппозиция, сообщают со ссылкой на свои источники в рядах сирийской оппозиции ближневосточная газета Al-Masdar News и турецкое информационное агентство Anadolu.

    По этим сведениям, бомбардировке подверглись районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба, а также район Зейзун на севере Хамы.

    На сайте сирийской оппозиции сообщается о 20 ударах, нанесенных тремя российскими истребителями.

    В то же время источники Al-Masdar News говорят о «по меньшей мере десяти российских истребителях «Сухой», которые нанесли десятки воздушных ударов по южным и западным частям Идлиба». В настоящий момент данных о погибших и раненых не поступало.

    В то же Минобороны России пока что не комментировало данную информацию.

    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 18:23
      +6
      Так наши и не скрывали... ученья ВКС и ВМФ у нас
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 18:31
        +1
        Цитата: Злой543
        Так наши и не скрывали... ученья ВКС и ВМФ у нас

        Тем не менее,большинство обсуждает статью из США,а не начало атаки в Идлибе. what Столько времени требовали,негодовали..а как началось,тишина...попкорн хавают видимо request
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 18:39
          +2
          Ждут учебные ракетные стрельбы по наземным целям, а затем тренировку ПВО
          1. ЛМН Онлайн
            ЛМН Сегодня, 18:53
            0
            Цитата: Злой543
            Ждут учебные ракетные стрельбы по наземным целям, а затем тренировку ПВО

            Дождались,или нужно оф.сообщение от ВС РФ?))
            1. Злой543 Офлайн
              Злой543 Сегодня, 18:58
              0
              Ракетами отстрелялись?
              1. ЛМН Онлайн
                ЛМН Сегодня, 19:05
                0
                Цитата: Злой543
                Ракетами отстрелялись?

                А чем отсрелялись су-27?Видимо отбомбились laughing
                1. Злой543 Офлайн
                  Злой543 Сегодня, 19:10
                  0
                  Да я вообще про "Калибры", ВМФ то пострелять должны.
                  1. Вежливый Лось Онлайн
                    Вежливый Лось Сегодня, 19:51
                    0
                    Цитата: Злой543
                    Да я вообще про "Калибры", ВМФ то пострелять должны.

                    Берегут для более крупной дичи. Мало ли чего...
  5. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 18:04
    +3
    ммм.... кокаина перебрал автор сего опуса ?
    1. камикадзе Онлайн
      камикадзе Сегодня, 18:28
      +2
      вышево качество был кокаин что пробовал автор а может 30 кокаиновые приходили белочки к нему laughing
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 19:47
        0
        Спецы. Кокаин бодрит. А это ЛСД. Галлюциоген. Чи клей момент.
  6. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 18:06
    +12
    Надо провести рекламную кампанию наших ПВО. Сбить израильский F-35 и выразить сожаление. В стиле "он же невидимка. Мы не заметили! Мы по беспилотникам бармалейским стреляли!"
    1. ФЕОДОР Офлайн
      ФЕОДОР Сегодня, 18:19
      0
      И даже не видели ! Вообще !
    2. Мих1974 Онлайн
      Мих1974 Сегодня, 18:20
      +7
      Я думаю такое нереализуемо feel ызраильский "ингвин" уже поймал "птичку" в небе до уровня "списания в утиль" lol .Я конечно понимаю что ызраиль богоизбранная страна что бы у них летали Аргентавис
      это перебор, те вроде как 5 млн лет как вымерли. laughing laughing
    3. skomfit Офлайн
      skomfit Сегодня, 18:36
      +4
      Сейчас д-жидаи набегут и в минуса уйдёшь.
  7. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 18:09
    +1
    А на самом деле ни пора ли открыть счёт F-35 : С 300(400). В чью пользу будет счёт?
  8. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:11
    +4
    Неуловимые фу-35 нанесли удары по 50 базам... Вот спасибо, просветили, а то эти базу небось и в курсе не были, что по ним "ударили"...
    И С-400 не применялась... Ещё бы! Бить ракетой по курице не резон. Хватит и камня.
  9. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 18:13
    +3
    Пусть хвастаются,сильнее будет разочарование...
    Казалось бы-Корея и Вьетнам должны были чему то научить,ставки делались также на дистанционную войну,а получилось,как получилось...
  10. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:13
    +3
    Да читали мы эту лабуду про Ф-35 ,как пролетел над всем Ираном и не был замечен ,а самое главное пролетев в районе 2000 км даже не заправлялся,Своего топлива хватило ,о как
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:23
      +6
      Его потому не видали, что он не летел, а ехал по автостраде по всему Ирану! А чтобы не понял никто ничего, ехали с выключенными фарами, и не подавали звуковых сигналов! !! wassat
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:20
    +2
    Или бухает, непросыхая, или фантаст -неудачник, свой наркотический бред выдает за неприложную истину! fool
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 18:29
      +1
      Теперь наверное понятно с кого петрусь пример берёт,или *ксперт* с петруся?!
  12. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 18:29
    +2
    кому они эту лажу впихивают мечтатели долбанные
  13. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 18:31
    +2
    В изоаильской прессе проскальзывала информация о том, что Ф-35 были задействованы в атаках сирийской территории. Но 50 баз это...слишком laughing
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 18:39
      +4
      Цитата: Krasnodar
      Но 50 баз это...слишком

      Чем фантастически ложь ,тем ей больше верят ..Тем более все мировые СМИ контролируют евреи !
      Кому выгодно ? Да все давно понятно ,нужно втюхать Фу-35 сателлитам ..Израиль ведь в разработке тоже учавствовал,а они редко в финансовом пролете" бывают Купи продай это их фишка ,тем более там серьезные деньги
      1. gurta Офлайн
        gurta Сегодня, 18:46
        +2
        Цитата: Sxron
        Чем фантастически ложь ,тем ей больше верят
        Такова, Михан, селявуха. Таки бомбили. Таки удачный самолёт. Таки ваши радары топоров не узрели. Ох Васька, тоскааа.
      2. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 19:50
        0
        Цитата: Sxron
        Цитата: Krasnodar
        Но 50 баз это...слишком

        Чем фантастически ложь ,тем ей больше верят ..Тем более все мировые СМИ контролируют евреи !
        Кому выгодно ? Да все давно понятно ,нужно втюхать Фу-35 сателлитам ..Израиль ведь в разработке тоже учавствовал,а они редко в финансовом пролете" бывают Купи продай это их фишка ,тем более там серьезные деньги

        Ваши слова да Б-гу в уши! Аль-Джазиру, СNN и РЕН-ТВ тоже мы? laughing Контролируем??))))
        1. Sxron Онлайн
          Sxron Сегодня, 20:03
          0
          Цитата: Krasnodar
          Цитата: Sxron
          Цитата: Krasnodar
          Но 50 баз это...слишком

          Чем фантастически ложь ,тем ей больше верят ..Тем более все мировые СМИ контролируют евреи !
          Кому выгодно ? Да все давно понятно ,нужно втюхать Фу-35 сателлитам ..Израиль ведь в разработке тоже учавствовал,а они редко в финансовом пролете" бывают Купи продай это их фишка ,тем более там серьезные деньги

          Ваши слова да Б-гу в уши! Аль-Джазиру, СNN и РЕН-ТВ тоже мы? laughing Контролируем??))))

          Ну незнаю , но ВО вы(массад) точно контролируете .. bully Постоянные зачистки идут..)))
    2. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 18:43
      +1
      Цитата: Krasnodar
      В изоаильской прессе проскальзывала информация о том, что Ф-35 были задействованы в атаках сирийской территории. Но 50 баз это...слишком
      В Израильской прессе проскальзывала информация о том что в этом году было сделано более 200 атак на Иранские цели в Сирии. Большая часть - с воздуха.
  14. axbap Офлайн
    axbap Сегодня, 18:36
    +2
    F-35 не участвовавыли в атаках на базы
    Из открытой прессы-
    до средины июля в ВВС Израиля было 9 самолетов,сейчас их 12.
    Причины неучастия из неофициальных источников(тоже в открытой прессе)
    -недостаточная летная подготовка летчиков на данном самолете
    -перевод на израильские системы некоторых систем (электроника+вооружение)
    Кроме этого сейчас расматривается вопрос закупки F-15 вместо продолжения закупок F-35.
    Выводы делайте сами
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 18:45
      +4
      Цитата: axbap
      F-35 не участвовавыли в атаках на базы
      Из открытой прессы-
      до средины июля в ВВС Израиля было 9 самолетов,сейчас их 12.
      Причины неучастия из неофициальных источников(тоже в открытой прессе)
      -недостаточная летная подготовка летчиков на данном самолете
      -перевод на израильские системы некоторых систем (электроника+вооружение)
      Кроме этого сейчас расматривается вопрос закупки F-15 вместо продолжения закупок F-35.
      Выводы делайте сами

      Сейчас ВВС Сирии и ВКС РФ наносят удары по провинции Идлиб.
      Ни одного ф-35 или ф -22 не упоминают.
      Делайте выводы hi
    2. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 18:48
      +2
      axbap

      Да вообще то нам здесь ваши земляки совсем другое рассказывали про боевое применение Ф 35..
      Чуть ли не в каждом налете на Сирию, и никто их не видел и обнаружить не мог.. Прям фантастика однако...
      Ники называть не будем, их и так здесь все знают...
      1. Ил-18 Офлайн
        Ил-18 Сегодня, 19:41
        0
        называть не будем, их и так здесь все знают...
        Ой! Кто это? laughing И где они?
  15. spectr Офлайн
    spectr Сегодня, 18:41
    +2
    Скорее всего одна из многих статей такого плана. В принципе логично. Готовятся к нанесению очередного удара и вбрасывает кучу дезы, чтобы уменьшить соблазн на открытое противостояние. Россия тоже самое делает рассказывая о своем "не имеющем аналогов".
    А некоторые в комментариях реальную инфу сливают, правда хрен его знает насколько она секретна.
  16. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 18:43
    +2
    У Израиля походу все самолёты невидимые,тк российские ПВО не тронули ни один самолёт
  17. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 18:49
    +1
    Чисто поржать ... laughing
  18. Хаим Онлайн
    Хаим Сегодня, 19:15
    -1
    За последние два года ВВС Израиля уничтожили более 200 наземных объектов инфраструктуры иранского террора не только на территории Сирии и Ливана, но и всего Ближнего Востока. В связи с подтвердившимися сведениями о переброске иранских ракет в Ирак, у Израиля появилась возможность "паз" работать(на уничтожение инфраструктуры террора) на чужой территории(Ирак) не беря в расчет ни средства ПВО, ни интересы России(вернее их полное отсутствие там), ни интересы иракцев. Шолом вэ леhитратот персы:)
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:27
      +3
      Хаим -вам из Москвы сказали о том что у нас тут нету никаких интересов, мы вообще сюда прикола ради приехали? ??? fool Вы батенька фантаст, или излишне наивный человек. ..
      1. Хаим Онлайн
        Хаим Сегодня, 20:08
        0
        Сам догадался об отсутствии(полном). Ведь одной рваной попой вам не прикрыть несколько дыр одновременно. Вам еще Сирию восстанавливать, Кубе кредиты дать, Венесуэлу кормить.
  19. maiman61 Офлайн
    maiman61 Сегодня, 19:17
    0
    Израиль из шкуры лезет, что бы мы не поставили Сирии С-300! Знают, что Асад чирикаться с ними не будет! Быстро израильтян пешком ходить научит! Сопли жевать не будет. Америка попу рвет, что бы Турции и Индии не поставили С-400! Кипятком писают от страха, что посбивают их ведра летающие!
    1. alta Офлайн
      alta Сегодня, 19:30
      +1
      Бред, министр обороны Израиля предупредил, что не против поставки в Сирию С-300, но если С-300 вступит в бой, ее уничтожат.
      В этом не заинтересован ни Израиль, ни Россия ....
      Кстати, удары Израиля наносились по иранским объектам, а также по транспортным колоннам, доставлявших оружие "Хизбалле".
      После крупномасштабной операции ВВС ЦАХАЛа, проведенной в мае в ответ на ракетные обстрелы Голанских высот, иранцы прекратили строительство военных баз в Сирии.
      Однако, по данным разведки, Иран не отказался от планов закрепиться в Сирии.
      В частности, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани по-прежнему стремится создать "наземный коридор" из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан.
      1. VVK_VDB Онлайн
        VVK_VDB Сегодня, 19:48
        0
        По моему, вооружение для того и поставляют, что б оно было уничтожено. В смысле, взаимно.
      2. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 19:54
        0
        Цитата: alta
        Бред, министр обороны Израиля предупредил, что не против поставки в Сирию С-300, но если С-300 вступит в бой, ее уничтожат.
        В этом не заинтересован ни Израиль, ни Россия ....
        Кстати, удары Израиля наносились по иранским объектам, а также по транспортным колоннам, доставлявших оружие "Хизбалле".
        После крупномасштабной операции ВВС ЦАХАЛа, проведенной в мае в ответ на ракетные обстрелы Голанских высот, иранцы прекратили строительство военных баз в Сирии.
        Однако, по данным разведки, Иран не отказался от планов закрепиться в Сирии.
        В частности, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани по-прежнему стремится создать "наземный коридор" из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан.

        У Асада поля конопли в ливанском Бааль-Бек. Охрана - Хизбалла. А коридор - это уже дополнительная подработка для КСИР и молодой Иранской республики laughing
  20. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 19:50
    0
    Ох уж эти сказочники, только не пойму, почему американские самолеты называются - новейшие израильские истребители, что в них израильского, кроме опознавательных знаков. Надо провести междусобойчик, Ф-35 против С-300, так сказать дуэль. Ну кто от Израиля желающий?
  21. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 19:53
    0
    МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет, сообщает агентство САНА.


    "ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы", — сообщило агентство со ссылкой на корреспондента.

    Ранее агентство сообщало о нескольких взрывах, прогремевших в этом районе.

    Военный источник рассказал телеканалу подробности атаки.По его словам, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.
  22. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 19:58
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    Израиль не атаковывал никакие базы в Иране. Пара Ф-35 осуществила несколько месяцев назад разведывательный полет над территорией Ирана. Конечно, интересовали военные базы.
    1. mvd ru Онлайн
      mvd ru Сегодня, 20:11
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      А сегодняшний удар как прокомментируете ? Удар в районе Тартуса ...это уже что то слишком .....Вот тут только два варианта остаются , либо действительно есть "особенные договоренности " между МО и ЦАХАЛ или С-300В ....проспали
  23. tTшка Онлайн
    tTшка Сегодня, 20:02
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    Ыыыксперт с большой буквы "г"