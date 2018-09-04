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Танки Т-72 и Т-90 защитит обновлённая «Арена-Э»

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В настоящее время зарубежные производители резко активизировали работы по созданию комплексов активной защиты (КАЗ) для бронетехники. Россия, являющаяся одним из мировых лидеров в этой области, уже ведет разработку подобных систем для перспективных машин на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», пишет Российская газета.



Не осталась без внимания и серийная техника – танки Т-72 и Т-90.


На форуме «Армия-2018» в Подмосковье был продемонстрирован макет основного танка с модернизированным комплексом «Арена-Э». От предыдущей версии его отличают разнесенные по башне модули с антеннами, получившие повышенный уровень защиты.

Что касается контейнеров с поражающими элементами, то разработчикам удалось создать двукратную защиту с одного направления.

В результате, современная версия КАЗ способна в автоматическом режиме уничтожать не только ПТУРы и противотанковые гранаты, но и артиллерийские кумулятивные снаряды. Перехват боеприпасов осуществляется на расстоянии 50 метров от танка, при этом время реакции комплекса составляет около 0,3 секунды.

Обновленный КАЗ уже установлен на реальную машину – модернизированный танк Т-72, масса которого возросла до 46 тонн. Мощный 1130-сильный двигатель обеспечивает машине хорошие скоростные и маневренные характеристики.
Использованы фотографии:
Алексей Коняхин / Российская газета
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18 комментариев
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  1. Донской Онлайн
    Донской Сегодня, 18:08
    +3
    Надеюсь Арену-Э будут ставить на все модернизируемые танки. Даже американцы начали устанавливать на свои Абрамсы израильскую систему. Интересно, сможет Арена сбивать ПТУРы, атакующие сверху, как Джавелин?
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 18:15
      +8
      Цитата: Донской
      Надеюсь Арену-Э будут ставить на все модернизируемые танки.

      Тут только настораживает литера "Э" в названии, обычно так обозначают изделия идущие на экспорт...
      1. Мих1974 Онлайн
        Мих1974 Сегодня, 18:23
        +3
        Надеюсь это означает что на отечественные Тешки поставят нормальную "арену".
      2. gurta Офлайн
        gurta Сегодня, 18:48
        +2
        Цитата: svp67
        Литера "Э" в названии, обычно так обозначают изделия идущие на экспорт...
        Ну и назвали бы Арэна, да?
  2. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 18:10
    +3
    "Лед тронулся......", как говорил Бендер, или опять болтовня представителей ВПК. Хотелось бы верить!
    1. Orkraider Онлайн
      Orkraider Сегодня, 19:08
      +2
      Цитата: kapitan92
      "Лед тронулся......", как говорил Бендер, или опять болтовня представителей ВПК. Хотелось бы верить!

      Раздел Новости прекрасен, без него о новинках и прочих событиях оперативно и не узнать, но ей Богу, пора добавлять раздел: Выполнено или Сделано.
      Так будет легче разграничивать новости с грифом: планируется, и, новости под грифом: Выполнено.
      Имхо :)

      Но Новость в любом случаи хорошая, ВПК наш выдаёт отличные решения
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:29
    0
    Сколько -10 штук за три года закупят? Более бедный в финансовом плане израиль СОТНИ танков КАЗом оснастил, без визга и потетики! Противно читать такую чушь, об обещаниях, от которых потом отказываются, и не думают их выполнять! Если бы все свои слова наши чины от МО держали, мы бы реально имели самый сильный в мире флот, и самую продвинутую на планете армию! А так, очередная сказка. ...
    1. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      чушь, об обещаниях, от которых потом отказываются, и не думают их выполнять!
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      так, очередная сказка.

      очередная сМазка
  4. abc_alex Офлайн
    abc_alex Сегодня, 18:34
    +1
    Не всё так просто с Ареной. Военныи не нравится принцип поражения картечным зарядом. Пехота боится идти рядом с танком. Кроме того Арена блокирует установку Шторы.
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 18:44
      +3
      Цитата: abc_alex
      Кроме того Арена блокирует установку Шторы

      При функционирующем КАЗ "Арена" зачем нужна "Штора"?
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 18:53
        +2
        Цитата: kapitan92
        При функционирующем КАЗ "Арена" зачем нужна "Штора"?

        А она уже и не действует на современные ПТУРы и на данной модели её и нет...
  5. Morglenn Офлайн
    Morglenn Сегодня, 18:39
    +3
    Главное чтобы обещания выполняли.А то оснащать танки Ареной ещё с 90-х годов обещают.
  6. ljoha_d Офлайн
    ljoha_d Сегодня, 18:41
    +1
    Танки Т-72 и Т-90 защитит обновлённая «Арена-Э»
    Да, да, да всё у нас есть, только не там где надо
  7. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:49
    +2
    Храни наших танкистов Бог и системы активной защиты!
  8. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 18:51
    +1
    Новость то радостная. Ещё бы шлем как для летунов новый изобрели, с панорамным обзором.... smile
  9. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 19:00
    +1
    ..современная версия КАЗ способна в автоматическом режиме уничтожать не только ПТУРы и противотанковые гранаты, но и артиллерийские кумулятивные снаряды..
  10. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 19:39
    0
    Арена Э - значит экспорт,никакой радости в этом не вижу! Я бы еще понял ,если бы звучала новость как все танки Т-72,Т-90 ВС России, оборудованы комплексом Арена Э .А пока это только желание выпускать на экспорт и я думаю покупатель быстро найдется,а что с нашими танками ?
  11. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:04
    0
    При Spike танки бесполезная и дорогая вещь.