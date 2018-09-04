Танки Т-72 и Т-90 защитит обновлённая «Арена-Э»
В настоящее время зарубежные производители резко активизировали работы по созданию комплексов активной защиты (КАЗ) для бронетехники. Россия, являющаяся одним из мировых лидеров в этой области, уже ведет разработку подобных систем для перспективных машин на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», пишет Российская газета.
Не осталась без внимания и серийная техника – танки Т-72 и Т-90.
На форуме «Армия-2018» в Подмосковье был продемонстрирован макет основного танка с модернизированным комплексом «Арена-Э». От предыдущей версии его отличают разнесенные по башне модули с антеннами, получившие повышенный уровень защиты.
Что касается контейнеров с поражающими элементами, то разработчикам удалось создать двукратную защиту с одного направления.
В результате, современная версия КАЗ способна в автоматическом режиме уничтожать не только ПТУРы и противотанковые гранаты, но и артиллерийские кумулятивные снаряды. Перехват боеприпасов осуществляется на расстоянии 50 метров от танка, при этом время реакции комплекса составляет около 0,3 секунды.
Обновленный КАЗ уже установлен на реальную машину – модернизированный танк Т-72, масса которого возросла до 46 тонн. Мощный 1130-сильный двигатель обеспечивает машине хорошие скоростные и маневренные характеристики.
Не осталась без внимания и серийная техника – танки Т-72 и Т-90.
На форуме «Армия-2018» в Подмосковье был продемонстрирован макет основного танка с модернизированным комплексом «Арена-Э». От предыдущей версии его отличают разнесенные по башне модули с антеннами, получившие повышенный уровень защиты.
Что касается контейнеров с поражающими элементами, то разработчикам удалось создать двукратную защиту с одного направления.
В результате, современная версия КАЗ способна в автоматическом режиме уничтожать не только ПТУРы и противотанковые гранаты, но и артиллерийские кумулятивные снаряды. Перехват боеприпасов осуществляется на расстоянии 50 метров от танка, при этом время реакции комплекса составляет около 0,3 секунды.
Обновленный КАЗ уже установлен на реальную машину – модернизированный танк Т-72, масса которого возросла до 46 тонн. Мощный 1130-сильный двигатель обеспечивает машине хорошие скоростные и маневренные характеристики.
- Использованы фотографии:
- Алексей Коняхин / Российская газета
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