Аналитика

«Роскосмос», дырки бьют набат...

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«Роскосмос», дырки бьют набат...


Итак, причина разгерметизации «Союза» выяснилась. Оказалось, не метеорит и не что-то иное, на что намекал господин Рогозин. Чужих в космосе нет, да и не страшны они, пока есть такие свои.

Так что, раз чужих нет, разбираться будем со своими. А что с ними разбираться, если и так все ясно? Некий работник РКК «Энергия» просверлил отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля. Понял, что был не прав. Сложно сказать, что вызвало его ошибку, работа сверх нормы или еще что. Не оправдываем.


Но, поняв, что накосячил, работник не доложил по команде, а поступил так, как ему подсказал его разум. И заделал отверстие специальным клеем, причем сделал это довольно профессионально, поэтому оно не была обнаружено во время проверки на герметичность перед запуском. Более того, заплата продержалась целых два месяца в космосе.

Правда, потом клей был выдавлен, наверное, сказалось и напряжение давления, и температурные перепады.

Снова проблема на земле, снова виноваты руки человеческого фактора. Обидно. Обидно тем, что по вине российского специалиста могли просто погибнуть космонавты и астронавты на орбите.

Скажем так, пощечина преизрядная.

Что же дальше? Сборка космического корабля – это уже не то место, где возможен брак или непрофессионализм. Но, с другой стороны, разве это первый случай за последние годы? Увы, далеко не первый.

Сразу возникает вопрос: как минимизировать последствия «человеческого фактора», если это в первую очередь непрофессионализм и полнейшее равнодушие?

Возможно ли как-то иначе охарактеризовать происшедшее? И что надо сделать для того, чтобы жизни людей на орбите и престиж страны не зависели от решения отдельно взятого человека, решившего, что клей решит все проблемы? В том числе его криворукости и пустоголовости.

Надеюсь, что следствие найдет этого человека, и его не «замолчат». Покажут всей стране хотя бы для того, чтобы мы видели, кто у нас претендует на звание чемпиона России по равнодушию.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что виной всему в первую очередь обычная безответственность.

Печально, и более того, все печальнее на фоне других стран, у которых космические старты происходят без проблем.

И как тут не вспомнить то, о чем я не раз и не два говорил на наших страницах? Вот вам в действии та самая поговорка, которая гласит, что «Если вы считаете, что вы нам платите, считайте, что мы на вас работаем».

Неоднократно говорилось, насколько зарплаты сотрудников предприятий космической отрасли, от которых зависит работа систем, не идут ни в какое сравнение со всякими «эффективными» на тех же предприятиях.

Не знаю, как в «Энергии», но пока в КБХА менеджер по кадрам получает как три инженера, добра не будет. И качество будет соответствующее.

Кто не забыл: год 2013-й, просто анекдотичная авария космического корабля «Протон-М» с начинкой из трех КА «ГЛОНАСС-М». Помните? Это когда монтажник установил датчики угловых скоростей, перевернув их на 180 градусов от штатного положения. То есть вверх ногами.

Монтажник сплоховал, да. Но куда смотрели мастер, контролер и представитель военной приемки? Все тесты прошли, как положено, но, черт возьми, как?

Ответ был получен при старте, когда ракета перевернулась, согласно данным датчикам, врезалась в землю и взорвалась.

Да, страховка и все такое. Но спутники, необходимые не только для навигаторов, на орбиту не попали. Дыра не только в бюджете на 5 миллиардов рублей, но и в безопасности страны.

Все так. Но если ознакомиться с заключениями СК РФ, следователи которого проводили соответствующие процедуры, то можно увидеть нечто совсем из ряда вон выходящее.

«Следует принять во внимание и тот факт, что в 2009–2011 годах в центре произошло увеличение доли малоопытных сотрудников с одновременным ростом количества сотрудников предпенсионного возраста.

Причем все это происходило в условиях роста объема производства, увеличения количества заказов. Эти факторы тоже повлияли на качество производимых в центре работ.

Если смотреть более глубоко на эту проблему, то причиной, способствовавшей аварии, конечно же, являются падение авторитета рабочих профессий, который произошел в 90-е годы, и последовавший за этим дефицит высококвалифицированных кадров».

Требует перевода? Без проблем. С заводов массово ушли представители среднего возраста, то есть, те, кто мог без проблем найти себе более высокооплачиваемую работу. Дыры в кадрах стали затыкать выпускниками соответствующих учебных заведений. Ну и увеличили нагрузку на ветеранов сборки.

Если здоровый, рукастый и умный мужик не может себе позволить работать на любимой (зачастую) работе за мизерную зарплату, это нормально. А зарплата, даже на ведущих предприятиях, у специалистов сборки до сих пор мизерная, если сравнивать в соотношении с ответственностью.

Но разве «эффективным» это докажешь?

Нет, они будут малевать методички и разрабатывать схемки по увеличению зарплат себе. Проверено.

В результате – реальная деградация производства космической техники.

Согласитесь, если по вине «человеческого фактора» навернулся космический корабль (при старте, не вышел на орбиту, не сработал разгонный блок и так далее), то дело, наверное, не только в кривых руках сборочного специалиста, но и в отсутствии должного контроля по всей длине цепочки контроля.

Причем действительно по всей длине. От контролера на участке до заместителя директора предприятия по качеству.

Нынешнее ЧП – это жесткий удар и одновременно повод для раздумий для Дмитрия Рогозина. Да, в прошлые годы вице-премьер Рогозин, в общем, ни за что толком не отвечая, клеймил и костерил весь «Роскосмос» от мала до велика.

Мы наблюдали за гневными выступлениями, яростными обещаниями «посадок», причем жестких и на долгие сроки. В общем, привычный популизм и работу на камеры.

Не знаю, скольких там посадил Рогозин, но вот, в соответствии с его выступлениями, было принято решение поставить его на эту должность. Навести, так сказать, порядок, на деле.

Ну и вот результат. Едва не сорванная космическая программа и угроза гибели экипажа из-за того, что кто-то просверлил дырку и залепил ее спецклеем.

Конечно, на 100% в вину Дмитрию Олеговичу данный случай не поставить. Конечно, все произошло до его восшествия на престол «Роскосмоса».

Но еще в 2012 году, после очередного ЧП именно Рогозин говорил о том, что в космической отрасли наблюдается системный кризис. А раз есть понимание кризиса, значит, с ним надо бороться. Не словоблудием, не популистскими речами на камеры, а реальными действиями.

Да, программами, посадками, увольнениями.

А корабли, если на то пошло (поумничаю, да), во время системного кризиса надо проверять с утроенным вниманием.

В том числе на предмет перевернутых датчиков, неподходящих комплектующих, некондиционных припоев и дырок, залитых спецклеем.

Вся проблема «Роскосмоса» в том, что люди, которые должны собирать, следить, выпускать, и те, кто пишет красивые отчеты, получают совершенно разные зарплаты.

Так что дырка в борту «Союза» — это не звонок. Это уже звон колокольный, набат. И обращен он ко всему руководству «Роскосмоса». Господа, если мы говорим о необходимости перемен, вы понимаете, что менять ситуацию надо было еще позавчера?

Или вам необходимы реальные жертвы, чтобы покаяться и начать все-таки работать?
Автор:
Роман Скоморохов
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56 комментариев
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  1. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 05:36
    +5
    Роскосмос виноват только в отсутствии контроля, теперь его усилят. К "человеческому фактору" привел бизнес-план, ЕГЭ, отсутствие воспитания (это больше не задача учителя) и масса примеров этого отсутствия вокруг. Уорлд Скиллс, вот что предложено развивать со стороны ВШЭ и господином Грефом. Всесторонне развитые стране больше не нужны, нужны люди "одной кнопки".
    1. Андрей Сухарев Офлайн
      Андрей Сухарев Сегодня, 05:58
      +7
      На одном из наших предприятий висит лозунг - "качество создается процессом, а не усилиями контролеров".
      1. DigitalError Офлайн
        DigitalError Сегодня, 06:01
        0
        А на одном из наших: Безопасность - главный приоритет.
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 06:22
          +7
          в общем как в присказке: взлетела ракета,упала в болото...какая зарплата-такая работа....
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 08:36
      +6
      Автор, при чём тут эффективные менеджеры? Даже ежу прнятно- надо просто повысить расход святой воды, а на освящение привлекать попа не ниже епископа - никаких аварий не будет. И да - пора богомерзкие биологию и физику заменить законом божим.
    3. Starover_Z Онлайн
      Starover_Z Сегодня, 09:34
      +2
      Цитата: DigitalError
      Роскосмос виноват только в отсутствии контроля, теперь его усилят.

      Контролировать у нас любят, это же не работать ! Выучил методики контроля и сиди, проверяй. Опять таки меры от дефективных менаХеров, их то никто не проверит, у них по бАмАжкам всё "в ажуре".
      Просто надо пустить слух, что будут возить на их ракетах этих же менахеров в космос, для контроля. Взлетит, полетает, вернётся без аварии - хорошо. Не вернётся - сам виноват !
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:31
        +1
        У меня в "конторе" недавно пришел новый типа "руководитель". Придя он сразу собрал совещание чтобы обсудить что и как теперь будет. Вначале он долго и пространно говорил нам о том, как он обучался в Великобритании и США на различных курсах "планирования и управления" и о том, что вот именно он после обучения там понял почему у нас все не так и он все теперь поменяет в лучшую сторону, Типа, на Руси привыкли работать по принципу: "Не важен метод, важен результат", а вот на западе, дескать, работают по принципу "правильные методы приводят к правильным результатам" и типа, он научит нас теперь, работать "по западному"......и понеслось....первым делом, он уволил старых сотрудников, сидевших на управляющих должностях, придравшись к какой-то ерунде и поставил на их места.....своих знакомых, подняв при этом, им зарплату....ну, чисто "по-западному".... lol
  2. Вован 73 Офлайн
    Вован 73 Сегодня, 05:48
    +2
    "Или вам необходимы реальные жертвы, чтобы покаяться и начать все-таки работать?"
    Боюсь, что жертвы будут, каяться никто не будет(разберутся как попало и накажут кого не положено) и работать не начнут.....
    1. Муссаси Офлайн
      Муссаси Сегодня, 07:04
      +1
      Совершенно верно. Только боюсь после жертвы какого нибудь экипажа, пилотируемой космонавтике в нашей стране придёт конец.
  3. Aingof Офлайн
    Aingof Сегодня, 06:11
    +10
    Если наняли человека на должность с зарплатой, как на "лопату", то что вы с него требуете? Нормальный специалист на эту зарплату не пойдет.
    Похожая ситуация у меня на работе. Сложная автоматика старая механика, машинист не успевает орудовать ломом и кувалдой, выбивая здоровые камни из течек, а на него вешают расчеты производительности и заставляют еще и головой думать, и все за зарплату " лопаты". Как вы думаете у них получается?
    1. фрезер Офлайн
      фрезер Сегодня, 06:20
      +13
      Цитата: Aingof
      Если наняли человека на должность с зарплатой, как на "лопату", то что вы с него требуете? Нормальный специалист на эту зарплату не пойдет.
      Похожая ситуация у меня на работе. Сложная автоматика старая механика, машинист не успевает орудовать ломом и кувалдой, выбивая здоровые камни из течек, а на него вешают расчеты производительности и заставляют еще и головой думать, и все за зарплату " лопаты". Как вы думаете у них получается?

      Это точно. Была где то подборка вакансий на Хруничева, так там зарплата инженера по подготовке к производству была 27тыс.руб. Человек, работавший там отписался, что работают одни старики пенсионеры и пред. пенсионеры. Молодёжь идёт только для записи в трудовой (типа, опыт работы есть) а через год-два уходит в другое места.
      У нас на производстве (военка, космос) тоже самое. Через лет 5 работать некому будет. А оно и правильно, работать за такие деньги - дураков все меньше и меньше.
      1. Aingof Офлайн
        Aingof Сегодня, 07:03
        +5
        Руководители среднего звена это уже видят и понимают, пытаются пробивать зарплаты, но у нас "талантливый" гендир, не поддается на провакации. Очень много отдают работы подрядчикам, некоторые организацие уже почти на постоянной основе у нас. Зато сидит огромная "контора", и перебирает ненужные, но важные бумажки. Многие вещи только на бумагах, а реальное производство сыпется, закупается новое оборудование, но то, что подешевле, специалистов никто не спрашивает. Да и нет уже специалистов, они все в подрядчиках.
        1. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 08:04
          +3
          да что там пробивают, я же работал в НИИ. Даже обещанную весьма скромную зарплату через пол-года не выплачивали полностью. Ушел оттуда - не напрягаясь утроил заработок за ту же работу.
  4. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 06:18
    +6
    "Кто не забыл: год 2013-й, просто анекдотичная авария космического корабля «Протон-М» с начинкой из трех КА «ГЛОНАСС-М». Помните? Это когда монтажник установил датчики угловых скоростей, перевернув их на 180 градусов от штатного положения. То есть вверх ногами."... не знаю... не знаю... видео того пуска фактически сразу исчезло... если мне не изменяет память, то дело было в одном из двигателей который не работал из него шел шлейф окислителя... двигатель на какое то время запускался ... ракета выравнивалась... так пару раз, потом он окончательно отрубился и ракета завалилась. Во общем Сталинский лозунг "Кадры решают всё" живее всех живых.
  5. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 06:48
    -1
    Интересно, а за чей счёт будут оплачиваться нормальные зарплаты тех,кто собирает ракеты? Если посмотреть статистику, то доля России на рынке коммерческих запусков снизилась с 60 процентов в 2013 году, до 15 процентов сейчас. Т.е. даже с низкими зарплатами то, что мы сейчас делаем не конкурентноспособно. Что будет, если зарплаты повысить? Доля на рынке станет 0,5 процента?
    1. ник7 Офлайн
      ник7 Сегодня, 07:53
      +6
      Интересно, а за чей счёт будут оплачиваться нормальные зарплаты тех,кто собирает ракеты?
      За счет сокращения разбазаривания денег топ менеджментом, у которых зарплаты ненормированные, +премия,+ бонусы, + командировочные, +деньги на проведение корпоративов. Вот был случай, после падения Протона, руководство наняло чартерный рейс за гиганские деньги, а также зарплата главы «Роскосмоса» в 7 раз выше, чем у директора NASA. Менеджмент тратит бапки, как будто роскосмос имеет золотые прииски, это жесть.Нужно ввести тарифные сетки, иначе всё будет печально.
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 08:53
        +3
        Цитата: ник7
        Вот был случай, после падения Протона, руководство наняло чартерный рейс за гиганские деньги
        Добавлю сылочку hi
        Госкорпорация «Роскосмос» потратила на VIP-перелет в Благовещенск из Москвы 9 млн рублей, за эту сумму чартерный самолет доставил 12 чиновников на космодром Восточный, откуда на этой неделе неудачно запустили 19 спутников. https://vz.ru/news/2017/11/30/897629.html
    2. Макс Отто Офлайн
      Макс Отто Сегодня, 09:00
      +1
      В любой современной калькуляции изделия на производстве доля трудозатрат вряд-ли превышает 8-12%, поэтому если зарплаты увеличить на 50% - это почти никак не скажется на конечной цене, если еще уменьшить общезаводские расходы (например порезать ЗП не профильным спецам - таким как ОТиЗ, кадры, бухгалтерия, маркетинг и пр., где зачастую сидят свои барышни и детишки, а еще высшее руководство хочет яхту как у Абрамовича) то конечный продукт даже подешевеет.
  6. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:53
    +6
    Так что дырка в борту «Союза» — это не звонок. Это уже звон колокольный, набат. И обращен он ко всему руководству «Роскосмоса».
    ...Да и не только к Роскосмосу...СК в заключении четко сказал
    Если смотреть более глубоко на эту проблему, то причиной, способствовавшей аварии, конечно же, являются падение авторитета рабочих профессий
    ...Какое обращение с рабочим человеком, такой и результат...
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 08:00
      +6
      Цитата: parusnik
      ...Какое обращение с рабочим человеком, такой и результат...

      Не зря говорят, что рыба гниёт с головы! Свое брезгливое отношение к низам, и не понимание проблем простых людей, Димон, не раз нам демонстрировал. Весь народ в шоке был от того, что куда он учителей послал. Дескать, не надо ныть и жалобить... ежели, что не устраивает - идите в бизнес!
      Работники Роскосмоса очевидно тоже слышали это.
    2. Reptiloid Онлайн
      Reptiloid Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: parusnik
      ......Какое обращение с рабочим человеком, такой и результат...

      А вдруг и там гастарбайтеры обманутые без зарплаты???!!!
  7. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 06:55
    +4
    Автору советую обратить внимание на то, что Роскосмос лишь одно, хотя и очень заметное, звено (в силу своей престижности и значимости для обороноспособности) всей экономики страны. Работа с кадрами требует времени и ресурсов и она должна решаться в масштабах всей страны вдумчиво и кропотливо, на высоком профессиональном уровне. Этого нет и в помине. Пока всё сводится к переманиванию и перекупке классных специалистов из отрасли в отрасль. Но время идет и ресурсы даже таких кадров сокращаются. И не удивительно, если вспомнить, что г. Медведев порекомендовал учителям, жалующимся на низкую оплату, идти в предпринимательство. Потрясающе!!! Поэтому сводить всё только к Роскосмосу и лично Рогозину явно недостаточно.
    1. АА17 Онлайн
      АА17 Сегодня, 10:44
      +1
      Уважаемый, Леонид. Полностью с Вами согласен. Много раз спорил с "экономистами и юристами", если не развивать производство продукции повседневного спроса, производство средств производства, то придем к ситуации, когда мы не сможем производить продукцию ВПК. Но эти "эффективные ребята" мне утверждали: Вон ВПК работает эффективно. На мой аргумент: Это за счёт старых советских кадров, которые скоро уйдут из профессии. Они отвечали: Придут новые и молодые. Я спрашиваю: Откуда возьмутся? Мне безапелляционно отвечают: Не переживайте, найдутся. Эти люди даже не представляют- сколько времени и ресурсов надо затратить, чтобы вырастить инженера- технаря. После окончания ВУЗа необходимо минимум 2-3 года поработать на производстве, чтобы стать настоящим инженером.
      Но ситуация, усугубляется и тем, что выпускники технических ВУЗов не все могут устроиться на работу. Нет рабочих мест. Конечно, более одаренные и "блатные" устраиваются. Но остальные ....
      П.С. В советское время было много различных производств гражданского направления, после получения опыта на этих предприятиях молодые инженеры могли претендовать на получение работы на предприятиях ВПК. Это был был кадровый резерв для ВПК. А теперь имеем то, что имеем.
      Не перестану повторять: Кто не умеет делать кухонный нож, никогда не сможет сделать меч.
  8. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 06:57
    +4
    Фанаты плоской Земли бурят отверстия в обшивке, что бы доказать всему миру, что Космоса нет)
  9. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 06:59
    +6
    Вот абсолютно не охота что бы всех собак повесили на рабочего, а руководство радовалось премиям и солидной зп. Почему бы не начать с тех кто больше получает, значит и отвечать должен больше. Но вряд ли путинский принцип сейчас не 37 год не даст в обиду своих. А на теплых местах давно все свои.
    1. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 07:29
      +1
      Каждый должен отвечать за саою работу. Если рабочий не там насверлил дырок, значит он виноват. Если он не был надлежащим образом подготовлен, то виноват начальник участка допустивший его до работы и.т.д.
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 08:54
        -2
        Для многих это соображение слишком сложно. Пусть во всём будет виноват Путин и олигархи.
        Зато этот рабочий может быть отличный блогер, и вообще - яркая индивидуальность, стонущая под гнётом олигархического режима.
        Тут проблема в СМИ. Надо делать как в СССР - гробовое молчание про любые аварии, коих к слову сказать было достаточно.
        Чем меньше про это пишут - тем меньше диванных экспертов будут завывать про разваленную промышленность.
  10. Gaersul Офлайн
    Gaersul Сегодня, 07:01
    +5
    По поводу лозунгов. У нас на участке сборки висел плакат: "Механик, помни! Если самолёт не сядет, сядешь ты." :) Если серьёзно, то проблема с кадрами есть, да, молодые не идут, а если и приходят иногда, то с ними проблем много - приходится учить с нуля, и ладно бы учить, так и порой нет желания работать, лишь бы отсидеть, поковыряться слегка и домой (исключения есть, но единичны). А что? Прижмёт так сверхурочные оплатят и выходные, вот тогда и будет зарплата, а так... Как сказал один студент на экскурсии в нашей конторе "Да за такие деньги пусть негры работают!"(писал уже об этом однажды). У нас сейчас зарплата на уровне 2016, как будто 2017 и не было. Как коллеги из регионов выживают я вообще не представляю, там ситуация наверняка ещё хуже. В общем пока всякие менеджеры по закупкам и бережливому производству будут получать под 90, а работяга в два с половиной, три раза меньше - положительного результата не будет. Ну а если и будет, то только в смысле положить на результат.
    1. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:09
      +3
      Цитата: Gaersul
      "Да за такие деньги пусть негры работают!"

      это не только у вас. Это во всех отраслях. Отсюда и результат по всей стране
  11. Дядюшка АУ Офлайн
    Дядюшка АУ Сегодня, 07:08
    -1
    Это называется диверсия . И не надо оправдывать этого сотрудника зарплатой или усталостью , надо считать это осознанной диверсией . При Сталине в начале 30 ых ОГПУ с затем НКВД за такие проделки отлавливало и жестоко карала . А диверсий в то время было огромное количество на разных предприятиях .
    Надо поступать с такими диверсантами так же жёстко как при Сталине и в наше время , а не сопли им утирать и пытаться их понять и простить .
    1. Aingof Офлайн
      Aingof Сегодня, 07:32
      0
      Тоесть, опять - Сталин, пятилетки? На заводы кнутом и паспорта отобрать? А загонять и растреливать вы будите? Еще лет 10 и загонять некого будет. Только ауешное ыдло , но у нас 21 век и ручной труд очень производителен.
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 08:57
        -1
        Адепты нового СССР 2.0 предлагают именно это. Просто многие из них не понимают, что это такое - построение социалистической индустриальной экономики ударными темпами методами середины 50-х годов 20 века.
        Им вероятно представляется, что они сами будут руководить процессом, то бишь трудовыми свершениями масс.
      2. uskrabut Офлайн
        uskrabut Сегодня, 09:03
        +3
        Цитата: Aingof
        Тоесть, опять - Сталин, пятилетки? На заводы кнутом и паспорта отобрать?

        Вы забыли написать, что он лично расстрелял 10 млн. и изнасиловал лошадь Буденного. Не несите чушь, на заводы силой никого не загоняли.
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:08
      +3
      Цитата: Дядюшка АУ
      При Сталине в начале 30 ых ОГПУ с затем НКВД за такие проделки отлавливало и жестоко карала

      при Сталине за такие проделки Медведев с Ко уже были в земле гнили.
    3. вылет Офлайн
      вылет Сегодня, 09:43
      0
      и тогда все оставшиеся сразу смоются от греха подальше с такого кошерного места
  12. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:22
    +4
    А если этот кто-то будет до 65 лет работать?
  13. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 07:34
    +2
    Или вам необходимы реальные жертвы, чтобы покаяться и начать все-таки работать?

    а кто будет каяться? при полнейшей безответственности за результаты своих действий-бездействий , такие, как Рогозин, да и все остальные руководятлы, смогут найти только стрелочника, да и то, не того.непрофессионалы, занявшие высокие посты по блату, или по наследству, не могут руководить , тем более в современных сложных условиях. а сколько их, и где развелось за последнее время все знают. и впк и роскосмос и остальные,ещё сохранившееся крупные предприятия и целые отрасли ждёт судьба ЗиЛа. приватизируют. обанкротят,вывезут на металлом. патрушевы,чайки,рогозины, сечины и пр. и пр.только в этом успешны. а ведь уже скоро уже внуки подрастут.чем они руководить будут?
    1. uskrabut Офлайн
      uskrabut Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: аксельбант
      а ведь уже скоро уже внуки подрастут.чем они руководить будут?

      Уже подрастают и уже руководят. Трассу Дон поделили на платные участки и раздали в вотчину, с этого и кормятся, и неплохо кормятся!
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 08:56
        +2
        Цитата: uskrabut
        Уже подрастают и уже руководят. Трассу Дон поделили на платные участки и раздали в вотчину, с этого и кормятся, и неплохо кормятся!
        Класс, феодализм в чистом виде! Рента так сказать
      2. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 09:06
        +2
        Цитата: uskrabut
        Трассу Дон поделили

        это вообще сказка! По федеральному закону платной дороге должна быть альтернатива. Но после Ростова в сторону Краснодара, просто перекрыли дорогу шлагбаумами, поставили будки для оплаты, а альтерантивы нет. Физически иной дороги нет.
    2. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 09:03
      0
      Дырку кто просверлил? Фамилия? Неужели Рогозин лично?
      У нас вот работники дорожного асфальт положили прямо в лужу. Угадайте, кто у них в этом виноват? Угадали, Путин!
      Им видите ли мало платят - а поэтому можно либо ничего не делать, либо делать вот так.
      Это очень удобно - собственную лень и некомпетентность прикрывать злобным начальством.
      1. uskrabut Офлайн
        uskrabut Сегодня, 10:03
        0
        Цитата: Mestny
        У нас вот работники дорожного асфальт положили прямо в лужу

        Цитата: Mestny
        Это очень удобно - собственную лень и некомпетентность прикрывать злобным начальством.

        Можно подумать, что работники в инициативном порядке поднялись и пошли в дождь укладывать асфальт, их начальство погнало, иначе его - начальство лишит премии его более высокое начальство, которому надо край освоить бюджетные деньги и отчитаться, чтобы получить очень большую премию за выполнение особо важного задания. А рабочие получат 10-15 тыс в месяц.
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 10:54
          0
          Да-да.
          Вот я и говорю - начальство виновато. Оно как известно прилетело к нам с планеты Нибиру.
          Ну раз уж мы это - мы, а начальство - это они.
  14. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 07:39
    +2
    О как! Таки денег платить все равно не будут... Это сейчас общее явление... Например в Транснефть зарплаты рабочих меньше 20 000... А на ней вся страна кормиться... Так что ждем ...
  15. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 07:47
    +4
    Цитата: Муссаси
    Только боюсь после жертвы какого нибудь экипажа, пилотируемой космонавтике в нашей стране придёт конец.

    а ей и так скоро придет конец, с жертвами, или без.. и даже не конец, а песец. денег нет, кадров нет, развития нет. мкс скоро от старости рассыплется,новую рогозин не построит. И что? спутники будут в небо пулять, из трёх один будет выживать, а потом и пулялки закончатся, когда полностью дожуют наследие СССР в космосе
  16. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 07:50
    +4
    Сам факт говорит о полном отсутствии контроля на производстве... пришел взял дрель ( так наверное валялась, бери кто хочет)... залез в пипилац ( просто проходной двор) сделал дырку ( наверное в полной тиши), достал клей ( то же в свободном доступе) и заделал... качественно, за метьте... т.е. опыт в этом есть.... и преспокойно покинул борт судна, без каких то было вопросов от коллег, какого ты здесь с дрель шаришься. А вывалился он по одной простой причине... сделано было с нарушением технологии, отверстие надо было обработать, а это явно запах... по этому сделали так на скорую руку.
  17. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 08:31
    +1
    как они его сажать будут с такой дыркой. а так конечно жесть и саботаж. думается сейчас будут выявлять всю цепочку и доступ людей ну и головы как всегда полетят. но это не отменяет того что контроль должен быть на самом высоком уровне а тут и халатность и всё что угодно
  18. uskrabut Офлайн
    uskrabut Сегодня, 08:37
    +3
    "Нет, они будут малевать методички и разрабатывать схемки по увеличению зарплат себе. Проверено."

    Такая ситуация во всех государственных структурах. Точкой отсчета стало решение Президента вместо индексации зарплат отдать фонд оплаты труда и штаты на усмотрение руководства на местах, при этом разрешив выплачивать им премии, неограниченного размера. Но фонд оплаты труда имеет фиксированный бюджетом размер, а аппетиты руководства ограничены только совестью, о которой они что-то когда-то от кого-то слышали. Как результат недокомплект штатов, снижение разрядов и окладов для работников и прочие махинации, а зарплата в госструктурах только на 1/5 состоит из оклада и 1/10 классного чина, остальное руководитель может и не платить. Какой же начальник на такое не польстится! Вот к чему приводят безграмотные консультации безграмотных советников и безграмотные управленческие решения. Повышение пенсионного возраста из этой же сказки и оно ещё выстрелит так, что мало никому не покажется, ведь о том, что поступления в ПФ прямо пропорциональны размерам зарплат опять промолчали. Это незнание или пренебрежение к проблемам народа? Скорее второе.
  19. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 08:42
    +3
    Да, программами, посадками, увольнениями.

    Судя по той риторике, которая сейчас проскальзывает у официальных лиц, по поводу "улучшений" в космической отрасли, такой метод мотивации, как- путем увеличения зарплат персонала занятого непосредственно в производственных и сборочных звеньях, даже не предлагается и не рассматривается...-"найти", "наказать", "снять", "уволить", "разработать программу" и пр-все, как обычно....
  20. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 09:01
    +1
    Главная дыра в голове Рогозина, ажно свистит. Вместо того чтобы втихаря разобраться, давай кричать на весь мир, .
  21. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 09:03
    +5
    что в космической отрасли наблюдается системный кризис.

    Системный кризис во всей стране- это видно уже слепому.
  22. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:18
    0
    выход один.Печатать на 3d принтерах .Естесственно с проверкой на герметичность.
  23. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:18
    +1
    Роман, все правильно в статье, нужны люди , нужен контроль, но это все мелочи, касающиеся только Роскосмоса. Главная причина не в этом, главная причина в системе. У нас какую отрасль не возьми, даже основу основ, образование, везде в ходу самое главное слово "ОПТИМИЗАЦИЯ". А что по сути оно означает, выбор наилучшего варианта "оптимального", когда затраты согласуются с качеством, когда для выпуска продукции, кстати не только материального характера, но и включая медицину и образовательный процесс, предполагается определенное количество материалов, станков и оборудования, воды, тепло и энергоносителей и т. д. И получилось по пословице - заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб разобьет. Эти так называемые менеджеры, без царя в голове, вместо вдумчивого подхода, начинают махать шашкой и отсекают все, что непосредственно не приносит прибыль или влияет на ее величину в сторону уменьшения. Самое хреновое в этой ситуации, что с них не спросишь, они заточены на такую работу. Это идет сверху, с самого верха, это позиция государства, т. е. системы. Может это черта русского характера, воевать, так воевать, любить, так любить, оптимизировать, так на всю катушку. Краев не видим.Я не знаю что надо делать, но делать надо обязательно.
    1. uskrabut Офлайн
      uskrabut Сегодня, 10:09
      +1
      Цитата: Ros 56
      Может это черта русского характера,

      Опять все на народ валить будем? Может уже хватит! Виновато бездарное, жуликоватое руководство, однозначно. Некомпетентные люди на всех ключевых постах - вот вам и результат. Нечего на русский характер валить. У каждой беды есть конкретные, фамилия имя и отчество. Если не карать, то так всегда и будет.
  24. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 09:21
    0
    Господи, какой патетический текст
  25. Aleksandr21 Офлайн
    Aleksandr21 Сегодня, 10:18
    0
    Как то автор статьи, всё свалил на рабочего и поднял болезненный вопрос с кадрами. Но перед тем как сказать ФИО виновника происшествия, нужно дождаться официального завершения расследования РКК Энергии, пока известно, что косяк произошёл на производстве в цехе общей сборке, и на финальном стадии... один из источников СМИ сказал такую информацию: "некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке. Он пояснил, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мере укомплектован оборудованием, отверстие заделали специальным клеем...." т.е. тут речь идёт не об одном человеке, а о группе лиц, которые попытались исправить косяк. Было ли поставлено в известность руководство и как изделие прошло экспертизу (и куда смотрели проверяющие) история умалчивает. Поэтому картина может совершенно отличаться от той что написана в статье, а проблема с кадрами действительно есть.