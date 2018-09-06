«Роскосмос», дырки бьют набат...

Итак, причина разгерметизации «Союза» выяснилась. Оказалось, не метеорит и не что-то иное, на что намекал господин Рогозин. Чужих в космосе нет, да и не страшны они, пока есть такие свои.Так что, раз чужих нет, разбираться будем со своими. А что с ними разбираться, если и так все ясно? Некий работник РКК «Энергия» просверлил отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля. Понял, что был не прав. Сложно сказать, что вызвало его ошибку, работа сверх нормы или еще что. Не оправдываем.Но, поняв, что накосячил, работник не доложил по команде, а поступил так, как ему подсказал его разум. И заделал отверстие специальным клеем, причем сделал это довольно профессионально, поэтому оно не была обнаружено во время проверки на герметичность перед запуском. Более того, заплата продержалась целых два месяца в космосе.Правда, потом клей был выдавлен, наверное, сказалось и напряжение давления, и температурные перепады.Снова проблема на земле, снова виноваты руки человеческого фактора. Обидно. Обидно тем, что по вине российского специалиста могли просто погибнуть космонавты и астронавты на орбите.Скажем так, пощечина преизрядная.Что же дальше? Сборка космического корабля – это уже не то место, где возможен брак или непрофессионализм. Но, с другой стороны, разве это первый случай за последние годы? Увы, далеко не первый.Сразу возникает вопрос: как минимизировать последствия «человеческого фактора», если это в первую очередь непрофессионализм и полнейшее равнодушие?Возможно ли как-то иначе охарактеризовать происшедшее? И что надо сделать для того, чтобы жизни людей на орбите и престиж страны не зависели от решения отдельно взятого человека, решившего, что клей решит все проблемы? В том числе его криворукости и пустоголовости.Надеюсь, что следствие найдет этого человека, и его не «замолчат». Покажут всей стране хотя бы для того, чтобы мы видели, кто у нас претендует на звание чемпиона России по равнодушию.Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что виной всему в первую очередь обычная безответственность.Печально, и более того, все печальнее на фоне других стран, у которых космические старты происходят без проблем.И как тут не вспомнить то, о чем я не раз и не два говорил на наших страницах? Вот вам в действии та самая поговорка, которая гласит, что «Если вы считаете, что вы нам платите, считайте, что мы на вас работаем».Неоднократно говорилось, насколько зарплаты сотрудников предприятий космической отрасли, от которых зависит работа систем, не идут ни в какое сравнение со всякими «эффективными» на тех же предприятиях.Не знаю, как в «Энергии», но пока в КБХА менеджер по кадрам получает как три инженера, добра не будет. И качество будет соответствующее.Кто не забыл: год 2013-й, просто анекдотичная авария космического корабля «Протон-М» с начинкой из трех КА «ГЛОНАСС-М». Помните? Это когда монтажник установил датчики угловых скоростей, перевернув их на 180 градусов от штатного положения. То есть вверх ногами.Монтажник сплоховал, да. Но куда смотрели мастер, контролер и представитель военной приемки? Все тесты прошли, как положено, но, черт возьми, как?Ответ был получен при старте, когда ракета перевернулась, согласно данным датчикам, врезалась в землю и взорвалась.Да, страховка и все такое. Но спутники, необходимые не только для навигаторов, на орбиту не попали. Дыра не только в бюджете на 5 миллиардов рублей, но и в безопасности страны.Все так. Но если ознакомиться с заключениями СК РФ, следователи которого проводили соответствующие процедуры, то можно увидеть нечто совсем из ряда вон выходящее.Требует перевода? Без проблем. С заводов массово ушли представители среднего возраста, то есть, те, кто мог без проблем найти себе более высокооплачиваемую работу. Дыры в кадрах стали затыкать выпускниками соответствующих учебных заведений. Ну и увеличили нагрузку на ветеранов сборки.Если здоровый, рукастый и умный мужик не может себе позволить работать на любимой (зачастую) работе за мизерную зарплату, это нормально. А зарплата, даже на ведущих предприятиях, у специалистов сборки до сих пор мизерная, если сравнивать в соотношении с ответственностью.Но разве «эффективным» это докажешь?Нет, они будут малевать методички и разрабатывать схемки по увеличению зарплат себе. Проверено.В результате – реальная деградация производства космической техники.Согласитесь, если по вине «человеческого фактора» навернулся космический корабль (при старте, не вышел на орбиту, не сработал разгонный блок и так далее), то дело, наверное, не только в кривых руках сборочного специалиста, но и в отсутствии должного контроля по всей длине цепочки контроля.Причем действительно по всей длине. От контролера на участке до заместителя директора предприятия по качеству.Нынешнее ЧП – это жесткий удар и одновременно повод для раздумий для Дмитрия Рогозина. Да, в прошлые годы вице-премьер Рогозин, в общем, ни за что толком не отвечая, клеймил и костерил весь «Роскосмос» от мала до велика.Мы наблюдали за гневными выступлениями, яростными обещаниями «посадок», причем жестких и на долгие сроки. В общем, привычный популизм и работу на камеры.Не знаю, скольких там посадил Рогозин, но вот, в соответствии с его выступлениями, было принято решение поставить его на эту должность. Навести, так сказать, порядок, на деле.Ну и вот результат. Едва не сорванная космическая программа и угроза гибели экипажа из-за того, что кто-то просверлил дырку и залепил ее спецклеем.Конечно, на 100% в вину Дмитрию Олеговичу данный случай не поставить. Конечно, все произошло до его восшествия на престол «Роскосмоса».Но еще в 2012 году, после очередного ЧП именно Рогозин говорил о том, что в космической отрасли наблюдается системный кризис. А раз есть понимание кризиса, значит, с ним надо бороться. Не словоблудием, не популистскими речами на камеры, а реальными действиями.Да, программами, посадками, увольнениями.А корабли, если на то пошло (поумничаю, да), во время системного кризиса надо проверять с утроенным вниманием.В том числе на предмет перевернутых датчиков, неподходящих комплектующих, некондиционных припоев и дырок, залитых спецклеем.Вся проблема «Роскосмоса» в том, что люди, которые должны собирать, следить, выпускать, и те, кто пишет красивые отчеты, получают совершенно разные зарплаты.Так что дырка в борту «Союза» — это не звонок. Это уже звон колокольный, набат. И обращен он ко всему руководству «Роскосмоса». Господа, если мы говорим о необходимости перемен, вы понимаете, что менять ситуацию надо было еще позавчера?Или вам необходимы реальные жертвы, чтобы покаяться и начать все-таки работать?