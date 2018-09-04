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Парубий назвал Гитлера самым большим демократом XX века

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Председатель Верховной рады Украины в эфире одного из украинских телеканалов размышлял о том, что называть прямой или по-настоящему «народной» демократией. В итоге Андрей Парубий договорился до того, что назвал «самым большим демократом в истории XX века» Адольфа Гитлера. По словам Парубия, именно Гитлер сделал немалый вклад в развитие демократии в Германии.

Парубий в эфире ICTV:
Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах.





После этого спикер ВРУ призвал всех не забывать о вкладе Гитлера в «демократическое развитие» и добавил, что сам занимался изучением вопросов прямой демократии на научном уровне.

После таких заявлений Парубия на самой Украине послышались голоса возмущения. Киевляне в социальных сетях решили поинтересоваться у спикера Рады, не собирается ли он с другими нардепами вслед за проспектом Бандеры торжественно открыть ещё и проспект имени того, кому Бандера со своими пособниками присягал на верность – Адольфа Гитлера.

По поводу заявлений Парубия о Гитлере, как «настоящем демократе», европейские партнёры Украины комментариев на данную минуту не давали. Хотя в Раде снова заявят, что слова Парубия «неправильно интерпретировали».
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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33 комментария
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  1. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 19:07
    +7
    Оооо, как всё запущено то! fool
    1. Терский Офлайн
      Терский Сегодня, 19:12
      +5
      Цитата: afrikanez
      0
      Оооо, как всё запущено то!

      Там и не отпускало, причем с самого рождения. Ибо этого у@ода рожали стоя на бетонном полу и не поймали....
      1. Аристарх Людвигович Онлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 19:17
        +4
        Парубию можно, у него справочка есть...
        1. камикадзе Онлайн
          камикадзе Сегодня, 20:09
          0
          можно и назвать польского короля 17 века который убивал украинских людей тоже демократом
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 19:14
      +3
      Да,и кстати..Что скажет "Чугункин" о Риббентропе?Великий международный гуманист?Впрочем зачем обострять внимание на киевских убытках..
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:16
      +2
      Нет, не запущено, это новый тренд -хоть гитлера хвалить, лишь бы подальше дистанцироваться от России! Это "новая укроинская правда " , только одна часть этой "правды " для нас смешная -об укроицах -морекопах, а вот то что сказал порубий, это и есть вторая часть "истины по укроински "!А ведь дальше все будет еще хуже! А наша власть в ответ говорит, что все это сугубо укроинские проблемы, и не нашего ума дело! !!Не задавили майдан в 14ом году, теперь вот нечесть "эректорат "учит "новой истории "состряпанной из лжи.
    4. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 19:26
      -2
      Вот именно! Это все запущено как рыба в пруд или как механизм. У арабов радикальный ислам культивируют, тут нацизм. Это ж не спроста. Значит это все преследует определённые цели. Можно догадаться какие. Но Америка по сценарию будет вести себя как та обезьяна на дереве и наблюдать за схваткой. Да ещё и будет подбадривать и подкармливать все стороны конфликта. А потом просто придёт на расчищенное поле. Ну и конечно окажет помощь в восстановлении. А как без этого! Вот уж мастера многоходовок так мастера!
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 19:46
        0
        Сущность гнилую надолго не спрячешься, все равно, рано или поздно вылезет, а там много таких у власти
      2. Пол Баян Офлайн
        Пол Баян Сегодня, 20:04
        0
        Диванные генералы минуточку внимания!!! Вот Толстого вспомнил Войну и мир. Так вот там ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ описывал движение народов с запада на восток и с востока на запад. Вот для этого думаю и нужны радикалы мусульмане и убытки нацисты.
    5. Dimontius Онлайн
      Dimontius Сегодня, 19:56
      +3
      Кто нибудь сможет мне внятно объяснить, почему мы не можем оформить ему Калибром прямо в форточку кабинетного окна? Я вот честное слово не понимаю.. request Деды бы наши одобрили. good
  2. purple Онлайн
    purple Сегодня, 19:10
    +2
    Киевляне в социальных сетях решили поинтересоваться у спикера Рады, не собирается ли он с другими нардепами вслед за проспектом Бандеры торжественно открыть ещё и проспект имени того, кому Бандера со своими пособниками присягал на верность – Адольфу Гитлеру.

    Да и откроют, я не удивлюсь... Все адекватные похоже с Украины уехали.
    1. Комментарий был удален.
    2. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 20:09
      0
      Не все!!! Некоторым моим родным и знакомым в кастрюле хорошо живется. И пох, что наш дедушка Иван Иванович заслужил звезду героя за подвиг на линии монергейма. Трясет рт злости. Убытки
  3. Комментарий был удален.
  4. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 19:11
    +2
    А что западные партнёры?Ничего не вижу,ничего не слышу и ничего не скажу...Слепоглухонемые обезьяны..
  5. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 19:14
    +4
    Зачем вообще распространять бред этого недоумка? У него на лице все видно, что это жертва пьяной акушерки.
  6. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 19:15
    +1
    По поводу заявлений Парубия о Гитлере, как «настоящем демократе», европейские партнёры Украины комментариев на данную минуту не давали.
    Не заметят...просто будут игнорировать все это, заявляя, что всем это "показалось" и, что нет фашизма на Украине
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:25
      +1
      А мне очень интересна реакция Польши, неужели тоже не "заметит"... hi
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 19:37
        +3
        Цитата: Black Sniper
        +1
        А мне очень интересна реакция Польши, неужели тоже не "заметит"...

        А реакция Израиля Вас не интересует?
    2. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 20:11
      0
      Не поверите столкнулся лично с такого рода высказываниями. Я типа телек не смотрю и у меня дома нет фашизму. Какие малоросы убогие в основной массе
  7. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 19:16
    +4
    Н да! Я вот что то не пойму. Нацизм вроде запрещён. Но на окраине он цветет пышным цветом. И пропагандируется без проблем и стеснений! Радикальный ислам тоже расцвёл. Почему мы стесняется нашей Советской истории, символики и товарища Сталина? Идеи Гитлера и его символика пропагандируется во всю! А символика СССР прячется. Там цитируют Гитлера, у нас поливают грязью Сталина. У нас тут что, второй эшелон или спящая ячейка нацизма?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:32
      +1
      Здесь у многих герб и флаг СССР, комменты также против фашизма и в частности против Гитлера, так что не пишите ерунду!!! am
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 19:52
        +2
        Я не про читателей ВО. На сайте с этим как раз все нормально. Я про политику нашей страны в отношении нашей истории.
  8. котпит Офлайн
    котпит Сегодня, 19:19
    0
    Сказочный laughing и справку имеет
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:19
    +1
    Хочу услышать мнение руководства думы и верховного совета на такие высказывания, а то они все чаще уходят в сторону, когда спрашивают, что мы можем и обязаны сейчас конкретно делать, чтобы хоть как то остановить тотальное оболванивание укроинцев.
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 19:49
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Хочу услышать мнение руководства думы и верховного совета на такие высказывания, а то они все чаще уходят в сторону,

      Им сейчас некогда ,они прибыль и свои премии подсчитывают ,после реформы пенсионной..Там серьезные и бесхозные деньги будут..(это не налогами олигархат обложить) Все законно и главное безопасно..
      А Украина ,да что с нее взять можно ? А там готовятся карательные отряды ..Эти будут по хуже чем чеченские боевики .
  10. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 19:25
    0
    по сравнению с нынешними так называемыми демократиями...может,дypaчок не так уж и не прав what
  11. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 19:35
    +1
    Такому умозаключению Парубия я не удивлен .У него там свой счет "в клинике для особо одаренных".А вот молчание Макронов ,Меркелей и вообще департаментов говорит о многом,представляете какое количество было бы опубликовано в СМИ протестов политиков и деятелей ,если эти слова озвучил Путин ..................а тут тишина!
  12. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 19:41
    +1
    Идет передел мира ,передел истории ..

    Следующего вторжения ,как в 41-м мы уже не переживем в России !
    В этот раз запад будет хитрея и коварнее..
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 19:55
      +1
      Это вторжение началось в 91- м. Пока живы, но сдали многое.
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 20:02
      0
      Это нам надо быть умнее, всех под корень, чтобы и воспоминаний не осталось.
  13. Evgenijus Онлайн
    Evgenijus Сегодня, 19:54
    +1
    Вообще то, зашкаливает это. Не начали ли на "Южмаше" производить газовые мобильные камеры для неарийцев (неукраинцев)? Для укрепления и внедрения в Украине демократии?
  14. Пол Баян Офлайн
    Пол Баян Сегодня, 19:58
    0
    Вот не перестаю искренне удивляться, что с евреев, что с малоросов. Одни оплатили свой геноцид (видимо вследствии демократии коричневого пивного циркового гения с чем то там прямым), вторые просто дети малые в широком смысле. Хочется по говорильне съездить, да тормозишься, так как детей и женщин мужчины не обижают.
  15. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:00
    0
    Надо было род Парубия во время войны куда-нибудь в печку пристроить, чтобы не молол всякую хрень. Было бы очень демократично.
  16. Игорь Емельяненко Онлайн
    Игорь Емельяненко Сегодня, 20:01
    0
    Ну и где евроейское сообщество, готорое гитлер "гнул".