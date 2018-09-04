Парубий назвал Гитлера самым большим демократом XX века

Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах.

Председатель Верховной рады Украины в эфире одного из украинских телеканалов размышлял о том, что называть прямой или по-настоящему «народной» демократией. В итоге Андрей Парубий договорился до того, что назвал «самым большим демократом в истории XX века» Адольфа Гитлера. По словам Парубия, именно Гитлер сделал немалый вклад в развитие демократии в Германии.Парубий в эфире ICTV:После этого спикер ВРУ призвал всех не забывать о вкладе Гитлера в «демократическое развитие» и добавил, что сам занимался изучением вопросов прямой демократии на научном уровне.После таких заявлений Парубия на самой Украине послышались голоса возмущения. Киевляне в социальных сетях решили поинтересоваться у спикера Рады, не собирается ли он с другими нардепами вслед за проспектом Бандеры торжественно открыть ещё и проспект имени того, кому Бандера со своими пособниками присягал на верность – Адольфа Гитлера.По поводу заявлений Парубия о Гитлере, как «настоящем демократе», европейские партнёры Украины комментариев на данную минуту не давали. Хотя в Раде снова заявят, что слова Парубия «неправильно интерпретировали».