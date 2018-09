Боевой арбалет William Tell (США)

Общий вид изделия William Tell



Офицер OSS демонстрирует принципы использования "Вильгельма Телля"



Стрелы-болты для арбалетов William Tell (вверху) и Big Joe 5 (внизу)

По материалам сайтов:

http://weaponsman.com/

http://thetruthaboutknives.com/

http://usmilitariaforum.com/

http://slingshotforum.com/

OSS Weapons: Special Weapons and Devices. Washington: Special weapons and devices research and development branch OSS, 1944.

Вскоре после своего создания Управление стратегических служб США (Office of Strategic Services – OSS) запустило разработку целого ряда проектов специального оружия и оснащения. В первую очередь, спецслужбе требовалось бесшумное вооружение, пригодное для тихой и незаметной ликвидации часовых противника. Среди прочего, разрабатывались специальные боевые арбалеты, использующие особые металлические стрелы. Одним из представителей такого семейства оригинальных средств стал арбалет под названием William Tell.Разработка перспективного оружия велась при непосредственном участии OSS, причем специалисты этой организации взяли на себя ведущую роль и выполнили большую часть проектных работ. На тех или иных этапах разработки к проектам привлекались некоторые коммерческие организации. Они должны были изготавливать опытное оружие, а в будущем могли освоить и серийное производство. Тем не менее, в дальнейшем спецслужба разочаровалась в оригинальных проектах, и промышленности не пришлось осваивать производство новых образцов.Необходимо отметить, что арбалеты для бойцов OSS являлись таковыми только по названию. С точки зрения своей конструкции они не были похожи на традиционные арбалеты, и в их основе лежала идея рогатки. Энергия для метания стрелы запасалась не в гибких плечах, изгибающихся при натяжении тетивы, а в резиновых жгутах, закрепленных на жесткой раме. Впрочем, разработчики нового оружия обозначили его как «crossbow», а не как «slingshot».В рамках нового семейства специального оружия предлагалось создать несколько образцов с разными техническими, боевыми и эксплуатационными характеристиками. Наиболее крупным образцом этой линейки стало изделие Big Joe 5. Менее крупным и, как следствие, не столь мощным и дальнобойным, должен был стать арбалет под рабочим названием William Tell. Любопытно, что это была единственная разработка нового семейства, название которой могло намекнуть на ее суть. Оружие назвали в честь легендарного арбалетчика Вильгельма Телля.Проект William Tell предлагал изготовление компактного складного оружия, способного отправить металлическую стрелу на дальность до нескольких десятков ярдов. С точки зрения некоторых основных особенностей конструкции такой арбалет был похож на «Большого Джо №5», однако при этом имелись самые серьезные отличия. В частности, была предложена и реализована иная конструкция ложи с рамой для установки резиновых жгутов. За счет нее удалось избавиться от сложного габаритного агрегата, использовавшегося на более крупном образец.Главной деталью нового оружия была металлическая ложа с креплениями для всех основных устройств и деталей. Она имела Т-образную в плане форму. Передняя поперечная перекладина предназначалась для установки резиновых жгутов и являлась неким аналогом плеч традиционного арбалета. Сверху на ложе находились все основные устройства, отвечающие за разгон стрелы-болта, взведение и спуск. Снизу расположили пару рукояток для удержания оружия, а также спусковой крючок под защитной скобой. Сзади к ложе присоединялся складной приклад.«Вильгельм Телль» и другие разработки Управления стратегических служб не имели гибких плеч, и функции сбора энергии возлагались на резиновые жгуты. На боках передней поперечной перекладины ложи установили пару вертикальных опор, сверху соединенных тонкой горизонтальной трубкой. Такая конструкция могла показывать достаточную жесткость и выдерживать нагрузки, возникающие при взведении оружия.На каждой из вертикальных опор помещалось несколько десятков резиновых колец небольшого диаметра. На другой стороне колец находилась леска или проволока, собиравшая их в единый блок. При помощи лески резиновый жгут соединялся с подвижным блоком арбалета, отвечавшим за разгон болта. Наличие двух жгутов, расположенных справа и слева от оси оружия, позволяло увеличить начальную скорость стрелы, а также в разумных пределах сократить габариты изделия.Разгон болта, как и в случае с Big Joe 5, предлагалось осуществлять при помощи подвижного блока, перемещающегося по направляющим ложи. Спереди на таком блоке находилось седло для контакта с хвостовиком для контакта с боеприпасом. Сзади на нем имелись средства для взведения и блокировки в крайнем заднем положении для подготовки к выстрелу. В отличие от более мощного «Большого Джо», меньший арбалет не нуждался в механизмах для натяжения резиновых колец – перезарядку можно было осуществлять вручную.Сзади на ложе помещался металлический кожух, вмещавший детали спускового механизма. Арбалет William Tell получил спусковой крючок, похожий на устройства огнестрельного оружия. Нажатие на него приводило к разблокировке подвижного блока с последующим его смещением и выбросом болта. После каждого выстрела оружие нуждалось в ручной перезарядке с новым растягиванием жгутов и установкой следующей стрелы.Конструкторы из Управления стратегических служб использовали на своих арбалетах интересный вариант прицельных приспособлений. На верхней передней поперечной трубке, соединявшей стойки с резиновыми кольцами, находился небольшой шарик, выполнявший функции мушки. На крышке заднего кожуха расположили вертикальное основание с нерегулируемым целиком. Для транспортировки он мог складываться и ложиться на крышку кожуха.Арбалет имел приемлемую эргономику, обеспечивавшую достаточное удобство использования. Сзади под ложей находилась рукоятка пистолетного типа, рядом с которой поместили спусковой крючок. Спереди предусматривалась достаточно длинная рукоятка U-образной формы. Она могла обеспечить приемлемое удобство удержания оружия, но при этом не занимала много места и не отличалась сложностью производства.Также проект предусматривал использование складного приклада. Использовалось простейшее изделие из толстой проволоки, имевшее передние выступы для фиксации на ложе и задний вертикальный плечевой упор. При переноске оружия приклад складывался поворотом вперед и вниз, после чего закреплялся снизу на ложе, а плечевой упор оказывался перед перекладиной с резиновыми жгутами.С арбалетом William Tell предлагалось использовать металлическую стрелу-болт характерного вида. В ее основе было длинное металлическое древко с заостренной головной частью. Сзади на таком древке находились перья стабилизатора. Общая длина стрелы – 10 дюймов (252 мм). Масса изделия составляла всего 0,8 унции (22,7 г) и соответствовала потенциалу резиновых колец.Для новых арбалетов OSS разрабатывались разные стрелы, имевшие различное назначение. В первую очередь создавались боевые стрелы, способные поражать живую силу – часовых на посту или сторожевых собак. Кроме того, велось проектирование специальных боеприпасов. К примеру, известно о разработке болта с пиротехническим составом, предназначенного для освещения местности. По всей видимости, в габаритах болта для «Вильгельма Телля» нельзя было создать стрелу специального назначения, и этому оружию предстояло использовать только боеприпасы для поражения противника.За счет использования иной системы крепления жгутов, в которую не входили длинные боковые подкосы, боевой арбалет William Tell был немного меньше и легче изделия Big Joe 5. Общая длина оружия не превышала 350 мм при сложенном прикладе. С разложенным прикладом длина достигала 620-630 мм. Масса арбалета – 3,33 фунта (около 1,5 кг).Сокращение габаритов привело к уменьшению числа резиновых колец в составе жгутов и к соответствующему падению боевых характеристик. По некоторым данным, «Вильгельм Телль» мог отправить болт на расстояние не более 100-150 м – почти вдвое меньше, чем «Большой Джо». Впрочем, легкая стрела сохраняла удойное действие на дистанциях не более 30-40 м, причем ее реальные возможности зависели от множества разных факторов.Ориентировочно в конце 1942 года Управление стратегических служб изготовило некоторое количество опытных арбалетов нескольких новых моделей и отправило их на испытания. Оружие планировалось проверить на полигоне, и по результатам такой проверки определить его дальнейшую судьбу. При получении желаемых результатов арбалеты могли поступить на вооружение и расширить возможности спецподразделений в деле бесшумной борьбы с противником.Насколько известно, испытания продолжались до начала 1943 года и завершились не самыми хорошими выводами. Было установлено, что несколько представленных изделий, в целом, способны решать поставленные боевые задачи. Одновременно с этим они имели ряд характерных недостатков или неоднозначных особенностей, серьезно затруднявших боевое применение. В иных условиях эти недостатки могли счесть приемлемыми, но к тому времени в распоряжении OSS уже была удобная альтернатива в виде бесшумного стрелкового оружия. Это предопределило дальнейшую судьбу всех новых разработок, в том числе изделия William Tell.При выстреле специальные арбалеты издавали шум не более 80 дБ – значительно ниже, чем пистолеты с приборами бесшумной стрельбы. Кроме того, в отличие от пистолетов, они могли использовать не только боевые болты, но и стрелы вспомогательного назначения. Впрочем, на этом преимущества метательного оружия перед огнестрельным заканчивались. По иным параметрам и особенностям арбалеты почти всегда проигрывали альтернативным системам.«Вильгельм Телль» отличался от «Большого Джо» сокращенными габаритами, что, в первую очередь, было связано с иной конструкцией средств крепления жгутов. Однако и после этого он был заметно крупнее существующих пистолетов с глушителями, таких как Hi-Standard HDM. Кроме того, он отличался от огнестрельного оружия менее удобной формой, так же затруднявшей транспортировку.Характерной проблемой всех арбалетов являлась необходимость длительной перезарядки после каждого выстрела. Выпустив стрелу, боец должен был выполнить ряд необходимых процедур, и только после этого можно было произвести новый выстрел. Можно представить, какими проблемами в таком случае мог бы обернуться промах при выстреле. Фактически боец не имел шансов подготовить оружие ко второму выстрелу. Пистолеты существующих конструкций, в свою очередь, имели магазинное питание и перезаряжались самостоятельно, позволяя сразу сделать новый выстрел.По совокупности характеристик и боевых качеств, арбалеты не представляли особого интереса для спецслужб. Как следствие, уже в начале 1943 года, вскоре после проведения полигонных испытаний, руководство Управления стратегических служб распорядилось свернуть работы в этом направлении. Главным средством бесшумной ликвидации живой силы противника теперь должны были стать самозарядные пистолеты, оснащенные интегральными глушителями или иное огнестрельное оружие схожего облика.Для проведения испытаний 1942-43 годов было изготовлено несколько опытных арбалетов, в том числе определенное число изделий William Tell. После завершения испытаний с негативным заключением их судьба оказалась предопределена. В дальнейшем значительная часть подобных арбалетов была утилизирована за ненадобностью. Насколько известно, ни один из «Вильгельмов Теллей» до наших времен не дожил. Кроме того, сохранилось, мягко говоря, не слишком много фотографий такого оружия.Для выполнения специальных операций бойцам OSS могло понадобиться специальное оружие, способное решить поставленную задачу с минимальным шумом. Многообещающим ответом на такой вопрос являлось метательное оружие, способное тихо отправить к цели тяжелую заостренную стрелу. Однако на практике выяснилось, что такое оружие – всего при нескольких преимуществах – имеет массу недостатков. В результате вся линейка необычных образцов, в том числе арбалет William Tell, не получила рекомендации к принятию на вооружение. Тем не менее, она осталась в истории в качестве примера нестандартных подходов к решению особых задач.