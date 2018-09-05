История

Как Пётр выводил русских на "правильную дорогу"

13
320 лет назад, 5 сентября 1698 года, царь Пётр Алексеевич установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в Западной Европе.

В Европе, в частности, в Англии и Франции, налог на бороду ввели в XVI столетии. Пётр проводил политику вестернизации России, особенно это касалось дворянства. По его мнению, русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы. Начало преображению русского человека в европейца положило возвращение государя Петра в Москву из первого путешествия по Европе. В августе 1698 года, на следующий день после прибытия из-за границы Петр Алексеевич в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокированы выходкой царя, но протестовать не смели. Позже Петр несколько раз повторил эту операцию.




Новые порядки приживались с трудом. Русское общество было консервативным и с трудом принимало новое. Царя осуждали, его новшество не принимали. Бывало, люди, расставшись с бородой, кончали жизнь самоубийством. По всей Руси роптали, ведь считалось, что бритье бороды – грех, а священники отказывали в благословении безбородому. В действиях царя усматривали покушение на сами устои русской жизни и упорствовали в бритье бород.

В результате Петр решил законодательно закрепить свою инициативу. 5 сентября 1698 года государь установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон – бородовой знак, представлявший своего рода знак об уплате денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения; была определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения. А согласно указу 1705 года всё мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян (в целом это было большинство населения, которое не стало «европейцами»), было обязано брить бороды и усы.

Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения человека. Устанавливалось четыре разряда пошлины: с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в год (огромные по тому времени деньги); с купцов – по 100 рублей в год; с посадских людей – по 60 рублей в год; со слуг, ямщиков и всяких чинов московских жителей – по 30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды». С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год. Отменена пошлина была лишь в 1772 году. Кроме того, в декабре 1713 года был принят указ которым было запрещено носить бороды, носить русскую одежду и торговать национальной русской одеждой и сапогами (торговать можно было только одеждой немецкого образца).

Новый налог имел два основных значения. Во-первых, при Петре резко возросло налогообложение. Реформирование и модернизация страны на европейский лад, война и резкий рост бюрократического аппарата требовали больших денег. Сначала Петр расширил косвенные налоги, не производя преобразований прямых. Затем стал придумывать и вводить новые налоги. Появилась даже категория лиц, на которых была возложена задача нахождения новых источников поступления средств в казну. В самом начале царствования Петра этим занимались его личные друзья. Они назывались «прибыльщиками» и были госслужащими, в обязанность которых входило «сидеть и чинить государю прибыли». В их обязанности входило придумывать новые объекты обложения.

Так, первый известный государевый прибыльщик А. Курбатов предложил использование «орленой» (гербовой) бумаги (указ от 23 январе 1699 года). В дальнейшем государевы прибыльщики были подчинены Семеновской приказной палате, затем — Ижорской канцелярии. Наиболее известными прибыльщиками были Ершов, Нестеров, Вараксин, Яковлев, Старцов, Акиншин и др. В результате начиная с 1704 года один за другим вводились самые разнообразные налоги: поземельный, померный и весчий, хомутейный, шапочный и сапожный — от клеймения хомутов, шапок и сапог; с извозчиков — десятая доля найма, посаженный, покосовщиный, пчельный, банный, кожный — с конных и яловочных кож, мельничный — с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный — с печей, привальный и отвальный — с судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов и орехов, а также многие другие мелочные сборы. Причем для каждого из этих налогов сразу же учреждалась особая канцелярия с изобретателем во главе. То есть часто прибыльщики назначались руководителями канцелярий, создаваемых в результате внедрения их проектов — Медовой, Банной, Рыбной, Постоялой и т. д.

Во-вторых, Пётр проводил политику жесткой вестернизации России. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом, одеждой должны напоминать жителей Западной Европы.

Пётр не был первым западником на русском троне. Поворот к Западу начался ещё при Борисе Годунове, в Смуту, оформился при Романовых. Предшественник Петра, царевна Софья и её фаворит князь Василий Голицын также были западниками. Но именно при Петре вестернизация стала необратимой, что ив итоге и привело Россию Романовых к катастрофе 1917 года.

Пётр сознательно расколол народ на дворян-«европейцев», господ и остальной народ, который в целом сохранил русскую культуру. Пётр и государство пыталось «цивилизовать» русских на западный манер, изменить, перекодировать их «матрицу» на европейский лад. По мнению западников, Русь – это часть европейской цивилизации, её периферия, которая была оторвана от Европы нашествие Батыя и длительным «рабством» в составе Золотой Орды. Пётр пытался произвести не просто модернизацию в военном деле, государственном аппарате, экономике и т. д. Он целенаправленно вторгся в святая святых нашего народа, русской цивилизации – в её код-матрицу, культуру, основанную на русской вере.

Именно в культурной революции и кроется суть и тайна петровских преобразований. Пётр не бороды брил и запрещал носить русскую одежду (это всё видимые знаки коренного слома прежней культуры), стремился железным кулаком, огнем и мечом (трагедия стрельцов) насадить новую, европейскую культуру. Он буквально вбивал в русский народ западную культуру. Даже сына своего не пожалел. С этой целью Пётр добил русскую церковь, лишив её самоуправления и низведя до положения одной из частей госаппарата. Пётр пытался вывести Россию, русских на «правильную дорогу», сделать Русь частью Европы.

Как Пётр выводил русских на "правильную дорогу"


На определенном историческом отрезке Пётр преуспел. Россия стала великой империей, одной из ведущих сил в Европе и мире, добилась блистательных успехов в ряде войн, расширении территории, науке и искусстве. Но ценой стал раскол народа на господ-дворян, для которых родным языком был немецкий, французский или английский, и остальной народ. И постепенно Россия, отказавшись от своих истоков, стала отставать от Запада, становясь его культурным придатком, сырьевой колонией и поставщиком «пушечного мяса». Итог – страшная катастрофа 1917 гг. Проект Романовых погиб и убил при своём крушении многие миллионы людей, едва не погубил всю русскую цивилизацию и народ.
Автор:
Самсонов Александр
Использованы фотографии:
depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф против Patriot
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

13 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Ольгович Онлайн
    Ольгович Сегодня, 06:19
    +1
    Он целенаправленно вторгся в святая святых нашего народа, русской цивилизации – в её код-матрицу, культуру, основанную на русской вере.


    Что это такое-"код-матрица" русской цивилизации? Искал в словарях толкований-не нашел..... request
    Пётр пытался вывести Россию, русских на «правильную дорогу», сделать Русь частью Европы.

    По уровню развития производства, наук в те времена, Запад был первым в мире, что давало ему огромные преимущества перед всеми, в т.ч. и перед Россией.

    Петр и стремился это преимущество нивелировать, чтобы быть на равных, ибо слабых резали на части и колонизовали. Был бы передовым тогда Китай-следовало учиться бы у него. Неважно у кого учиться, главное-достичь цели.
    Пётр сознательно расколол народ на дворян-«европейцев», господ и остальной народ, который в целом сохранил русскую культуру.

    Вся классическая русская культура-литература, живопись, музыка-в основном, дворянская
    Итог – страшная катастрофа 1917 гг. Проект Романовых погиб и убил при своём крушении многие миллионы людей, едва не погубил всю русскую цивилизацию и народ.

    Проект Романовых-это Россия, а она живет, несмотря ни на что.

    ПС Сделали кого-то бороды сильнее? История не знает таких примеров...
    1. Ольгович Онлайн
      Ольгович Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: Ольгович
      ПС Сделали кого-то бороды сильнее? История не знает таких примеров..

      А ведь соврал recourse :

      Вот его-то точно сделала всемогущим! yes
  2. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 07:11
    +1
    Я,конечно,понимаю, что для истории(официальной истории, а не реальной) разные там реформации Петра и прочее "бла-бла-бла" является ключевым моментом для развития тогдашней России...
    Я только не пойму одного( да и историки сие момент как то невнятно объявляют) - почему до Великого посольства Петр свою жену Евдокию Лопухину на руках носил, а по прибытии сослал в монастырь даже не встретившись, а сына своего фактически посадил под домашний арест(если тюрьму можно считать домом)?Даже "горячо" любимая всеми Вики обошла этот момент стороной.
    Никогда не поверю в столь большие перемены за два года "командировки", какими бы желаниями они не объяснялись. И вообще вся эта история с великим реформатором Петром оооочень тёмная. Слишком много нестыковок,которые нас заставляют принять на веру. Как и эту, с типа "нелюбимой" первой женой...
    1. Curious Офлайн
      Curious Сегодня, 07:34
      +6
      О том, что Петр Евдокию до самого отъезда на руках носил, Вам сам царь сказал? А то историки, как раз другого мнения.
  3. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 07:16
    +1
    Информация интересна.

    Выводы послестатейные - бред какой то!
  4. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 07:56
    -2
    Разное "в народе" говорят....даже то, что того "Петра" "подменили".....как, похоже, и "нынешнего"..... winked
    1. akunin Офлайн
      akunin Сегодня, 08:15
      +2
      "
      ..."
  5. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 08:29
    -1
    Наверное когда есть у тебя в свите искусный брадобрей с бритвой острой германской, то можно и с гладкой физиономией каждый день ходить, но если иначе, то ни как, как пыткой это не назовёшь. Ни тебе лосьонов и пены для бритья, ни "жилета" с пятью лезвиями... Мне даже представить сложно как в условиях антисанитарии можно условно острым ножом нормально побриться не имея потом порезанное лицо покрытое жутким раздрожением.... аж передернуло...
  6. Котище Онлайн
    Котище Сегодня, 08:30
    +1
    Сегодня ночью у меня в Нижних-Сергах было землятресение, к чему бы - это в Уральских горах?
    Оказывается усе просто! Самсонов отказался от своего старого посыла про "хозяев запада", заменив его на новый "научный теримин" -"вестернизация России"!!! Причем термин чисто русский с древнеславянского происхождения. .... Еще Святослав в походе на хазаров говорил "пойдем их вестернизируем, сабак этаких"!!!
    Вы как-то Автор поосторожнее с высказываниеми, а то 5.5 баллов по шкале Рихтора - это для нас круто!!!
    А теперь серьезно! По логике Автора
    Пошлина на бороды = крах Российской империи в 1917 году?
    Это тоже самое - статья господина Самсонова = землятресение на Урале сегодня ночью? Где коза, а где гармонь!
    Или главное убедительно сказать что одно из другого вытекает, а то первое зеленое, второе - пушистое, а третье - с запахом? Куча-мала тезисов! Есть вывод, а причинно-следственную связь кто будет доказывать? Ваня-тратур?
    Но больше всего меня порадовали источники, точнее их отсутствие, что дает основание предполагать бесмертность Самсонова! Как ни-как мы видим строки очевидца событий трехвековой давности!!!
    С уважением!
  7. IGOR GORDEEV Онлайн
    IGOR GORDEEV Сегодня, 08:35
    +1
    Но ценой стал раскол народа на господ-дворян, для которых родным языком был немецкий, французский или английский, и остальной народ. И постепенно Россия, отказавшись от своих истоков, стала отставать от Запада, становясь его культурным придатком, сырьевой колонией и поставщиком «пушечного мяса». Итог – страшная катастрофа 1917 гг. Проект Романовых погиб и убил при своём крушении многие миллионы людей, едва не погубил всю русскую цивилизацию и народ.

    Смелое утверждение, но после просмотра кинофильма Бондарчука-старшего "Война и мир" трудно не согласится.
  8. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 08:36
    +1
    да любому хроноложцу уже давно известно, что царя подменили как минимум три раза : в Немецкой слободе, во время Великого посольства, и при путешествии в Европу в 1716году ! yes Т.е. каждый раз, как выходила новая версия операционной системы, чтобы не делать перепрошивку кода-матрицы, меняли царя ( ну или голову царя ) yes
  9. Servisinzhener Онлайн
    Servisinzhener Сегодня, 08:40
    0
    Статья с парадоксальными выводами.
    Ценой стал раскол народа на господ-дворян, для которых родным языком был немецкий, французский или английский, и остальной народ. И постепенно Россия, отказавшись от своих истоков, стала отставать от Запада, становясь его культурным придатком, сырьевой колонией и поставщиком «пушечного мяса». Итог – страшная катастрофа 1917 гг. Проект Романовых погиб и убил при своём крушении многие миллионы людей, едва не погубил всю русскую цивилизацию и народ.
    По моему процесс раскола начался лет за 200 до Петра когда переходить от одного помещика к другому можно стало только в Юрьев день. А погубил "проект" Романовых последний император. Своими действиями и бездействием погубивший свою державу, семью и миллионы людей.
  10. Gumma Онлайн
    Gumma Сегодня, 08:49
    0
    В статье совершенным образом упущены подробности общения Петра I с пришельцами. Документально подтверждено (Прокопенко, РЕН ТВ) участия неземных сил в вестернизации России. Ждём-с продолжения горячечного бреда.