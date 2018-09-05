Как Пётр выводил русских на "правильную дорогу"

320 лет назад, 5 сентября 1698 года, царь Пётр Алексеевич установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в Западной Европе.В Европе, в частности, в Англии и Франции, налог на бороду ввели в XVI столетии. Пётр проводил политику вестернизации России, особенно это касалось дворянства. По его мнению, русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы. Начало преображению русского человека в европейца положило возвращение государя Петра в Москву из первого путешествия по Европе. В августе 1698 года, на следующий день после прибытия из-за границы Петр Алексеевич в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокированы выходкой царя, но протестовать не смели. Позже Петр несколько раз повторил эту операцию.Новые порядки приживались с трудом. Русское общество было консервативным и с трудом принимало новое. Царя осуждали, его новшество не принимали. Бывало, люди, расставшись с бородой, кончали жизнь самоубийством. По всей Руси роптали, ведь считалось, что бритье бороды – грех, а священники отказывали в благословении безбородому. В действиях царя усматривали покушение на сами устои русской жизни и упорствовали в бритье бород.В результате Петр решил законодательно закрепить свою инициативу. 5 сентября 1698 года государь установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон – бородовой знак, представлявший своего рода знак об уплате денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения; была определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения. А согласно указу 1705 года всё мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян (в целом это было большинство населения, которое не стало «европейцами»), было обязано брить бороды и усы.Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения человека. Устанавливалось четыре разряда пошлины: с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в год (огромные по тому времени деньги); с купцов – по 100 рублей в год; с посадских людей – по 60 рублей в год; со слуг, ямщиков и всяких чинов московских жителей – по 30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды». С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год. Отменена пошлина была лишь в 1772 году. Кроме того, в декабре 1713 года был принят указ которым было запрещено носить бороды, носить русскую одежду и торговать национальной русской одеждой и сапогами (торговать можно было только одеждой немецкого образца).Новый налог имел два основных значения. Во-первых, при Петре резко возросло налогообложение. Реформирование и модернизация страны на европейский лад, война и резкий рост бюрократического аппарата требовали больших денег. Сначала Петр расширил косвенные налоги, не производя преобразований прямых. Затем стал придумывать и вводить новые налоги. Появилась даже категория лиц, на которых была возложена задача нахождения новых источников поступления средств в казну. В самом начале царствования Петра этим занимались его личные друзья. Они назывались «прибыльщиками» и были госслужащими, в обязанность которых входило «сидеть и чинить государю прибыли». В их обязанности входило придумывать новые объекты обложения.Так, первый известный государевый прибыльщик А. Курбатов предложил использование «орленой» (гербовой) бумаги (указ от 23 январе 1699 года). В дальнейшем государевы прибыльщики были подчинены Семеновской приказной палате, затем — Ижорской канцелярии. Наиболее известными прибыльщиками были Ершов, Нестеров, Вараксин, Яковлев, Старцов, Акиншин и др. В результате начиная с 1704 года один за другим вводились самые разнообразные налоги: поземельный, померный и весчий, хомутейный, шапочный и сапожный — от клеймения хомутов, шапок и сапог; с извозчиков — десятая доля найма, посаженный, покосовщиный, пчельный, банный, кожный — с конных и яловочных кож, мельничный — с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный — с печей, привальный и отвальный — с судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов и орехов, а также многие другие мелочные сборы. Причем для каждого из этих налогов сразу же учреждалась особая канцелярия с изобретателем во главе. То есть часто прибыльщики назначались руководителями канцелярий, создаваемых в результате внедрения их проектов — Медовой, Банной, Рыбной, Постоялой и т. д.Во-вторых, Пётр проводил политику жесткой вестернизации России. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом, одеждой должны напоминать жителей Западной Европы.Пётр не был первым западником на русском троне. Поворот к Западу начался ещё при Борисе Годунове, в Смуту, оформился при Романовых. Предшественник Петра, царевна Софья и её фаворит князь Василий Голицын также были западниками. Но именно при Петре вестернизация стала необратимой, что ив итоге и привело Россию Романовых к катастрофе 1917 года.Пётр сознательно расколол народ на дворян-«европейцев», господ и остальной народ, который в целом сохранил русскую культуру. Пётр и государство пыталось «цивилизовать» русских на западный манер, изменить, перекодировать их «матрицу» на европейский лад. По мнению западников, Русь – это часть европейской цивилизации, её периферия, которая была оторвана от Европы нашествие Батыя и длительным «рабством» в составе Золотой Орды. Пётр пытался произвести не просто модернизацию в военном деле, государственном аппарате, экономике и т. д. Он целенаправленно вторгся в святая святых нашего народа, русской цивилизации – в её код-матрицу, культуру, основанную на русской вере.Именно в культурной революции и кроется суть и тайна петровских преобразований. Пётр не бороды брил и запрещал носить русскую одежду (это всё видимые знаки коренного слома прежней культуры), стремился железным кулаком, огнем и мечом (трагедия стрельцов) насадить новую, европейскую культуру. Он буквально вбивал в русский народ западную культуру. Даже сына своего не пожалел. С этой целью Пётр добил русскую церковь, лишив её самоуправления и низведя до положения одной из частей госаппарата. Пётр пытался вывести Россию, русских на «правильную дорогу», сделать Русь частью Европы.На определенном историческом отрезке Пётр преуспел. Россия стала великой империей, одной из ведущих сил в Европе и мире, добилась блистательных успехов в ряде войн, расширении территории, науке и искусстве. Но ценой стал раскол народа на господ-дворян, для которых родным языком был немецкий, французский или английский, и остальной народ. И постепенно Россия, отказавшись от своих истоков, стала отставать от Запада, становясь его культурным придатком, сырьевой колонией и поставщиком «пушечного мяса».