Так сбили или нет? Израиль нанес удар по провинциям Тартус и Хама

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по территории Сирии. Как сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники, Израиль выпустил не менее пяти ракет по провинции Хама.По информации источников "Аль-Масдара", все выпущенные по территории Сирии израильские ракеты, не смотря на противодействие сирийской ПВО, достигли своей цели. Конкретные места попадания ракет не указываются.В свою очередь, сирийское агенство САНА подтверждает ракетный удар Израиля сирийской территории, при этом заявляя, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. По информации агенства, израильские самолеты выпустили несколько ракет по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Остатки сбитых ракет упали вблизи селения Ан-Насера и Дахр Аль-Ксейр на западе провинции Хомс.Военный сирийский источник отметил, что израильская авиация зашла в воздушное пространство Сирии к западу от Бейрута и продвигалась на север. Самолеты двигались на низкой высоте и нанесли удар по военным объектам в провинциях Тартус и Хама. Часть выпущенных по целям ракет достигла цели, часть была поражена в воздухе. Имеются ли разрушения на земле, на данный момент не сообщается. Очевидцы ранее заявили о звуках взрывов.Между тем, военное командование израильской армии никак не комментирует информацию о нанесении ударов авиации по сирийской территории. Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1973 года.