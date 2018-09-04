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Так сбили или нет? Израиль нанес удар по провинциям Тартус и Хама

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Израильские ВВС нанесли ракетный удар по территории Сирии. Как сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники, Израиль выпустил не менее пяти ракет по провинции Хама.

Так сбили или нет? Израиль нанес удар по провинциям Тартус и Хама


По информации источников "Аль-Масдара", все выпущенные по территории Сирии израильские ракеты, не смотря на противодействие сирийской ПВО, достигли своей цели. Конкретные места попадания ракет не указываются.


В свою очередь, сирийское агенство САНА подтверждает ракетный удар Израиля сирийской территории, при этом заявляя, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. По информации агенства, израильские самолеты выпустили несколько ракет по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Остатки сбитых ракет упали вблизи селения Ан-Насера и Дахр Аль-Ксейр на западе провинции Хомс.

Военный сирийский источник отметил, что израильская авиация зашла в воздушное пространство Сирии к западу от Бейрута и продвигалась на север. Самолеты двигались на низкой высоте и нанесли удар по военным объектам в провинциях Тартус и Хама. Часть выпущенных по целям ракет достигла цели, часть была поражена в воздухе. Имеются ли разрушения на земле, на данный момент не сообщается. Очевидцы ранее заявили о звуках взрывов.

Между тем, военное командование израильской армии никак не комментирует информацию о нанесении ударов авиации по сирийской территории. Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1973 года.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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100 комментариев
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  1. Orkraider Офлайн
    Orkraider Сегодня, 20:19
    +34
    Как к себе домой ходят. Право сильного в действие. Хорошая наука для желающих обучаться на чужих ошибках: к чему приводит недостаток финансирования своей армии и прыжки либеральных масс.
    1. Logall Офлайн
      Logall Сегодня, 20:23
      +10
      Цитата: Orkraider
      Как к себе домой

      Раньше они действовали с территории Ливана, а сейчас
      авиация зашла в воздушное пространство Сирии к западу от Бейрута и продвигалась на север
      Почему не сбили? Не смогли или побоялись последствий?
      А потом статьи появляются о слепости С-300...
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 20:26
        +8
        А у сирийцев есть 300?!
        1. Logall Офлайн
          Logall Сегодня, 20:35
          +5
          Цитата: Бультерьер
          А у сирийцев есть 300?!

          Если верить нашему МО, то нет, но если верить западным СМИ, то
          Автор утверждает, что переданные Израилю F-35 прошли "крещение в боевых условиях", при этом атаковав на территории Сирии около пятидесяти иранских военных баз, прикрытых "российскими системами С-300 в последней модификации с мощными радиолокаторами". После этих успешных авиаударов, когда С-300 не смогла обнаружить F-35
          сегодняшняя статья.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 20:36
            +1
            Логично)))
            1. Shurik70 Офлайн
              Shurik70 Сегодня, 20:53
              +14
              Цитата: Orkraider
              Как к себе домой ходят

              Раз они в состоянии войны с 1973-его, то имеют право наносить удары друг по другу, и никто в ООН (формально) не имеет право их осудить.
              Другое дело, когда одна сторона в разы сильнее, и при этом поддерживает терроризм. А другая не может адекватно ответить. Но это ведь для демократии привычно. Добить упавшего, даже если он в данный момент изо-всех сил борется с всеобщей угрозой всему человечеству.
              1. Терский Офлайн
                Терский Сегодня, 21:40
                +4
                Цитата: Shurik70
                Раз они в состоянии войны с 1973-его

                Ошибаетесь, с 1948-го года, т.е. с момента провозглашения независимости Израиля. В 1973 была очередная война, так называемая "Война Судного дня"
                1. Тралл Онлайн
                  Тралл Сегодня, 23:03
                  +1
                  Неизвестные распылили ядовитый газ в Лондоне, трое в больнице. Понеслась!
                  1. Oznob Офлайн
                    Oznob Сегодня, 23:44
                    +2
                    Скрипаль и Штирлиц выпили по две бутылки водки. Скрипаль упал и умер.
                    "Новичок" - подумал Штирлиц.
          2. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 20:57
            +10
            Я почитал) думаю тут все намного проще. С Израилем договор не вмешиваться. Наши их не тронут при любом раскладе. Даже если это правда, на 300 процентов уверен что предупредили заранее. Наши на голанах не просто так встали сейчас. Там ты мне я тебе по полной работает
            1. НИКНН Офлайн
              НИКНН Сегодня, 21:06
              +5
              Говорите логично,другого объяснения не вижу.Вот только с точки зрения военного полное недопонимание.. request
              1. Бультерьер Офлайн
                Бультерьер Сегодня, 21:14
                +14
                Так в такой собачей свалке вообще трудно что то понять, не вычленив приоритеты))) я когда вопли на ВО читаю по поводу ракетных ударов любых по Сирии всегда смеюсь. Результат любой войны это победа. Военная, политическая не имеет значения. Кто то мог поверить в мире три года назад, что так ситуация переломится?)Матрасы или Израиль пуская ракеты хоть какой то профит получили? Сирия побеждает все равно. Конечно удары неприятны, но по факту вообще не влияют на ситуацию) наш ГШ играет на удивление тонко и точно. Умудряются балансировать во всем этом, давая результат. Это даже восхищает. Кто только не лезет, что только не делают, а войну Сирия не проиграла, а наоборот подвела ее к эпичному финалу.
                1. Orkraider Офлайн
                  Orkraider Сегодня, 22:05
                  +2
                  Результат любой войны это победа. Военная, политическая не имеет значения

                  Спасибо за Ваши комментарии, очень взвешенные и адекватные.
            2. GibSoN Офлайн
              GibSoN Сегодня, 21:49
              +4
              Наши их не тронут при любом раскладе
              Давайте я почитаю за Вас! Наши, их не тронут при любом раскладе! Как бы не выделывались наши. Израиль, США и Европа, КРИТИЧЕСКИ важны для нашего СУЩЕСТВОВАНИЯ! В отличии от не внятных потерь из за Сирии. Так, думаю понятней будет? Надеюсь пояснять почему, не нужно?
          3. гребень Офлайн
            гребень Сегодня, 21:47
            -4
            Никаких ф-35 над Сирией небыло, Израиль нанес удар с границы Сирии с Ливаном. Выпущено было всего пять ракет, около трех прорвались. Но взорвались не на объектах. Скорее всего тролили ПВО, чтобы вскрыть ее. Это уже далеко не первый раз они пишут,. Даже писали, что пролетали над Тартусом и Хмеймим и типа С-400 их не видели. Лапши там много. С-300 в Сирию завез Иран , а не Россия и их немного. Вообще наш президент как то обмолвился, что Россия в Сирии защищает интересы Израиля. Так что Ни С-300, ни тем более С-400, поставлять туда не будут. Даже оплаченные МиГ-29М по просьбе Израиля не поставляют, хотя по договору, должны защищать Сирию, но там у нас помимо основополагающего договора С Сирией, есть еще и договоренности с Американцами, Турками и Израилем (даже с Иорданией есть), со странами агрессорами и эти договоренности Россия соблюдает больше, чем договор с Сирией.
            1. Арон Заави Офлайн
              Арон Заави Сегодня, 22:05
              +3
              Цитата: гребень
              Никаких ф-35 над Сирией небыло, Израиль нанес удар с границы Сирии с Ливаном. Выпущено было всего пять ракет, около трех прорвались. Но взорвались не на объектах.

              Мне кажется Вы не правы. Явно видны последствия от многочисленных вторичных взрывов.

        2. Пофиг Офлайн
          Пофиг Сегодня, 23:29
          +1
          Цитата: Бультерьер
          А у сирийцев есть 300?!


          С-300 от короткого замыкания не спасает.
      2. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Сегодня, 21:12
        +2
        Почему не сбили?

        На мой взгляд все объяснимо , Сирия это клубок интересов, есть Иран на своих условиях и иранско-сирийский соглашения, есть Россия и российско-сирийские соглашения . Израиль , боясь усиления Ирана на своих границах бомбит исключительно иранские (подконтрольные) объекты , в данном случае их защита ответственность ирано-сирийских ПВО , результат налицо , а вот когда полосатые беспределят - это российско- сирийские ПВО и РЭБ, тогда 70% умных и красивых ракет не долетают до своих целей.
        Израильский премьер ездил несколько раз в Москву именно за разрешением на эти операции , а Иран традиционно не простой союзник.
      3. Yarhann Онлайн
        Yarhann Сегодня, 23:04
        0
        чем вы собрались маверики сбивать - вы блин на приколе . вариант сбить разве что ПВО ближней зоны шилкой и тп .
    2. x.andvlad Офлайн
      x.andvlad Сегодня, 20:24
      +3
      Ну, а че? Посильный вклад в противодействии сирийской армии в выполнении её основной задачи - восстановлении территориальной целостности страны и уничтожении бармалеев. А цели в провинции Тартус, я так понимаю, это у нас под носом. Не верю в то, что наши ничего не видели.
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 20:27
      +10
      Когда сирийский самолёт залетел на территорию Израиля на 2 км, его сбили не задумываясь и немедленно! Надо было кроме ракет сбивать и самолёты. Или был договор, самолёты Израиля не сбивать?
      1. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Сегодня, 21:18
        +5
        Или был договор, самолёты Израиля не сбивать?

        многим это не понравится , но ссориться в пух с Израилем за интересы иранцев в Сирии не логично.Вот за наши - другое дело , но наши интересы богоизбранные не задели ни разу за всю историю бомбежек в Сирии , думаю не договор , а разграничения по защите объектов существует
        1. GibSoN Офлайн
          GibSoN Сегодня, 21:58
          -3
          Вот за наши - другое дело
          За чьи, за Ваши? Вы уже готовы с утра в окопы? Ваши! Интересы, это не так много из общего числа населения страны! Детям, внукам можно попробовать рассказать за Ваши интересы.. Думаю приятно удивитесь, особенно когда они про окопы узнают. Почти век МИРа, это не то, что бы от нефиг делать шапками кидаться.
          1. spektr9 Офлайн
            spektr9 Сегодня, 22:21
            +1
            Вы уже готовы с утра в окопы?
            А вы один из тех кто страну сдаст в оккупацию лишь бы не стреляли... Ну таких по закону военного времени нужно первых к стенке
            1. GibSoN Офлайн
              GibSoN Сегодня, 22:39
              0
              А вы один из тех кто страну сдаст в оккупацию лишь бы не стреляли...
              Базар фильтруйте! По вам стреляют? Сильно страшно? Из подъезда боитесь выйти? За углом американско-израильский боец? Что за дичь вы мне тут пытаетесь предъявить?! Кому страну сдавать то? Её уже походу дела до нас сдали.. Патриот тоже мне нашелся
          2. tatarin_ru Офлайн
            tatarin_ru Сегодня, 22:35
            0
            Вот за наши - другое дело За чьи, за Ваши?


            есть такое понятие "национальные интересы" . В случае общей мобилизации отсиживаться в сарае не буду .
            когда они про окопы


            Успокойтесь , никто вам в окопы прыгать не предлагает , спите спокойно. Есть такая профессия - профессиональный военный..., как правило по контракту, эти парни самостоятельно делают выбор и внуки , дети как правило гордятся ими.
            Я не военный , но благодарен нашим военным , низкий поклон им и уважение. В профессионализме , как показывает Сирия сомневаться не приходится.
            1. GibSoN Офлайн
              GibSoN Сегодня, 22:43
              +2
              есть такое понятие "национальные интересы"
              Нет такого понятия в текущих реалиях! За всё время существования "Сирийской компании", ни кто так и не пояснил внятно, какие такие именно национальные интересы и, главное чьи именно! Отстаиваются в Сирии! Одна вода. Я отлично вижу результаты деятельности власти.. Национальные интересы, ведут только в одно место.. А Вы, продолжайте успокаивать себя национальными интересами!
              Я не военный , но благодарен нашим военным
              Молодец! А я, родился в семье военного, вырос и прожил всю жизнь фактически в военной части! И я не по наслышке знаю, кто и что такое военный! И не надо мне тут геройскую дичь втирать про военных. На нас ни кто не нападает! Излишний пафос тут ни к чему! Всё остальное, больше политика, чем что то иное.
              1. Комментарий был удален.
              2. Krasnodar Офлайн
                Krasnodar Сегодня, 22:58
                -1
                Цитата: GibSoN
                есть такое понятие "национальные интересы"
                Нет такого понятия в текущих реалиях! За всё время существования "Сирийской компании", ни кто так и не пояснил внятно, какие такие именно национальные интересы и, главное чьи именно! Отстаиваются в Сирии! Одна вода. Я отлично вижу результаты деятельности власти.. Национальные интересы, ведут только в одно место.. А Вы, продолжайте успокаивать себя национальными интересами!
                Я не военный , но благодарен нашим военным
                Молодец! А я, родился в семье военного, вырос и прожил всю жизнь фактически в военной части! И я не по наслышке знаю, кто и что такое военный! И не надо мне тут геройскую дичь втирать про военных. На нас ни кто не нападает! Излишний пафос тут ни к чему! Всё остальное, больше политика, чем что то иное.

                Морская связь в восточном Средиземноморье. Это название национального интереса РФ в Сирии.
              3. tatarin_ru Офлайн
                tatarin_ru Сегодня, 23:52
                0
                И не надо мне тут геройскую дичь втирать про военных.

                Ох.... , "втирают"мазь в суставы ,чтобы те не скрипели.
                Подвиги наших военных в Сирии вам не пример.... награды, в том числе посмертно.
                Излишний пафос тут ни к чему!

                Причем тут пафос , я высказал свое отношение к тем военным , которые представляют государственные интересы , за ее пределами.
                А я, родился в семье военного

                И что , не хотите быть военным , идите в любую профессию .
                Думаю приятно удивитесь, особенно когда они про окопы узнают.

                это - я так понимаю из личной жизни. Ну дык никто не заставляет.
    4. Комментарий был удален.
      1. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Сегодня, 21:39
        +2
        ядерную бомбу

        Ох уж эти желающие "ядерных" бомб понаделать , да посбрасывать налево направо , чуть что : кредит просрочил - ядерную бомбу , на G20 не улыбнулся - бомбу в президентский дворец , жена не поцеловала - бомбу , в того ,кого поцеловала.. Жить то потом где будете ?
        Вон в Киеве одни твердолобые , была бы она у них уже давно бы сбросили , хорошо что ее у них нет.
    5. GibSoN Офлайн
      GibSoN Сегодня, 21:44
      -2
      к чему приводит недостаток финансирования своей армии и прыжки либеральных масс.

      Действительно! Давай выкопаем окопы, построим забор с колючкой, будем день и ночь существовать ради окантовки окопов.. Фигня, что жизнь мимо пройдёт, главное окопы целы! Если у Вас всё так плохо, может и смысла жить дальше нет? Или уже напали? Пора защищать? Скоро уже внуки, начнут придерживаться подобной дичи, а всё равно страшно...
  2. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 20:20
    +1
    Склоняюсь к второму варианту, что часть ракет была перехвачена.
    Но а чисто по новости, то ничего удивительного, не первый, и не последний раз.
    1. Leeds Офлайн
      Leeds Сегодня, 20:39
      -2
      Цитата: Джек О’Нилл
      Склоняюсь к второму варианту, что часть ракет была перехвачена.
      Но а чисто по новости, то ничего удивительного, не первый, и не последний раз.

      Наивность невозбраняется, даже когда человек из раза в раз наступает на одни и те же грабли. Покажут обломки, будете рассуждать по факту о факте. Процент «безобломочных» заявлений об успехах ПВО САА в последние годы ближе к сотне, нежели к 90.
  3. самый главный Офлайн
    самый главный Сегодня, 20:20
    +12
    Пока сирийцы не научатся сбивать самолеты врагов вся эта вакханалия будет продолжаться...
    1. Панславист Офлайн
      Панславист Сегодня, 20:28
      +2
      А по точнее пока им Россия не обновит и не даст новые средства ПВО.
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Сегодня, 20:41
        +1
        А помочь сирийцам и потешить самолюбие некоторой части населения, пока не перевешивает чашу весов с прогнозируемыми издержками.
      2. Кукуруза Офлайн
        Кукуруза Сегодня, 20:54
        -11
        В 80х Союз обновил сирийские ПВО самой современной техникой на тот момент (модификации которой до сих пор стоят на вооружении ВС РФ), также ,как выяснилось после развала страны советов, обновил сирийских операторов своими "специалистами-советниками-ихтамнетами" - итог все мы знаем (история в деталях описана в т.ч. и н этом сайте).
        ПВО может принести хоть какую то пользу лишь дополняя ВВС, ни сирийские, ни русские самолеты оказывать противодействие не могут.
        Проблему с израильскими авиаударами возможно решить лишь с помощью дипломатии.
    2. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 21:25
      +4
      Цитата: самый главный
      Пока сирийцы не научатся сбивать самолеты врагов вся эта вакханалия будет продолжаться...

      Они и сбивают когда могут. Вот в феврале сбили нам F-16.
      1. d1975 Офлайн
        d1975 Сегодня, 21:54
        +2
        Маловато будет , надо ведь по честному- вы пять ракет , вам пять самолётов ! angry
        1. Арон Заави Офлайн
          Арон Заави Сегодня, 22:07
          +2
          Цитата: d1975
          Маловато будет , надо ведь по честному- вы пять ракет , вам пять самолётов ! angry

          У нас столько самолетов нет. request

          Во вторник, 4 сентября, ЦАХАЛ представил данные, согласно которым израильская армия за последние полтора года нанесла 202 удара  по целям в Сирии. Атакам подверглись в основном современное вооружение и военные объекты Ирана на территории Сирии.Всего в ходе авиаударов было сброшено более 800 выскоточных бомб и ракет.
        2. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 22:11
          -3
          Цитата: d1975
          Маловато будет , надо ведь по честному- вы пять ракет , вам пять самолётов ! angry

          По честному это поза 68. Это то же самое, что 69, но она мне делает, а я ей остаюсь один раз должен
  4. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 20:25
    -3
    Между тем, военное командование израильской армии никак не комментирует информацию о нанесении ударов авиации по сирийской территории.

    А когда они что-то внятно комментировали ? Нет как нормальный мужик сказать - лупашили Иранцев, Хезболлу..и т.д. простите Сирийцы,но они на вашей территории.... Не зря их ненавидят многие...
    1. alta Офлайн
      alta Сегодня, 23:43
      0
      Украина призналась, что уничтожила руководителя Донбасса Захарченко?? Вроде нет?
  5. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 20:27
    +5
    Сирийское телевидение сообщило, что в общей сложности были сбиты пять ракет, передает Reuters. По данным Сирийского центра по мониторингу прав человека (SOHR), взрывы были слышны в районах Масьяфа и Вади эль-Уюн, где располагаются иранские военные объекты. В организации добавили, что атака также впервые была направлена на прибрежный город Банияс: две ракеты поразили некую цель буквально в километре от нефтеперерабатывающего завода. А город Баяниас всего в 35 км от Тартуса где стоят наши С-300В
  6. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 20:28
    +24
    Так совпало, совершенно случайно, что именно сегодня сирийская армия и ВКС России начали зачищать идлиб. Но это совпадение, как и вывоз белых касок Израилем, лечение раненых боевиков..
  7. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 20:33
    +13
    Боже как стыдно быть евреем. Когда вы наконец уйдёте с оккупированных арабских территорий?
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 20:40
      +6
      Им не стыдно, они этим гордятся. До тех пор, пока Китай и Россия матрасников на грешную Землю приопустят. Тогда придется бежать им,а бежать им некуда, арабы съедят...
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 21:47
        -1
        Цитата: федоров
        Им не стыдно, они этим гордятся. До тех пор, пока Китай и Россия матрасников на грешную Землю приопустят. Тогда придется бежать им,а бежать им некуда, арабы съедят...

        Да, без Америки Израиль всего лишь расширил свою территорию в 2,5 раза laughing
      2. GibSoN Офлайн
        GibSoN Сегодня, 22:09
        -2
        До тех пор, пока Китай и Россия матрасников на грешную Землю приопустят. Тогда придется бежать им,а бежать им некуда, арабы съедят...
        Вот как только это всё случится, сразу наступит МИР во всём МИРе, и Вы, сразу успокоитесь начав получать по 100500 рублей, которые будет по курсу 1 копейка = 100$.. на пенсию пойдёте в 15 лет и вообще по рождению Вам будут корону на голову одевать.. Что за бред вообще...
    2. Paranoid50 Онлайн
      Paranoid50 Сегодня, 20:59
      +3
      Цитата: GABALIS
      стыдно быть евреем.

      Попахивает антисемитизьмом.(с) laughing Евреем быть не стыдно - обычный народ, не хуже и не лучше, чем многие другие. Стыдно быть продажным бегунцом невнятного происхождения, прилепившимся к евреям. Вот такие тут ошиваются в достаточном количестве, рассыпая хуцпу направо и налево. И, ведь такое дело - если на израилевщине что-то пойдёт не так, то у этих организмов наготове не по одному паспорту, ага. Эти и Израиль сдадут, не задумываясь.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 21:49
        0
        Цитата: Paranoid50
        Цитата: GABALIS
        стыдно быть евреем.

        Попахивает антисемитизьмом.(с) laughing Евреем быть не стыдно - обычный народ, не хуже и не лучше, чем многие другие. Стыдно быть продажным бегунцом невнятного происхождения, прилепившимся к евреям. Вот такие тут ошиваются в достаточном количестве, рассыпая хуцпу направо и налево. И, ведь такое дело - если на израилевщине что-то пойдёт не так, то у этих организмов наготове не по одному паспорту, ага. Эти и Израиль сдадут, не задумываясь.

        И от армии откосят, и у себя же дома все разворуют, не? wink
        1. Paranoid50 Онлайн
          Paranoid50 Сегодня, 22:13
          +2
          Цитата: Krasnodar
          от армии откосят,

          Да хрен им - чай в ЦАХАЛ евреи рулят, настоящие, "титульные". yes И на медкомиссии врачи - тож евреи. laughing Тут не забалуешь. И да, если бы вся эта шобла ещё и от армии косила... wassat
          Как это мило - представлять воинскую обязанность подвигом. Короче, хуцпа, как она есть. laughing
          1. Krasnodar Офлайн
            Krasnodar Сегодня, 22:15
            +2
            Цитата: Paranoid50
            Цитата: Krasnodar
            от армии откосят,

            Да хрен им - чай в ЦАХАЛ евреи рулят, настоящие, "титульные". yes И на медкомиссии врачи - тож евреи. laughing Тут не забалуешь. И да, если бы вся эта шобла ещё и от армии косила... wassat
            Как это мило - представлять воинскую обязанность подвигом. Короче, хуцпа, как она есть. laughing

            В Израиловке це не подвиг, а ещё там мало воруют, бо ментов не подкупить laughing
    3. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 21:46
      -2
      Цитата: GABALIS
      Боже как стыдно быть евреем. Когда вы наконец уйдёте с оккупированных арабских территорий?

      Вам стыдно быть евреем? А мне, например, нет. laughing И с оккупированной иудеями Иудеи и с занятого евреями Израиля никто уходить не будет. Своими ногами, по крайней мере, точно. Вот арабы хай валят в свою пустыню на Аравийском полуострове, откуда они расползлись по всему Ближнему Востоку и не только, завоевывая чужие страны и наводняя своими колонистами чужие территории до тех пор, пока коренные народы не растворялись в их среде. И я очень горжусь, что евреи отвоевали свою страну с оружием в руках.
      1. Комментарий был удален.
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 22:05
          +2
          Цитата: GABALIS
          — Абгам, догогой, что тебе пгиготовить, кугочку или гыбку?
          — Гадость моя, мне все laughing

          - Сарочка, Вы не хотите херес?
          - Б-же, Изя, какой Вы пошлый и нетерпеливый. Предложили бы для начала вина...
      2. GABALIS Офлайн
        GABALIS Сегодня, 22:05
        +1
        — Абгам, догогой, что тебе пгиготовить, кугочку или гыбку?
        — Гадость моя, мне все г@вно laughing
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 22:16
          0
          Цитата: GABALIS
          — Абгам, догогой, что тебе пгиготовить, кугочку или гыбку?
          — Гадость моя, мне все г@вно laughing

          Я понял ))
  8. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 20:35
    +5
    Пока мы в России США грозились от удара по Сирии..Израиль в спину наносит !
    Между тем, военное командование израильской армии никак не комментирует информацию о нанесении ударов авиации по сирийской территории.

    Опять втихушку и недакажешь....
    Я все больше сочувствую Хезболле и поставку им современных ракет и ПЗРК..
    А что еще делать ?
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 21:03
      +8
      Кому поставить Хезболле ? Вы в своем простите уме ? Тем более это не ракеты, а ЗР КОМПЛЕКС. Чисто просто оператора научить - минимум полгода и то взашей, и то он не будет знать что делать в критической ситуации. А толкового офицера все 4-ре минимум. А технари откуда возьмутся, а всякие разные запчасти и т.д. ? Обслуживать то надо ! Их еще больше учить надо.
      А ПЗРК тут причем, если самолет запускает ракету в 20 км от Вас ? Даже если Вы в засаде,поверьте не просто навести "трубу" на изделие типа самолет , которое на скорости 800 км в час на 200 метрах стелится.
      Как ПВОщник пишу. hi хоть уже и бывший.
      1. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 21:16
        0
        Цитата: федоров
        Кому поставить Хезболле ? Вы в своем простите уме ? Тем более это не ракеты, а ЗР КОМПЛЕКС. Чисто просто оператора научить - минимум полгода

        Это смотря как учить и для какой цели.. hi
        Думаете нет таких спецов арабов ..? bully
        1. федоров Офлайн
          федоров Сегодня, 21:50
          0
          Я Уверен - НЕТ ! Ведь речь идет о современных комплексах ПВО. А там простите совсем другое. Элементная база, принципы наведения и т.п. И кроме как в Китае, с помощью наших инженеров и техников, переводчиков. И Китайских, которые учились в СССР-России - там делать нечего арабам.
          Тем более Хезболле.
  9. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 20:40
    +9
    У нас комбат в армейке был с Красной звездой за Вьетнам.
    Единственный в полку с боевой наградой.
    Рассказывал как они сбивали фантомы: наведут ракеты, а вьетнамцы нажимали кнопки "пуск"
    Официально он там значился "инструктором"
    По сути, наши и сбивали пингвинов.
    Вот такой бы опыт нам применить в Сирии 300ми
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: другой РУСИЧ
      У нас комбат в армейке был с Красной звездой за Вьетнам.
      Единственный в полку с боевой наградой.
      Рассказывал как они сбивали фантомы: наведут ракеты, а вьетнамцы нажимали кнопки "пуск"
      Официально он там значился "инструктором"
      По сути, наши и сбивали пингвинов.
      Вот такой бы опыт нам применить в Сирии 300ми

      Недавно читал об полковнике в запасе который сбил Маккейна , в общем интересно почитать про жизнь сбитого пилота и сбившего его оператора ПВО.
      1. Хаим Офлайн
        Хаим Сегодня, 22:43
        0
        Как грится, снова почувствуйте разницу между побежденным и победителем. "Оказалось, что после выхода в запас Трушечкин сначала жил в Риге, а потом переехал в Россию, где не получил от государства никакой помощи. Мыкался по съемным квартирам и, по словам его жены, жил чуть ли не в подвалах.В конце-концов в России Трушечкину дали комнату в коммуналке. Но не как офицеру запаса, а как вынужденному переселенцу. - За службу в вооруженных силах я не получил ничего — сам рассказывает на сохранившемся видео Трушечкин. Последние годы жизни обидчик Маккейна ютился в ветхой хижине в Ленинградской области и жил в нищете, наблюдая по телевизору за успехами американского летчика, которого он когда-то сбил." Может быть сбитым не всегда позорно, а быть прославившимся летчиком чаще всего бесславно и бесприбыльно?
  10. Товарищ Ким Офлайн
    Товарищ Ким Сегодня, 20:46
    +15
    Цитата: Мистер Кредо
    Когда сирийский самолёт залетел на территорию Израиля на 2 км, его сбили не задумываясь и немедленно! Надо было кроме ракет сбивать и самолёты.

    Правильно! Вообще отвечать по возможности симметрично.
    Израильтяне разбомбили Сирийский научный центр, в ответ сирийцы без проволочек должны были разбомбить израильский ядерный исследовательский центр в Димоне. Израильтяне запустили по территории сирийских провинций пять ракет- сирийцы в ответ столько-же по территории Израиля.
    Только так око за око, по другому с наглыми, махровыми агрессорами нельзя.
    Они идут на переговоры, только когда получают в ответ на агрессию крепко по зубам.
    1. Хаим Офлайн
      Хаим Сегодня, 22:26
      -6
      Ну я ряшку ты себе отъел, северокорейский. Ты еще вспомни как мы иракский реактор разбомбили. Пенсию то тебе дадут вовремя или ты уже того....
  11. ЛМН Офлайн
    ЛМН Сегодня, 20:48
    +5
    Израиль,это казявка feel
    Что там с ударами по Идлибу? angry
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 20:55
      +7
      Цитата: ЛМН
      Что там с ударами по Идлибу?

      Да нормально накрыли чертей ..В сторону израиля побежали оставшиеся на лечение! wassat
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:05
    +3
    И кто государство -террорист после этого, как не израиль??? Их бы побомбить, так же спокойно и безнаказанно!!!
    1. Хаим Офлайн
      Хаим Сегодня, 22:05
      -7
      Бомбилка не выросла. Ни у вас, ни у союзников:)
      1. ЛМН Офлайн
        ЛМН Сегодня, 22:16
        +6
        Цитата: Хаим
        Бомбилка не выросла. Ни у вас, ни у союзников:)

        А кто у нас союзники?

        ПС.Да.Бомбилка у нас есть.Надеюсь не придется её предявлять feel
      2. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 22:35
        +1
        Цитата: Хаим
        Бомбилка не выросла. Ни у вас, ни у союзников:)

        Ну и вы выпирающие части тела берегите, как говорится глаз, да глаз нужО́н. hi
        1. ЛМН Офлайн
          ЛМН Сегодня, 22:41
          0
          Цитата: Rusland
          Цитата: Хаим
          Бомбилка не выросла. Ни у вас, ни у союзников:)

          Ну и вы выпирающие части тела берегите, как говорится глаз, да глаз нужО́н. hi

          Выпирающие части у Израиля?))Не смешите,коллега laughing
  13. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 21:08
    -1
    Сирийские ПВО отразили атаку военно-воздушных сил Израиля, сбив несколько ракет в пригороде Хамы, сообщает Reuters

    Россия молчит...Не зря Нетаньяха к Путину постоянно прилетает (вот сбить бы)))) Шутка !
  14. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 21:11
    0
    Как обычно: все ракеты сбиты, все цели на земле уничтожены.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:14
      +6
      Рады чужому горю? А не боитесь, что и в ваш стеклянный дом залетит далеко не один кирпич???
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 21:27
        0
        А у них железный купол есть на этот случай, а сейчас систему ПРО доделывают.
      2. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 22:01
        0
        Да ладно, у нас в клумбу рядом с домом какой-то сумасброд 2-дня назад ночью ф-ку запустил в клумбу типа цветы под домом. .Бахнуло, "полиция" из Киева бегом прискакала, как всегда не нашли никого. Стекла стеклите в домах сами, машины на СТО , покосило осколками конкретно.
        Результат АТО. sad И это не первые выстрелы и поножовщины в нашем районном центре. sad Особенно когда дембеля из АТО возвращаются.
    2. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 21:27
      0
      Цитата: voyaka uh
      Как обычно: все ракеты сбиты, все цели на земле уничтожены.

      Да нет конечно, Израиль опять знатно попиратствовал издалека ...Показал пример США ! Вы те еще провокаторы .. hi
    3. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 21:52
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Как обычно: все ракеты сбиты, все цели на земле уничтожены.

      Ничья? Я отбил все удары, но мне выбили все зубы? ))
    4. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 22:38
      +3
      Цитата: voyaka uh
      Как обычно: все ракеты сбиты, все цели на земле уничтожены.

      Боевая ничья. hi Дуб, орех или мочало, начинаем всё сначала.
    5. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 22:58
      +1
      Все идет к тому, что скоро и нам придеться Ирану на дверь из Сирии показывать. Та еще задача...
  15. jonny64 Офлайн
    jonny64 Сегодня, 21:28
    0
    Только что по ТК "Звезда" показали очень интересную и познавательную передачу "Военные миссии особого назначения. Сирия. Ливанская война". В 1982 году евреи убрали свои войска из Ливана после того как мы поставили в Сирию ЗРК С-200 и им был сбит самолет ДРЛО Е-2 "Хокай" аж над Средиземным морем. И вроде евреи не летали над Сирией, но ракетами со своей территории их долбили. И арабы сбили Хокай не над своей территорией. Так что сейчас мешает? С-200 у них до сих пор есть и не мало (~8 ЗРДн). Кроме того "Бук"м1 и м2(~6 ЗРДн).
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 21:57
      +3
      ??
      Не верьте этим передачам. Свои войска евреи убрали из Ливана в июне 1985-го, а окончательно вышли из страны (южный Ливан) только в 2000-м.
  16. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 21:46
    +2
    Израильские ВВС нанесли ракетный удар по территории Сирии. Как сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники, Израиль выпустил не менее пяти ракет по провинции Хама.

    Мдаа... и ВЕЗДЕ , во всех прикормленных сионистами СМИ (CNN, BBC и др ) - тишина. А теперь представьте , что началось бы , если бы Россия нанесла ,скажем - ракетный удар по Харьковской области ?!
    Раз они в состоянии войны с 1973-его, то имеют право наносить удары друг по другу, и никто в ООН (формально) не имеет право их осудить.

    Не надо тут хуцпу разводить - у России, с Японией , мир не заключен ещё с 1945г , так что теперь -нам можно о. Хокайдо забрать , да ?
    1. Хаим Офлайн
      Хаим Сегодня, 22:04
      -1
      Тезка(Хаим-жизнь-vitali(лат)). Ну зачем России Харьков бомбить, если у нее там гешефт? Вот в Воронеже нет ни гешефтов, ни випов.
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 22:51
      0
      Цитата: lucul

      Мдаа... и ВЕЗДЕ , во всех прикормленных сионистами СМИ (CNN, BBC и др ) - тишина. А теперь представьте , что началось бы , если бы Россия нанесла ,скажем - ракетный удар по Харьковской области ?!
      Раз они в состоянии войны с 1973-его, то имеют право наносить удары друг по другу, и никто в ООН (формально) не имеет право их осудить.

      Не надо тут хуцпу разводить - у России, с Японией , мир не заключен ещё с 1945г , так что теперь -нам можно о. Хокайдо забрать , да

      CNN и BBC сионистами недокормлены. laughing Вы себе не представляете, какой вой они поднимали во время конфликтов с Газой, а сколько придумывали...о зверствах израИльской военщины и страданиях арабской деревенщины...
      А с Японией нет мирного договора, но есть дип.отношения. То есть войны нет. )) И с большинства стран мира у РФ нет мирного договора, но и войны нет, соответственно..
  17. Хаим Офлайн
    Хаим Сегодня, 22:00
    0
    Я бы попросил не выражаться. Ни в каком состоянии войны Израиль с Сирией не находится. Ну грохнет там пару-тройку баз, ну пролетит иногда. Так это ж с благими намерениями. Опыляют сельхозполя. Вредителей уничтожают. ПыСы. Спросил у сыночка в тутханим, как обстановка на старой танковой дороге на границе с Сирией. Люди, можно расходиться, обратного шухера не будет.
    1. тагил Онлайн
      тагил Сегодня, 22:35
      0
      Я бы попросил не выражаться. Ни в каком состоянии войны Израиль с Сирией не находится. Ну грохнет там пару-тройку баз, ну пролетит иногда.
      Если нет войны, но вы евреи бомбите как вы говорите базы и убиваете солдат значит из чистого еврейского удовольствия? Ну а если твоего сыночка просто так грохнуть без войны ты еврей надеюсь не обидишься правда.
      1. Хаим Офлайн
        Хаим Сегодня, 23:38
        0
        В первую очередь я гордый израильтянин. Во вторую - еврей. Войны действительно нет как таковой. Но это не значит, что мы можем позволить любому шмоку под боком делать то, что он захочет. Пока в моей стране живы семь миллионов евреев, все 220-230 миллионов арабов вокруг моей страны не будут знать покоя ни днем ни ночью. Поэтому Россия, Иран и иже с ними могут вливать миллиарды и миллиарды в мнимую безопасность, экономику, вооружение и ночной покой соседних с нами стран, но всё тщетно. Опыт наших предыдущих войн(а их было очень много на единицу истории) говорит, что в среднем нам необходимо от трех до пяти дней, чтобы сделать железно-плотский форшмак из любого агрессора, попытавшегося выступить против нас на нашей территории и не только. Могу лишь напомнить 82 год, сколько там арабских самолетов за сутки над Ливаном ушло свечей в землю? На какой день нападения на нас с четырех сторон ООН потребовала, чтобы мы не приближались к Египту? Очень просто - каждое нападение на нас заканчивается новыми присоединенными к нам территориями. А оно вам надо, этот геморрой? Голаны, Синай, Иерусалим. Долина Бекаа пока не нужна, а то и она была бы сейчас наша. А детей наших и так убивают, что девочек, что мальчиков. Но мы знаем всех, кто это делал и поверь, целоваться с убийцами, как вы в Чечне, мы не будем.
  18. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 22:04
    +1
    Это наглость и хамство в отношении страны, которая победила на своей территории террористов, которых вооружала западная коалиция наравне с Израилем. Вероятно нужно уже сейчас вооружать Сирию С-300, а то и С-400 против этих хамов.
    1. Хаим Офлайн
      Хаим Сегодня, 22:15
      -1
      Смотрите. Всё относительно. Моя точка зрения, что террористов там меньше не стало, просто они разного типа. Есть корпуса стражи, который мы брали на испуг еще в 88-89 в Персидском. Есть террор в законе - Асад и кодла. Есть террор на террор в законе - оппозиция. Есть Дайш. И есть присматривающие и наводящие там порядок. Лучшие люди Ближнего Востока:)
      1. mvd ru Онлайн
        mvd ru Сегодня, 22:30
        +2
        Цитата: Хаим
        Смотрите. Всё относительно. Моя точка зрения, что террористов там меньше не стало, просто они разного типа. Есть корпуса стражи, который мы брали на испуг еще в 88-89 в Персидском. Есть террор в законе - Асад и кодла. Есть террор на террор в законе - оппозиция. Есть Дайш. И есть присматривающие и наводящие там порядок. Лучшие люди Ближнего Востока:)

        А общак штаты держат и на "дороге "Израиль , Турция с Иорданией сидят wink дачки шлют игилу wink
      2. Dron_sk Онлайн
        Dron_sk Сегодня, 23:43
        0
        Цитата: Хаим
        Смотрите. Всё относительно. Моя точка зрения, что террористов там меньше не стало, просто они разного типа. Есть корпуса стражи, который мы брали на испуг еще в 88-89 в Персидском. Есть террор в законе - Асад и кодла. Есть террор на террор в законе - оппозиция. Есть Дайш. И есть присматривающие и наводящие там порядок. Лучшие люди Ближнего Востока:)

        Асада и КСИР вы приплели к террористам только потому, что они ваши враги. На самом деле террористы - это те кто, наводит террор: уничтожает мирное безоружное гражданское население и не дают им нормально спокойно жить. Террористов от правительственных войск отличить просто: одни уничтожают мирное безоружное население, используют его как живой щит, другие это население пытаются освободить/защитить. У вас есть подтвержденные данные, что упомянутые вами правительственные сирийские войска Асада и КСИР целеноправленно уничтожали мирное население? Нет, эти люди уничтожают только вооруженных террористов.
        Если бы где-то был опубликован рейтинг о том, под огнем каких организаций или стран, было уничтожено больше всего мирных гражданских безоружных людей за последние, скажем, 30 лет, то там было бы четко видно, кто террорист, а кто нет. Среди тех кого вы перечислили, там была бы только Дайш, а еще там же где-то в верхних строчках, если не на самой верхней, была бы страна, которой принято гордиться, страна, везде и всегда несущая демократия. Наверное поэтому такие рейтинги и не принято составлять...
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 22:25
      +1
      Цитата: Anchonsha
      Это наглость и хамство в отношении страны, которая победила на своей территории террористов, которых вооружала западная коалиция наравне с Израилем. Вероятно нужно уже сейчас вооружать Сирию С-300, а то и С-400 против этих хамов.

      В этой стране в 1947 году пришла к власти (после выхода французов) национал-социалистическая партия Сирии (так и называлась), многие рода войск создавались беглыми нацисткими военными преступниками. Так шо страна приличная, гордая, хорошая, но не для нас - евреев.
  19. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 22:43
    +1
    Цитата: гребень
    Никаких ф-35 над Сирией небыло, Израиль нанес удар с границы Сирии с Ливаном. Выпущено было всего пять ракет, около трех прорвались. Но взорвались не на объектах. Скорее всего тролили ПВО, чтобы вскрыть ее. Это уже далеко не первый раз они пишут,. Даже писали, что пролетали над Тартусом и Хмеймим и типа С-400 их не видели. Лапши там много. С-300 в Сирию завез Иран , а не Россия и их немного. Вообще наш президент как то обмолвился, что Россия в Сирии защищает интересы Израиля. Так что Ни С-300, ни тем более С-400, поставлять туда не будут. Даже оплаченные МиГ-29М по просьбе Израиля не поставляют, хотя по договору, должны защищать Сирию, но там у нас помимо основополагающего договора С Сирией, есть еще и договоренности с Американцами, Турками и Израилем (даже с Иорданией есть), со странами агрессорами и эти договоренности Россия соблюдает больше, чем договор с Сирией.

    А чего минусов товарищу накидали - нож в сердце, что Гарант совсем не то каким вы, минусующие для себя его нарисовали? Так это ваши проблемы, а не форумчанина с псевдонимом "Гребень"! wassat lol
  20. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 23:14
    -2
    Все эти ракетки, взрывчики, тактические победы все равно не изменят главного - Израиль проиграл. Его "сукины дети" лежат по канавам, Ливан под Хезбаллой, злейший враг Иран на расстоянии вытянутой руки.
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 23:26
      0
      Цитата: Moskovit
      Все эти ракетки, взрывчики, тактические победы все равно не изменят главного - Израиль проиграл. Его "сукины дети" лежат по канавам, Ливан под Хезбаллой, злейший враг Иран на расстоянии вытянутой руки.

      От того что Ливан под Хезбаллой проиграл только Ливан. Иран потратил столько на денег на эту войну,что его уже изнутри начинает потряхивать.
  21. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 23:23
    0
    Цитата: ЛМН
    Что там с ударами по Идлибу?

  22. alta Офлайн
    alta Сегодня, 23:24
    0
    В результате ракетного удара разрушены несколько иранских военных объектов на территории Сирии.
    Среди разрушенных объектов – центр научных исследований, склад, использовавшийся для экспериментов, и оборонные предприятия, видимо, это заводы по производству ракет "Фаттех", которые строит Иран.
    Эти иранские заводы не нужны ни Израилю, ни России...