Власть на Украине будет «валяться под ногами»

Первые два года после «евромайдана» киевские политологи наперебой говорили о «политическом рождении украинской нации, ее единстве и сплоченности». И за это достижение, по их мнению, потеря Крыма и война в Донбассе – не слишком большая цена. Однако прошло время, и восторги по поводу единства и сплоченности поутихли.А как же иначе, когда в жесткой конфронтации оказались не только вчерашние «политические попутчики» и союзники, но и, казалось бы, абсолютные единомышленники? Причин для внутренних расколов и конфликтов было великое множество – от идеологических до экономических.А вот реальной площадки для возможной национальной консолидации и неизбежных компромиссов не нашлось. Прежде всего не нашлось никого, хоть как-то тянущего на роль национального лидера.Петр Порошенко был избран на пост президента как некая компромиссная фигура. Да, в силу целого ряда причин он почти категорически не нравился радикалам, но они никогда не составляли большинства украинского электората. Для основной массы жителей страны «шоколадный король» в 2014 году казался на фоне пугающих «революционеров» умеренным. Кроме того, его участие в правительствах Ющенко и Януковича как бы намекало на некую преемственность и стремление к стабильности, которую всегда жаждет большинство.Хотя Порошенко и разочаровал своих избирателей, полного распада, дезорганизации Украины и ее полного погружения в анархию за четыре года все же не состоялось. А именно такой сценарий рисовали многие эксперты. Впрочем, тут скорее не заслуга Порошенко и его команды, сколько тот запас прочности, который независимая Украина унаследовала от одной из самых важных провинций Советского Союза, которой являлась УССР.Но, как бы то ни было, но за время своего президентства Порошенко снискал практически всеобщую ненависть. И его шансы на переизбрание стремятся к нулю. А все его ухищрения, нацеленные на поднятие рейтинга, вроде недавнего теракта в Донецке или распространения фейка о «даровании автокефалии», разве что могут помочь ему удержаться у власти до выборов.Но вопрос в том, что среди потенциальных участников предстоящих выборов нет ни одной фигуры, которая могла бы получить поддержку хотя бы трети населения.Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, который был проведен на Украине, данные которого приводят «Вести Украина». Согласно его итогам, нет ни одного из политиков Украины, доверие сограждан к которому, преобладало бы над недоверием.Результаты показывают, что наиболее низкий баланс доверия-недоверия у Юрия Луценко (-78%), Александра Турчинова (-77%), Андрея Парубия (-77%), Виктора Медведчука (-74%) и Михаила Саакашвили (-73%).У Петра Порошенко баланс доверия-недоверия -68%, Виталия Кличко -68%, Олега Ляшко -68%, Юрия Бойко -60%, Владимира Гройсмана -59%, Вадима Рабиновича -55%, Андрея Садового -51%, Юлии Тимошенко -46%.Несколько лучше выглядят рейтинги доверия-недоверия к Святославу Вакарчуку (-12%), Владимиру Зеленскому (-25%) и Анатолию Гриценко (-25%), хотя, как мы видим, и они являются отрицательными.Восемь процентов украинцев видят своим новым лидеров Святослава Вакарчука, шесть процентов Владимира Зеленского и столько же Евгения Мураева. Остальные респонденты затруднились с ответом.Маловероятно, что к выборам президента Украины, которые должны пройти в марте следующего года, ситуация хоть как-то изменится, и на политической арене появится не то что национальный лидер, а хотя бы такой политик, чей положительный рейтинг превысит отрицательный «антирейтинг».А это значит, что ни о каком кредите народного доверия, даже и на короткий срок, не может быть и речи.Конечно, выборы рано или поздно состоятся (если не произойдет что-то, что сделает их проведение неактуальным), и кого-то из украинского политикума «изберут» или назначат президентом. Но никакие технологии, никакой административный ресурс не сделает «президента», избранного вопреки воле подавляющего большинства граждан (а именно так и получается на Украине), легитимным правителем.Нынешний расклад народных симпатий, четко отраженный в данных проведенного Фондом «Демократические инициативы» опроса, показывает, что большая часть электората будет настроена против любого, кто будет избран на пост президента.Если к этому прибавить, что практически все избирательные кампании кандидатов, которые де-факто уже начались, строятся по принципу «голосуйте за меня, потому что все остальные еще хуже», можно ожидать потоков компромата и клеветы. Они польются на всех участников президентской гонки, и «антирейтинги» станут еще больше.США с целью сохранения своего контроля довольно успешно проводили в зависимых от них странах «ротацию власти» по принципу «козла отпущения» — когда все грехи вешаются на действующую власть, на смену которой приводят молодых и популярных (на тот момент) «реформаторов», часто с помощью «цветной революции», которые продолжают проводить тот же проамериканский курс. По этому принципу происходили «рокировки» в Грузии, где проамериканскией Шеварднадзе был сменен на проамериканского Саакашвили, который затем уступил место Георгию Маргвелашвили, также находящемуся под контролем Вашингтона.Марионетки меняются, курс остается прежним, а у людей на некоторое время возникает надежда на обновление и улучшение. Проникновение во власть неподконтрольных фигур при этой схеме становится маловероятным.Однако на Украине этот метод уже не сработает – все более-менее известные политики и медийные фигуры настолько дискредитированы, что не одна из них не годится на роль лидера, пусть даже и краткосрочную.Примечательно, что политологи, обслуживающие нынешний режим, утверждают, что в этом нет ничего страшного. Что свободные украинцы, в отличие от «рабов-москалей», не нуждаются в лидере, что здесь каждый сам себе пан, что «где два хохла, там три гетмана». Что в этом и залог устойчивости и силы Украины.Ну, это мы уже проходили. «Польша стоит беспорядками», любили говорить в Речи Посполитой накануне ее раздела.Вне зависимости от того, будет ли на Украине избран новый президент, или Порошенко под каким-то предлогом окончательно узурпирует президентство, авторитет любого руководства будет даже не нулевым, а отрицательным.В состоянии такой нелегитимности удержать власть едва ли удастся даже с помощью террора. Поскольку даже в этом случае необходим хоть какой-то авторитет и поддержка хотя бы силовых структур.То есть в самое ближайшее время на Украине власть будет «валяться под ногами», и ее примутся «поднимать» все кому не лень. Результатом такого положения дел будет даже не «афганизация», а «сомализация» Украины, когда начнется дробление страны на районы, подконтрольные тем или иным полевым командирам или просто «авторитетам».Причем такую перспективу вовсе нельзя считать провалом западных планов. Напомним, что Джордж Сорос заявлял: «Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов».При этом он подчеркнул, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает граждан Украины «своими».«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть», — считает финансист.Впрочем, даже если бы украинцев и не считали «своими», Москва не сможет допустить появление у своих границ «черной дыры» террора, хаоса и анархии. Разгребать украинские авгиевы конюшни все равно придется нашей стране.