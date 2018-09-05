Аналитика

Власть на Украине будет «валяться под ногами»

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Первые два года после «евромайдана» киевские политологи наперебой говорили о «политическом рождении украинской нации, ее единстве и сплоченности». И за это достижение, по их мнению, потеря Крыма и война в Донбассе – не слишком большая цена. Однако прошло время, и восторги по поводу единства и сплоченности поутихли.

Власть на Украине будет «валяться под ногами»


А как же иначе, когда в жесткой конфронтации оказались не только вчерашние «политические попутчики» и союзники, но и, казалось бы, абсолютные единомышленники? Причин для внутренних расколов и конфликтов было великое множество – от идеологических до экономических.


А вот реальной площадки для возможной национальной консолидации и неизбежных компромиссов не нашлось. Прежде всего не нашлось никого, хоть как-то тянущего на роль национального лидера.



Петр Порошенко был избран на пост президента как некая компромиссная фигура. Да, в силу целого ряда причин он почти категорически не нравился радикалам, но они никогда не составляли большинства украинского электората. Для основной массы жителей страны «шоколадный король» в 2014 году казался на фоне пугающих «революционеров» умеренным. Кроме того, его участие в правительствах Ющенко и Януковича как бы намекало на некую преемственность и стремление к стабильности, которую всегда жаждет большинство.

Хотя Порошенко и разочаровал своих избирателей, полного распада, дезорганизации Украины и ее полного погружения в анархию за четыре года все же не состоялось. А именно такой сценарий рисовали многие эксперты. Впрочем, тут скорее не заслуга Порошенко и его команды, сколько тот запас прочности, который независимая Украина унаследовала от одной из самых важных провинций Советского Союза, которой являлась УССР.

Но, как бы то ни было, но за время своего президентства Порошенко снискал практически всеобщую ненависть. И его шансы на переизбрание стремятся к нулю. А все его ухищрения, нацеленные на поднятие рейтинга, вроде недавнего теракта в Донецке или распространения фейка о «даровании автокефалии», разве что могут помочь ему удержаться у власти до выборов.

Но вопрос в том, что среди потенциальных участников предстоящих выборов нет ни одной фигуры, которая могла бы получить поддержку хотя бы трети населения.



Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, который был проведен на Украине, данные которого приводят «Вести Украина». Согласно его итогам, нет ни одного из политиков Украины, доверие сограждан к которому, преобладало бы над недоверием.

Результаты показывают, что наиболее низкий баланс доверия-недоверия у Юрия Луценко (-78%), Александра Турчинова (-77%), Андрея Парубия (-77%), Виктора Медведчука (-74%) и Михаила Саакашвили (-73%).

У Петра Порошенко баланс доверия-недоверия -68%, Виталия Кличко -68%, Олега Ляшко -68%, Юрия Бойко -60%, Владимира Гройсмана -59%, Вадима Рабиновича -55%, Андрея Садового -51%, Юлии Тимошенко -46%.

Несколько лучше выглядят рейтинги доверия-недоверия к Святославу Вакарчуку (-12%), Владимиру Зеленскому (-25%) и Анатолию Гриценко (-25%), хотя, как мы видим, и они являются отрицательными.

Восемь процентов украинцев видят своим новым лидеров Святослава Вакарчука, шесть процентов Владимира Зеленского и столько же Евгения Мураева. Остальные респонденты затруднились с ответом.



Маловероятно, что к выборам президента Украины, которые должны пройти в марте следующего года, ситуация хоть как-то изменится, и на политической арене появится не то что национальный лидер, а хотя бы такой политик, чей положительный рейтинг превысит отрицательный «антирейтинг».

А это значит, что ни о каком кредите народного доверия, даже и на короткий срок, не может быть и речи.

Конечно, выборы рано или поздно состоятся (если не произойдет что-то, что сделает их проведение неактуальным), и кого-то из украинского политикума «изберут» или назначат президентом. Но никакие технологии, никакой административный ресурс не сделает «президента», избранного вопреки воле подавляющего большинства граждан (а именно так и получается на Украине), легитимным правителем.

Нынешний расклад народных симпатий, четко отраженный в данных проведенного Фондом «Демократические инициативы» опроса, показывает, что большая часть электората будет настроена против любого, кто будет избран на пост президента.



Если к этому прибавить, что практически все избирательные кампании кандидатов, которые де-факто уже начались, строятся по принципу «голосуйте за меня, потому что все остальные еще хуже», можно ожидать потоков компромата и клеветы. Они польются на всех участников президентской гонки, и «антирейтинги» станут еще больше.

США с целью сохранения своего контроля довольно успешно проводили в зависимых от них странах «ротацию власти» по принципу «козла отпущения» — когда все грехи вешаются на действующую власть, на смену которой приводят молодых и популярных (на тот момент) «реформаторов», часто с помощью «цветной революции», которые продолжают проводить тот же проамериканский курс. По этому принципу происходили «рокировки» в Грузии, где проамериканскией Шеварднадзе был сменен на проамериканского Саакашвили, который затем уступил место Георгию Маргвелашвили, также находящемуся под контролем Вашингтона.

Марионетки меняются, курс остается прежним, а у людей на некоторое время возникает надежда на обновление и улучшение. Проникновение во власть неподконтрольных фигур при этой схеме становится маловероятным.



Однако на Украине этот метод уже не сработает – все более-менее известные политики и медийные фигуры настолько дискредитированы, что не одна из них не годится на роль лидера, пусть даже и краткосрочную.

Примечательно, что политологи, обслуживающие нынешний режим, утверждают, что в этом нет ничего страшного. Что свободные украинцы, в отличие от «рабов-москалей», не нуждаются в лидере, что здесь каждый сам себе пан, что «где два хохла, там три гетмана». Что в этом и залог устойчивости и силы Украины.



Ну, это мы уже проходили. «Польша стоит беспорядками», любили говорить в Речи Посполитой накануне ее раздела.

Вне зависимости от того, будет ли на Украине избран новый президент, или Порошенко под каким-то предлогом окончательно узурпирует президентство, авторитет любого руководства будет даже не нулевым, а отрицательным.

В состоянии такой нелегитимности удержать власть едва ли удастся даже с помощью террора. Поскольку даже в этом случае необходим хоть какой-то авторитет и поддержка хотя бы силовых структур.



То есть в самое ближайшее время на Украине власть будет «валяться под ногами», и ее примутся «поднимать» все кому не лень. Результатом такого положения дел будет даже не «афганизация», а «сомализация» Украины, когда начнется дробление страны на районы, подконтрольные тем или иным полевым командирам или просто «авторитетам».



Причем такую перспективу вовсе нельзя считать провалом западных планов. Напомним, что Джордж Сорос заявлял: «Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов».



При этом он подчеркнул, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает граждан Украины «своими».



«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть», — считает финансист.

Впрочем, даже если бы украинцев и не считали «своими», Москва не сможет допустить появление у своих границ «черной дыры» террора, хаоса и анархии. Разгребать украинские авгиевы конюшни все равно придется нашей стране.
Автор:
Борис Джерелиевский
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28 комментариев
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  1. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 10:04
    +5
    И его шансы на переизбрание стремятся к нулю.

    У Ельцина было 2 или 4 процента - переизбрался. Чем Порошенко хуже?
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 10:17
      +2
      А еще, Украина "скоро": "замерзнет", "умрет с голода", "обанкротится", "опустеет". "перестанет существовать, как государство", "будет вся скуплена" и пр. (нужное-подчеркнуть)..... yes
    2. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 10:17
      -3
      А еще, Украина "скоро": "замерзнет", "умрет с голода", "обанкротится", "опустеет". "перестанет существовать, как государство", "будет вся скуплена" и пр. (нужное-подчеркнуть)..... yes
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:51
        0
        Вы вроде все перечислили winked
    3. megavolt823 Онлайн
      megavolt823 Сегодня, 10:45
      0
      порошенко или путин или трамп решать могут лишь ограниченный круг вопросов . Всё решают элиты страны . Торговые , силовые , даже поющие и пляшущие . Элиты по сговору и привлечением Жукова , сняли и посадили Берию . Того что Лаврентий , того что Палыч . Хрущёву выписали пензию . Развалили СССР . Это те элиты что стреляли Кенади . Сняли Никсона . Ну принцип вы поняли ? hi
  2. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    +1
    ... автор не упомянул о хозяевах ненужной... ответ очевиден, как захотят в мерикатосии - того и поставят...
  3. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:11
    0
    При этом он подчеркнул, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает граждан Украины «своими». «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть», — считает финансист.
    Так оно и есть...
    1. DenZ Офлайн
      DenZ Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: Лесс
      Так оно и есть...

      Ерунда. Граждане Украины в первую очередь должны как "свои" относиться к России. Тогда и можно их считать своими. А сейчас какая-то ерунда происходит. в Крыму- "свои" на Донбассе тоже почти (хоть и не признали) а на остальной Украине вообще пофиг. Как то выборочно наша власть признает "своими" граждан Украины. По территориальному признаку больше.
  4. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 10:14
    +7
    Автор фантазёр. Под ногами власть вна Украине валялась в 2014 году, а теперь спустя годы там железный контроль американцев. Между собой им дают грызться как угодно, но линию которую им указывают из США, они будут соблюдать все поголовно.
    Поздно разгребать. У себя бы не повторилось, годы идут, дети с другими ценностями подрастают.
    1. megavolt823 Онлайн
      megavolt823 Сегодня, 11:15
      -1
      Автор фантазёр ? Я так не думаю . Может он конечно преувеличил одно и не упомянул другое . В 2014 был переворот . Отказ от старых властных кругов . Элита вся осталась на месте . Большая часть страны с воодушевлением смотрела в будущие . Это как отречение царя и временное правительство . Сейчас многие в/на 404 , розовые очки сняли а трусы одели . Вот примерно как в 1917 . hi
    2. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:25
      0
      годы идут, дети с другими ценностями подрастают.


      Это верно детки там растут под жестким присмотром очередных последователей Дранг НАХ ОСТЕН.

      Много лет назад умные люди говорили что Украину постараются выбить из под влияния России и используют ее как таран против нее же.
      Теперь это реальность...англосаксы добились своего благодаря нашему разгильдяйству и наивности .
  5. solzh Онлайн
    solzh Сегодня, 10:17
    +3
    Никаких авгиевых конюшен на Украине Россия разгребать не будет. В 2014 году наши власти ещё могли повлиять на Украину и не допустить к власти профашистскую хунту и то не стали этого делать, а сейчас и подавно не станут лезть на Украину и что-то там разгребать... Как-то так...
    1. Igoresha Онлайн
      Igoresha Сегодня, 12:41
      0

      Никаких авгиевых конюшен на Украине Россия разгребать не будет.


      Что вы подразумеваете под авгиевыми конюшнями, хотелось бы знать?
      РФ хоть бы в ЛДНР разгребла - в этом году в Луганске, например, школьную форму первоклашкам не выдают (в 15, 16, 17 - выдавали), денег на санаторное оздоровление детям так же нет, а тут Украину тянуть? Не по сеньке шапка.
      1. Кот_Кузя Офлайн
        Кот_Кузя Сегодня, 13:05
        +1
        А зачем? ЛДНР это разве Россия? С какого перепугу Россия должна снабжать школьников ЛДНР формой и платить их санаторное лечение? Вот США снабжают украинских школьников формой и возят их бесплатно на курорты Флориды и Калифорнии?
        1. Igoresha Онлайн
          Igoresha Сегодня, 13:23
          0
          еще как должна, заварила кашу с Крымом и Новороссией - изволь платить, и платит как з\п так и армию ЛДНРовкую содержит, а детям зажала с этого года.
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 10:18
    +2
    о выборе говорить бесполезно ,как бесполезно говорить о цифрах и рейтингах. США полннстью контролируют процессы на украине.Нужен будет другой президент они поставят другого.Пока не нужен значит будет Порошенко.Президенту удаётся замыливать глаза американцам.В открытую столкновений с Россией он естественно не допустит и не пойдёт на это.Ему выгодно поддерживать ситуацию вялого вооруженного конфликта.Но хозяева то всё настойчивей требуют реальных агрессивных методов.А он не чтобы лишиться в момент всего.Всё зависит о сша.
  7. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 10:23
    +3
    Впрочем, даже если бы украинцев и не считали «своими», Москва не сможет допустить появление у своих границ «черной дыры» террора, хаоса и анархии. Разгребать украинские авгиевы конюшни все равно придется нашей стране.
    А хо-хо не ха-ха? Губы вам, кастрюлькам, надо закатать. Вы за пять лет майдана столько наговорили, столько грязи вылили, столько людей убили, что уже мало кто считает вас "своими". Наоборот, развал Украины выгоден России, так как под шумок можно присоединить Донбасс и Новорссию, и полностью отрезать остатки бывшей Украины от Черного моря. К тому же Закарпатье могут присоединить венгры, Галичину и Волынь поляки, Черновцы румыны. Оставшийся огрызок из нескольких областей будет иметь вес и опасность для России примерно как нынешняя Грузия.
    1. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
      +2
      Кот_Кузя (Кузьма Кузьмич) Сегодня, 10:23 НОВЫЙ

      ...Наоборот, развал Украины выгоден России, так как под шумок можно присоединить Донбасс и Новорссию, и полностью отрезать остатки бывшей Украины от Черного моря. К тому же Закарпатье могут присоединить венгры, Галичину и Волынь поляки, Черновцы румыны. Оставшийся огрызок из нескольких областей будет иметь вес и опасность для России примерно как нынешняя Грузия.

      ... так эта европейская)) саранча давно на низком старте, ждут не дождутся команды "фас" и рвать себе куски от ненужной...
  8. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 10:37
    -2
    Вообще одна из лучших политических "спецопераций". Так сказать с гарантированным позитивом в любом случае. Что сохранение управлемого или неуправляемого самостийного коллапса,что его ликвидация-колодка на ноги России. Ну да и ладно, переживём. Конечно "отстёгивание" Западной Украины это было бы подарком в этой ситуации,но фиг нам с маслом-пакет будет "единый" с долгосрочной вознёй и воплми о "душительстве стремления к свободе" в заходенщине на долгие десятилетия. Может и "братьев лесных" возродят ( ну правда не то врем и опыт в ловле ух какой). Но всё же и всё же...Как не "грусти" , а экономический потенциал ещё имеетс на территорих. Да появится масса гиперпроблемных "объектов" вроде энергосистемы и ГТС,требующих ремонта и модернизации. Да тяжпром придётся восстанавливать за счёт своего частично и надеятс,что рост потребления в этой статье всё поглотит не стоит. Провал за провалом на старте. Однако народ там это народ и при "мобильной головой" власти стоит ожидать самовосстановления экономики в каких-то значимых пределах. К тому же "погром" Майдана сократил население, а значит и потребности в восстановлении рабочего потенциала в местах меньше ( хот и уровень потребления минимален). Но позитив всё же будет просматриваться, а при жёстком контроле возможно и срок восстановления можно сравнивать с российским 12-15 лет.
  9. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 10:37
    +1
    Несколько лучше выглядят рейтинги доверия-недоверия к Святославу Вакарчуку (-12%), Владимиру Зеленскому (-25%) и Анатолию Гриценко (-25%), хотя, как мы видим, и они являются отрицательными.

    В любом цирке детишкам больше всего нравятся клоуны.
  10. timgan777 Офлайн
    timgan777 Сегодня, 10:51
    0
    да так оно и есть
  11. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 11:00
    +1
    Не хотелось бы все это разгребать....
  12. ТермиНахТер Офлайн
    ТермиНахТер Сегодня, 11:12
    +1
    У Ельцина было + 4, а у Параши - 4. Вот и вся разница
  13. СКАД Офлайн
    СКАД Сегодня, 11:17
    +2
    Выскажу свою обьективно-субьективную мыслю.
    Порошенко стал презиком путем полного силового психологического контроля не только на избучастках но и на Ценр Изб Комитета.Таким-же путем плюс тупость большой массы скакуасов были выбраны нардепы-читай нацысты и бандеровцы.
    Что касается рейтингов то это весьма показательно-какой маразм в головах значительно большой части свидомитов.
    Англосаксам выгодна такая уркаина-какой ни какой таран по России.Заявление головы Верховной Рады что Адольф Гитлер-светило мировой демократии отльется уркаине приятными финансовыми и другими бонусами.
    1. Igoresha Онлайн
      Igoresha Сегодня, 12:51
      +1
      были выбраны нардепы-читай нацысты и бандеровцы.
      Днепропетровск ярчайший показатель. Все на "собачей мове" говорят, как выразился министр культуры Украины в свое время.
  14. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:34
    +2
    . реальной площадки для возможной национальной консолидации и неизбежных компромиссов не нашлось. Прежде всего не нашлось никого, хоть как-то тянущего на роль национального лидера

    В 2014-м тоже лидера не было. Были купленные активисты. За что зацепить народ всегда найдется. Не будет больше никаких майданов. Тех кто их затеял и так все устраивает. А с выборами.. Введут режим чс или еще чего. Таких от власти уже не отгонишь. Надо будет и народ постреляют. Это им не Янукович. А ес и глазки закроет
  15. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 12:34
    -1
    Конечно, выборы рано или поздно состоятся (если не произойдет что-то, что сделает их проведение неактуальным), и кого-то из украинского политикума «изберут» или назначат президентом.
    ....Из существующего зла выберут меньшее...как будет казаться на день выборов..В Сомали, Вкраина может превратиться в одном случае..когда ЛДННР даст ВСУ и нацбатам хорошего пинка и восстановит территориальную целостность..Вот тогда "веселуха" на "незалежной" и начнется...
  16. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 12:50
    -1
    статья, конечно, лютый трэш
    Прежде всего не нашлось никого, хоть как-то тянущего на роль национального лидера.

    а нафига он нужен, национальный лидер? Кому?? чай географически европейская страна а не восточная деспотия а ля эмираты какие.
    однако прошло время, и восторги по поводу единства и сплоченности поутихли.
    ????? автор-->автор-->автор, страна консолидировалась против "внешней угрозы", единство и так есть.

    Поскольку даже в этом случае необходим хоть какой-то авторитет и поддержка хотя бы силовых структур.
    а тут как в РФ, первым делом поддержкой этих структур и заручились, а все прочьи на финансовом поводке, ВО Свободу лишили львиной доли финансирования и не видно не слышно о них.

    «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть», — считает финансист.
    какой голод, какие развалины? Автор, посмотри ролик реставрации Харьковского зоопарка.