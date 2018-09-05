Пробил час финальных испытаний. Последний карт-бланш для Москвы

Сегодня, 05:27

Предполагаемая тактика наступления ВСУ на Южном фронте ДНР в соответствии с обновлённой обстановкой

Источники информации:

https://syria.liveuamap.com/

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/09/03/144722-fsb-napravila-spetsialistov-v-donbass-dlya-rassledovaniya-ubiystva-zaharchenko

http://in24.org/world/32930