Пробил час финальных испытаний. Последний карт-бланш для Москвы
Пелена тревоги и полной непредсказуемости окутала Донбасс и его русское население после террористического акта в кафе «Сепар», унесшего жизнь истинного бойца за становление Новороссии, главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Несмотря на тяжёлую необходимость вопреки своей воле и принципам беспрекословно выполнять весь спектр обязательств в рамках дискредитировавших себя «минских соглашений», в душе и сердце этого человека до самого последнего момента жизни теплилась надежда на торжество справедливости, наказание всех лиц, в той или иной степени причастных к геноциду мирного населения Донбасса, а также на реализацию всех тех идей «русского мира», о которых мариупольчане, дончане, луганчане и жители многочисленных городов и посёлков в оккупированной украинскими войсковыми подразделениями части ДНР грезят на протяжении уже четырёх лет. Увы, время и выжидательная тактика Москвы обернулись для нас потерей ещё одного бойца с позывным «Батя» (напомним, что такой же позывной носил герой Луганской Народной Республики, командир 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. Платова Павел Дрёмов, который погиб в результате детонации бомбы, установленной в его автомобиле 12 декабря 2015 года во время поездки на собственную свадьбу).
И никому уже не стало бы легче даже от того, если бы направленный в столицу ДНР по распоряжению Владимира Путина следственный контингент ФСБ (об этом сообщают агентства «Росбалт» и «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатические источники в МО ДНР и руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа) всё же накопал информацию о заказчиках и исполнителях подлого убийства Александра Захарченко, ведь без радикального пересмотра позиции Москвы в отношении развязки ситуации на Донбассе мы и дальше будем становиться свидетелями кровавых расправ над патриотами республики и верными сынами своего народа.
Если взглянуть на ситуацию без розовых очков, то можно пронаблюдать пролонгирование прежней проигрышной тактики слепого следования так называемой «безальтернативности минского формата», о чём глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил 3 сентября 2018 года, на этот раз в ходе своего выступления перед студентами МГИМО. К большому сожалению, подобная речь Сергея Викторовича, с позиции необходимости ужесточения политики в отношении «незалежной», практически полностью перечёркивает его более раннее заявление о том, что после трагической гибели Александра Захарченко «невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели бы европейские «партнёры». Да, естественно, российская сторона использует массу инструментов для демонстрации готовности отстаивать интересы республик Донбасса не только на дипломатическом, но и на военном фронте. Это и регулярный контроль донбасского театра военных действий посредством малых БПЛА территориальной разведки, на которые для пущего эффекта даже транспондеры ADS-B стали устанавливать, и прямое предупреждение со стороны Владимира Путина, сделанное перед ЧМ-2018, где российский лидер указал на возможность «потери Украиной государственности» в случае попытки наступательных действий со стороны украинских формирований.
Тем не менее, в нынешних условиях, когда в разгаре всеобъемлющая дипломатическая и военно-политическая поддержка Киева со стороны Белого дома, вышеуказанные меры можно внести лишь в разряд своеобразного «консервативного лечения гангрены», которая требует немедленного оперативного вмешательства. Продуктивность такого «консервативного лечения» могла бы наблюдаться лишь в том случае, если бы руководство США было настроено на поиск хотя бы каких-нибудь точек соприкосновения с Москвой в острых геополитических разногласиях по Сирии и Донбассу. Мы же продолжаем наблюдать неуправляемое сваливание глобальной военно-политической ситуации к острой, эскалационной форме противостояния, где Россию вновь попытаются, мягко говоря, вышвырнуть из «большой игры». В первую очередь такой вывод можно сделать на основании позавчерашнего заявления президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер призвал Дамаск, Москву и Тегеран уйти от плана проведения широкомасштабной наступательной операции против боевиков многочисленных джихадистских группировок в «идлибском гадюшнике», что якобы может привести к гибели «сотен тысяч людей».
Все мы хорошо помним, что процесс освобождения громадного «деэскалационного треугольника» Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра в юго-западной части Сирии сопровождался минимальными потерями среди мирного населения, что объясняется как высоким профессионализмом наступающих подразделений Сирийской арабской армии, так и отказом Иордании и Израиля от обеспечения военной поддержки формирований «Free Syrian Frmy». Здесь же Трамп внезапно заговорил о «сотнях тысяч смертей», негласно намекая на последующий ракетный удар по Сирии. В чём же здесь причина? Ответ довольно простой: для американской стороны Идлиб остаётся последним инструментом деструктивного влияния на территориях западного берега Евфрата, подконтрольных сирийскому руководству.
С территории этой провинции поддерживаемые Вашингтоном и Анкарой диверсионно-разведывательные отряды «Хаят Тахрир аш-Шам» совершают регулярные вылазки не только к позициям САА близ линии соприкосновения, но и в тыловые районы, подконтрольные легитимному правительству. Более того, боевики-операторы этой же группировки имеют возможность регулярно осуществлять попытки массированных воздушных ударов по авиабазе Хмеймим с помощью ударных дронов кустарного производства, тем самым заставляя расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» постоянно расходовать весьма недешевый боекомплект, представленный двухступенчатыми зенитными управляемыми ракетами 57Э6Е. В противном случае ВКС могут столкнуться со значительным материальным ущербом, полученным в результате сброса на авиапарк модифицированных миномётных мин, оснащённых лёгкой стабилизирующей хвостовой частью.
Более того, в случае создания в обозримом или далёком будущем благодатной почвы для очередного переворота как Вашингтон, так и Анкара могли бы использовать ещё более накачанный вооружением «идлибский гадюшник» для попытки наступления на позиции САА с повторным захватом новых территорий, а затем их делёжки между Эрдоганом и Трампом (о бонусах для Турции в случае сохранения «идлибского плацдарма» мы неоднократно упоминали в наших предыдущих работах). А поэтому вполне очевидно, что вышеуказанное «Твиттер»-обращение главы Белого дома было сделано далеко не для красного словца. Это своеобразное завуалированное предупреждение Москвы и её союзниц о том, что Пентагон сделает всё возможное и невозможное для увеличения потерь среди мирного населения Идлиба, а затем для обвинения во всех грехах «режима Асада» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одним из доказательств подобного сценария можно считать подготовку к провокации с использованием 8 резервуаров с хлором, которые были доставлены в Джиср-эш-Шугур вместе с группой «Белых касок».
Но, к счастью, в данной ситуации Россия продолжает демонстрировать непоколебимость духа и военно-политической воли: вечером, 4 сентября, поступила оперативная информация о демонстрации пролога к наступлению против боевиков «ан-Нусры» и «Исламской партии свободного Туркестана». Как показывает тактическая онлайн-карта syria.liveuamap.com, тактическая авиация Воздушно-космичесих сил России, развёрнутая на АвБ Хмеймим, приступила к нанесению массированных ракетно-бомбовых ударов по складам вооружения и опорным пунктам боевиков в западной части провинции Идлиб. На текущий момент ударам подверглись уже более чем 15 стратегически важных объектов оппозиционно-террористических сил, которые играют ключевую роль в сдерживании наступления сирийской армии. Более того, российские Су-24М и Су-34 отработали по районам, где предположительно находится всё снаряжение боевиков и «Белых касок» для осуществления очередной провокации.
На фоне угроз и предупреждений со стороны Вашингтона такие действия являются реальным подтверждением того, что Москва стала принимать важнейшие геостратегические решения без оглядки на «долларовый капкан» и это не может не радовать. Для США и западной коалиции сложность ситуации заключается в следующем. Во-первых, сформированная российским флотом вплоть до берегов Греции, а также Ионического моря условная противокорабельная и противолодочная зона ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD практически исключила возможность беспрепятственного доступа в район Кипра эсминцев УРО «Арлей Бёрк», а также подлодок типов «Огайо» (в ударной версии SSGN) и «Лос-Анджелес», способных обрушить на позиции САА несколько сотен «Томагавков». Максимум, чего можно ожидать от командования 6-го оперативного флота ВМС США (да и то с натяжкой), — это прорыв в Восточное Средиземноморье одного или двух сверхмалошумных многоцелевых атомных подводных крейсеров типа «Вирджиния», которые запустят по Сирии не более 12 — 24 крылатых ракет UGM-109E. Они будут немедленно перехвачены сирийскими, а может быть и российскими средствами ПВО.
Во-вторых, тот удар, который однозначно планируется выполнить из акватории Красного моря, Персидского залива, а также из воздушного пространства Саудовской Аравии и Иордании с помощью того же надводного компонента ВМС США и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B, также не возымеет желаемого в Пентагоне результата, поскольку за последние 5 месяцев, опираясь на некоторые недочёты во время отражения апрельского удара со стороны сил западной коалиции, Войска ПВО Сирийской Арабской Республики подверглись дополнительному обновлению средств сетецентрической увязки, перераспределению отдельных зенитно-ракетных дивизионов, бригад, а также наземных обзорных РЛС с уклоном на улучшенный контроль низковысотных участков воздушного пространства на выходе из горного массива Антиливан и аналогичных участков над пустынями провинций Эс-Сувейда, Дамаск и Хомс, через которые в предыдущий раз проходили маршруты полёта малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER.
Вполне вероятно, что на этот раз в отражении удара будут участвовать и 4-канальные зенитно-ракетные самоходные комплексы "Тор-М2", предназначенные для поражения большинства видов малоразмерного высокоточного оружия (от крылатых ракет с ЭПР 0,05 кв. м до свободнопадающих и управляемых авиабомб). Данные ЗРСК были замечены на АвБ Хмеймим ещё в конце апреля 2018 года. Как следствие, если своих целей в Сирии достигнут даже несколько десятков избежавших перехвата "Томагавков", наступление на боевиков в провинции Идлиб однозначно продолжится, хоть и с небольшой задержкой. В данном раунде противостояния Вашингтон терпит поражение. Что же касается примерных сроков осуществления ракетного удара США, то на фоне нарастающего вонно-политического хаоса и вчерашнего удара ВВС Израиля по опорным пунктам САА и научно-исследовательскому центру близ Банияса, Пентагон может начать действовать уже в ближайшие дни или даже часы. Несмотря на атаку Хель Хаавир, средства ПВО САА, развёрнутые под Вади эль-Уюном и Масьяфом смогли уничтожить большую часть запущенных средств воздушного нападения. А учитывая тот факт, что целью данных действий Тель-Авива является якобы исключительно торпедирование процесса сирийско-иранского сотрудничества, Москва старается не вмешиваться в этот процесс. Именно поэтому мы вчера и не наблюдали перехвата израильских тактических ракет «Делила» с помощью российских средств ПВО, развёрнутых в окрестностях Тартуса.
Вполне вероятно, что развязку всего этого хитросплетения на сирийском ТВД, которая уж точно не даст Трампу с его спорным рейтингом оказаться «на коне», мы пронаблюдаем достаточно скоро. Но уже сейчас можно понять, что жёсткое поражение в Идлибе заставит Белый дом незамедлительно сконцентрироваться на поддержке плана «незалежной» устроить «маленькую и победоносную войну» с попыткой уничтожения половины населения ЛДНР. И здесь, товарищи, в нашем арсенале уж точно не найдётся ура-патриотических умозаключений, поскольку своим «консервативным лечением» Москва за 4 года доказала Порошенко и его оголтелой свите, что практически любые действия (артиллерийские удары по домам, школам и детским площадкам, а также регулярные убийства защитников республик) останутся безнаказанными для киевских толстосумов. Увы, это подталкивает последних придумать что-нибудь «более острое», а именно начать наступательные действия против 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР при поддержке обозлённых сирийским провалом США.
Сразу после гибели Александра Захарченко практически на всех участках линии соприкосновения, за исключением вечера 31 августа, установилась крайне необычная оперативная тишина. На первый взгляд можно было подумать, что командование так называемой «ООС» реально встревожилось за своё ничтожное существование на фоне вполне вероятной и непредсказуемой «ответки» со стороны ДНР, но таковой в очередной раз не последовало. Глава российского МИДа Сергей Лавров ограничился анонсированием отсрочки нового раунда переговоров «нормандской четвёрки», назвав их «кощунственными», а председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин шаблонно пообещал «ответ со стороны Донецка». На этом фоне Генштаб ВСУ и командование ООС, окрылённые заявлением спецпредставителя внешнеполитического ведомства США по вопросам Украины о грядущем предоставлении Киеву новых видов летального оружия, ещё больше укрепил свои оперативно-тактические возможности на Южном фронте ДНР. Речь идёт о переброске в населённый пункт Урзуф (в 30 км юго-западнее Мариуполя) дополнительного иностранного контингента в поддержку 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а также новой техники для 406-й артиллерийской бригады, которая может предназначаться как для выдвижения в район посёлка городского типа Сартана (окрестности Мариуполя) для обеспечения артиллерийской подготовки и поддержки наступающих 36-й ОБрМП, а также 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, так и для артиллерийских ударов по Мариуполю со стороны Урзуфа для реализации стандартного провокационного сценария, уже реализованного украинскими боевиками 24 января 2015 года.
Если учесть, что данные подразделения будут поддерживать ещё и части 55-й артиллерийской бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады, а также 32-го и 107-го реактивных артиллерийских полков, то прорыв 15-тысячной смешанной группировки ВСУ через 35-километровую лесостепную зону Приазовья по линии Павлополь — Чумак — Самсоново может осуществиться в течении всего 2-х — 3-х суток: за это время все вышеуказанные мотопехотные и штурмовые бригады ВСУ могут выйти в район границы с Ростовской областью.
Предполагаемая тактика наступления ВСУ на Южном фронте ДНР в соответствии с обновлённой обстановкой
И здесь уже далеко не до шуток, ведь, когда мы обладали информацией о присутствии в данном районе лишь 36-й отдельной бригады так называемой «морской пехоты» ВСУ и полка «Азов», то прогнозировали сохраняющуюся для 1-го АК НМ ДНР возможность удержать «Тельмановский перешеек», теперь же соотношение сил совершенно другое, и без прямого российского военного вмешательства Донецк рискует лишиться выхода к Азовскому морю, а Москва — заполучить в нескольких километрах от Таганрога очень недружелюбный контингент в виде нескольких тысяч отлично мотивированных националистов из «Азова» и вооружённых «Ураганами» и «Смерчами» безумных артиллеристов украинской армии. Будем надеяться, что, осознав такую нерадужную перспективу, более весомые представители российского истеблишмента прислушаются к мнению главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонида Калашникова, который уже давно советует признать измотанные войной русские республики Донбасса.
Источники информации:
https://syria.liveuamap.com/
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/09/03/144722-fsb-napravila-spetsialistov-v-donbass-dlya-rassledovaniya-ubiystva-zaharchenko
http://in24.org/world/32930
- Автор:
- Евгений Даманцев
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