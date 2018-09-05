С американской "неуязвимостью" покончено. Достанем и за океаном!

Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории.

Невероятно, но факт: в США наконец поняли, что больше не являются неуязвимыми для российского и китайского оружия . Глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки, генерал Терренс О`Шонесси признал превосходство некоторых современных типов российского и китайского вооружения. По его словам, ситуация в оборонной сфере существенно изменилась, и эти изменения отнюдь не в пользу Соединенных Штатов.Также высокопоставленный американский военный отметил, что Америка нуждается в полном пересмотре своей оборонной стратегии. В частности, Минобороны планирует оснастить истребители F-16 радарами с АФАР, чтобы они смогли более эффективно бороться в крылатыми ракетами вероятного противника.Анализировать подобные заявления не так уж легко. С одной стороны, очевидно, что это просто голая констатация фактов – ситуация в мире, и в области обороны, действительно изменилась, и совсем не в пользу Вашингтона. Если сравнить с тем, что было ещё двадцать лет назад, когда Россия одной ногой стояла в политической могиле, а Китай, при всех успехах его реформ, все ещё оставался в военном плане «страной третьего мира», пусть и с ядерным оружием, то нынешняя ситуация действительно может показаться почти катастрофической для США.С другой стороны, миф о некой американской «неуязвимости» не стоит воспринимать слишком уж всерьез. Да, в истории США были периоды, когда эта страна была почти неуязвима для любой агрессии. Но даже тогда «неуязвимость» была довольно условной.В начале двадцатого века это было скорее следствием того, что Америка не вмешивалась в европейские дела, и потенциальным агрессорам и в голову не приходило высаживаться на американском Восточном побережье. Испано-американская война, случившаяся в самом конце девятнадцатого века, в ходе которой США получили неплохой «кусок» в Карибском море, была скорее исключением из правил, а заодно стала последним случаем, когда возле побережья Соединенных Штатов передвигались сравнительно крупные соединения неприятельских кораблей.Во время Второй мировой войны американцы прилагали существенные усилия для того, чтобы обезопасить свою территорию от ударов противника. Но началась она для США с крайне болезненного разгрома американского флота в Перл-Харборе, а это, пусть и не континентальная, но все-таки американская территория.Также отмечались военные операции японцев на Алеутских островах (тоже территория США, а не «заморские владения» или «доминион» с не вполне ясным статусом). Кроме того, был отмечен и единственный случай бомбардировки материковой Америки, для чего японцами был использован гидросамолет, базирующийся на подводной лодке. Последствия этой бомбардировке были ничтожны, но миф о «недосягаемости» или «неуязвимости» США она все-таки развенчивает.В послевоенный период американская безопасность некоторое время также была на очень высоком уровне. Авиация СССР не могла, к сожалению, достигать территории США ни со своих баз, ни с аэродромов, расположенных в странах Варшавского договора. Да и преодоление британо-скандинавского рубежа было весьма проблематичным для наших бомбардировщиков.Уже в 1959 году на вооружении советского подводного флота появилась первая баллистическая ракета Р-11ФМ. Она была не очень дальнобойной (всего 150 километров), довольно неудобной для применения, так как предполагала только надводный старт и довольно длительную подготовку. Тем не менее, её появление существенно повысило шансы наших подводных лодок на удар возмездия по США: теперь подводной лодке уже не нужно было входить в акватории, непосредственно примыкающие к крупным городам и военным базам США и, соответственно, максимально защищенные в угрожаемый период.А уже в 1960 году, когда на вооружение была принята первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, миф об американской «неуязвимости» и вовсе растаял, как туман на солнце. И с тех самых пор, как бы ни изменялась ситуация в мире, США всегда были под прицелом сначала советских, а потом ещё и китайских МБР.Знает ли об этом американский генерал? Безусловно. А если так, то что он имеет в виду?По всей видимости, его слова следует понимать как признание за противниками США возможности нанести по их территории удар и другими, не баллистическими и не ядерными, средствами поражения. Если раньше к таким средствам можно было отнести только крылатые ракеты воздушного и морского базирования, то сейчас эта номенклатура средств поражения существенно возросла. Теперь сюда следует отнести и крылатые ракеты большой дальности Х-101, и гиперзвуковой комплекс «Кинжал» (без проблем «покроет» всю территорию Аляски со штатного носителя МиГ-31), и анонсированные Владимиром Путиным крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, и беспилотные подводные аппараты «Посейдон». Некоторые из этих средств поражения действительно требуют совершенно новых подходов к стратегии обороны, так как изменились не только характеристики оружия (дальность, например), но и сами принципы его движения.Следует отметить и то, что безопасность США американскими военными всегда трактуется очень широко. Под это определение они легко подверстают и безопасность Прибалтики, и ситуацию на Донбассе, и гражданские волнения в Центральной Африке. И с этой точки зрения для Вашингтона тоже не все так уж радужно.По мнению сотрудника Центра стратегических и международных исследований Лайзы Сэмп, Россия существенно превосходит США в области дальнобойных ракетных систем (причем речь не только о крылатых ракетах, но и о ракетах «воздух-воздух», аэробаллистических ракетах и т.п.), в общевойсковом бою, а также в киберпространстве. И это – ещё один серьезный вызов американской армии и ВПК.Но вот о чем действительно стоило бы задуматься американским стратегам: а не является ли нынешнее укрепление российской армии прямым следствием совершенно безудержной и неумной американской экспансии? Не Америка ли спровоцировала Москву (как и Китай, как и ещё многие страны) на серьезные вложения в область оборонных исследований и военной модернизации. Не пожинает ли Вашингтон плоды собственной геополитической безответственности?И не станет ли лучшим следствием предполагаемого пересмотра американской стратегии отказ от геополитической экспансии и возврат к временам невмешательства в дела других государств, как это уже было в начале двадцатого века?Ведь, как ни крути, а это было самое спокойное время в новейшей истории США…