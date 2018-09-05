«Урал» представил свои автомобили на форуме «Армия-2018»
В рамках состоявшегося в конце августа в подмосковной Кубинке международного военно-технического форума «Армия-2018» автомобильный завод «Урал» представил свои новинки, в том числе защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом Урал-53099. О новой автомобильной технике завода «Урал» со специалистом по теме (так в оригинале) поговорил известный российский военный блогер Денис Мокрушин (twower.livejournal.com). Помимо обновленного бронированного «Урал-53099», на форуме были продемонстрированы Урал-63706-0011 «Торнадо-У» и автомобиль многоцелевого назначения «Мотовоз-М».
Урал-53099
Защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом Урал-53099 впервые был показан широкой общественности еще на форуме «Армия-2015». Однако с тех пор внешний облик данного бронированного транспортного средства претерпел серьезные изменения. Представители предприятия объясняют это тем, что ранее на выставках демонстрировался макет, концепт, предназначенный для обозначения темы. В дальнейшем при работе над автомобилем на автозаводе ориентировались на мнение Минобороны России, в частности в вопросе снижения стоимости готового изделия.
Представленная на военно-техническом форуме «Армия-2018» двухосная машина из Миасса, по словам разработчиков, может быть использована для установки различного вооружения и спецсредств, выполнения задач как в тылу, так и непосредственно на поле боя. Кабина бронеавтомобиля выполнена в капотном исполнении. Цельносварной корпус обновленного Урала-53099 состоит из отсека управления, рассчитанного на двух бойцов и имеющего две боковых двери, и шестиместного отсека с двумя боковыми распашными дверями и люком, расположенным в корме и ведущим в кузов, из которого выход осуществляется через распашную аппарель.
Для создания комфортных условий для экипажа из 8 человек в обитаемых отсеках автомобиля установлены кондиционер и отопитель, а для действий в условиях заражения местности на машине имеется фильтровентиляционная установка. На крыше кабины имеется место, которое может быть использовано для установки боевого модуля с вооружением.
При полной массе в 14,5 тонн автомобиль может перевозить до двух тонн различных грузов и буксировать пятитонный прицеп. Также на автомобиле установлена гидравлическая лебедка, которая обладает тяговым усилием в 8000 кг. Топливные баки бронеавтомобиля емкостью 320 литров отличаются наличием противопульного полиуретанового покрытия, которое исключает возможность утечки топлива и возгорания. Установленный на бронеавтомобиле четырехтактный дизельный двигатель с газотурбинным наддувом обеспечивает максимальную мощность 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч, запас хода – 1000 км.
В интервью Денису Мокрушину специалист предприятия отметил, что Урал-53099 был оптимизирован по агрегатному составу, в частности, агрегаты и узлы шасси теперь являются серийно выпускаемыми. Это позволило значительно уменьшить стоимость автомобиля. При этом показатели защищенности остались неизменными, а по подвижности в настоящее время ведется диалог между Минобороны и производителем о том, что и на обычной подвеске с механической трансмиссией необходимые показатели будут выполнены. По словам представителя предприятия, стоимость автомобиля после внесенных изменений упала минимум в два раза.
При этом в Миассе уменьшили обитаемый отсек. Согласно ОКР заказывалась машина для перевозки 8 членов экипажа. В итоге их разместили, а делать защищенный кузов большого размера (как это было на представленных ранее концептах бронеавтомобиля) под какой-то гипотетический груз нерационально. Поэтому в задней части автомобиля теперь имеется ящик для ЗИП, топливные баки и место для дополнительного оборудования.
По словам представителя завода, потенциал заказов на бронеавтомобиль есть, но он, как правило, разбит на конкретные модели. Просто указывается, что есть потребность в автомобилях такого-то класса, такой-то колесной формулы. Приобретаться они могут у различных производителей. В интервью Мокрушину он отметил, что пока ясности о том, сколько машин будет закуплено именно у «Урала» нет, как и определенности в том, будут ли они закуплены вообще.
Тактико-технические характеристики «Урала-53099»:
Колесная формула – 4х4.
Габаритные размеры: длина – 6500 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3050 мм.
Полная масса – не более 14 500 кг.
Распределение полной массы: на передний мост – 6000 кг, на заднюю тележку – 8500 кг.
Масса перевозимого груза – 2000 кг.
Масса буксируемого прицепа – 5000 кг.
Двигатель – ЯМЗ-53677-10 четырехтактный, дизельный с газотурбинным наддувом, рядный, с воспламенением от сжатия.
Номинальная мощность двигателя – 312 л.с.
Максимальная скорость – не менее 100 км/ч.
Емкость топливных баков – 320 литров (2х160).
Запас хода – не менее 1000 км.
«Торнадо-У»
Впервые автомобили повышенной грузоподъемности под обозначением «Торнадо-У» были представлены также на форуме «Армия-2015». В 2018 году на выставке демонстрировался Урал-63076-0011 «Торнадо-У» с колесной формулой 6х6. Данный автомобиль предназначен для перевозки грузов, монтажа и транспортировки вооружения, военной и специальной техники, буксирования специальных и транспортных прицепов и полуприцепов, а также для защиты перевозимых грузов и личного состава от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств. По требованию заказчика автомобиль может быть оснащен незащищенной каркасно-панельной или защищенной бронированной кабиной.
Ранее производитель указывал именно кабину в качестве одной из особенностей новой машины. Кабина «Торнадо-У» капотная, каркасно-панельная, трехместная. Она оснащена системами отопления, вентиляции и кондиционирования, что обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля при заявленных температурах от -50 до +50 градусов и запыленности воздуха до 1,5 г/м3. У автомобиля имеется возможность оснащения кабины комплексом дополнительной защиты (КДЗ) – броней 5-го класса защиты по ГОСТ 50963-96 (от бронебойных пуль калибра 7,62 мм, выпущенных из АКМ с расстояния 5-10 метров).
Полная масса грузового автомобиля Урал-63076-0011 «Торнадо-У» составляет не более 32 тонн. Грузоподъемность автомобиля – 16 тонн. Автомобиль оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 440 л.с. Наличие данного двигателя позволяет автомобилю развивать максимальную скорость по шоссе до 100 км/ч. А внушительный дорожный просвет – 400 мм обеспечивает автомобилю отличную проходимость. «Торнадо-У» в состоянии преодолевать броды глубиной до 1,8 метра и подъемы до 60%.
В конце мая 2018 года начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко рассказывал, что поставки в армию новейших автомобилей семейства «Торнадо», которые в перспективе придут на смену автомобилям «Урал» и «КамАЗ» начнутся уже в 2018 году. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он пояснил, что автомобили «Торнадо» завершают комплекс государственных испытаний. По решению Генштаба ВС данными машинами будут переоснащаться подразделения тактического звена. Александр Шевченко отметил, что автомобили будут отличаться повышенной грузоподъемностью (16-20 тонн и выше) и более мощными двигателями. По словам генерала, при создании автомобилей семейства «Торнада» учитывался опыт антитеррористической операции в Сирии, в частности была улучшена броня и минозащищенность автомобилей по сравнению с предшественниками.
Отвечая на вопрос Дениса Мокрушина о том, проведены ли государственные испытания «Торнадо-У», представитель завода отметил, что проведены предварительные испытания, а государственные еще идут. По его словам, Минобороны России заказало 30 автомобилей Урал-63076-0011 «Торнадо-У» с колесной формулой 6х6, которые будут поставлены военным после завершения государственных испытаний.
При это в интервью специалист отметил, что усиленные мосты российского производства на «Торнадо-У» так и не появились. В настоящее время на автомобиле установлены китайские мосты. Перспективы их производства в России туманны. В настоящее время подобные мосты российские заводы не делают, они есть на МАЗе и на МЗКТ, но договорится с белорусами пока не получается, переговоры велись, но без особого продвижения. Освоить же их выпуск в сравнительно небольших объемах на отечественных предприятиях не выгодно ни «Камазу», ни «Уралу», ни автобусным заводам. Слишком большие ресурсы будут на это потрачены.
Тактико-технические характеристики «Урала-63076-0011 «Торнадо-У»:
Колесная формула – 6х6.
Габаритные размеры: длина – 9550 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3350 мм.
Полная масса – не более 32 000 кг.
Распределение полной массы: на передний мост – 8000 кг, на колеса среднего и заднего мостов – 24 000 кг.
Масса перевозимого груза – 16 000 кг.
Масса буксируемого прицепа – 12 000 кг.
Двигатель – дизельный, рядный, шестицилиндровый.
Номинальная мощность двигателя, не менее – 440 л.с.
Максимальная скорость – не менее 100 км/ч.
Емкость топливных баков – 420 литров (2х210).
Запас хода – не менее 1000 км.
«Мотовоз-М»
Также на военно-техническом форуме «Армия-2018» автомобильный завод из Миасса демонстрировал автомобиль многоцелевого назначения «Мотовоз-М», являющийся развитием легендарного уже Урала-4320. Данный автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки личного состава, грузов, монтажа и транспортировки вооружений (одним из экспонатов, показанных в Кубинке, был новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 «Сани» со 120-мм минометом 2Б11, размещенным на новом грузовом автомобиле семейства «Мотовоз-М» с бронированной двухрядной кабиной), военной и специальной техники, буксирования транспортных и специальных прицепов.
Производитель отмечает, что модернизированный автомобиль может эксплуатироваться с прицепными системами, имеющими пневмовыводы, электровыводы, пневмогидравлический привод тормозной системы, полную массу до 11 500 кг и сцепное устройство для прицепов. По желанию заказчика автомобиль может быть оснащен незащищенной каркасно-панельной или защищенной бронированной кабиной.
Представленный на форуме шестиколесный «Мотовоз-М» оснащается двигателем ЯМЗ-238М2, развивающим максимальную мощность 240 л.с. Этого двигателя достаточно, чтобы разогнать грузовой автомобиль полной массой 18,4 тонны до скорости 90 км/ч. Грузоподъемность автомобиля достигает 7 тонн, масса буксируемых прицепов – до 11,5 тонн.
В интервью Денису Мокрушину представитель автозавода «Урал» отметил, что «Мотовоз-М» переходит от стадии опытных образцов к стадии серийного производства. Существует намерение Минобороны России заключить контракт на поставку данных машин, начиная с 2019 года. При этом специалист отметил, что объем закупок техники у «Урала» сейчас меньше, чем было в 1990-е годы и даже в начале 2000-х годов. Связано ли это с более рациональным использованием ресурса грузовых автомобилей или с недостатком денежных средств, он ответить не готов.
Тактико-технические характеристики «Мотовоза-М»:
Колесная формула – 6х6
Полная масса – 18 400 кг.
Распределение полной массы: на передний мост – 6400 кг, на заднюю тележку – 12 400 кг.
Грузоподъемность – 7000 кг.
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категории) – 8000/11500 кг.
Двигатель – ЯМЗ-238М2.
Номинальная мощность двигателя – 240 л.с.
Максимальная скорость – 90 км/ч.
Источники информации:
https://zen.yandex.ru/twower
https://rg.ru/2018/08/23/novyj-bronirovannyj-ural-pokazali-na-armii-2018.html
http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/seriynye_postavki_v_rossiyskuyu_armiyu_avtomobiley_tornado_nachnutsya_v_2018_godu/?sphrase_id=14243070
Материалы из открытых источников
Урал-53099
Защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом Урал-53099 впервые был показан широкой общественности еще на форуме «Армия-2015». Однако с тех пор внешний облик данного бронированного транспортного средства претерпел серьезные изменения. Представители предприятия объясняют это тем, что ранее на выставках демонстрировался макет, концепт, предназначенный для обозначения темы. В дальнейшем при работе над автомобилем на автозаводе ориентировались на мнение Минобороны России, в частности в вопросе снижения стоимости готового изделия.
Представленная на военно-техническом форуме «Армия-2018» двухосная машина из Миасса, по словам разработчиков, может быть использована для установки различного вооружения и спецсредств, выполнения задач как в тылу, так и непосредственно на поле боя. Кабина бронеавтомобиля выполнена в капотном исполнении. Цельносварной корпус обновленного Урала-53099 состоит из отсека управления, рассчитанного на двух бойцов и имеющего две боковых двери, и шестиместного отсека с двумя боковыми распашными дверями и люком, расположенным в корме и ведущим в кузов, из которого выход осуществляется через распашную аппарель.
Урал-53099
Для создания комфортных условий для экипажа из 8 человек в обитаемых отсеках автомобиля установлены кондиционер и отопитель, а для действий в условиях заражения местности на машине имеется фильтровентиляционная установка. На крыше кабины имеется место, которое может быть использовано для установки боевого модуля с вооружением.
При полной массе в 14,5 тонн автомобиль может перевозить до двух тонн различных грузов и буксировать пятитонный прицеп. Также на автомобиле установлена гидравлическая лебедка, которая обладает тяговым усилием в 8000 кг. Топливные баки бронеавтомобиля емкостью 320 литров отличаются наличием противопульного полиуретанового покрытия, которое исключает возможность утечки топлива и возгорания. Установленный на бронеавтомобиле четырехтактный дизельный двигатель с газотурбинным наддувом обеспечивает максимальную мощность 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч, запас хода – 1000 км.
В интервью Денису Мокрушину специалист предприятия отметил, что Урал-53099 был оптимизирован по агрегатному составу, в частности, агрегаты и узлы шасси теперь являются серийно выпускаемыми. Это позволило значительно уменьшить стоимость автомобиля. При этом показатели защищенности остались неизменными, а по подвижности в настоящее время ведется диалог между Минобороны и производителем о том, что и на обычной подвеске с механической трансмиссией необходимые показатели будут выполнены. По словам представителя предприятия, стоимость автомобиля после внесенных изменений упала минимум в два раза.
При этом в Миассе уменьшили обитаемый отсек. Согласно ОКР заказывалась машина для перевозки 8 членов экипажа. В итоге их разместили, а делать защищенный кузов большого размера (как это было на представленных ранее концептах бронеавтомобиля) под какой-то гипотетический груз нерационально. Поэтому в задней части автомобиля теперь имеется ящик для ЗИП, топливные баки и место для дополнительного оборудования.
По словам представителя завода, потенциал заказов на бронеавтомобиль есть, но он, как правило, разбит на конкретные модели. Просто указывается, что есть потребность в автомобилях такого-то класса, такой-то колесной формулы. Приобретаться они могут у различных производителей. В интервью Мокрушину он отметил, что пока ясности о том, сколько машин будет закуплено именно у «Урала» нет, как и определенности в том, будут ли они закуплены вообще.
Тактико-технические характеристики «Урала-53099»:
Колесная формула – 4х4.
Габаритные размеры: длина – 6500 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3050 мм.
Полная масса – не более 14 500 кг.
Распределение полной массы: на передний мост – 6000 кг, на заднюю тележку – 8500 кг.
Масса перевозимого груза – 2000 кг.
Масса буксируемого прицепа – 5000 кг.
Двигатель – ЯМЗ-53677-10 четырехтактный, дизельный с газотурбинным наддувом, рядный, с воспламенением от сжатия.
Номинальная мощность двигателя – 312 л.с.
Максимальная скорость – не менее 100 км/ч.
Емкость топливных баков – 320 литров (2х160).
Запас хода – не менее 1000 км.
«Торнадо-У»
Впервые автомобили повышенной грузоподъемности под обозначением «Торнадо-У» были представлены также на форуме «Армия-2015». В 2018 году на выставке демонстрировался Урал-63076-0011 «Торнадо-У» с колесной формулой 6х6. Данный автомобиль предназначен для перевозки грузов, монтажа и транспортировки вооружения, военной и специальной техники, буксирования специальных и транспортных прицепов и полуприцепов, а также для защиты перевозимых грузов и личного состава от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств. По требованию заказчика автомобиль может быть оснащен незащищенной каркасно-панельной или защищенной бронированной кабиной.
Ранее производитель указывал именно кабину в качестве одной из особенностей новой машины. Кабина «Торнадо-У» капотная, каркасно-панельная, трехместная. Она оснащена системами отопления, вентиляции и кондиционирования, что обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля при заявленных температурах от -50 до +50 градусов и запыленности воздуха до 1,5 г/м3. У автомобиля имеется возможность оснащения кабины комплексом дополнительной защиты (КДЗ) – броней 5-го класса защиты по ГОСТ 50963-96 (от бронебойных пуль калибра 7,62 мм, выпущенных из АКМ с расстояния 5-10 метров).
Полная масса грузового автомобиля Урал-63076-0011 «Торнадо-У» составляет не более 32 тонн. Грузоподъемность автомобиля – 16 тонн. Автомобиль оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 440 л.с. Наличие данного двигателя позволяет автомобилю развивать максимальную скорость по шоссе до 100 км/ч. А внушительный дорожный просвет – 400 мм обеспечивает автомобилю отличную проходимость. «Торнадо-У» в состоянии преодолевать броды глубиной до 1,8 метра и подъемы до 60%.
Урал-63076-0011 «Торнадо-У» на форуме «Армия-2018»
В конце мая 2018 года начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко рассказывал, что поставки в армию новейших автомобилей семейства «Торнадо», которые в перспективе придут на смену автомобилям «Урал» и «КамАЗ» начнутся уже в 2018 году. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он пояснил, что автомобили «Торнадо» завершают комплекс государственных испытаний. По решению Генштаба ВС данными машинами будут переоснащаться подразделения тактического звена. Александр Шевченко отметил, что автомобили будут отличаться повышенной грузоподъемностью (16-20 тонн и выше) и более мощными двигателями. По словам генерала, при создании автомобилей семейства «Торнада» учитывался опыт антитеррористической операции в Сирии, в частности была улучшена броня и минозащищенность автомобилей по сравнению с предшественниками.
Отвечая на вопрос Дениса Мокрушина о том, проведены ли государственные испытания «Торнадо-У», представитель завода отметил, что проведены предварительные испытания, а государственные еще идут. По его словам, Минобороны России заказало 30 автомобилей Урал-63076-0011 «Торнадо-У» с колесной формулой 6х6, которые будут поставлены военным после завершения государственных испытаний.
При это в интервью специалист отметил, что усиленные мосты российского производства на «Торнадо-У» так и не появились. В настоящее время на автомобиле установлены китайские мосты. Перспективы их производства в России туманны. В настоящее время подобные мосты российские заводы не делают, они есть на МАЗе и на МЗКТ, но договорится с белорусами пока не получается, переговоры велись, но без особого продвижения. Освоить же их выпуск в сравнительно небольших объемах на отечественных предприятиях не выгодно ни «Камазу», ни «Уралу», ни автобусным заводам. Слишком большие ресурсы будут на это потрачены.
Тактико-технические характеристики «Урала-63076-0011 «Торнадо-У»:
Колесная формула – 6х6.
Габаритные размеры: длина – 9550 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3350 мм.
Полная масса – не более 32 000 кг.
Распределение полной массы: на передний мост – 8000 кг, на колеса среднего и заднего мостов – 24 000 кг.
Масса перевозимого груза – 16 000 кг.
Масса буксируемого прицепа – 12 000 кг.
Двигатель – дизельный, рядный, шестицилиндровый.
Номинальная мощность двигателя, не менее – 440 л.с.
Максимальная скорость – не менее 100 км/ч.
Емкость топливных баков – 420 литров (2х210).
Запас хода – не менее 1000 км.
«Мотовоз-М»
Также на военно-техническом форуме «Армия-2018» автомобильный завод из Миасса демонстрировал автомобиль многоцелевого назначения «Мотовоз-М», являющийся развитием легендарного уже Урала-4320. Данный автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки личного состава, грузов, монтажа и транспортировки вооружений (одним из экспонатов, показанных в Кубинке, был новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 «Сани» со 120-мм минометом 2Б11, размещенным на новом грузовом автомобиле семейства «Мотовоз-М» с бронированной двухрядной кабиной), военной и специальной техники, буксирования транспортных и специальных прицепов.
Производитель отмечает, что модернизированный автомобиль может эксплуатироваться с прицепными системами, имеющими пневмовыводы, электровыводы, пневмогидравлический привод тормозной системы, полную массу до 11 500 кг и сцепное устройство для прицепов. По желанию заказчика автомобиль может быть оснащен незащищенной каркасно-панельной или защищенной бронированной кабиной.
«Мотовоз-М» на форуме «Армия-2018»
Представленный на форуме шестиколесный «Мотовоз-М» оснащается двигателем ЯМЗ-238М2, развивающим максимальную мощность 240 л.с. Этого двигателя достаточно, чтобы разогнать грузовой автомобиль полной массой 18,4 тонны до скорости 90 км/ч. Грузоподъемность автомобиля достигает 7 тонн, масса буксируемых прицепов – до 11,5 тонн.
В интервью Денису Мокрушину представитель автозавода «Урал» отметил, что «Мотовоз-М» переходит от стадии опытных образцов к стадии серийного производства. Существует намерение Минобороны России заключить контракт на поставку данных машин, начиная с 2019 года. При этом специалист отметил, что объем закупок техники у «Урала» сейчас меньше, чем было в 1990-е годы и даже в начале 2000-х годов. Связано ли это с более рациональным использованием ресурса грузовых автомобилей или с недостатком денежных средств, он ответить не готов.
Тактико-технические характеристики «Мотовоза-М»:
Колесная формула – 6х6
Полная масса – 18 400 кг.
Распределение полной массы: на передний мост – 6400 кг, на заднюю тележку – 12 400 кг.
Грузоподъемность – 7000 кг.
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категории) – 8000/11500 кг.
Двигатель – ЯМЗ-238М2.
Номинальная мощность двигателя – 240 л.с.
Максимальная скорость – 90 км/ч.
Источники информации:
https://zen.yandex.ru/twower
https://rg.ru/2018/08/23/novyj-bronirovannyj-ural-pokazali-na-armii-2018.html
http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/seriynye_postavki_v_rossiyskuyu_armiyu_avtomobiley_tornado_nachnutsya_v_2018_godu/?sphrase_id=14243070
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter