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Что стало целью удара ВВС Израиля по территории Сирии?

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Израильские СМИ публикуют подробности нанесения удара ВВС страны по территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о ракетном ударе, который израильские военные нанесли по нескольким объектам в провинции Хама. На опубликованном видео можно увидеть клубы дыма, как сообщается, в районе населённого пункта Вади-эль-Уюн.

Что стало целью удара ВВС Израиля по территории Сирии?


В израильских СМИ утверждается, что главной целью израильской военной авиации стала военная база Ирана, которая расположена в пригороде Хамы. На ней, как сообщается, располагался склад с боеприпасами, а также запасы горюче-смазочных материалов.


Также отмечается, что израильские ВВС нанесли удар по объектам в районе Тартуса. При этом добавляется, что на этих объектах находились представители вооружённой группировки «Хизбалла».

Пресс-служба военного ведомства Израиля заявления об ударе по территории Сирии привычно не комментирует. Нет комментариев по этому поводу и со стороны официальных лиц Ирана. В Дамаске обвиняют Израиль в том, что его самолёты нарушили воздушное пространство Сирии.

Видео удара опубликовано на SyriaWatanNews.

Обращает на себя внимание тот факт, что Израиль нанёс удар по территории Сирии через несколько часов после того, как ВВС САР приступили к нанесению ударов по позициям террористов "Джебхат ан-Нусры" (*запрещено в РФ) на западе провинции Идлиб.
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32 комментария
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  1. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 06:01
    -19
    Если как написано в статье удары были нанесены по иранским базам, то как это помешает ВВС Сирии бомбить Идлиб?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:17
      +14
      Для чего наносят так называемый отвлекающий удар -чтобы запутать противную сторону, чтобы они решили что это и есть главный удар! Вы же примерно так и действуете, спасая совместное с сшой и саудитами ваше" дитя "-боевиков игила и нусры! Арон, когда читаешь как вы нагло разрушает Сирию, искренне хочется пожелать Хазболле и палестинцам успехов, реальных боевых успехов, как было в Южном Ливане в 2006 году, когда Хезболлах вас на место поставила!
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 07:44
        0
        Думаю вся эта ситуация выгодна всем. Иран делает нервы Израилю на чужой территории. Хезы получают опыт и поддержку от Ирана. Израиль кошмарит Иран и хезов, поддерживает свое реноме что к ним лучше не соваться и утилизирует старые боеприпасы. Сирия получает поддержку от Ирана и хезов. России, Иран не путается под ногами и не мешает нормально работать. США продает новые боеприпасы Израилю. request
    2. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 06:18
      +16
      Дело не в том, что это как-то помешает бомбить Идлиб, а в том что
      Израиль нанёс удар по территории Сирии через несколько часов после того, как ВВС САР приступили к нанесению ударов по позициям террористов "Джебхат ан-Нусры
      Израиль своими ударами оказывает прямую помощь террористам. Ненависть к Ирану и конечно к Асаду давно толкнула Израиль на оказание помощи международным террористам: оружием, лечением боевиков, нанесением ударов по сирийской территории.
    3. Tusv Офлайн
      Tusv Сегодня, 06:30
      +7
      Цитата: Арон Заави
      Если как написано в статье удары были нанесены по иранским базам, то как это помешает ВВС Сирии бомбить Идлиб?

      А разве Иран не участвует в прополке бородатых сорняков? Следовательно вы таки бармоглотам помогаете
      1. Арон Заави Офлайн
        Арон Заави Сегодня, 06:39
        -9
        Цитата: Tusv

        А разве Иран не участвует в прополке бородатых сорняков? Следовательно вы таки бармоглотам помогаете

        Иран наш враг, который не просто помогает Сирии, а пытается закрепиться у наших границ. Мы мешали ему в этом и протолжим мешать. Геополитика.
        1. Маз Офлайн
          Маз Сегодня, 06:47
          +6
          Ага! А сколько километров от границ Израиля до границ этого врага?
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Tusv

          А разве Иран не участвует в прополке бородатых сорняков? Следовательно вы таки бармоглотам помогаете

          Иран наш враг, который не просто помогает Сирии, а пытается закрепиться у наших границ. Мы мешали ему в этом и протолжим мешать. Геополитика.

          А что у вас всё Сирия виновата? Долбите по Ирану, или там могут зубы вместе с челюстью вынести местные ПВО? Геополитика и израиль, вы серьезно, Арон?
          1. Арон Заави Офлайн
            Арон Заави Сегодня, 08:15
            -1
            Цитата: Маз

            А что у вас всё Сирия виновата? Долбите по Ирану, или там могут зубы вместе с челюстью вынести местные ПВО? Геополитика и израиль, вы серьезно, Арон?

            Маз или крестик сними или трусы одень.
        2. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 07:10
          -1
          Очень скоро и мы перед проблемой выхода Ирана из Сирии столкнемся. Иран и нам другом никогда не был. Можете заминусовать, но я бы так рьяно осуждать Израиль не стал. Государство о своих гражданах беспокоится. Наши интересы в результате этих ударов не страдают. Судя по всему все удары согласованы, иначе уже давно бы самолетопад случился.
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 07:37
            +1
            А чем нам угрожает Иран? Вооруженные силы Ирана также не наблюдаются вблизи границ Израиля. Поддержка хезболлы, конечно, отдельная тема
          2. Летунъ Офлайн
            Летунъ Сегодня, 07:47
            +2
            Цитата: Сергей985
            я бы так рьяно осуждать Израиль не стал. Государство о своих гражданах беспокоится.

            Да! При этом легко убивая граждан других стран. Есть у нас на планете ещё одна (хотя кого я обманываю, к сожалению не одна) страна, которая придерживается той же политики.
        3. Tusv Офлайн
          Tusv Сегодня, 07:27
          -1
          Ацтойная у вас геополитика. 4 гигабакса получить от США и плясать под их дуду. А на первый снежок к Нам едете
        4. Ratmir_Ryazan Офлайн
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:47
          +2
          То что Иран ваш враг - это все чушь и просто предлог для оправдания того, что вы фактически воюете на стороне ИГИЛ!!! И эта ракетная атака Израиля была направлена на срыв или затруднение операции по освобождению Идлиба от ИГИЛ...
    4. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 07:00
      -1
      Шакалы они и на Ближнем Востоке шакалы
    5. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 07:35
      +2
      Арон, Вы умный человек, а не понимаете или прикидуетесь. Обычно авиаудары предшествуют наступлению, а если накануне наступления уничтожить боеприпасы и горючее, кому это на пользу? Наступающим или тем кого" мочат"?
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 07:54
        -2
        Вот эти боеприпасы совсем не для уничтожения бородачей. Иран просто воспользовался ситуацией и пытается организовать свой форпост для угрозы Израилю. Откройте свои глаза. Не надо все в кучу мешать. У Ирана свои собственные интересы в Сирии(идущие вразрез с нашими). Хлебнем по полной в скором времени. Нельзя дать Ирану плотно в Сирии закрепиться. После завершения войны в Сирии никаких вооруженный сил, кроме непосредственно сирийских, да наших, на базах, не должно быть. А Иран что делает?????
    6. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:45
      +1
      Это израильские СМИ утверждают, что базы были иранские, но даже если это и так, что это меняет? Иран союзник Сирии в борьбе с ИГИЛ и прочими террористами на ЕЕ территории и еще ни разу не проявил агрессии в сторону Израиля...
      Для меня Израиль из страны с трудолюбивым и отважным народом все больше превращается в банального холопа США. Да не и не дорого вы обходитесь им всего по 3,8 млрд. в год, как ни как 25% вашего оборонного бюджета... Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что эта атака Израиля была направлена на срыв наступления на Идлиб и заказчик этого "мероприятия" США...
      Молодцы, хорошо служите своему спонсору, только вот стало у меня появятся какое-то отвращение к Израилю и думаю не только у меня...
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 08:19
        -1
        Война в Сирии заканчивается. США уйдут(базы на территории Ирака будут), Турция уйдет(не станет снами открыто конфликтовать, да и пример США перед глазами будет). А как Иран выкуривать будем???? Задумайтесь.
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 08:30
        0
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        и думаю не только у меня...

        Не только, а попытки оправдать это еще создают впечатление и о том, что не такие они и умные евреи, просто наглые до беспредела request С момента объявления столицы кроме неприязни не вызывают ни чего. Но Иисус то которого они распяли воскрес, думаю у Израиля все еще только начинается. Я конечно не доживу наверное, но думаю немного не доживу когда справедливость восстановится. Иран гнобить смысла не вижу, сами его постоянно провоцируют, за последнее время то то только Израиль по Ирану стреляет а не Иран по Израилю. Вопрос кто агрессор?
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:20
    +10
    Никто никому не помешает. Сирия начнет наступление на Идлиб, и закончит его победой...Израиль тестирует ПВО Сирии в интересах полосатоухих, подготавливая запланированный удар томагавками. Надеюсь, сирийцы это понимают и не особо "светятся". Других объяснений не нахожу. С военной точки зрения - такие комариные укусы ничего, кроме раздражения, не дают. А вот в качестве "разведки боем" - совсем другое дело...
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 06:42
    -2
    Вообще то Сирия и Израиль до сих пор находятся в состоянии войны и я вообще не понимаю, что и кому Израиль должен объяснять...
    1. собаковод Онлайн
      собаковод Сегодня, 07:19
      +1
      Сергей! hi Не мне вам рассказывать, что Сирия сейчас нуждается во всём, что приведёт к разгрому террористов. Постоянно пишу о том, что у Израиля есть шанс установить мир на БВ. Что мешает договориться с Асадом, так же , как Иран, ввести свой контингент, зачистить территорию? Понятно, что одним из условий помощи будет пункт вывода всех контингентов из Сирии. Другим условием может быть заключение мирного соглашения между САР и Израилем. Можно оговорить и заключить что-то краеугольное.Но нет, лучше навалить соседу на крыльцо, пока тот отвлечён насущным. А на ВО лепить "горбатого".
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    +1
    ... снова шести Конченные провокации устраивают, и защищают своих подопечных бандюг
    Обращает на себя внимание тот факт, что Израиль нанёс удар по территории Сирии через несколько часов после того, как ВВС САР приступили к нанесению ударов по позициям террористов "Джебхат ан-Нусры" (*запрещено в РФ) на западе провинции Идлиб.
    ...
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:16
      0
      Каких бандюг???? По военным объектам Ирана на территории Сирии. Нам какое дело до этих разборок? Больше чем уверен, что и у Асада голова болит, как избавиться от такого союзника на своей территории. Иран запросто Сирию в войну с Израилем втянет. Оно Асаду надо? Да еще после такой войны, как сейчас.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
        +1

        Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:16

        ...с позволения Ротмитсра приведу его пост, вопросы ещё будут?
        Израиль своими ударами оказывает прямую помощь террористам. Ненависть к Ирану и конечно к Асаду давно толкнула Израиль на оказание помощи международным террористам: оружием, лечением боевиков, нанесением ударов по сирийской территории
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 07:38
          0
          А про ненависть к Асаду откуда информация????? Бабушкины слухи? Высшее руководство Израиля ничего такого не говорит. Что все за Иран так заступаются? Аргументированно объясните, без эмоций. Он никогда нам другом не будет, поверьте.
      2. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
        +1

        Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:16
        Каких бандюг????

        https://izyaweisneger.livejournal.com/951257.html
        Израиль помогает террористам в Сирии. izyaweisneger: March 5th, 20:37

        www.moscow-post.com/news/in_world/izrail_pomogaet_terroristam64158/
        Сирийские власти уверены, что Израиль оказывает поддержку действующим на территории Сирии террористам, сообщили корреспонденту The

        mignews.com/news/arabisrael/230917_194834_36188.html
        Сирия в ООН: Израиль помогает террористам.
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
    +1
    давно толкнула Израиль на оказание помощи международным террористам: оружием, лечением боевиков, нанесением ударов по сирийской территории.

    ... а от синезвездных -" в ответ тишина!"... сказать то нечего, только если вырезками из газет...
  6. Комментарий был удален.
  7. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 08:32
    0
    Неясно, если выпустили 5 ракет, и доблестные сирийские ПВО их сбили, что взрывается то? Опять замкнуло?
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 08:40
      0
      3 сбили из 5 вот они и взрываются
  8. 501Legion Онлайн
    501Legion Сегодня, 08:34
    +1
    Задолбал Израиль уже откровенно говоря.
  9. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 08:44
    0
    Обращает на себя внимание тот факт, что Израиль нанёс удар по территории Сирии через несколько часов после того, как ВВС САР приступили к нанесению ударов по позициям террористов "Джебхат ан-Нусры" (*запрещено в РФ) на западе провинции Идлиб.

    Шедевр. То есть во время когда сирийские ПВО на самом "шухере", ведь литають, в то самое время, когда небо полно сирийскими самолётами, евреи разнесли, то что разнесли. Невзирая. Ну молодцы, что сказать.