Что стало целью удара ВВС Израиля по территории Сирии?
Израильские СМИ публикуют подробности нанесения удара ВВС страны по территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о ракетном ударе, который израильские военные нанесли по нескольким объектам в провинции Хама. На опубликованном видео можно увидеть клубы дыма, как сообщается, в районе населённого пункта Вади-эль-Уюн.
В израильских СМИ утверждается, что главной целью израильской военной авиации стала военная база Ирана, которая расположена в пригороде Хамы. На ней, как сообщается, располагался склад с боеприпасами, а также запасы горюче-смазочных материалов.
Также отмечается, что израильские ВВС нанесли удар по объектам в районе Тартуса. При этом добавляется, что на этих объектах находились представители вооружённой группировки «Хизбалла».
Пресс-служба военного ведомства Израиля заявления об ударе по территории Сирии привычно не комментирует. Нет комментариев по этому поводу и со стороны официальных лиц Ирана. В Дамаске обвиняют Израиль в том, что его самолёты нарушили воздушное пространство Сирии.
Видео удара опубликовано на SyriaWatanNews.
Обращает на себя внимание тот факт, что Израиль нанёс удар по территории Сирии через несколько часов после того, как ВВС САР приступили к нанесению ударов по позициям террористов "Джебхат ан-Нусры" (*запрещено в РФ) на западе провинции Идлиб.
В израильских СМИ утверждается, что главной целью израильской военной авиации стала военная база Ирана, которая расположена в пригороде Хамы. На ней, как сообщается, располагался склад с боеприпасами, а также запасы горюче-смазочных материалов.
Также отмечается, что израильские ВВС нанесли удар по объектам в районе Тартуса. При этом добавляется, что на этих объектах находились представители вооружённой группировки «Хизбалла».
Пресс-служба военного ведомства Израиля заявления об ударе по территории Сирии привычно не комментирует. Нет комментариев по этому поводу и со стороны официальных лиц Ирана. В Дамаске обвиняют Израиль в том, что его самолёты нарушили воздушное пространство Сирии.
Видео удара опубликовано на SyriaWatanNews.
Обращает на себя внимание тот факт, что Израиль нанёс удар по территории Сирии через несколько часов после того, как ВВС САР приступили к нанесению ударов по позициям террористов "Джебхат ан-Нусры" (*запрещено в РФ) на западе провинции Идлиб.
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