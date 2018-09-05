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В Британии: Состояние королевских ВМС плачевное. Как и чем защищать границы?

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В газете The Independent вышел материал, который взбудоражил Британию. Экс-начальник штаба королевских ВМС Великобритании Алан Вест заявил о том, что состояние военно-морских сил страны находится в столь плачевном состоянии, что в случае серьёзного противостояния они будут не в состоянии обеспечить защиту морских границ.

В Британии: Состояние королевских ВМС плачевное. Как и чем защищать границы?


В качестве одного из примеров Вест привёл недавнее столкновение рыбацких судов Британии и Франции в проливе Ла-Манш. Тогда французские рыбаки буквально стеной встали на пути британских рыболовов, вытолкав их суда, на которых те пытались вести промысел гребешка.


Вест:
Даже этот пример говорит о том, что у Британии сегодня нет достаточно числа судов, чтобы защитить свои территориальные воды. А что будет после выхода из состава ЕС? Ситуация превратится в катастрофическую. Даже с соседями будут возникать частые конфликты. Нам придётся заниматься постоянным патрулированием, но достаточно ли для этого плавсредств?


По словам отставного морского офицера, командование ВМС на сегодняшний день организовано из рук вон плохо. Вместо единого командного штаба действуют отдельные подразделения, отвечающие за то или иное направление деятельности. В итоге, как отмечает Алан Вест, военные даже не смогли или не успели прийти на помощь гражданским рыбакам.
Использованы фотографии:
Википедия
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16 комментариев
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  1. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:24
    +3
    Вот так умирают империи. Мучительно и стыдно... При этом умудряются портить воздух на пол-мира...
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:30
      +2
      Вообще-то империя уже умерла.А то что смердит-Вы правы.
    2. Лара Крофт Офлайн
      Лара Крофт Сегодня, 07:15
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Вот так умирают империи. Мучительно и стыдно... При этом умудряются портить воздух на пол-мира...

      У этой "загнивающей" Империи, крупнейший и самый боеспособный флот в Европе среди стран НАТО, а в части новейших кораблей он уступает только нашей Каспийской военной флотилии...
      Автор статьи добрый человек и на фотке к статье, разместил тральщик, а не один из самых современных в мире эсминцев УРО или многоцелевого авианосца с Ф-35 на борту....
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 06:29
    +1
    Аа!У них уже не корабли,а плавсредства!Хотя это стенание больше похоже на требование-дайте денег!
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
      +2
      210окв (дмитрий) Сегодня, 06:29 НОВЫЙ
      Аа!У них уже не корабли,а плавсредства!Хотя это стенание больше похоже на требование-дайте денег!

      hi !... таки да, если ещё вспомнить их провал на сирийском театре, когда наша то ли Варшавянка, то ли Палтус загнали их субмарину)), как паршивого койота, не дав ей подойти на боевую позицию...
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    0
    состояние военно-морских сил страны находится в столь плачевном состоянии, что в случае серьёзного противостояния они будут не в состоянии обеспечить защиту морских границ
    Да, тут "Новичком" не прикроешься. Все же поражает как бывшие министры, генералы, политики вдруг в момент прозревают и наконец находят в себе смелость говорить правду и о политике, и о состоянии своих ВС, и об отношении к России.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
      0
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:41
      ... там ещё троих траванули намедни... гадают как назвать газ! а чего гадать - Новичок! wink
  4. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:41
    0
    Если сетовать о незавидной участи рыбаков, то может отставной морской волк и прав, а насчет границ... Великобритания же еще острова? Тогда все в порядке. Или боевые украинцы, выкопав свое море, засыпали Ла Манш? :-)
    1. Андрей из Челябинска Офлайн
      Андрей из Челябинска Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: Вождь краснокожих
      Великобритания же еще острова? Тогда все в порядке.

      Морские границы тоже нуждаются в охране
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:43
    +2
    Состояние королевских ВМС плачевное.

    ... и не только во флоте... походу страшной мэй подкрадывается северный зверёк с красивым мехом... ну, оно это и к лучшему... bully
    1. Лара Крофт Офлайн
      Лара Крофт Сегодня, 07:24
      -1
      Цитата: a.s.zzz888
      Состояние королевских ВМС плачевное.

      ... и не только во флоте... походу страшной мэй подкрадывается северный зверёк с красивым мехом... ну, оно это и к лучшему... bully

      не будем себя обманывать, у нас в отличии от ВМС Ее Величество корабельный состав нет так часто обновляется....и новые авианосцы/вертолетоносцы и эсминцы УРО/фрегаты УРО в наши ВМФ давно не приходили, ну примерно последние 1/4 века....или у Вас другие данные, поделитесь, всем будет интересно почитать....
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
        0
        Лара это для вас:
        Британский флот остался без действующих военных кораблей
        https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/12211237-63y4.htm
        - В настоящее время у Британии есть лишь один фрегат, готовый осуществлять оборону границ государства. Британский флот остался ...

        Конец «Владычицы морей»: британский флот оказался в ...
        https://360tv.ru/.../konets-vladychitsy-morej-britanskij-flot-okazalsja-v-kriticheskom-s
  6. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:16
    +1
    Для того чтобы противостоять противостоянию рыбаков бритам нужны плавсредства в достаточном количестве belay
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:22
    +1
    Судов? ??"Судно " они могут взять в больнице, у лежачих больных, а для флота им нужны корабли! !! fool
  8. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 07:46
    0
    Немного о корабле на фото
    МИННЫЕ ТРАЛЬЩИКИ ТИПА «ХАНТ»
    В период с 1980 по 1989 годы состав Королевского флота пополнили 13 новых тральщиков, получивших названия известных британских охотничьих угодий. Отсюда и название всего типа — Hunt, то есть «Охота» (иногда тип также именуют «Брекон» — по названию головного корабля).


    http://warfor.me/minnyie-tralshhiki-tipa-hant/
    В составе ВМС Великобритании их почти не осталось....
    А у нас подобные типы кораблей того же периода постройки имеют такой же боевой опыт? Или все же Великобритания бывшая Царица морей?
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:48
    0
    Бывшую покровительницу пиратов и каперов гоняют простые французские рыбаки? Куда катится этот мир?