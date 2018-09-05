В Британии: Состояние королевских ВМС плачевное. Как и чем защищать границы?

Даже этот пример говорит о том, что у Британии сегодня нет достаточно числа судов, чтобы защитить свои территориальные воды. А что будет после выхода из состава ЕС? Ситуация превратится в катастрофическую. Даже с соседями будут возникать частые конфликты. Нам придётся заниматься постоянным патрулированием, но достаточно ли для этого плавсредств?

В газете The Independent вышел материал, который взбудоражил Британию. Экс-начальник штаба королевских ВМС Великобритании Алан Вест заявил о том, что состояние военно-морских сил страны находится в столь плачевном состоянии, что в случае серьёзного противостояния они будут не в состоянии обеспечить защиту морских границ.В качестве одного из примеров Вест привёл недавнее столкновение рыбацких судов Британии и Франции в проливе Ла-Манш. Тогда французские рыбаки буквально стеной встали на пути британских рыболовов, вытолкав их суда, на которых те пытались вести промысел гребешка.Вест:По словам отставного морского офицера, командование ВМС на сегодняшний день организовано из рук вон плохо. Вместо единого командного штаба действуют отдельные подразделения, отвечающие за то или иное направление деятельности. В итоге, как отмечает Алан Вест, военные даже не смогли или не успели прийти на помощь гражданским рыбакам.