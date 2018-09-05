В Британии: Состояние королевских ВМС плачевное. Как и чем защищать границы?
В газете The Independent вышел материал, который взбудоражил Британию. Экс-начальник штаба королевских ВМС Великобритании Алан Вест заявил о том, что состояние военно-морских сил страны находится в столь плачевном состоянии, что в случае серьёзного противостояния они будут не в состоянии обеспечить защиту морских границ.
В качестве одного из примеров Вест привёл недавнее столкновение рыбацких судов Британии и Франции в проливе Ла-Манш. Тогда французские рыбаки буквально стеной встали на пути британских рыболовов, вытолкав их суда, на которых те пытались вести промысел гребешка.
Вест:
По словам отставного морского офицера, командование ВМС на сегодняшний день организовано из рук вон плохо. Вместо единого командного штаба действуют отдельные подразделения, отвечающие за то или иное направление деятельности. В итоге, как отмечает Алан Вест, военные даже не смогли или не успели прийти на помощь гражданским рыбакам.
В качестве одного из примеров Вест привёл недавнее столкновение рыбацких судов Британии и Франции в проливе Ла-Манш. Тогда французские рыбаки буквально стеной встали на пути британских рыболовов, вытолкав их суда, на которых те пытались вести промысел гребешка.
Вест:
Даже этот пример говорит о том, что у Британии сегодня нет достаточно числа судов, чтобы защитить свои территориальные воды. А что будет после выхода из состава ЕС? Ситуация превратится в катастрофическую. Даже с соседями будут возникать частые конфликты. Нам придётся заниматься постоянным патрулированием, но достаточно ли для этого плавсредств?
По словам отставного морского офицера, командование ВМС на сегодняшний день организовано из рук вон плохо. Вместо единого командного штаба действуют отдельные подразделения, отвечающие за то или иное направление деятельности. В итоге, как отмечает Алан Вест, военные даже не смогли или не успели прийти на помощь гражданским рыбакам.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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