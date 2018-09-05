Новости

Так где повредили корабль "Союз". СМИ о выводах комиссии РКК "Энергия"

30
Внутренняя комиссия РКК «Энергия» озвучивает предварительные выводы расследования причин разгерметизации корабля «Союз», обнаруженной после его стыковки с Международной космической станцией. РИА Новости, ссылаясь на выводы комиссии, сообщает, что ущерб целостности обшивки «Союза» был нанесён в Королёве – в цехе общей сборки.

Так где повредили корабль "Союз". СМИ о выводах комиссии РКК "Энергия"


Напомним, что ранее выдвигались всевозможные версии о причинах разгерметизации. Отмечалось, что трещина появилась во время эксплуатационных работ на космодроме Байконур. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, на обшивке были обнаружены следы скольжения сверла.


А депутат Госдумы (лётчик-космонавт) Максим Сураев заявил, что «сверлить обшивку мог психологически неустойчивый космонавт».

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» фактически опровергает эти суждения. В материале говорится о том, что на данном этапе идёт изучение книги замечаний. Эта книга составляется для каждого выпущенного космического аппарата промышленниками завода экспериментального машиностроения. В ней собраны все замечания по тому, как проходили испытания космического корабля в том числе на ККС (контрольно-космическом стенде). После изучения этих данных станет ясно, на каком этапе решили «не заметить» появляющуюся трещину или причину её возможного появления.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

30 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
    +1
    ... а что, вчера не наговорились на эту тему?!... bully
    1. Volga073 Офлайн
      Volga073 Сегодня, 07:04
      +1
      А ты то чего тут уже неделю сидишь ? )))
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
        +3
        Volga073 (MIKLE) Сегодня, 07:04 НОВЫЙ
        ...таки свиней с тобой не пас...
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 07:34
          +2
          Цитата: Volga073
          А ты то чего тут уже неделю сидишь ? )))

          Идите сверлите дальше...
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +3
    Данную ситуацию можно охарактеризовать одним словом - офигеть. request
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:54
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Данную ситуацию можно охарактеризовать одним словом - офигеть. request

      не...давайте лучше над Окраиной поржём . winked
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 07:37
        +1
        В каждое сверло не поставить GPS-трекер и на дрель экшн-камеру. С кадрами нужно что-то делать.
        1. Vard Офлайн
          Vard Сегодня, 08:10
          +5
          А может попробовать людям зарплату платить нормальную... ?!
  3. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 07:03
    -6
    В РосКомосе - диверсанты и адепты 5-й колонны.
  4. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:08
    0
    . депутат Госдумы (лётчик-космонавт) Максим Сураев заявил, что «сверлить обшивку мог психологически неустойчивый космонавт»

    Вот как fellow Прямо на орбите
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 07:40
      +1
      Не мог - депутатов Госдумы в космос уже не берут smile
  5. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:10
    +1
    Слишком много спирта на производстве, а контроль ослабили донельзя. Стеночки то тонюсенькие, 2-3 мм. Культура производства и дисциплина - нарабатывается десятилетиями, а теряется - за полгода можно так "развратить" коллектив, что болты кувалдой загонять начнут!
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 07:21
      +1
      Горный стрелок (Евгений)
      Культура производства и дисциплина - нарабатывается десятилетиями, а теряется - за полгода можно так "развратить" коллектив, что болты кувалдой загонять начнут!
      Да, можно и кувалдой . Если отверстия на фланцах не очень совпадают.Только на болтах резьба слетит. Тут сверлом работали. Только не говорите что пьяные рабочие были. В жизнь не поверю.Ещё и на таком производстве. Тут дело в другом.Все версии о в космосе на МКС про там сверлили сразу и резко отмели.Наверное ждём продолжение этой истории по возвращению на Землю. Космонавтов.А особенно астронавтов bully feel
  6. Aleksandr21 Онлайн
    Aleksandr21 Сегодня, 07:14
    0
    Самое печальное в этой истории вот этот момент: "....источник рассказал, что ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка заделать нештатное отверстие клеем.."

    Если ряд сотрудников знали о браке, то почему не доложили ? Почему экспертиза пропустила изделие ? Где были проверяющие ? Целая цепочка ответственных за этот инцидент. Остаётся надеяться что сделают правильные выводы, и больше не допустят повторения такой истории.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:12
      0
      Это только предположение про клей было
      1. Aleksandr21 Онлайн
        Aleksandr21 Сегодня, 08:41
        0
        Предположение явно не на пустом месте взялось, тем более с такими подробностями "..Другой собеседник уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке. Он пояснил, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мере укомплектован оборудованием, отверстие заделали специальным клеем...." хотя тут вопрос вообще не в клее, а в том как изделие прошла экспертизу. Закрыли глаза на косяк ? Или не увидели проверяющие ? Уже сейчас (после внутреннего расследования РКК Энергии) можно говорить о том, что косяк произошёл ещё на производстве, а не в космосе или на космодроме.
  7. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 07:15
    +5
    трещина появилась ... были обнаружены следы скольжения сверла.

    Вполне технически грамотное решение: для остановки развития трещины засверлить ее концы. И меня так учили и я так учил (правда дело было в ВВС). И скорее всего ОТК в курсе. Было бы хуже если бы не засверлили - никакой герметик тогда не поможет, любая трещина развивается циклически до определенного предела (либо жесткости либо прочности). А циклов нагрузки-разгрузки в космосе хватает (как минимум 16 раз в сутки цикл нагрев - охлаждение, плюс нагрузки от коррекции орбиты, стыковки - расстыковки и тд)
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 07:23
      +1
      Очень правдоподобное предложение. Судя по всему, по этому пути пошли и те, кто расследует ситуацию -не зря они начали изучать "книгу замечаний".
    2. kolyhalovs Офлайн
      kolyhalovs Сегодня, 07:36
      0
      Только я вот не могу понять почему на орбите у космонавтов есть средства, позволяющие надёжно герметизировать отверстие, а в цеху каким то непонятным клеем пользовались, который выдавило в результате.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 07:59
        0
        Да скорее всего наспех заделывали. Наверное, трещину выявили в последний момент перед отправкой или еще как.... Да и может, клей нормальный был, просто не было времени, полностью соблюсти технологию заделки.
    3. ghby Офлайн
      ghby Сегодня, 08:06
      0
      Цитата: Fil743
      трещина появилась ... были обнаружены следы скольжения сверла.

      нашел в инете только вот это фото, но по нему мало что понятно.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 08:31
        0
        Ну, видны эти самые "следы скольжения сверла", видно якобы "просверленное" отверстие....только уж оно очень неровное для того, чтобы быть просверленным с "этой стороны"....под углом, что-ли "сверлили".... вообще-то возможно такое в том случае когда например аппарат стоит на стенде или еще где и сверлившему надо было дотянуться до места сверления с пола, держа дрель под углом, отсюда и первоначальные "следы скольжения сверла".....ну и как вариант -делали это в невесомости-без упора в таких условиях тоже "следы скольжения" могли возникнуть.... В общем "загадка"... winked
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:27
    +1
    И самое главное, что корабль нельзя использовать по назначению. Вчера говорил на эту тему с человеком, который у нас в Ростове на Дону собирал модуль "Квант " для нашей станции "Мир " , так вот , по его словам корабль этот нужно затопить, а для эвакуации или возврата экипажа нужен другой "Союз "!Эта дырочка в обшивке может привести к трагедии, погибнет экипаж вместе с кораблем.
    1. Кубик123 Онлайн
      Кубик123 Сегодня, 08:22
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      корабль этот нужно затопить, а для эвакуации или возврата экипажа нужен другой "Союз "!Эта дырочка в обшивке может привести к трагедии, погибнет экипаж вместе с кораблем.

      Не нагнетайте. Все зависит от того, где отверстие. В союзе три отсека. И, если не поврежден спускаемый аппарат, то спускаться можно. Там обшивка, которая выдерживает баллистический спуск и, судя по всему, сверла там не было. Экипаж при спуске останется цел. А два других отсека и так и так сгорят.
  9. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 07:48
    +2
    Не знаю как сейчас,а раньше засверловка была по шаблонам и кондукторам.И прежде чем начать работу,
    рабочий вызывал контролера,и только когда проверяющий давал "добро",рабочий приступал к работе.
    Рабочий не мог отступить от технологии ни на шаг.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 08:03
      0
      Раньше и специалисты\работники работали на совесть, да и приёмка заказчика это был ПРОЦЕСС!!!
      Впрочем, мой друг, бывший "контрик\смершевиц" такого может поведать, у-у-у.
      Диверсанты и вредители БЫЛИ ВСЕГДА! Наши АНТИ работали много качественней!
  10. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 08:05
    -1
    Он оценил и внутренне аплодирует!
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:17
      0
      Еще бы он не аплодировал. На Союзах весь мир летает.
  11. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 08:30
    0
    Банальная халатность на производстве ! what
  12. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 08:38
    0
    Если бы, это случилось с американским бортом, даванные бы уже раздавали награды и звания неким сотрудникам.