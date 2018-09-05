Так где повредили корабль "Союз". СМИ о выводах комиссии РКК "Энергия"
Внутренняя комиссия РКК «Энергия» озвучивает предварительные выводы расследования причин разгерметизации корабля «Союз», обнаруженной после его стыковки с Международной космической станцией. РИА Новости, ссылаясь на выводы комиссии, сообщает, что ущерб целостности обшивки «Союза» был нанесён в Королёве – в цехе общей сборки.
Напомним, что ранее выдвигались всевозможные версии о причинах разгерметизации. Отмечалось, что трещина появилась во время эксплуатационных работ на космодроме Байконур. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, на обшивке были обнаружены следы скольжения сверла.
А депутат Госдумы (лётчик-космонавт) Максим Сураев заявил, что «сверлить обшивку мог психологически неустойчивый космонавт».
Внутренняя комиссия РКК «Энергия» фактически опровергает эти суждения. В материале говорится о том, что на данном этапе идёт изучение книги замечаний. Эта книга составляется для каждого выпущенного космического аппарата промышленниками завода экспериментального машиностроения. В ней собраны все замечания по тому, как проходили испытания космического корабля в том числе на ККС (контрольно-космическом стенде). После изучения этих данных станет ясно, на каком этапе решили «не заметить» появляющуюся трещину или причину её возможного появления.
Напомним, что ранее выдвигались всевозможные версии о причинах разгерметизации. Отмечалось, что трещина появилась во время эксплуатационных работ на космодроме Байконур. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, на обшивке были обнаружены следы скольжения сверла.
А депутат Госдумы (лётчик-космонавт) Максим Сураев заявил, что «сверлить обшивку мог психологически неустойчивый космонавт».
Внутренняя комиссия РКК «Энергия» фактически опровергает эти суждения. В материале говорится о том, что на данном этапе идёт изучение книги замечаний. Эта книга составляется для каждого выпущенного космического аппарата промышленниками завода экспериментального машиностроения. В ней собраны все замечания по тому, как проходили испытания космического корабля в том числе на ККС (контрольно-космическом стенде). После изучения этих данных станет ясно, на каком этапе решили «не заметить» появляющуюся трещину или причину её возможного появления.
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