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Книга Вудворда: Трамп требовал физического устранения Асада

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Сегодня международные СМИ активно обсуждают отрывки из новой книги Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», опубликованные в газете The Washington Post. В них приводятся факты о намерении американского президента убить сирийского президента Башара Асада.

В частности, об этом свидетельствует диалог, который состоялся между Трампом и главой Пентагона Джеймсом Меттисом. По данным, которые приводятся в книге, в ответ на требование Трампа уничтожить Асада министр обороны США выразил готовность «заняться этим немедленно».

Однако после встречи с Трампом Мэттис сообщил своим помощникам, что нужно более взвешенно подходить к вопросу об уничтожении президента Сирии. Итогом таких взвешенных действий со стороны Пентагона стало создание разных вариантов осуществления военной операции против сирийского президента, одобренных впоследствии Дональдом Трампом.


Книга Вудворда: Трамп требовал физического устранения Асада


Как утверждает автор книги, мысль убить Башара Асада у американского президента возникла после событий в сирийской провинции Идлиб в апреле прошлого года.

Напомним, что в результате химической атаки подконтрольного сирийской оппозиции города Хан-Шейхун, что в провинции Идлиб, погибло более 80 его жителей. Причём вину за это эксперты ООН возложили на сирийские власти во главе с Башаром Асадом. США уже в 2018-м году нанесли ракетный удар по Сирии, заявив, что это "жёсткий ответ Асаду на смерть безвинных детей".

Белый дом сразу же отреагировал на опубликованные в американской газете выдержки из книги Вудворда, заявив, что все истории в ней являются сфабрикованными и основаны на желании бывших сотрудников опорочить действующего президента США.
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12 комментариев
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  1. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +2
    приводятся факты о намерении американского президента убить сирийского президента Башара Асада
    А вот в этом нет ничего удивительного, а тем более нового в политике Сша и работе их спецслужб. В истории достаточно подтвержденных фактов об устранении или неудавшихся покушениях на лидеров стран, которые не желали подстраиваться под Сша и пытались вести свою политику. А реакция той же Клинтон на убийство Каддафи? Они даже не скрывают своих эмоций наблюдая кровавые сцены.
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 07:59
      +1
      Какая к чертям "химическая атака"? Интересно, эти матрасовские инфантилы действительно тыбилы или как в хохлячей поговорке - "так збрехав що сам собі повірив"?
  2. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:02
    +1
    . мысль убить Башара Асада у американского президента возникла после событий в сирийской провинции Идлиб в апреле прошлого года.

    Напомним, что в результате химической атаки подконтрольного сирийской оппозиции города Хан-Шейхун, что в провинции Идлиб, погибло более 80 его жителей. Причём вину за это эксперты ООН возложили на сирийские власти во главе с Башаром Асадом.

    Разве это было не в этом году? Да и "погибло" от "химатаки" правильнее будет в ковычках
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
      +1
      https://www.interfax.ru/world/608506
      14 апр. 2018 г. - Интерфакс: В ходе длившейся около часа операции по территории страны было выпущено от 30 до 100 ракет.

      ... таки да, косанУл автор...
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
    +3
    Белый дом сразу же отреагировал на опубликованные в американской газете выдержки из книги Вудворда, заявив, что все истории в ней являются сфабрикованными и основаны на желании бывших сотрудников опорочить действующего президента США.

    ... чуть ли не бедного... laughing
  4. nikoliski Офлайн
    nikoliski Сегодня, 07:07
    +2
    не удивлюсь что скоро у Трампа рак найдут
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:31
    +3
    Зная, что у власти в сше нормальных адекватов почти что не было, уверен, что у трампа целый список тех, кого в сше хотят ликвидировать физически.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 07:54
      +1
      Если большой босс - бизнесмен, заказывал всех, кто ему насолил или нахимичил, вокруг них много пустого пространства было бы! Хотя, выбор хорошая\плохая сделка\решение, делают наверно все.
      То что люди бла-бла-кают, не обязательно они делают.
  6. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 07:49
    +1
    В принципе, ничего нового - может быть" жареный" факт, а может быть бла-бла!
    Выбираем то, во что хотим поверить.
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:12
    0
    К элементам государственного терроризма у США весь мир на удивление относится совершенно спокойно.
  8. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:12
    0
    приводятся факты о намерении американского президента убить сирийского президента Башара Асада.

    не удивлюсь, что этак и есть... этим кровожадным всё крови мало, никак не напьются...
  9. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:32
    0
    Вообще Трамп к Асаду злобен. Вполне мог сказать. Но ведь потом ни с кого не потребовал - почему не убрали. Такая, можно сказать, президентская шутка на базе черного юмора. no