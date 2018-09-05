Книга Вудворда: Трамп требовал физического устранения Асада
Сегодня международные СМИ активно обсуждают отрывки из новой книги Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», опубликованные в газете The Washington Post. В них приводятся факты о намерении американского президента убить сирийского президента Башара Асада.
В частности, об этом свидетельствует диалог, который состоялся между Трампом и главой Пентагона Джеймсом Меттисом. По данным, которые приводятся в книге, в ответ на требование Трампа уничтожить Асада министр обороны США выразил готовность «заняться этим немедленно».
Однако после встречи с Трампом Мэттис сообщил своим помощникам, что нужно более взвешенно подходить к вопросу об уничтожении президента Сирии. Итогом таких взвешенных действий со стороны Пентагона стало создание разных вариантов осуществления военной операции против сирийского президента, одобренных впоследствии Дональдом Трампом.
Как утверждает автор книги, мысль убить Башара Асада у американского президента возникла после событий в сирийской провинции Идлиб в апреле прошлого года.
Напомним, что в результате химической атаки подконтрольного сирийской оппозиции города Хан-Шейхун, что в провинции Идлиб, погибло более 80 его жителей. Причём вину за это эксперты ООН возложили на сирийские власти во главе с Башаром Асадом. США уже в 2018-м году нанесли ракетный удар по Сирии, заявив, что это "жёсткий ответ Асаду на смерть безвинных детей".
Белый дом сразу же отреагировал на опубликованные в американской газете выдержки из книги Вудворда, заявив, что все истории в ней являются сфабрикованными и основаны на желании бывших сотрудников опорочить действующего президента США.
В частности, об этом свидетельствует диалог, который состоялся между Трампом и главой Пентагона Джеймсом Меттисом. По данным, которые приводятся в книге, в ответ на требование Трампа уничтожить Асада министр обороны США выразил готовность «заняться этим немедленно».
Однако после встречи с Трампом Мэттис сообщил своим помощникам, что нужно более взвешенно подходить к вопросу об уничтожении президента Сирии. Итогом таких взвешенных действий со стороны Пентагона стало создание разных вариантов осуществления военной операции против сирийского президента, одобренных впоследствии Дональдом Трампом.
Как утверждает автор книги, мысль убить Башара Асада у американского президента возникла после событий в сирийской провинции Идлиб в апреле прошлого года.
Напомним, что в результате химической атаки подконтрольного сирийской оппозиции города Хан-Шейхун, что в провинции Идлиб, погибло более 80 его жителей. Причём вину за это эксперты ООН возложили на сирийские власти во главе с Башаром Асадом. США уже в 2018-м году нанесли ракетный удар по Сирии, заявив, что это "жёсткий ответ Асаду на смерть безвинных детей".
Белый дом сразу же отреагировал на опубликованные в американской газете выдержки из книги Вудворда, заявив, что все истории в ней являются сфабрикованными и основаны на желании бывших сотрудников опорочить действующего президента США.
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