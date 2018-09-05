Двуглавый орёл с серпом и молотом. Власти Сургута начали проверку

Власти Сургута заняты проведением проверки по факту снабжения первоклассников местных школ дневниками со странной «государственной» символикой.Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии этой символики. Двуглавый орёл держит в лапах серп и молот. Причём в самом описании в том же дневнике было заявлено, что держит он «скипетр и державу». Почему серп стал державой, а молот скипетром, или наоборот, - авторы этого «произведения» не пояснили. То ли авторская шутка или попытка связать символы разного времени, ушедшая «в массы», то ли большой ляп с отсылкой к австрийскому гербу.Местные власти отмечают, что в результате начатой проверки все лица, виновные в искажении государственной символики Российской Федерации и в согласовании материалов, не соответствующих реальной символике, будут наказаны. Как именно в Сургуте собираются наказывать авторов дневников, не сообщается.Случай этот далеко не первый в своём роде. То ли по какой-то нелепой ошибке, то ли вполне сознательно в последнее время нередко появляется печатная продукция с искажениями, например, истории Великой Отечественной войны.Так, жители ряда российских городов во время празднования 9 мая замечали «ляпы» с изображением солдат гитлеровской армии вместо воинов-красноармейцев, с изображением того, как вместо Рейхстага идёт взятие Большого театра в Москве. Некомпетентность или провокация? - выяснялось в каждом конкретном случае, однако чёткого ответа на этот вопрос обычно не давалось. В самих компаниях, ответственных за печать продукции, обычно заявляли, что «произошёл технический сбой».