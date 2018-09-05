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Двуглавый орёл с серпом и молотом. Власти Сургута начали проверку

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Власти Сургута заняты проведением проверки по факту снабжения первоклассников местных школ дневниками со странной «государственной» символикой.

Двуглавый орёл с серпом и молотом. Власти Сургута начали проверку


Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии этой символики. Двуглавый орёл держит в лапах серп и молот. Причём в самом описании в том же дневнике было заявлено, что держит он «скипетр и державу». Почему серп стал державой, а молот скипетром, или наоборот, - авторы этого «произведения» не пояснили. То ли авторская шутка или попытка связать символы разного времени, ушедшая «в массы», то ли большой ляп с отсылкой к австрийскому гербу.


Местные власти отмечают, что в результате начатой проверки все лица, виновные в искажении государственной символики Российской Федерации и в согласовании материалов, не соответствующих реальной символике, будут наказаны. Как именно в Сургуте собираются наказывать авторов дневников, не сообщается.

Случай этот далеко не первый в своём роде. То ли по какой-то нелепой ошибке, то ли вполне сознательно в последнее время нередко появляется печатная продукция с искажениями, например, истории Великой Отечественной войны.

Так, жители ряда российских городов во время празднования 9 мая замечали «ляпы» с изображением солдат гитлеровской армии вместо воинов-красноармейцев, с изображением того, как вместо Рейхстага идёт взятие Большого театра в Москве. Некомпетентность или провокация? - выяснялось в каждом конкретном случае, однако чёткого ответа на этот вопрос обычно не давалось. В самих компаниях, ответственных за печать продукции, обычно заявляли, что «произошёл технический сбой».
Использованы фотографии:
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30 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 07:42
    +18
    Это пять! Шедевр! laughing
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 07:51
      +2
      Безобразное отношение к символике страны, только за границей многие понимают в полном объеме, как дорога им и хороша Россия. Да и георгиевские ленточки, забытые водителями на антеннах и дворниках своих авто, вызывают непонимание, сними или поменяй на новую, делов-то.У меня вот рука не поднимается, украшать ими своё авто.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:15
        0
        hi Факт осквернения/искажения госсимволики налицо . За такое наказывать надо по всей строгости .
      2. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 08:21
        0
        Цитата: Rusland
        У меня вот рука не поднимается, украшать ими своё авто

        ....круглый год, без каких-либо проблем, находится на кронштейне салонного зеркала заднего вида, в соседстве с православным крестиком......
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 08:15
      +3
      Чем то похож на герб Австрии.. what
      1. мыслитель Офлайн
        мыслитель Сегодня, 08:32
        +1
        Ну так серпом и молотом yes
        По данным СМИ, дневники для сургутских школьников были отпечатаны в Ульяновске.

    3. volot-voin Онлайн
      volot-voin Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Тралл
      Это пять! Шедевр!

      Какой то художник импровизировал. Кто знает, что у художников на уме....
      Серп и молот еще задолго до революции, дохристианской Руси обрядовые инструменты древних славян, использовались в тч на святилищах.
      Оскорбления и поругания не вижу.Собственно, ни чего плохого и оскорбительного орлу в руки (лапы) не вручили))))
      То ли авторская шутка или попытка связать символы разного времени,
      Скорее всего да. Может даже человек патриот и за народ радеет.
  2. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:44
    +5
    Дневнички раритетами станут. Хоть и не вяжется монархический орел с символами пролетариата и крестьянства.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:10
      +3
      Ну если захотелось птичке приложиться к труду - что в этом зазорного!? wassat
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 08:16
      +2
      Вся наша история на одном гербе...
  3. антивирус Офлайн
    антивирус Сегодня, 07:45
    +9
    единство и слитность истории страны и народов Евразии

    этот орел с серпом --наше будущее
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 08:12
      +2
      Цитата: антивирус

      этот орел с серпом --наше будущее

      Скорее всего настоящее. На руках - то, что осталось еще от советского прошлого, на голове - от желаемого будущего.
  4. Million Онлайн
    Million Сегодня, 07:46
    +1
    Удивительно ,что головы орла нарисовали...
  5. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:49
    +7
    Двуглавый орёл с серпом и молотом. Власти Сургута начали проверку
    А что.Мне нравится laughing wassat Тем более нынешний орёл ничего общего ,ну кроме двух голов с Российской Империей не имеет.
  6. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 07:51
    +1
    То ли по какой-то нелепой ошибке, то ли вполне сознательно

    Дык просто все. Выделенные средства по пути к исполнителю разворовываются, а исполнитель "кидается на бабки" и он мстит, или ему доходят такие копейки, что он лепит "по средствам" и "на отвали". Т. к. всем важны только деньги, то на качество все забивают, отсюда и "ляпы", вплоть до президента, который на полном серьёзе впаривает такую поделку знаменитому режиссёру и тот как лох ведётся.
    1. Комментарий был удален.
  7. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 07:58
    +6
    На мой взгляд, народ от бессилия что-либо изменить в стране начинает вот таким образом троллить весь тот маразм, что творится.
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 08:07
      -1
      Это неуважение к своей собственной стране, ничего смешного. Печально, что вызывает смех у некоторых...
      1. 3vs Онлайн
        3vs Сегодня, 08:22
        0
        Если у нас власть предержащие не уважают ни своё население ни Конституцию Российской Федерации, ни законы, естественно возникают протесты с другой стороны.
        Это, конечно не дело, но предупреждения властям, с маразмом надо заканчивать!
        Не можете сами, уходите всей вашей командой, пора кардинально обновлять и правительство, и думу и сенат, да и президента.
      2. volot-voin Онлайн
        volot-voin Сегодня, 08:39
        +1
        Цитата: Сергей985
        Это неуважение к своей собственной стране, ничего смешного. Печально, что вызывает смех у некоторых...

        Ой ли. Неуважение к стране и народу последние инициативы правительства, не буду повторять какие, у всех и так на слуху. А здесь орел держит древние обрядовые орудия славян, да еще перекликающиеся с советской эпохой, ни чего плохого и оскорбительного.
        Прицепится можно к чему угодно. Например живем под власовским флагом (покойному деду не понравилось, когда красный флаг на кремле заменили. Сразу сказал - власовский).
    2. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:14
      +2
      Если нельзя изменить, то хотя бы посмеяться laughing
  8. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 08:07
    0
    А за чем удалять комментарии? Мозгов нет написать ответ или как навольнята-лишь бы гадость сделать?
  9. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 08:11
    +1
    Идея то не плохая, взять все лучшее от обоих систем, а не шарахаться из стороны в сторону или так и будем жить при даме с его 1+/-1% роста экономики. Да 5-летний план он составить вряд ли сможет, но есть те кто не забыл как это делается.
  10. tatra Онлайн
    tatra Сегодня, 08:16
    0
    Ну почти современный австрийский герб

    Хищный грозный орел занимает центральное место на главном символе страны.

    На голове у орла золотая корона, , крылья расправлены,В лапах он держит серп и молот.
  11. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 08:23
    0
    А вообще есть смысл размещать на школьном дневнике гос. символы? Или по примеру пин дос ников в каждый дом обязательно государственный флаг? Не перебор ли?
    1. Ром Онлайн
      Ром Сегодня, 08:26
      0
      Есть смысл размешать..... При всей моей ненависти к американцам- но их отношение к своему флагу меня поражает....Не будете учить своих детей патриотизму и любви к Родине- вырастут ваши дети и буду любить Америку и ненавидеть вас ,за то что вы русский lol
  12. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 08:25
    0
    Веселая новость- Утро Удалось laughing
  13. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 08:27
    +1
    Символично, то молотком по голове.., а порой и серпом по.....
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:29
    0
    А как накажут -лишат мороженого на всю зиму??? crying wassat
  15. Комментарий был удален.
  16. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:35
    +1
    Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте... прости господи...
  17. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 08:46
    0
    результате начатой проверки все лица, виновные в искажении государственной символики Российской Федерации и в согласовании материалов, не соответствующих реальной символике, будут наказаны

    Обязательно. Обязательно "негодяев" надо найти, отловить и наказать, чтобы другим неповадно было, а то видишь ли эти "негодяи" своим "псевдо-творчеством" преднамеренно "подрывают устои" и "раскачивают лодку"...что в Российском государстве, провозгласившем в Конституции главным- его "социальную направленность", недопустимо.... winked