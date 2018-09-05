Председательство Трампа в СБ ООН не пугает российскую миссию
Личное председательство американского президента на задании Совбеза ООН по иранской проблеме не пугает постпредство РФ, передает РИА Новости заявление российских дипломатов.
Напротив, россияне подготовили такие контраргументы по выходу Вашингтона из сделки по иранскому атому, что беседа, скорее всего, не понравится самому Трампу, отметили в миссии.
Ранее американский постпред Никки Хейли сообщила, что в конце сентября Трамп планирует провести одно из заседаний Совбеза (в сентябре там председательствуют США). Позже она уточнила, что это будет заседание по Ирану, которое намечено на 26 сентября.
Напомним, в мае глава Белого дома заявил, что выходит из соглашения по иранскому атому от 2015 года и восстанавливает все антииранские санкции, введенные Соединенными Штатами ранее, в том числе и вторичные, направленные против третьих стран, ведущих дела с Тегераном. Европейские участники ядерной сделки выступили против подобного шага и заявили о намерении по-прежнему соблюдать условия договора с Ираном.
Первый пакет санкций США восстановили в начале августа. Вторая часть ограничений, касающихся иранского энергетического сектора, должна быть введена 5 ноября.
Напротив, россияне подготовили такие контраргументы по выходу Вашингтона из сделки по иранскому атому, что беседа, скорее всего, не понравится самому Трампу, отметили в миссии.
Ранее американский постпред Никки Хейли сообщила, что в конце сентября Трамп планирует провести одно из заседаний Совбеза (в сентябре там председательствуют США). Позже она уточнила, что это будет заседание по Ирану, которое намечено на 26 сентября.
Постпредство России готово обсуждению Ирана в Совбезе и выступлений президента США не боится,заявили дипломаты.
Напомним, в мае глава Белого дома заявил, что выходит из соглашения по иранскому атому от 2015 года и восстанавливает все антииранские санкции, введенные Соединенными Штатами ранее, в том числе и вторичные, направленные против третьих стран, ведущих дела с Тегераном. Европейские участники ядерной сделки выступили против подобного шага и заявили о намерении по-прежнему соблюдать условия договора с Ираном.
Первый пакет санкций США восстановили в начале августа. Вторая часть ограничений, касающихся иранского энергетического сектора, должна быть введена 5 ноября.
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