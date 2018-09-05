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Председательство Трампа в СБ ООН не пугает российскую миссию

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Личное председательство американского президента на задании Совбеза ООН по иранской проблеме не пугает постпредство РФ, передает РИА Новости заявление российских дипломатов.



Напротив, россияне подготовили такие контраргументы по выходу Вашингтона из сделки по иранскому атому, что беседа, скорее всего, не понравится самому Трампу, отметили в миссии.


Ранее американский постпред Никки Хейли сообщила, что в конце сентября Трамп планирует провести одно из заседаний Совбеза (в сентябре там председательствуют США). Позже она уточнила, что это будет заседание по Ирану, которое намечено на 26 сентября.

Постпредство России готово обсуждению Ирана в Совбезе и выступлений президента США не боится,
заявили дипломаты.

Напомним, в мае глава Белого дома заявил, что выходит из соглашения по иранскому атому от 2015 года и восстанавливает все антииранские санкции, введенные Соединенными Штатами ранее, в том числе и вторичные, направленные против третьих стран, ведущих дела с Тегераном. Европейские участники ядерной сделки выступили против подобного шага и заявили о намерении по-прежнему соблюдать условия договора с Ираном.

Первый пакет санкций США восстановили в начале августа. Вторая часть ограничений, касающихся иранского энергетического сектора, должна быть введена 5 ноября.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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19 комментариев
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  1. Teberii Онлайн
    Teberii Сегодня, 08:07
    +5
    Вашингтону как воздух нужен новый конфликт.Из Сирии их выдавливают.Теперь на очереди Иран.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:09
      +5
      Война главный двигатель американской экономики
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:12
        +3
        Цитата: Злой543
        Война главный двигатель американской экономики

        Не только . Это ещё излюбленный способ "принуждения к миру" и набивания карманов отдельных категорий .
        1. cniza Онлайн
          cniza Сегодня, 08:21
          +3
          Доброго времени всем! hi , все только ради обогащения , власти и жизни за чужой счет , других целей нет.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:30
            +3
            Привет , Витя ! hi
            Цитата: cniza
            все только ради обогащения , власти и жизни за чужой счет , других целей нет.

            Паразиты с имперскими амбициями .
            1. cniza Онлайн
              cniza Сегодня, 08:38
              +2
              Паша , мы много раз на эту тему обменивались мнениями , но они не перестают удивлять своим цинизмом и наглостью.
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 08:41
                +3
                Цитата: cniza
                они не перестают удивлять своим цинизмом и наглостью

                По другому не хотят и не умеют . Достаточно почитать их историю и не забывать "родословную" .
                1. cniza Онлайн
                  cniza Сегодня, 08:46
                  +1
                  Вся история выглядит как кровавое месиво по всему миру и ходячие желудки на своей территории.
  2. Хагалаз Онлайн
    Хагалаз Сегодня, 08:17
    +2
    Сафронкова ещё не удалили из зам.постпреда Небензи? Интересно было бы понаблюдать полемику с его участием.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:19
      +2
      Думаете обматерит Трампа? laughing
      1. Хагалаз Онлайн
        Хагалаз Сегодня, 08:24
        0
        А вдруг? Чем чёрт не шутит?
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 08:28
          +1
          Было бы прикольно, но тогда у нас не останется дипломатов в штатах, от слова вообще
          1. Хагалаз Онлайн
            Хагалаз Сегодня, 08:38
            0
            Да вот и я сомневаюсь как то, не попёрли ли уже мужика из представительства).
  3. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 08:17
    0
    Цитата: Teberii
    Из Сирии их выдавливают

    Можно по подробнее на этом месте? Сколько баз убрали,кто выдавливает? Судя по недавним новостям +1 база
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:20
    +2
    Не будет у Трампа удачи с Ираном. На Афганистане обломился, и здесь обломится. negative .
  5. ioan-e Онлайн
    ioan-e Сегодня, 08:23
    0
    И что? Ботинок снимет и, как Никитка, по трибуне постучит? Так нет в совбезе трибун laughing
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:37
      +1
      Нет, отключит от зеленых рублей всех не согласных
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:31
    +1
    Нарисовать на трибуне ООН сто долларов с портретом трампа, и он долго никого не будет беспокоить!!! wassat good
  7. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:46
    +1
    Американский клоун решил выступить в цирке! ООН уже совсем не та организация, для чего она изначально была создана.....а именно поддержание мира на планете.