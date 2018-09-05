Начался монтаж котлов на ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Всё-таки КВГ-4?

Выгрузка старых котлов

Продолжается комплекс ремонтно-модернизационных работ на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Появляются сообщения о том, что на ТАВКР осуществляется монтаж новых котлов. Речь идёт о котлах российского производства. Агрегаты КВГ-4 изготовлены для «Адмирала Кузнецова» на Балтийском заводе.Гарантийный эксплуатационный срок для каждого из таких агрегатов составляет 25 лет. Восемь КВГ-4 уже доставлены на площадку 35-го судоремонтного завода в Мурманске.Силовая энергоустановка ТАВКР состоит и 4-х турбокотельных эшелонов, парами расположенных в машинных отделениях (по два в носовой и кормовой частях).У многих специалистов возник вопрос о том, насколько актуально использование на авианосце котлов КВГ-4 с учётом того, что они были разработаны ещё в 80-х годах прошлого века. Между тем в СМИ появились заявления о том, что военные якобы сознательно отказались от установки на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» более современных котлов – котлов высокой модернизации. Причина в том, что изначально собирались 4 котла ремонтировать, а 4 менять. В таком варианте при использовании лишь 4-х модернизированных котлов из восьми возникала необходимость просчитывать сочетание энергоэффективности котлов различной модификации при их совместной эксплуатации на авианосце. Теперь, получается, решено пойти по пути «наименьшего сопротивления» и просто заменить изношенные котлы на новые (той же модификации?), не отличающиеся высокой степенью модернизации. Если, конечно, информация о поставке именно КВГ-4 (без модернизации) соответствует действительности.