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Начался монтаж котлов на ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Всё-таки КВГ-4?

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Продолжается комплекс ремонтно-модернизационных работ на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Появляются сообщения о том, что на ТАВКР осуществляется монтаж новых котлов. Речь идёт о котлах российского производства. Агрегаты КВГ-4 изготовлены для «Адмирала Кузнецова» на Балтийском заводе.

Гарантийный эксплуатационный срок для каждого из таких агрегатов составляет 25 лет. Восемь КВГ-4 уже доставлены на площадку 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

Начался монтаж котлов на ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Всё-таки КВГ-4?

Выгрузка старых котлов



Силовая энергоустановка ТАВКР состоит и 4-х турбокотельных эшелонов, парами расположенных в машинных отделениях (по два в носовой и кормовой частях).

У многих специалистов возник вопрос о том, насколько актуально использование на авианосце котлов КВГ-4 с учётом того, что они были разработаны ещё в 80-х годах прошлого века. Между тем в СМИ появились заявления о том, что военные якобы сознательно отказались от установки на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» более современных котлов – котлов высокой модернизации. Причина в том, что изначально собирались 4 котла ремонтировать, а 4 менять. В таком варианте при использовании лишь 4-х модернизированных котлов из восьми возникала необходимость просчитывать сочетание энергоэффективности котлов различной модификации при их совместной эксплуатации на авианосце. Теперь, получается, решено пойти по пути «наименьшего сопротивления» и просто заменить изношенные котлы на новые (той же модификации?), не отличающиеся высокой степенью модернизации. Если, конечно, информация о поставке именно КВГ-4 (без модернизации) соответствует действительности.
Использованы фотографии:
weibo.cn
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21 комментарий
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  1. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 09:16
    +10
    Ну и правильно. А то еще и кочегаров переобучать.
  2. seti Офлайн
    seti Сегодня, 09:17
    +7
    По мне так лучше все 8 устаревшего проекта чем только 4 условно новых в довесок к 4 изношенным. Когда все новое смонтировано есть с кого спросить - чтобы не слышать ответа что половина на ладан дышит и чего хотите, если работаем на старье.
    1. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 09:27
      +3
      разве старый проект себя хорошо зарекомендовал ? сколько раз Кузнецов лишался хода !
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:08
        +4
        Цитата: тлауикол
        разве старый проект себя хорошо зарекомендовал ? сколько раз Кузнецов лишался хода !

        да...подербанили на запчасти немало эсминцев 956го проекта"сарыч" ..там такая же"котельня"...что их и погубило.
      2. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 11:14
        +2
        Цитата: тлауикол
        разве старый проект себя хорошо зарекомендовал ? сколько раз Кузнецов лишался хода !

        А там не в конструкции дело было, а в регулярности и качестве обслуживания котлов. Главная проблема была в своевременности замены трубок - новых было либо недостаточно, либо вообще не было.
        Что такое нормально обслуживаемый котёл показали китайцы - на КТУ своих 956-Э они нареканий не имели.
        1. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 12:58
          0
          совершенно верно - из 21 эсминца живы только 6, из них 4 китайца...
      3. PSih2097 Онлайн
        PSih2097 Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: тлауикол
        разве старый проект себя хорошо зарекомендовал ? сколько раз Кузнецов лишался хода !

        а на севере для него не было инфраструктуры от слова совсем, вот и кочегарил на холостых, да и бч - 5 тогда было от слова "не очень"... с ЖЖ:
        "А вместо сердца — пламенный мотор"

        Когда говорят об БЧ-5, как правило, имеют в виду ГЭУ. О ней и поговорим.

        Во первых, один из восьми котлов и один ГТЗА временно не работают — из-за взрыва газохода по причине ошибки в эксплуатации (перед розжигом котла забыли провентилировать газоход). Таким образом, теоретически мощность ГЭУ снизилась до 75%. Но это в теории, а на практике — и того меньше.

        Все четыре дейвуда текут, поэтому периодически подтапливаются подшипники линий валов, что накладывает ограничение на максимальное число оборотов. Давно выработала свой ресурс автоматика ГЭУ, от этого «Кузнецов» дымит как броненосец с фотографии начала века. К тому же трубопроводы уже "еле дышат", да и матросы, обслуживающие ГЭУ, не блещут профессиональными навыками и знаниями. В результате вместо почти 29 узлов, которые дал «Кузнецов» на испытаниях, или хотя бы 24, на трех машинах он еле держит 16-18, а обычно — не более 10-12 узлов.

        "Хорошо" обстоит дело и с электрической частью. То турбогенератор "сядет", а резервный дизель-генератор не сможет запуститься, то еще что-нибудь случится. И весь корабль погружается во мрак. Особенно пикантно это выглядит на ходу: локаторы не излучают, связи нет, котлы тухнут — не авианосец, а "летучий голландец" . Именно при таких обстоятельствах летом 1998 г. едва не погиб ЭМ «Бесстрашный», а еще раньше — «Киев». В обоих случаях корабли в шторм несло на берег, и лишь чудом успели ввести в строй ГЭУ. На «Киеве» это произошло в 3-4 кабельтовых от скал...
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 09:51
      +3
      Вынужден с Вами согласится...хоть и печально, но наверное вы правы... sad
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 10:02
        0
        Минусовщик, вы больны. у вас всемье не все ладно? Вам стоит к психиатру обратиться, поверьте все у вас наладится. А так аргументируйте минус, или вы еще и трус? Тогда точно психиатр вам в помощь.
  3. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:28
    0
    Котлы Никлосс поставят. Вот где моща! laughing
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 10:17
      0
      С котлами Николосс мы еще на Варяге прокололись, не нужны нам амеровские технологии.:))
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 11:16
      -1
      Цитата: Avior
      Котлы Никлосс поставят. Вот где моща! laughing

      Вечно Вы, батенька, со своими новациями. Нечего нам на заграницу ровняться - нужно пользоваться старыми, проверенными отчичами и дедичами решениями.
      Так что - только огнетрубные котлы! И горизонтальные паровые машины. smile
  4. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 09:44
    -1
    Старый конь борозды не портит ! good
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 10:21
      +1
      Александр приветствую hi этот старый конь стоял не в нашей конюшне и чем его кормили не факт, что и мы сможем так кормить, Создать котельное производство это с родни заново атом открыть, вот по этому (из соображений затрат) и пошли на такой шаг, хотя чисто мое мнение это не правильно.Ну кому оно (мое мнение) нужно тут?
  5. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:03
    0
    Неужели не будет дымить? Если получится, то хорошо, а то его по дымам моментально опознавали. Хотя с нынешней техникой его и так верст за 500 видно.
  6. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 12:08
    0
    Если на двух пальцах, то проблема у кузи и эсминцев 956го проэкта не в котлах. А в системе водоподготовки! Если бы сделали как на атомаринах то кузя бы и бед не знал. Если оставили старую систему то через 5 лет будет то же самое с котлами а Кузя пойдёт на иголки!
    1. Винни76 Онлайн
      Винни76 Сегодня, 12:16
      0
      Эта проблема у многих. Обычное разгильдяйство и экономия на спичках. Пока котлы работают на водоподготовку плевать. А когда пошли дырки - пить боржоми уже поздно.
  7. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 12:23
    0
    Ну ясно все с этой модернизацией, один поход в Сирию, а потом на год ремонта))))
  8. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 12:25
    0
    А что китайцы на свой авианосец ставят??? он вроде однотипный с кузей
  9. Tektor Офлайн
    Tektor Сегодня, 12:32
    0
    Очень кстати появилась запатентованная технология высокоэффективного сжигания углеводородов с использованием водяного пара при двухтактной схеме сжигания:
    Теплогенератор имеет три камеры. Первая камера имеет индукционный нагреватель и он разогревает пар до 500 °С. Этот перегретый пар поступает во вторую камеру в смеси с углеродным топливом. Из второй камеры берется смесь для розжига первого факела. Этот факел разогревает вторую камеру до 1000°С. Из второй камеры смесь подаётся в третью камеру, где он разогревается до 1300 °С и более. Из третьей камеры смесь поступает на второй факел... При 40% содержании водорода в смеси с метаном его теплотворная способность выше метана в 3 раза и кубометр такого водородсодержащего топлива способен заменить 5 - 6 кубометров чистого метана.
    Первые опытные образцы теплогенератора уже стоят в Якутии в посёлке Чурапча и Красноярском крае в посёлке Кедровом.

    Производительность подтверждена Институтом Баумана. Если расстараться, то можно успеть интегрировать схему в новые котлы. Товарищи "открыли" для себя "синтез-газ" и газификацию угля: C + H2O → CO + H2, где добавляется теплотворнось сжигания в среде, содержащей молекулярный водород.
  10. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 12:39
    -1
    Настало время не мучить Кузю, а поставить его рядом с Авророй. Нет авианосцев, и это не авианосец. Сирийский поход это показал. Летчики пусть на нитке пока тренируются. Пока научились катера делать, и то хорошо. Дальше эсминцы, после фрегаты, а там глядишь и до авианосцев дойдем. А Кузю как загнанную лошадь проще пристрелить, чем вылечить.