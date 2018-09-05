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Греция намерена расширить доступ США к своим военным базам

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Оборонное ведомство Греции предложило расширить доступ американцев к военным базам республики, передает РИА Новости сообщение главы объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.

Греция намерена расширить доступ США к своим военным базам


Во вторник Данфорд провел переговоры в Афинах со своим греческим коллегой адмиралом Евангелосом Апостолакисом.


В ходе беседы, адмирал выразил заинтересованность в расширении американского доступа к греческим военным базам, сказал Данфорд.

По его словам, военное сотрудничество Соединенных Штатов с Грецией предоставляет Пентагону широкие возможности для текущих операций в Сирии и Ливии, а также для потенциальных операций в Восточном Средиземноморье.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы обмена разведывательной информацией, особенно по вопросам борьбы с террористами.

Напомним, в прошлом году министр н обороны Греции Панос Камменос предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису расширить американскую военную базу в Суде на острове Крит. Как сообщал источник в Минобороны Греции, Афины предложили перенести в Суду авиабазу из турецкого Инджирлика. Это в интересах как США, так Греции, которая больше не будет зависеть от Турции. Это также ослабит Анкару в политическом плане, добавил источник.
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22 комментария
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  1. APIS Офлайн
    APIS Сегодня, 08:58
    +1
    И кто там вякал про самостоятельную политику?
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 09:01
      +3
      Просто камень в огород туркам, им США и Греция делают козу
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:02
      +5
      Нормальная такая самостоятельная политика : "Мы посовещались и США решили так " wink
    3. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 09:34
      +3
      И кто там вякал про самостоятельную политику?

      Купили греков с потрохами и со всей "тысячилетней историей" за 350 млрд.$!!! И Ципрас очередной популист у власти!
  2. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 09:02
    +3
    Греки захотели извлечь выгоду из склоки Турков с американцами. Травоядные лишили позаигрывать с хищниками.
    1. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 09:15
      +2
      Греки захотели извлечь выгоду из склоки Турков с американцами.

      Не думаю, что турки проиграют от того, что базу перенесут из Турции в Грецию. Да, одним козырем у турок будет меньше, но это заставит искать их другие пути. Найдут.
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:05
    +4
    У американцев с турками непонятки и соответственно поле непаханное для "сотрудничества" с их "лепшими партнёрами" греками . А те и рады припасть на мослы - а уж с распростёртыми объятиями или от неимения возможности отказать от дому - про то история умалчивает ...
  4. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 09:07
    +1
    Доступ расширят из чисто безвозмездных соображений, али за деньги...?
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:21
    +4
    как говорится... в Греции всё есть... а будет ещё больше... wink
    Это также ослабит Анкару в политическом плане

    привет Эрдогану от штатовцев...
  6. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 09:32
    +5
    Исключительно меркантильный вопрос.
    На паперть за подаянием.
    Да и скандал с высылкой из Греции россиян из той же оперы.
    Легли под матрас.
    Каждый сам хозяин своей судьбы.
    Вот и посмотрим, встанут ли теперь, когда либо, гордые эллины с колен.
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 10:32
      +1
      Цитата: Livonetc
      Исключительно меркантильный вопрос.
      На паперть за подаянием.
      Да и скандал с высылкой из Греции россиян из той же оперы.
      Легли под матрас.
      Каждый сам хозяин своей судьбы.
      Вот и посмотрим, встанут ли теперь, когда либо, гордые эллины с колен.

      Мне думается,что если и встанут,то только с помощью русских))
      Тут,они даже общую православную веру вспомнят)) вобщем,как всегда...
      И ещё: " гордость ", у них ,весьма относительное понятие, когда дело касается денег)))
      1. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 11:44
        0
        И ещё: " гордость ", у них ,весьма относительное понятие, когда дело касается денег)))# Это как бы, да. Если дали денег, значит ценят! Логика и гордость железные! Понимаю что отказаться от денег практически невозможно! Прямо как в истории про женщин. Или даром за амбаром или за деньги. Греки выбрали деньги. Такое своё Поле Чудес!
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:35
    +1
    греческим коллегой адмиралом Евангелосом Апостолакисом.
    Ну если сам Евангелист Апостольский сказал, то значит так тому и быть. Зашестерила Греция по наклонной да по пятой усиленной. А если тормоза откажут, то можно и в лепешку превратиться.
    1. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 11:46
      +1
      Ну а с другой стороны. Греция экономически сильная страна? Вот и получается, жить захочешь не так раскорячишся!
  8. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:39
    0
    Греки никогда не станут самостоятельными, и им по ходу это не нужно...сейчас дружат со штатами назло Турции
    1. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 11:48
      +1
      Там скорее вопрос выживания, а не злорадство.
  9. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:41
    0
    Греки решили сделать свой бизнес в удачный для себя момент. Другие-то бедной Греции денег не дают. Помнится всего несколько лет назад за подаянием греки обращались к нам. Но, видимо, были расшифрованы, поскольку о долгах Греции нам ничего не говорится. what
    1. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:13
      0
      Но кредиты им с какой то целью давали! Выходит была цель не создание там экономики, а загон в долги. Греция рыночная страна. Но бурного развития от рыночных отношений там не происходит. Зато теперь готовы выполнить любую команду за бабло. И это не будет командой на развитие экономики. Судя по событиям происходящих в ЕС, там готовится площадка для боёв. Вон на окраине, что происходит!? Помогают им поднять экономику? Помощь почему то исключительно военная. И даже присутствуют бойцы НАТО. Но как инструктора, а в час икс возможно будут и как заградотряды. Метод кнута и пряника в действии. Денег нет? Дадим! Но на условиях. Наши деньги и наши условия. Честно или не справедливо? Будут у вас деньги, рассмотрим ваши предложения.
  10. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 10:51
    +2
    Когда сильно задолжал, приходится снимать штанишки по первому требованию.
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 11:59
      0
      Когда сильно задолжал,то"штанишки уже сняли")))
      Без них,совсем...))
  11. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 11:09
    0
    Ёоу, вась вась с Эрдоганом как серпом по греческим шарам, а что вы думали, они так ничего и не сделают? Правильное время в Киеве выбрали.
  12. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 12:20
    0
    Очередные православные братушки. Всё как и всегда... yes