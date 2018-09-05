Греция намерена расширить доступ США к своим военным базам
Оборонное ведомство Греции предложило расширить доступ американцев к военным базам республики, передает РИА Новости сообщение главы объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.
Во вторник Данфорд провел переговоры в Афинах со своим греческим коллегой адмиралом Евангелосом Апостолакисом.
В ходе беседы, адмирал выразил заинтересованность в расширении американского доступа к греческим военным базам, сказал Данфорд.
По его словам, военное сотрудничество Соединенных Штатов с Грецией предоставляет Пентагону широкие возможности для текущих операций в Сирии и Ливии, а также для потенциальных операций в Восточном Средиземноморье.
Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы обмена разведывательной информацией, особенно по вопросам борьбы с террористами.
Напомним, в прошлом году министр н обороны Греции Панос Камменос предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису расширить американскую военную базу в Суде на острове Крит. Как сообщал источник в Минобороны Греции, Афины предложили перенести в Суду авиабазу из турецкого Инджирлика. Это в интересах как США, так Греции, которая больше не будет зависеть от Турции. Это также ослабит Анкару в политическом плане, добавил источник.
Во вторник Данфорд провел переговоры в Афинах со своим греческим коллегой адмиралом Евангелосом Апостолакисом.
В ходе беседы, адмирал выразил заинтересованность в расширении американского доступа к греческим военным базам, сказал Данфорд.
По его словам, военное сотрудничество Соединенных Штатов с Грецией предоставляет Пентагону широкие возможности для текущих операций в Сирии и Ливии, а также для потенциальных операций в Восточном Средиземноморье.
Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы обмена разведывательной информацией, особенно по вопросам борьбы с террористами.
Напомним, в прошлом году министр н обороны Греции Панос Камменос предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису расширить американскую военную базу в Суде на острове Крит. Как сообщал источник в Минобороны Греции, Афины предложили перенести в Суду авиабазу из турецкого Инджирлика. Это в интересах как США, так Греции, которая больше не будет зависеть от Турции. Это также ослабит Анкару в политическом плане, добавил источник.
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